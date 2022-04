Un debate constructivo alejaría el fantasma de la reforma laboral

30/04/2022 - 11:51 Economía

Mucho se habla a favor y en contra de la reforma laboral como un título vacío de contenido, pero nadie define a qué se refiere cuando apuntan a ese concepto. Mucho menos se debate en profundidad y con la profesionalidad de un tema, que aunque político, merece un tratamiento técnico adecuado.

Lo que sí está claro es que la Argentina necesita imperiosamente cambiar su legislación laboral para adaptarse el mundo moderno, generar trabajo y lograr financiar los sistemas jubilatorios y de salud.

Ese cambio debería provenir de un debate serio y profundo entre la dirigencia política, para alcanzar consensos lo suficientemente amplios como para que se convierta en una política de estado permanente y protegida de los vaivenes políticos circunstanciales impregnados de oportunismo y demagogia.

Queda claro que una reforma laboral no debe tratarse como una política aislada, que se contradiga con el resto de las políticas sociales y económicas. Requiere acuerdos más amplios e imaginarse una realidad superadora, distinta a la del escenario de crisis permanente.

Ello es justamente lo que traba el debate y ha sumergido al país en un reiterado círculo vicioso de la falta de crecimiento económico, mengua de los puestos de trabajo registrados, reducción del poder adquisitivo de los salarios, caída de la productividad empresarial y la multiplicación de los planes sociales en medio de un constante crecimiento de la pobreza.

No es que la reforma laboral va a revertir mágicamente todos estos recurrentes problemas, pero junto a otras reformas de igual magnitud, impulsadas en conjunto, conforman sin dudas el principio de la solución de un largo camino de recuperación.

Para entender la gravedad del problema laboral es necesario puntualizar algunos inconvenientes y contradicciones que se presentan a diario. a) La población crece y la economía debería crear unos 200.000 puestos de trabajo por año como mínimo. b) La economía argentina no crece hace más de diez años, ello significa que el sector privado no genera los puestos de trabajo y que ese déficit es compensado con más empleo estatal, más planes sociales y más empleo informal. c) Hoy 25 millones de personas reciben un cheque del Estado argentino y solamente hay alrededor de 6 millones de personas con empleo registrado. d) En algunos sectores de la producción privada se necesita mano de obra calificada y no calificada, pero no se consigue. La primera por falta de capacitación o salarios poco atractivos y la segunda por temor a perder el plan social. e) El sistema jubilatorio, para ser sustentable, requiere de cuatro trabajadores aportantes por cada jubilado. Hoy esa proporción es 1 a 1. Ello genera bajas jubilaciones y mayores aportes del Estado. f) El sistema de salud de obras sociales debe sostenerse con el aporte del trabajador y la patronal al sindicato. Como cada vez hay menos trabajadores y con remuneraciones en caída, el déficit es creciente y el Estado debe subsidiarlo. g) Mayores aportes del Estado al sistema previsional y de obras sociales significan mayor endeudamiento e inflación. h) La economía argentina es una de las más cerradas al mundo, impidiendo el crecimiento de las exportaciones. Exportamos la misma cantidad de bienes que hace 17 años. Crece o baja su monto en dólares de acuerdo al precio internacional, fundamentalmente de las materias primas (soja). i) En el mundo, el crecimiento real de los salarios proviene fundamentalmente de la mayor productividad de las empresas exportadoras. j) En la Argentina los salarios suben nominalmente por la inflación y por eso caen constantemente.

Este año algunos sindicatos lograron 7 incrementos en el año, sin embargo el poder adquisitivo caerá por la creciente inflación. Todos estos problemas y muchos más se generan en una economía que no crece, en un país donde la dirigencia política no se pone de acuerdo en temas tan importantes como éste y tantos otros. Con este marco, es natural que muchos trabajadores vean a una reforma laboral como una amenaza y muchos sindicalistas como una reducción de su caja. Y les asiste la razón si el debate se centra solamente en la reforma laboral aisladamente de otras reformas profundas, que debe realizar el país para crecer como el resto de los países del mundo. Justamente de lo que se trata es de realizar un cambio de tal magnitud que el círculo vicioso se transforme en virtuoso.

Esto es, si la economía crece, es porque se exporta más, ello demanda mayores puestos de trabajo en blanco y con altas remuneraciones. Más trabajo registrado significa mayores ingresos al sistema previsional (el salario futuro de los trabajadores) y menos gasto estatal. Asimismo significa mayores aportes al sistema de las obras sociales (la salud de los trabajadores) y menos subsidio estatal.

Las empresas para exportar invierten fuerte en capacitación de sus recursos humanos, en un mundo cada vez más tecnológico. Ello significa que el trabajador se capitaliza y puede acceder a mejores remuneraciones por mayor productividad, tanto dentro de la empresa que lo capacitó como en otra que lo tiente con mejores ingresos.

El conocimiento se los lleva el trabajador. Es el debate que hay que dar seriamente si queremos empezar a crecer y dejar atrás la decadencia que suma décadas.

Todo lo contrario de lo que se hace ahora por oportunismo político, sembrando fantasmas que asustan y paralizan los acuerdos. Pero mientras todo ello ocurre, la argentina no crece, no genera trabajo, paga sueldos y jubilaciones bajas, no capacita, aumenta la pobreza, multiplica planes sociales, se endeuda y genera inflación, que a su vez nos conduce al problema inicial: no crece.





(*) Prosecretario de Redacción