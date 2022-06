Claudio Loser: “No hay milagros, hay que ajustar gasto, menos cepo y subir la tasa”

21/06/2022 - 01:03 Economía

¿Es factible que se deba reprogramar la deuda en pesos del Gobierno?

Aunque es preferible una solución de mercado, para renovar la deuda es probable que el Gobierno tenga que reestructurar la deuda existente. Sin embargo ello generará el problema que será muy difícil colocar nuevos títulos en el mercado para financiar el gobierno. El efecto inmediato sería que, dentro del programa con el FMI, solamente tendría el Gobierno el margen de financiamiento del Banco Central, ya que no le prestarían más, salvo por maniobras de presión del Gobierno a ciertos organismos y empresas. Pero eso daría poco resultado.

¿Qué efecto tendría si se renueva solo una parte de esa deuda, en inflación y en el dólar?

Si solo se renueva parte de la deuda, el Gobierno no tendría margen para obtener más financiamiento del Banco Central, de lo que está en el programa. Habría un serio problema, porque, el Gobierno tendría que obtener pesos para devolver la deuda vencida y, por lo que se puede interpretar del programa, no pueden obtener el dinero del Banco Central. Si se emite más, daría lugar a acelerar la inflación y pondría más presión al dólar. Sería, probablemente, el fin del programa actual. El FMI consideraría aceptarlo, solo si los montos de desvío son pequeños.

¿El Gobierno está cada vez con menos opciones para recomponer la economía?

La alternativa del Gobierno es ajustar más el gasto o subir la tasa de interés. No hay demasiadas opciones en el mercado externo (por no decir no hay). Para que funcione el sistema bien, tienen que subir tasas de interés, mejorar el sistema cambiario (menos cepo), y ajustar el gasto. No hay soluciones milagrosas.

El FMI aprobó la primera revisión pero, ¿cómo se perfila esta segunda revisión trimestral?

Es probable que se cumplan las metas de fines de junio, que se aplican al desembolso de Setiembre. Si hay desvíos pequeños, no habría problemas prácticos. Pero si son grandes, ello requeriría de más medidas fiscales. Habrá que conocer los números para realizar una evaluación, algo que el Gobierno no difundirá muy apresuradamente, por miedo a los efectos en el mercado, aunque la incertidumbre sería peor.