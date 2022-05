Comercios deberán instalar los nuevos controladores fiscales

03/05/2022 - 23:59 Economía

La Afip negó a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) la posibilidad de extender el plazo de vencimiento para remplazar los equipos controladores fiscales de vieja tecnología por otros más modernos, con lo cual los comercios minoristas que cuentan con 1 ó 2 cajas registradoras, deberán tenerlos instalados desde este mes.

“Respondiendo a la solicitud de Came con respecto al vencimiento de la vigencia de los controladores fiscales, el 30 de abril pasado, en la que se solicitó a la Afip que disponga extender el plazo de vencimiento por razones económicas y falta de equipos en plaza para reemplazar los existentes, informamos que la entidad recaudadora no ha hecho lugar a este pedido”, informó la Came a sus asociados.

En el caso de Santiago del Estero, desde la Cámara de Comercio informaron que esta medida impactará “en por lo menos el 90% de los negocios que no pudieron hacer aún el recambio”.

Desde el comercio local, indicaron que “un equipo controlador fiscal con nueva tecnología cuesta unos $100.000, pero además de ser caro para un negocio minorista, no se consiguen”, explicaron.

Agregaron que “hay opciones pero conlleva un gasto extra en el software que hay que crear e instalar”.