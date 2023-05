Old Lions cayó sobre el final pero sigue como líder del Súper 10

06/05/2023 - 19:34 Deportivo

Old Lions cayó este sábado en Yerba Buena, ante Tucumán Rugby por 22 a 21, en un partido sumamente parejo y emotivo que se definió sobre el final a favor del local.

Sin embargo, el León sumó un valioso punto bonus que le permite seguir como único líder del Super 10 del NOA, con un punto de ventaja sobre su rival de hoy.

El equipo santiagueño hizo un gran partido pero se vio perjudicado con el arbitraje, en el que hubo varias decisiones polémicas.

Faustino Ledesma marcó los tries de Old Lions y un try penal. Mientras que Carlos Coronel anotó tres penales.

En tanto, por la categoría Intermedia, también fue triunfo de Tucumán Rugby por 43 a 14.

El próximo compromiso del Old Lions será como local ante Los Tarcos.