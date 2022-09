Víctor Tonelli: ''Van 3 meses sin suba en la carne, pero hasta fin de año va a subir por lo menos un 20%''

24/09/2022 - 00:35 Economía

El analista ganadero Víctor Tonelli, mantuvo un diálogo con EL LIBERAL en el marco de la 15ª ExpoBra que concluyó este viernes en el Vivero Granja San Carlos, en el cual destacó la excelencia de la ganadería exhibida, pero también cuestionó el "dólar soja" porque "ha traído más desequilibrios que beneficios" y anticipó que el precio de la hacienda que lleva 3 meses sin ajustes y es probable que se mantenga por 2 meses más, "a fin de año agarrate, porque el aumento va a ser de por lo menos un 20%", indicó.

El experto llegó invitado por Colombo y Magliano a brindar una charla a los ganaderos que concurrieron a la ExpoBra.

¿Cuál es la reflexión luego de ver la muestra, los animales y las cabañas?

Primero sorpresa, porque superó largamente las expectativas. Lo segundo es admiración porque hay que hacer esto, hay que armarlo y lo tercero la alegría que en un país tan agrietado como el que estamos viviendo, tres asociaciones como Brahman, Braford y Brangus que compiten claramente por la elección de los reproductores y cada una define qué es la mejor y da sus argumentos, el hecho que se unan para hacer una exposición conjunta, es extraordinaria y hace pensar cómo nos podría ir a la Argentina si todos fuéramos o asumiéramos esa posición de decir, cedo un poco pero juntos somos más.

¿Se nota en sus análisis que hay otro escenario para la ganadería en el norte?

Diría que hay otro horizonte para la ganadería en su conjunto, en el mundo en función de un crecimiento extraordinario de la demanda de China que superó cualquier expectativa y que hoy pone al mundo en un desequilibrio en donde la demanda no alcanza a ser satisfecha por todos los países que producen en el mundo. En segundo lugar, la ganadería argentina viene recibiendo desde hace unos cuantos años un desarrollo tecnológico, en mejoras de procesos y en eficiencia y productividad. Y en el norte, el cambio ha sido brutal. Está muy cerca de alcanzar un objetivo ideal, porque ya ha mejorado de manera extraordinaria.

¿Cómo se explica ese desarrollo aún cuando hay decisiones como el cierre de exportaciones?

Esto es lo notable. Pese a…, las cosas se han desarrollado de manera fantástica. Si estos últimos dos años y medio donde se han limitado exportaciones y sobre todo la brecha cambiaria, porque lo que se debería hacer es dejar un tipo de cambio único y que se lleven las retenciones porque todo lo que distorsiona el mercado y genera fuerte incertidumbre de cómo trabajar, tiene que ver, centralmente, con la brecha cambiaria y sobre todo con políticas de cortísimo plazo que permanentemente van cambiando.

El Gobierno puso el dólar soja hasta fin de mes, ¿cómo influye en la ganadería?

Le ha pegado mal. No tanto a la ganadería que tiene una proporción muy alta pastoril, en donde los insumos, tanto proteicos, como la harina de soja u otras cosas, no le impactan tanto o en el feed lot. Sin embargo, en el pollo le subió el 7% el costo directo y a los cerdos el 9%. Por eso digo que muchas veces sacan estas medidas que está muy bien, necesitaban los dólares, no lo veo mal, es una estrategia. Pero la pregunta es por qué no lo miran en conjunto con todos los sectores, porque a unos los favorece y a otros los mata. Espero que se termine a fin de septiembre este dólar soja porque en realidad los desequilibrios terminan siendo muchos más que los beneficios.