“Para no tener que emitir, para no tener déficit hay que bajar el gasto público”, afirmó Diana Mondino

23/03/2022 - 01:57 Economía

La economista Diana Mondino analizó que "para no tener que emitir, para no tener déficit hay que bajar el gasto público. Y no es eso lo que está ocurriendo" y remató: "Al contrario, cada medida que toma el gobierno aparentemente lo aumenta". Aún así, se mostró esperanzada en que no se llegará a niveles de aumentos de precios que lleven a una hiperinflación.

Mondino describió la cotidianeidad del problema para los argentinos: "La preocupación por la inflación es más que genuina: todos vemos los precios, vas a la verdulería, al supermercado, querés correr los insumos, tenés que renovar un alquiler".

Entrevistada en el programa de Canal 7 "Libertad de Opinión", sobre qué hay que hacer para contrarrestar este pernicioso proceso, puntualizó: "Para no tener que emitir, para no tener déficit hay que bajar el gasto público. Y no es eso lo que está ocurriendo. Al contrario, cada medida que toma el gobierno aparentemente lo aumenta. Esas son las cosas con las que tenemos que tener mucho cuidado y entenderlas. Cuando reduzcamos el gasto público ahí recién van a empezar a bajar los precios".

Otros tiempos

Consultada sobre el nivel de déficit fiscal, la experta analizó: "Durante 50, 60 años, la Argentina tuvo un gasto público que era 23, en algunos años casi llegaba a 25 puntos del PBI (Producto Bruto Interno), y no había pobreza, la gente se podía comprar una casa con hipoteca. Inflación siempre hubo, unos años más otros menos, pero el gasto público no pasaba de ese 25% del PBI. Hoy es 40 (puntos del PBI), a pesar de que se gasta casi el doble en proporción a lo que ganamos los argentinos. No es que no se pueda reducir el gasto público, es que no hay decisión política. Hay muchas cosas que se pueden reducir (de ese gasto público) y que contribuirían a reducir la pobreza, porque las empresas, en vez de pagar esos disparates de impuestos que pagan podrían contratar gente", por ejemplo.

Acerca de qué se puede esperar para los próximos meses, Mondino anticipó: "Dependerá de las medidas que tome el Gobierno: si fomenta la competencia, si permite mayor apertura, un poquito se va a morigerar; si sigue como hasta ahora, que cierra los mercados, cada vez hay más prohibiciones de exportar, y bueno la gente tiene razón en estar preocupada, yo también lo estoy. Si las medidas siguen siendo de prohibir, controlar, insultar a las empresas, atacarlas, va a ser difícil que haya más producción. Lo que se necesita en la Argentina desesperadamente es más producción".

Hiperinflación

En cuanto a si es posible llegar a una hiperinflación, la economista señaló: "No lo sé. Si se continúa emitiendo en forma exagerada, ese riesgo siempre está. Pero el gobierno lo sabe y está restringiendo, y en el acuerdo con el Fondo hay limitaciones para ir reduciendo la emisión. Dejame conservar la esperanza que no vamos a llegar a una hiper".