El Gobierno actualizó los importes a partir del cual se cobra Ingresos Brutos

26/04/2021 - 23:09 Economía

El Gobierno provincial actualizó los importes fijos del impuesto sobre Ingresos Brutos que se perciben por diferentes actividades, entre ellas por el alquiler de viviendas, los monotributistas sociales y el impuesto que pagan los comercios y empresas, el cual no se había actualizado desde el 2018.

Mediante el decreto 2021-

567 el Gobierno indicó que se fijó ‘en la suma de $10.000,00 me n s u a l , por los ingresos correspondientes al propietario por la locación de unidades funcionales destinadas únicamente para vivienda’. También, se fijó ‘el mínimo no imponible establecido en el Art 204º bis correspondiente a los contribuyentes inscriptos ante la AFIP, en el Monotributo Social, en $5.000 mensual’. Asimismo, se fijó ‘el monto de ingresos anuales (gravados, exentos y no gravados) a partir del cual los contribuyentes se encuentran incluidos en la categoría ‘A’ de Ingresos Brutos, en $960.000,00, de acuerdo al Art. 212º de la Ley Nº 6792. Los contribuyentes que no superen éste último importe quedan incluidos en la ‘B’.

También se estableció ‘como anticipo mínimo para la Categoría ‘A’ de Ingresos Brutos, $600 mensual y para la ‘B’, $450”. l