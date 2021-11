"Una brecha de 100% preanuncia algo"

24/11/2021 - 22:56 Economía

El economista Carlos Melconian sostuvo en relación al mercado cambiario que "es inviable una brecha de 100%, siempre preanuncia algo". En este punto, sostuvo que "definición cambiaria va a haber", y que "para el patrón histórico de la Argentina un dólar no oficial a $200, $210, es un dólar caro: no es el dólar de la hiper, no es el del Rodrigazo ni el de las Malvinas. Es un dólar que marca la inestabilidad con este Gobierno", dijo.

Al mismo tiempo dijo que el dólar a $100 en el segmento oficial "no es barato". "Lo que sí es inusualmente alta y no aguanta es la brecha de 100%. Cualquier plan de estabilización exitoso reduce esta brecha en la Argentina. Y cualquier disparate, la sube", dijo. Asimismo, analizó los últimos 40 años del mercado cambiario y dijo que, sin cepo cambiario, una brecha cercana a 100% suele corresponder con puntos críticos a nivel social y político, pero que rápidamente se disipan. Pero hoy "el principal responsable del 65% de brecha es el propio Gobierno".