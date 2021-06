Por baja en cotización de granos se perderán ingresos por U$S2.000 M.

21/06/2021 - 01:30 Economía

La caída en el precio de soja y subproductos tendrá un fuerte impacto negativo en el ingreso de divisas para la economía, que según analistas será de U$S2.000 millones. Uno de los principales factores de esta tendencia es la incertidumbre sobre las políticas que implementará el presidente de EE.UU., Joe Biden, en relación al sector de biocombustibles. La semana pasada, la soja cayó por debajo de los U$S500. El consultor en agronegocios Pablo Adreani destacó que el mayor impacto se percibió en los subproductos. El aceite, en 10 días cayó U$S235. Su precio FOB pasó de U$S1.253 la tonelada a U$S1.018. Según sus cálculos, una baja de U$S1.286 M. La harina, cayó U$S17 por tonelada. Una pérdida de U$S 403 M. El maíz, perdió U$S 32 una baja de U$S 256 M.l