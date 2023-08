Central Córdoba y un debut de sumo riesgo en Rosario

21/08/2023 - 00:28 Deportivo

Central Córdoba hará su estreno esta noche en la Copa de la Liga Profesional, cuando desde las 20.30 visite a Newell's Old Boys de Rosario. El cotejo, que completará la primera fecha de la Zona B del segundo certamen del año, se disputará en el estadio "Coloso" Marcelo Bielsa del Parque Independencia de Rosario, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y la transmisión de TNT Sports.

El nuevo ciclo que comanda el entrenador Omar De Felippe tendrá un debut de sumo riesgo ante el conjunto que dirige Gabriel Heinze, que utilizará lo mejor disponible ya que fue eliminado en la Copa Sudamericana (tras una muy buena primera fase en la que terminó invicto, cayó en octavos ante Corinthians de Brasil).

Este será el segundo partido del flamante entrenador "Ferroviario", que sucedió en el cargo a Leonardo Madelón. El martes pasado fue el primero ante Independiente, en Córdoba y en el marco de los 16avos. de final de la Copa Argentina. A pesar de haber jugado mejor, Central no pudo quebrar el cero y en la definición por penales cayó 7-6 y quedó eliminado.

A pesar de no haber avanzado de fase, la imagen dejada por el Central de De Felippe fue positiva. Si bien el "Rojo" no fue parámetro por su pobre actualidad, se vio un equipo con la intención de ser protagonista. Y también ya se ve una propuesta, una idea de juego, aunque todavía hay mucho por pulir.

Uno de los puntos más positivos fue la labor de los dos laterales que llegaron desde el ascenso: Delfor Minervino (derecho, ex Estudiantes de Caseros) y Lucas Angelini (izquierdo, ex Temperley). Los refuerzos supieron explotar el ancho de la cancha y se mostraron constantemente como una opción ofensiva, sin descuidar su rol principal, que es el de defender.

Tan conforme quedó De Felippe, no solamente con estos dos refuerzos, si no con el funcionamiento colectivo en general, que hoy repetirán los once titulares que usó ante el "Rojo".

En Newell's, el DT Gabriel Heinze, analiza la inclusión del lateral izquierdo Martín Luciano, quien no juega en primera hace 10 meses, en lugar de los otros marcadores de punta del plantel: los lesionados Ángelo Martino y Bruno Pittón y el suspendido Leonel Vangioni.