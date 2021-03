Con suba de 6,1% en precios mayoristas prevén elevada inflación en meses venideros

17/03/2021 - 21:35 Economía

Los precios mayoristas aumentaron 6,1% en febrero y acumularon un alza de 47,7% en los últimos 12 meses, situación que fue calificada por economistas consulados por EL LIBERAL como “terrible” e “impresionante” debido al efecto posterior que tendrá sobre los precios minoristas en lo que queda del año y que podría desviar entre 10 y 20 puntos la meta oficial de inflación del 29% para 2021.

Según el Índice de Precios Internos al por Mayor (Ipim) dado a conocer por el Indec, la variación del nivel general por la suba de 6% en los “Productos nacionales” y de 7,4% en los “Productos importados”.

Dentro de los productos nacionales, y entre los productos primarios se destaca la suba de Petróleo crudo y gas (10,2%); Energía eléctrica (8,8%); y entre los manufacturados, Productos metálicos básicos (8,4%), Productos refinados del petróleo (7,6%) y Otros medios de transporte (7,4%).

“Esta suba es impresionante e influirá mucho en la inflación minorista”

En primer término el economista Orlando Ferreres al ser consultado por EL LIBERAL, sobre la incidencia de este indicador, señaló que “el aumento del 6,1% fue muy grande en los precios mayoristas y el aumento interanual fue más que el 47% -de inflación minorista- o sea que los productos importados influyeron mucho 7,4%, es realmente impresionante porque esto puede influir mucho en el índice de inflación minorista”.

En este punto explicó que “el aumento de los últimos 12 meses fue mucho mayor que el 29% que está anunciado por el ministro de Economía Guzmán como tentativo para este año. Evidentemente va a dar un poco más seguramente aún siguiendo las características de la estrategia oficial porque creo que los aumentos salariales están alrededor del 32 o 33% pero eso significa 3 ó 4% de aumento en términos reales del salario real, pero posiblemente la inflación sea mayor con lo cual se va a requerir un ajuste salarial más fuerte”.

Agregó: “Me parece que es fundamental sacar conclusiones de los precios al consumidor a partir de los precios mayoristas porque eso va a ser lo que va a hacer falta trasladar al nivel de minorista y que sea lo que se registra en el nivel oficial de inflación. Creemos que esa va a ser la idea que van a tener -en el Gobierno- y se va a desviar de la cifra oficial, entre 10 puntos y quizá 20 puntos como máximo una vez que pasen las elecciones”.

“Esto anticipa que la inflación de los próximos meses se mantendrá alta”.

En opinión del economista Camilo Tiscornia de CT Consultores, al ser consultado por EL LIBERAL, apuntó que “estos números son terribles, son variaciones muy altas, mucho más altas que las del IPC”.

Añadió que “esto lo que muestra es que en este tipo de índices, las cosas que releva el Indec están menos controladas que las del IPC. O sea, en el IPC hay más allá de los precios cuidados o precios máximos, muchos servicios regulados por el gobierno: luz, gas telefonía, pre pagas y con esa regulación el IPC arroja números bajos. Pero, en estos otros que están más libres hay que ver las variaciones de febrero”.

Puntualizó que el nivel de precios mayoristas, “lo que hace es anticipar que la inflación de los próximos meses se va a mantener alta porque generalmente los mayoristas anticipan al consumidor”. Respecto de cuánto puede dar marzo de inflación, señaló que “nosotros con el relevamiento que tenemos puede estar entre 3,5 y 4% otra vez. Así que esto es un mal augurio ya que complica mucho que se pueda cumplir la meta oficial del gobierno”.

Destacó que “cuando uno ve los precios mayoristas no ve solo un rubro, no es solo el petróleo que subió a nivel internacional, no se le puede asignar a los precios internacionales la culpa de lo que pasa acá con los precios mayoristas. En todos los rubros se ven aumentos importantes y eso está mostrando que hay algo de la situación económica local que está generando inflación”.

Señaló que “algunos productores empiezan a ver que cuando tienen que reponer productos y como el Gobierno no les da acceso al mercado oficial, tienen que hacer reposición de cosas con el tipo de cambio más alto como el contado con liquidación, entonces eso es como si en el fondo tuvieran aumento en los costos y es lo que está pasando en los precios, es una buena hipótesis además de un estado de exceso monetario muy importante que es lo que está en el fondo de este proceso inflacionario”.