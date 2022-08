Agosto se perfila con más aumentos e incertidumbre

12/08/2022 - 00:59 Economía

Hay una batalla silenciosa que cada día se vuelve más cuesta arriba para la gente y que en lo que va de este mes, queda claro que no será sencilla de afrontar.

La guerra que algunos prometieron librar, se está peleando aquí abajo, cada vez con menos balas y una acumulación entre bronca y resignación silenciosa.

Lo saben todos los que cada semana pueden comprar menos alimentos que en la anterior. Ya no sirven de refugio las segundas o terceras marcas. Todo está caro. El efecto de los bonos salariales es cada vez más corto por la dinámica que lleva el proceso inflacionario.

Agosto empezó con aumentos de precios en fideos, arroz, yerba, harina, aceite, azúcar, todos productos de consumo diario. En promedio 8%. En las verdulerías, ninguna fruta se consigue por menos de $100 el kilogramo. Ni hablar de manzanas, bananas o peras: están alineadas con el dólar.

Y se venden entre $250 a $300 el kilogramo. Entre las verduras, un kilogramo de zapallitos va de $200 para arriba. Un kilogramo de pan cuesta entre $300 y $340. Una docena de huevos, entre $350 y $400.

El pescado subió 10% y los fiambres, 20% promedio. Hablamos de consumos diarios. Son nuevos pisos de precios de un proceso inflacionario que va entrando en otra dimensión. Y aún faltan tarifas y combustibles. Los medicamentos iniciaron agosto con suba promedio del 6%.

Pescar una gripe, entre el diagnóstico, el plus y los remedios, implica entre $2.000 y $3.000.

Las expensas, subieron 8%, las garrafas para quienes no tienen gas natural, un 16%. Pero no es solo eso. Los comercios están con cero plazo para pagar sus mercaderías. Y los proveedores les envían menos de la mitad de lo que encargan. La situación inflacionaria y de incertidumbre complica cada vez más a los dos lados del mostrador: al que compra por los precios y al que vende porque también le suben los precios y además no le envían productos.

En este contexto enrarecido, agosto se perfila con una inflación piso de 6% que llevará el acumulado del año por arriba del 75%.

Los países alrededor nuestro que también pasaron por la pandemia, que también sufren los efectos de la invasión rusa a Ucrania registraron en julio, en el caso de Perú, 0,39% y acumula 1,58% en el año. Bolivia, 0,4%, acumula 1,6% en el año. Paraguay, 0,7% acumula 6,7% en el año. Chile 1,4%, acumula 8,5% en el año.

En Brasil, en julio bajó la inflación 0,67% y acumula en el año 4,77%. A poco de asumir Sergio Massa anticipó que julio y agosto serían meses altos de inflación. Pero ya no alcanza con comentar la realidad. La gente lo sabe.