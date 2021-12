"El ajuste lo tiene que hacer la política y es porque el sector privado ya no da más"

05/12/2021 - 00:41 Economía

El economista y diputado nacional electo por la Capital Federal, Javier Milei, reflejó la situación actual de nuestro país respecto a la deuda con los organismos internacionales y cuál sería el plan de acción respecto a las posibles resoluciones.

"El tema del FMI tiene un par de problemas, tanto de un lado como del otro. Del lado del caso argentino, para poder repagar esa deuda tendría que tener un determinado nivel de superávit primario de por lo menos 3 puntos del PBI. El problema es que Argentina tiene 4 puntos de déficit primario. Ahí hay una diferencia de 7 puntos para que Argentina sea solvente (...) Una vez que se intente implementar ese ajuste, el resto de la sociedad debe soportarlo. Por eso cuando digo que el ajuste lo tiene que hacer la política es porque el sector privado no da más", señaló.

También indicó que la Argentina "no tiene voluntad de pago: toma deuda todo lo que puede y cuando no puede tomar más hace un corte de manga en vez de pensar cómo pagar. Por esto es que Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Con el último default superamos a Ecuador. Esto muestra por qué Argentina no es un sujeto de crédito".