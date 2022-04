La carne vacuna y el pollo volvieron a subir esta semana 6% promedio

12/04/2022 - 22:22 Economía

El precio de la carne vacuna y de pollo tuvo esta semana un nuevo incremento que, en el caso de las carnes rojas, fue de un 4% promedio por media res; mientras que la de pollo, la suba fue más fuerte y osciló entre un 6 y 8% según la marca y de acuerdo con distintas fuentes consultadas en el sector avícola local.

En primer término, en muchas de las carnicerías locales la media res de feed lot pasó esta semana de $570 a $590, un incremento que ronda el 4% en el costo que tienen los carniceros.

Pero que en valores al público y en mostrador conllevan una suba de entre $50 y $60 por kilogramo y por corte, aumento que varios carniceros se resisten a aplicar en virtud de la fuerte baja de ventas que se evidencia no solo por la Semana Santa, sino por la caída del poder adquisitivo de los consumidores.

Alberto, propietario de una carnicería céntrica, señaló en la víspera que "la carne vacuna no ha dejado de subir. El frigorífico nos pasa listas nuevas cada 10 días más o menos y el consumo está muy bajo. La gente compra por importe y lleva lo que le alcanza. Así se está poniendo muy difícil para el consumidor y también para el vendedor". Recordó que a inicios de año, la media res tenía un costo de $490 contra los $590 actuales, implica un aumento de casi 21%. Y en solo tres meses.

Desde la carnicería de un supermercado céntrico, Jorge, encargado de ese sector, comentó que "el consumo está muy bajo. La gente se queja de los aumentos, pero las subas siguen llegando. Los blandos, la mayoría está entre los $900 y $1.100 el kilogramo. Hoy, llevar un kilogramo o un kilo y medio de carne para comerte unas milanesas ya es casi un lujo".

Por otra parte, la carne aviar también se mantiene al alza. "Nosotros hemos tenido dos aumentos. Uno de $200 la semana pasada y otro de $200 esta semana por cada caja de 20 kilogramos. Desde que se ha anunciado la guerra contra la inflación venimos con aumentos", señaló Cristian, propietario de una empresa distribuidora avícola de la zona sur. En su caso, que ofrece distintas marcas, los precios van desde los $4800 a los $5.400, ya con el nuevo incremento.

Agregó que "hasta ahora el kilogramo de pollo entero no se conseguía por menos de $300 en las pollerías, pero después de este aumento hay que pensar en unos $40 a $50 más por kilogramo y lo mismo en el resto de los cortes, como la pechuga o el filet", puntualizo.

En tanto, Roberto, propietario de una pollería en la zona sur de la ciudad, señaló que "el distribuidor me ha dejado esta mañana –por ayer- , nuevo precio, $5.400 la caja, cuando estaba en $4.900. Son $500 más por caja, que en el costo me agrega como $25 a $30 más por kilo. La verdad que se complica, aunque la gente busca más el pollo que la carne de vaca, igual subir $40 o $50 no le cae bien a nadie".

En el caso del pollo, el kilogramo se conseguía entre $200 y $220 en las pollerías de barrio a inicios de año. Ahora, oscila entre los $280 y $320. También subió casi 20% desde enero.