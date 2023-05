Güemes suma, pero de a poco, y Mitre se acerca peligrosamente a la zona roja

02/05/2023 - 01:04 Deportivo

El fin de semana pasado se disputó una nueva fecha de la Primera Nacional. Fue la decimocuarta de la zona A, donde compite Güemes, y la duodécima de la zona B, que integra Mitre. Los resultados que cosecharon los equipos santiagueños fueron tan dispares como sus presentes futbolísticos, que se reflejan en la tabla de posiciones.

Mientras Güemes empató 1 a 1 como local ante All Boys y se mantiene expectante a un punto de zona de clasificación al Reducido, Mitre cayó en su visita a Gimnasia de Jujuy (0-2) y no solamente se aleja de los puestos de arriba, si no que ya empieza a mirar de reojo el descenso.

El "Gaucho" estuvo muy cerca de quedarse con la victoria ante el "Albo". Ganaba 1 a 0 gracias al gol de cabeza del zaguero central Matías Almirón, en el primer tiempo, y en la segunda parte dilapidó chances para liquidar el partido. Al final, el equipo de Perazzo retrocedió peligrosamente, como conformándose con la exigua ventaja. Y lo pagó carísimo: sobre el quinto de los seis minutos adicionados, llegó el empate tras un ajustado remate de Iacobellis, desde el borde del área.

La bronca y malestar del hincha, así como también de los jugadores y cuerpo técnico, fue porque el empate llegó sobre el final y porque el triunfo lo hubiera dejado dentro de los ocho mejores de su zona, que son los que obtienen el pasaporte al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Con 16 puntos, Güemes se ubica décimo en la tabla, a una unidad de entrar al reducido.

Viendo el vaso medio lleno, hay que rescatar que ante el "Albo" sumó su séptimo partido consecutivo sin derrotas, con cuatro empates y tres triunfos. Güemes no pierde desde hace casi dos meses. Su última derrota fue el 11 de marzo pasado, 1-2 ante Alvarado, en "Mardel".

Viendo el vaso medio vacío, preocupa que al "Gaucho" le cueste tanto ganar de local. En el torneo lo consiguió solamente una vez, ante Gimnasia de Mendoza, aunque también es cierto que perdió solo un juego en casa (ante Defensores Unidos). Los otros cinco fueron empates, resultado que se repitió en las cuatro últimas presentaciones en el "Jiya" Miranda.

Mitre

Tras la derrota ante Gimnasia, en Jujuy, Mitre quedó en el decimoquinto puesto de la zona B, con 13 puntos. Más allá de que está a tres unidades de la zona de clasificación al Reducido, son muchos los equipos que están en el medio. Y hacia abajo hay muy pocos, por lo que el elenco dirigido por Alfredo Grelak comenzó a mirar de reojo el descenso.

Cabe recordar que el último de cada zona perderá la categoría. Y los penúltimos jugarán un partido entre sí para determinar el tercer descenso. Hoy el "Aurinegro" está apenas un punto del penúltimo, Aldosivi (12), y cuatro más que el último, Chacho For Ever (9).

Fue la segunda derrota consecutiva de Mitre, que acumula cuatro partidos sin ganar (dos empates) y necesita reaccionar antes de que sea tarde.