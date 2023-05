Perazzo: "La derrota duele porque este equipo se desacostumbró a perder"

17/05/2023 - 00:45 Deportivo

El sábado 11 de marzo Güemes perdía 2 a 1 ante Alvarado, en Mar del Plata, pero no imaginaba lo que vendría. La mano cambió y llegó una racha muy positiva, al punto tal de que pasaron dos meses para que vuelva a perder un partido. Entre aquel traspié en Mar del Plata y el de anteanoche en el "Jiya" Miranda ante San Martín de Tucumán (0-1), el "Gaucho" jugó ocho partidos, consiguiendo cuatro triunfos y cuatro empates.

Ponerle fin a esa larga racha invicta es lo que más le dolió al entrenador Walter Perazzo. "Obviamente duele porque teníamos una racha que no la queríamos perder. Y más en las circunstancias éstas, donde jugaron con un jugador más. Por ahí si te juegan de igual a igual y te superan, lo aceptas. Pero una expulsión siempre es evitable. La derrota duele porque este equipo se desacostumbró a perder. Y por un error nos quedamos con un hombre menos y creo que ese fue el factor principal de la derrota", señaló el DT "azulgrana", en un mano a mano con EL LIBERAL.

La expulsión a la que hizo referencia Perazzo ocurrió a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el volante Leonel Álvarez levantó demasiado la pierna y tuvo que irse a la duchas, dejando más de medio partido a su equipo con un hombre menos.

"Hoy en día, estar con uno menos te condiciona; no quiere decir que vas a perder, pero sí te condiciona. Y jugar contra un rival importante y grande de la categoría lo hace más dificultoso. Pero analizando lo que pasó dentro de la cancha, creo que estuvieron repartidos los momentos favorables", acotó el ex delantero de San Lorenzo y Boca Juniors.

Más allá del dolor y la bronca, Perazzo aseguró que su equipo vendió cara la derrota. "En los goles siempre hay cosas evitables, porque hay errores. Pero más allá de analizar el gol, creo que el trámite, en general, fue parejo. Nosotros a los dos minutos ya pudimos ir ganando uno a cero y terminamos el primer tiempo con un hombre menos. Y cuando fuimos a buscar el partido, perdiendo uno a cero, metimos un tiro en el palo y tuvimos dos o tres chances importantes. Y ellos, con un hombre más, prácticamente no nos inquietaron más. Me da bronca, pero yo me voy conforme porque vendimos cara la derrota", aseguró.

Bajas

Güemes visitará el próximo sábado desde las 14 a Temperley, por la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional. Y para ese duelo ante el tercero del grupo, tendrá bajas importantes. A la expulsión de Álvarez se le suma la quinta amarilla de Brian Machuca. Además, el goleador Lucas Cano debió dejar la cancha ante el "Santo" por una sobrecarga muscular y su presencia el sábado está en duda, al igual que la de Gonzalo Gamarra, que no pudo jugar el lunes pasado por una molestia.

"Suele pasar, como en estos seis o siete partidos en los que no tuvimos bajas, que después de golpe se te empiezan a juntar varias entre lesiones y expulsiones. Pero eso les pasa a todos. Este es un campeonato donde es importante tener recambio y ahora nos tenemos que preparar para ir a Temperley y pensar en los recambios", dijo el DT de Güemes.

Por último, se refirió a la buena racha fuera de Santiago: "De visitante estamos teniendo buenos resultados porque los equipos se desesperan por ganar de local y se desprotejen. Y muchas veces sacamos ventaja de eso. Si uno mira los números, nos ha ido mejor de visitantes. Ojalá que sigamos así".