A 5 meses del Mundial, hay varios santiagueños que ya compraron paquetes a Qatar

Mientras aún faltan más de 140 días –casi 5 meses- para el inicio del Mundial de Fútbol 2022 y el primer encuentro que mantendrá la selección argentina el 22 de noviembre en el estadio Lusail de Qatar, ya hay varios santiagueños que compraron un paquete para estar allí con una inversión per cápita que para las alternativas más económicas oscilan entre los U$S 13.000 y U$S 15.000.

Una consulta realizada por EL LIBERAL al presidente de la Cámara de Turismo de Santiago del Estero (Catse), Miguel Figueroa, reveló que "ya se han comercializado paquetes para el Mundial de Qatar y hay varias personas consultando para viajar".

El evento que reunirá la atención de todo el mundo aficionado al fútbol, se desarrollará en ese país oriental entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Pero según lo indicado por Figueroa, ya hay varios santiagueños que recorrerán los más de 13.000 kilómetros que separan esta provincia de ese país en el continente asiático. Precisamente, la Argentina jugará su primer partido en la segunda jornada mundialista, el 22 de noviembre a las 13.

Figueroa, señaló que el costo de un paquete a Qatar de 12 noches, "con hotelería, entrada a partidos, los transfer, los aéreos y el traslado terrestre, todo ello incluido, ronda los U$S 13.000 y U$S15.000".

Si se toma la cotización del dólar paralelo de ayer, la compra de un paquete rondaría entre los $3,1 y $3,5 millones por persona.

Sin embargo, detalló que "hay que tener muchísimo cuidado porque la particularidad que va a tener este mundial es que hay más entradas vendidas que alojamiento disponible en Qatar, por lo que hay que tener muchísimo cuidado y trabajar única y exclusivamente con las agencias oficiales de la Fifa como modo de garantía de los servicios a prestar". Indicó que "por eso creo que va a ser un Mundial más allá de la expectativa en sí por el fenómeno deportivo, es para tener muchísimo cuidado en todo sentido".

A su turno, Abelardo Valdez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (AAVyTSE) coincidió en que "consultas para el Mundial hemos tenido, varias, pero aún no tenemos gran cantidad de confirmaciones, entendemos que van a suceder en los meses más cercanos a las fechas del Mundial, a medida que se vayan acercando se van a ir confirmando las reservas solicitadas o las cotizaciones solicitadas sobre todo".

Asimismo, al ser consultados sobre si las últimas medidas del Banco Central de restricción al acceso de dólares, implicaría algún problema para adquirir estos paquetes, Figueroa indicó que "en un principio ha causado un poco de ruido, pero luego salió una aclaración respecto de que el turismo no está alcanzado por las restricciones".