Buscan abrir nuevos mercados para la carne santiagueña en París

18/10/2022 - 06:24 Economía

Por José Aranda

De la Redacción de EL LIBERAL











En el primer semestre del 2021, de los U$S 537 millones que exportó la provincia de Santiago del Estero, un 5,1% -equivalente a unos U$S27 millonescorrespondió al rubro Carnes y Preparados.

En el primer semestre de este año, de los U$S688 millones exportados por la provincia, un 5,3% equivalente a unos U$S31,8 millones correspondió a ese mismo rubro. En el mismo período de 2020 y de 2019, las exportaciones se ubicaban en los U$S20 millones.

Si bien tanto en porcentaje como en montos la exportación de Carnes mantiene un nivel bajo respecto del total exportado, en el primer semestre de 2022, Santiago fue la primera de la región del NOA en montos ingresados por exportaciones cárnicas. Lo mismo en 2021, según la información oficial del Indec. Hoy en París, dos empresas del sector radicadas en Santiago cerrarán su participación en la expo Sial, la feria de alimentos más importantes del mundo en un contexto complicado por la invasión rusa a Ucrania.

Ambas, forman parte de 33 empresas exportadoras, que participan junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Pero, hay también otras firmas que ya están presentes en el mercado europeo y árabe. En cuanto a la participación en la expo Sial, involucra al Frigorífico Forres Beltrán el único expositor representante del Norte Argentino en ese rubro y al establecimiento El Carancho, ubicado en Suncho Corral, los que mostrarán todo el potencial de la ganadería de la región. Para el Frigorífico Forres esta feria es de gran importancia ya que le permite tomar contacto con los clientes de Europa (Cuota Hilton), China y Hong Kong, siendo estos los principales destinos a los cuales exporta actualmente carne vacuna y subproductos. Ricardo Schiavoni, director del Forres Beltrán en diálogo con EL LIBERAL señaló sobre la situación del mercado que “se venían recuperando los volúmenes, pero desde hace 90 días hay un fuerte disminución de demanda de todos los mercado del mundo. Además también hay una fuerte disminución de precios de aproximadamente un 25/30%, tanto en Europa como en China que son nuestros principales mercados”.

Puntualizó que “a Estados Unidos hace más de 60 días que no exportamos debido a la fuerte disminución de los valores”. Puntualizó que “los analistas señalan que va a disminuir la exportación de carne en este último cuatrimestre y hay incertidumbre para el año próximo”. Fernando Moisés, de “El Carancho”, indicó que “tuvimos contacto con gente de Holanda que está interesada. Estamos enviando a Alemania y haremos una prueba con Madrid. Conversamos con gente de Irlanda y Brasil, pero los precios están bajos. No está fácil el negocio”. Agregó que “la cuota Hilton está en U$S10.000 la tonelada o sea que estamos hablando de unos $1.500 el kilogramo incluyendo gastos y así no cierra el negocio. Pero esto es una apuesta al futuro, por eso vamos a seguir conversando con gente para ver a qué mercado se puede apuntar”. Desde el Forres Beltrán apuntaron que “por estos días el mercado internacional de la Carne Vacuna atraviesa una fuerte crisis de baja demanda y caída significativa en los precios, motivado en gran medida por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que afecta la economía de toda Europa con fuertes subas en los costos de energía y alimentos; y por el impacto recesivo que genera en la economía china las restricciones por prevención de Covid19 que aún mantienen activas”. Si bien el panorama luce complicado en la coyuntura, las firmas del sector apuestan al mediano y largo plazo.

Hay otras empresas radicadas en Santiago que ya están exportando carnes a Europa a través de la cuota Hilton e incluso a Dubai. Desde fines de 2021, el establecimiento El Duende de Jorge Moises exporta unas 20 toneladas por año de cuota Hilton y este año esperan aumentar esa cantidad. A su vez, desde la empresa Pilagá Carnes, que tiene campos de cría en esta provincia, este año comenzaron a exportar carne a Dubai, tras su participación en la Gulf Food en febrero. Según el último informe de la Asociación de Productores Exportadores de Argentina (Apea), los precios de exportación por tonelada promedian los U$S9.500 en cortes Hilton, en los 14 cortes de cuota 481 ronda los U$S7.000, la tonelada a EE.UU. promedia los U$S5.000 y la tonelada de diferentes cortes a China, promedia los U$S4.000.