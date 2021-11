Viernes negro: cayeron mercados, riesgo país récord y reservas al límite

27/11/2021 - 00:31 Economía

La decisión del Banco Central de restringir la compra de pasajes, estadías, servicios y paseos turísticos al exterior en cuotas, junto a la disposición que obliga a los bancos a vender sus dólares, sumado al avance del riesgo país a nuevos niveles récord que demuestran la caída de la confianza en la economía del país, sumado a un nuevo derrape de las empresas que cotizan en la Bolsa local y en EEUU, más el derrumbe de los mercados externos, configuraron un viernes negro para la actividad económica y financiera del país.

En primer término, dos decisiones tomadas por el Banco Central, como la restricción de compra de pasajes al exterior en cuotas y más tarde la circular A 7407 que anunció que "los bancos deberán ajustar su stock de dólares propios para que la Posición Global Neta (PGN) de moneda extranjera no supere el 0%", cuando hoy la mayoría de ellas cuenta con una posición mayor a 0%, obligará a las entidades a deshacerse de sus tenencias. Así, el BCRA podría acceder a cerca de US$ 800 millones -al cambio oficial de $100,68- para aumentar sus reservas líquidas. A principios de mes, el BCRA había emitido otra circular por la que se impedía a los bancos incrementar su posición de dólares y los obligó a descargar US$ 210 millones para evitar especulaciones en el marco electoral.

Ambas medidas, delatan según distintos economistas, que el BCRA atraviesa un momento de reservas líquidas muy bajas. Si bien hay distintos cálculos, hay coincidencia en que la situación es límite.

Para el economista Gabriel Rubinstein, "es muy crítica la situación de las reservas" de la autoridad monetaria. "La salida por turismo es la que se venía, no la que pasó, lo pararon antes de que venga la maroma, pero puede tener efectos contraproducentes porque el que no llega a viajar en las nuevas condiciones puede presionar en el resto de los tipos de cambio", dijo. Agregó que "siempre se puede seguir reprimiendo otros canales, como consumos sustitutos, importados, o bienes con insumos dolarizados. Pero los efectos económicos los vas pagando", concluyó.

Según cálculos de la consultora, las reservas líquidas son negativas en casi U$S 1.500 millones. .

Para Amílcar Collante, economista de Plan M, lo llamativo es que hasta las elecciones el BCRA no tuvo ningún prurito en gastar reservas para mantener bajos al dólar MEP y al dólar contado con liquidación hasta las elecciones.

"Durante la previa electoral no estaba muy preocupado por el nivel de reservas .Y por eso subsidiaba a los dólares alternativos . Así, gasto USD 1700 millones de dólares entre julio y noviembre Ahora sobre reacciona por USD 200 millones mensuales", indicó.