Madelón y la supuesta pelea con el ''Pulga'': ''Es totalmente falso''

26/04/2023 - 02:14 Deportivo

Luis Miguel Rodríguez tiene pocos minutos en cancha en Central Córdoba, a pesar de que llegó como el refuerzo top para esta temporada. Y según se hicieron ecos algunos medios, el "Pulga" habría manifestado su descontento por no tener más minutos en el "Ferro". Esas mismas versiones indicaron que el entrenador, Leonardo Madelón, le habría contestado en conferencia de prensa (cosa que no sucedió) por lo que se armó toda una bola de nieve en las redes sociales en torno a una supuesta pelea entre el DT y el atacante.

El propio Madelón se encargó de desmentir ese rumor, durante una entrevista que brindó al programa El Clásico, que se emite por Radio Panorama. "Ahora salió en las redes sociales que nos matamos, que yo lo destrocé al Pulga y el Pulga me destrozó a mí. Es totalmente falso", arrancó en tono enérgico Madelón.

"Tengo una relación sensacional con el Pulga. Yo hace veinte días tuve una charla con él y con dos jugadores testigos y dos del cuerpo técnico. Y le dije que lo tengo que cuidar porque es un jugador que tiene un toque notable, pero en la intensidad del fútbol a él le cuesta entrar. Tuvo sus 35 minutos contra Arsenal y lo veía que le costó. Y le dije Pulga quiero esto cerrarlo con vos y que termine bien y pegarnos un abrazo en medio de la cancha cuando termine el proceso y que termine todo bien. Entonces todas las conjeturas que se hacen en las redes sociales, yo no le doy pelota. Es muy fácil esconderse detrás de algo, pero acá vine a hablar yo. La relación es muy buena, si Pulga tiene una problema conmigo, creo que no, no me lo dijo. Hoy entrenamos fenómeno, nos saludamos, charlamos. Vivo incentivándolo", añadió.

"Yo no tengo redes sociales, yo me manejo con la realidad, vivo el día a día que es donde los tengo a los jugadores. ¿Vos te crees que yo voy a ser tan pelotudo, disculpame la expresión, de no poner a un jugador porque juega bien? Yo busco las necesidades y ojalá que ganemos los partidos después entrando el Pulga y cerrando todo. No tengo ni medio problema", siguió.

"La relación es buena, yo lo valoro mucho como jugador, él ya está en una etapa que es la tirada final de su carrera. Yo lo veo y nos cuesta imponer la dinámica, ya lo hablé con él todo este tema. Entonces no tengo problema. Les pido por favor que no miren nada raro y no nos perjudiquemos. Central Córdoba es un club muy grande y el hincha merece otras cosas. Esto pasa a segundo plano, nosotros estamos muy bien. No hay nada raro ni nada escondido. Ojalá que entre y haga cinco goles cuando le toque entrar y festejemos todos. Sería el tipo más feliz del mundo", cerró.