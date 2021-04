En los últimos cuatro años, los alimentos subieron un 335%: mirá cuánto perdieron los salarios en ese lapso

19/04/2021 - 11:46 Economía

En las últimas horas se conoció un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el que se detalla que la inflación general acumulada entre marzo de 2017 y marzo de 2021 fue de 310,6%. El mayor pico en ese lapso, se dio entre marzo de 2018 y marzo de 2019, donde los alimentos y bebidas treparon por encima de esa cifra.

Durante varias de sus exposiciones, el ministro de Economía explicó que uno de sus objetivos para este año electoral es bajar la inflación para así poder recuperar el poder adquisitivo del salario. Sin embargo, hoy por hoy la meta de desaceleración de los precios parece una utopía luego de un primer trimestre que acumula una inflación del 13%.

De acuerdo con los datos del estudio del IARAF, los alimentos y bebidas subieron un 335,2% en los últimos cuatro años. Las frutas lideraron las subas con un avance de 437,7% y, las siguió la carne con un 389,6%.

"En el último año, la carne explicó un 45,7% de la inflación de alimentos de ese período, el porcentaje más alto de los últimos cuatro años", detalló el informe, y agregó: "los alimentos que menos subieron fueron las aguas minerales y bebidas gaseosas con un 262%, hay 176 puntos porcentuales de diferencia con las frutas".

Además, el impacto inflacionario por regiones mostró grandes disparidades. Esto se debió al cambio en el avance de los precios por región y también al hecho de que las canastas de consumo se componen de diferente maneras. Por ejemplo, la participación de "carnes y derivados" en el Noreste es del 37,7%, mientras que en Gran Buenos Aires (GBA) es del 29,9%.

De esta manera, en el Noreste la inflación de alimentos fue de 369,7% en los últimos cuatro años, mientras que en la Patagonia fue de 314%. "No se trata de diferenciales de precios entre una región y otra, sino de diferenciales de suba de precios", se apuntó desde el organismo.

Las grandes pérdidas del salario

Otro de los apartados que realmente preocupa, es la pérdida del salario. En estos cuatro años, las negociaciones paritarias siempre quedaron por debajo del avance de la inflación y cada vez con mayores diferencias.

Las subas nominales acumuladas de los sueldos de trabajadores registrados, de acuerdo con el índice de salarios que elabora el Indec fue de 132,3%. Frente al avance de 310% del IPC nacional, los salarios quedaron más de 177 puntos por debajo de la evolución del índice de precios.

Es importante aclarar que estos son valores promedio, la situación irá cambiando si se estudia a cada persona en particular. Además, los sectores informales -de los que no hay datos- no suelen tener ajustes de sus salarios en la misma cuantía que los trabajadores registrados, por lo que el impacto será mayor sin lugar a dudas.