David Romero: "Se entiende la bronca de la gente, pero no la comparto"

25/04/2023 - 01:45 Deportivo

Mitre sufrió una dura derrota por 2 a 0 el domingo pasado ante Ferro, como local, que lo privó de meterse en puestos de Reducido en la zona B de la Primera Nacional. "Nos fuimos con mucha bronca porque hicimos un gran gasto, un gran esfuerzo. Lo buscamos de todas formas y no pudimos hacer el gol que creo que es lo que nos faltó", analizó el delantero David Romero, en diálogo con EL LIBERAL.



"Destaco las ganas que tuvimos de ganar el partido, creo que se notó desde el arranque porque lo fuimos a buscar, creamos situaciones y el equipo se entregó al máximo. No tuvimos esa cuotita de suerte que por ahí el equipo necesita para poder golpear primero", agregó.



Tras la caída, la gente reaccionó y mostró su malestar. Ante esta situación, la "Bestia" dijo que entiende al hincha, aunque no comparte su postura. "Se entiende la bronca de la gente porque vienen a ver el triunfo del equipo, pero por otro lado no es fácil. Nosotros somos los primeros que queremos ganar, hicimos todo lo posible para conseguirlo, pero nos quedamos con las manos vacías. Se entiende la bronca pero no la comparto porque hicimos todo lo posible para ganar, pero nos faltó la puntada final", explicó.



De los últimos tres juegos en casa, el "Auri" cosechó solo un punto en el 1 a 1 vs. Racing de Córdoba. En el medio, cayó ante Tristán Suárez (0-1) y con Ferro. "Puede ser que nos esté costando más de local que de visitante, pasa que el rival viene a hacer su juego y se nos cierra bien atrás, nos quita espacio. Pero creo que venimos haciendo buenos partidos en casa, el resultado con Ferro es muy mentiroso porque hicimos todo el gasto nosotros, creamos situaciones y no la pudimos embocar", insistió.



Por último, palpitó el choque ante Gimnasia: "Hay que pensar en ganar en Jujuy, va a ser un partido difícil, pero tenemos con qué traernos los tres puntos".