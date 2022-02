Estiman una caída de ingresos para el Estado de U$S 2.000 M. por la sequía

05/02/2022 - 02:29 Economía

El efecto de la sequía sobre los principales cultivos de verano como la soja y el maíz, le restará ingresos al sector productivo por unos U$S 3.000 millones mientras que la caída recaudatoria para el Gobierno que se encuentra necesitado de dólares, llegará hasta los U$S 2.000 millones, de acuerdo con las estimaciones realizadas desde la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario (Fada).

La caída esperada de ingresos para el fisco vía retenciones no es menor. En una semana, el Gobierno realizó pagos al FMI por casi U$S 1.100 millones. Desde Fada, señalan que el quebranto en los cultivos por la seca y las altas temperaturas, puede llegar hasta los U$S 2.000 millones menos de recaudación para el Estado.

El economista jefe de Fada, David Miazzo, dialogó con EL LIBERAL e indicó al ser consultado sobre los efectos económicos de la sequía que "la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó la producción de soja en 42 millones de toneladas, 2 millones menos que la estimación inicial de 44 millones. La Bolsa de Comercio de Rosario fue más pesimista con una estimación de 40 millones de toneladas ,5 millones menos que la original de 45 millones de toneladas y en el caso de maíz una caída de 8 millones de toneladas".

Miazzo, indicó que "si tomamos esta estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, hablamos de una pérdida de producción cercana a los U$S 5.000 millones de los cuales el productor estaría perdiendo unos U$S 300 millones en ingresos y el gobierno por derechos de exportación estaría perdiendo entre U$S 1.000 y U$S 2.000 millones de acuerdo con cómo se traslade a la exportación".

Puntualizó que "esto claramente es una noticia que no es buena para el país en un momento que necesita dólares y el Gobierno necesita recaudación fiscal y los productores vienen de un año pasado que tampoco fue bueno climaticamente".

No obstante, el analista destacó que "la sequía parece no ser tan profunda como la de 2018 y por otro lado acompañan los precios internacionales que se han movido positivamente especialmente en estas últimas semanas".

Agregó que este escenario "abre una oportunidad para que no pegue de manera tan fuerte y a su vez la posibilidad para que los productores vayan fijando posiciones, vayan vendiendo la cosecha a estos buenos precios y eventualmente escapen a una futura baja de precios".

Cotizaciones

El valor de la soja disponible, contractual y para fijaciones volvió a subir en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con un aumento registrado de U$S 4,4 hasta los U$S 408,7 la tonelada, en consonancia con Chicago. Para la entrega en abril se ofrecieron U$S 390 la tonelada, lo que implicó una suba de U$S 5 respecto al jueves.

Por el maíz con entrega disponible al 15 de febrero se ofrecieron U$S 230 la tonelada, sin cambios, mientras que la entrega para febrero alcanzó el mismo valor, pero con una suba respecto a la previa de U$S 5.

En cuanto al cereal cosecha 21/22, la posición marzo se presentó sin cambios en U$S 225; abril y mayo, U$S 220; junio, U$S 205; y julio y agosto, U$S 200.

Los costos extra para el agro por el aumento del diésel

La suba del 9% en el precio de los combustibles de esta semana podría representar un costo extra para la cosecha y transporte de granos correspondientes a la campaña 2021/22 de US$ 103 millones, estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Según esos cálculos, el sector agropecuario consumirá un total de 2.088 millones de litros de gasoil durante la cosecha y el transporte de granos este año, lo que conllevaría a un gasto total de US$ 1.851 millones. De ese total, 947 millones estarán destinados a la producción de granos y 1.141 millones al transporte de los mismos.