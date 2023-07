Sebastián Benega y un retorno triunfal a Güemes

27/07/2023 - 00:32 Deportivo

Después de dos derrotas consecutivas, Güemes volvió al triunfo el domingo pasado en Mendoza y respira un poco más aliviado con la permanencia en la Primera Nacional. El "Gaucho" derrotó 1 a 0 a Gimnasia con gol de Sebastián Benega, quien tuvo su primer partido como titular en su segundo ciclo en el club.

"Estoy feliz por el triunfo y por haber convertido. Esperaba mucho este momento, si bien ya me tocó entrar en el partido anterior, estuve más de un mes sin poder jugar porque no llegaba la habilitación. Ahora me tocó jugar de titular y estoy muy contento por el triunfo", dijo el volante en diálogo con El Clásico, de Radio Panorama.

Sobre cómo se dio su regreso al "Gaucho", contó: "Yo estaba en Estudiantes de Caseros, arranqué jugando y ganamos los cuatro primeros partidos e íbamos primeros. Después el técnico cambió el equipo, no se dieron algunos resultados y llegó otro técnico que no me tenía muy en cuenta. Tenía un par de clubes para poder ir pero el haber estado acá el año pasado, con el mismo cuerpo técnico, hizo que me decidiera volver a Güemes".

Sobre el presente del equipo en el torneo, reflexionó: "Somos el equipo con más empates en el torneo, con once. O sea perdimos muchísimos puntos en ese sentido, no en partidos perdidos si no en empatados. Y la mayoría de esos empates eran partidos para ganarlos y que nos terminaron empatando. Ahí te das cuenta que es cuestión de nosotros, de plantarnos como el otro día que estuvimos muy bien defendiendo el resultado".

"El triunfo te da otro ánimo, la semana se vive distinto y ahora esperamos el partido del domingo ante Patronato. Tratar de ganar más de local es algo que tenemos que mejorar, pero creo que se va a ir dando. En estas once fechas tenemos que tratar de hacernos fuertes de local, es algo que tenemos pendiente", concluyó.