Los bolsillos argentinos sufren la inflación más elevada en 30 años

13/05/2022 - 01:27 Economía

El índice de precios al consumidor subió en abril 6%, siete décimas por debajo del 6,7% registrado en marzo, pero dos puntos porcentuales superior al del mismo mes en 2021 que registró el 4%, informó el Indec.

La región Noroeste del país, que incluye a Santiago del Estero, registró el índice más alto alcanzando el 6,4%; frente a un 6,8% de marzo.

De esta manera, en el primer cuatrimestre del año los precios minoristas acumularon una suba del 23,1%; mientras en los últimos 12 meses se incrementaron 58%.

Se trata de la mayor inflación registrada en 30 años. Asimismo, si se proyecta la inflación del primer cuatrimestre la inflación anual de 2022 alcanzaría el 86%. E

l índice de precios fue impulsado nuevamente por Alimentos y Bebidas no alcohólicas que subió 5,9% mensual, y que volvió a ser la categoría que más aportó a la suba del índice general con 1,7 puntos porcentuales (p.p.). Otros rubros que también impactaron fueron Prendas de vestir y calzado, con un avance de 9,9%, seguido por Restaurantes y hoteles (7,3%) y Salud (6,4%), en este último caso en buena medida por la medicina prepaga.

La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo la mayor incidencia en todas las regiones. En abril alcanzan un alza del 28,0% desde diciembre pasado, cinco puntos porcentuales más que la inflación de ese período del 23,1%, y en los últimos doce meses suben un 62,1%, cuatro puntos por encima de la inflación acumulada del 58,0% en la misma comparación. Los mayores aumentos se registraron en la merluza con 17,1%, seguido por las hamburguesas congeladas con un 16,6%, harina de trigo 16,1%, el aceite de girasol con un 13,5% y el pollo 12,1%. Pese al acuerdo de precios que el gobierno firmó con frigoríficos con algunos cortes seleccionados, la carne vacuna fue superado por importantes subas como la del asado de un 5,2%, la carne picada 9,8%, cuadril 7,7% y nalga 7,8%.

Entre los alimentos que superaron los dos dígitos de incremento en su precio figuraron el pan francés 11,1%, galletitas de agua 10,3%, azúcar 11,8%, vino común 11,4% y yerba 10,0%. Los productos lácteos también registraron alzas de precios importantes como el queso cremoso que aumentó un 8,5%, el pategrás 6,2%, sardo 7,2%, manteca 8,2% y el yogur firme 8,9%. En el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas las principales subas se dieron en Aceites y Pan y Cereales, con incrementos de entre 8% y 15% según la región, seguido por Carnes y derivados y Lácteos, con aumentos de entre el 5% y 7%. En abril otro rubro que se destacó fue Transporte, con un incremento de 5,3% mensual, apenas por debajo del 5,5% registrado en marzo, con aumentos en todos sus componentes (adquisición de vehículos, combust i b l e s , transporte público).

Por regiones, por encima de la media de 6% se ubicaron las provincias del Noroeste (6,4%) y el Gran Buenos Aires (CABA + Conurbano) (6,2%). Las provincias del Noreste, por su parte, marcaron una suba de 6%, a tono con el promedio general, mientras que por debajo se colocaron la región patagónica (5,9%), Pampeana (5,9%) y Cuyo (5,8%).





Un nuevo intento fallido de controlar los precios

A poco de nacer, la canasta ideada especialmente para que los almacenes y minoristas puedan ofrecer 60 productos a precios acordados no puede siquiera dar sus primeros pasos, algo que, a esta altura, ya muchos sostienen que nunca ocurrirá. La iniciativa ya cumple un mes y los problemas que afronta hoy son los mismos que se daban apenas debutó: en los mayoristas ûproveedores de los minoristas- gran parte de los productos involucrados no están, por lo que los pequeños comercios no los pueden poner en sus góndolas.