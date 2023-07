San Lorenzo busca su lugar en octavos

26/07/2023 - 03:53 Deportivo

San Lorenzo y Platense buscarán hoy superar los 16avos. de final de la Copa Argentina 2023 en el estadio de Lanús, en busca de un lugar en los octavos del torneo federal en el que juegan equipos de todas las categorías del fútbol argentino.

El partido se disputará desde las 21.10 en el estadio Ciudad de Lanús, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por la señal TyC Sports.

San Lorenzo llega al encuentro de esta noche en un buen momento futbolístico y aunque en su último partido perdió ante Argentinos Juniors (2-0) por la Liga Profesional, los dirigidos por Rubén Darío Insúa están terceros a tres puntos de Talleres de Córdoba, en el campeonato que ya se adjudicó River.

Ante Platense, el DT del "Ciclón" apostaría nuevamente por los titulares. Los de Boedo llegaron a los 16avos. de final tras eliminar a Sarmiento de Resistencia.

Platense, dirigido por Martín Palermo, llega al partido de hoy tras la derrota como local por 1-0 ante Huracán.

El equipo "calamar" está 26º en la LPF y pasó de fase en la Copa Argentina luego de dejar en el camino a Defensores de Belgrano para acceder a los 16avos. de final.

El ganador del cruce de esta noche se enfrentará con el que triunfe en el partido entre Belgrano de Córdoba y Claypole.

Insúa

En la previa al partido, el entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, dijo que prefiere "no hablar" de la posible salida del mediocampista Agustín Martegani a Racing Club, algo que terminó concretándose horas más tarde. "Yo de los temas de negociaciones, en este caso de Agustín, preferiría que hablen con él, a ver cuál es su deseo. Ahora está concentrado con sus compañeros", afirmó el DT en la conferencia de prensa.

"Lo mejor es que hablen con él así no tercerizamos las ideas. Prefiero no hablar de casos hipotéticos", reiteró.

Además, el DT sostuvo que "nadie" en la Argentina puede pagar lo que vale Agustín Giay. "No lo veo para nada factible. El día que Giay se vaya de acá será después de ser campeón y a Europa. Es un jugador con mucha proyección. Hay mucho ruido. He leído que acá hay algunos clubes que quieren determinados jugadores. Acá, salvo que el jugador quiera irse, tenga ese deseo... No es el caso de Giay", sentenció.