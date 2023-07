Talleres lo ganó en el final y postergó el festejo de River

14/07/2023 - 00:43 Deportivo

La consagración de River en la Liga Profesional se posterga. Cuando estaba todo dado para que el equipo de Demichelis pueda gritar campeón, el resultado de Huracán y Talleres atrasó el festejo. Los hinchas del Millonario tenían los dos ojos puestos en Parque Patricios, donde la T le ganó 1-0 al Globo sobre el final.

El partido se terminaba y el empate lo dejaba sin chances al equipo cordobés. Sin embargo, a los 85 minutos, Rodrigo Garro presionó y recuperó la pelota, se fue mano a mano y cedió para que José Romero defina con el arco a su merced.

Los dirigidos por Javier Gandolfi, de gran campaña, alcanzaron los 48 puntos para mantener la ilusión. El equipo de Barrio Jardín necesita que River no sume en lo que queda del torneo, ganar sus correspondientes partidos y superarlo en diferencia de gol (+27 frente a +19).Huracán es la contracara: está penúltimo con 19 unidades y en zona de descenso por tabla anual. El Globo acumuló la cuarta derrota al hilo, acumula 15 cotejos sin festejos y no gana desde el pasado 28 de abril (2-1 a Arsenal).Talleres logró su cometido en un partido discreto. El ingreso de Ramón Sosa por Valentín Depietri le dio mayor claridad en el juego y el aporte de Rodrigo Garro, en los minutos finales, resultó fundamental.Garro aprovechó un grave error de Joaquín Novillo en su salida con pelota, quitó y asistió a Romero, quien definió ante un Chaves ya vencido.La primera parte mostró un poco mejor a Talleres, con algunas aproximaciones a través de Diego Valoyes. El colombiano estuvo intratable ganándole la espalda a Guillermo Benítez, pero su rendimiento mermó con el correr de los minutos.El segundo tiempo tuvo más de lo mismo. Huracán jugaba nervioso, consciente de la crisis que atraviesa, con reclamos varios al árbitro Fernando Echenique por agarrones en el área rival y Talleres recién encontró lo que buscaba sobre el final. Y tal vez haya sido un premio por no haber claudicado.La "T" justificó el triunfo con tenencia de la pelota, mientras los hinchas de Huracán manifestaban su bronca por la campaña del equipo, que bajo la reciente llegada del entrenador Diego Martínez, aún no le encuentra la vuelta y se complica con el descenso.En la próxima fecha, Talleres recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras Huracán visitará a Platense.