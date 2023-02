El consumo de carne se desploma ante el aumento de precios y anticipan que seguirán en alza

08/02/2023 - 03:07 Economía

En Santiago del Estero y en todo el país las carnicerías están sin concurrencia de gente luego del impacto en los bolsillos de los consumidores por los incrementos de precios. Ocurre normalmente cuando los precios suben, pero esta vez se acumularon con una serie de aumentos en diferentes rubros que dejaron como consecuencia presupuestos familiares agobiados.

El panorama no es alentador, a pesar de las promesas oficiales de implementar algún plan que alivie la escalada de precios, debido a que ya se anuncian nuevos incrementos en los próximos días de alrededor del 15 al 20%.

Luego de unos seis meses con precios que subieron muy por debajo del resto de los productos alimenticios debido a la sobre oferta de ganado a raíz de la gran sequía y el dólar soja que subió costos de engorde de los bovinos; los precios subieron hasta 30% a medida que las lluvias trajeron alivio a diferentes zonas ganaderas.

El precio de la hacienda en pie se traslada a los frigoríficos y matarifes, de allí a las carnicerías y supermercados, que son los más afectados por la situación, al generarse un estrepitosa caída de las ventas. Muchas de ellas arrastran años de crisis y no estarían en condiciones de afrontar una nueva.

El titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de CABA, Alberto Williams, aseguró que el consumo de carne está en su peor momento en mucho tiempo y alertó por la caída que se profundizó durante los últimos años.

"Etamos en 41 o 42 kilos por año de consumo de carne", lo que implica que "bajó una barbaridad" en el último tiempo dijo.

La inflación que no da tregua explica la merma notoria en el consumo, que en los últimos días recibió un nuevo impacto al incrementarse un 20% los distintos cortes y puede sufrir otro aumento del mismo orden en las próximas semanas, a lo que Williams consideró como "una locura", ya que con el actual ajuste de precios "no compra nadie carne", y ejemplificó expresando que "el kilo de milanesa a $2000 no te lo compra cualquiera".

Al referirse a la posibilidad de que el Gobierno anuncie medidas para contener los aumentos de precios y sostener el consumo, entre las cuales se encuentra que las compras con tarjetas de débito se realice un reintegro al consumidor de $100 por cada $1.000 de compra señaló que muchos comercios no cuenta con ese medio de pago ya que "la informalidad está en todos lados, no solamente en la carnicería" y además "el carnicero no tiene mucho margen de utilidad, entonces no puede tener los gastos del posnet, del banco, etcétera".

En ese sentido, expresó que "el carnicero necesita el efectivo para pagar la mercadería que compra" en el día a día, por lo que desde su punto de vista es necesario ver cómo se puede llegar a implementar esta medida para que sea realmente efectiva.

El presidente de la Cámara de Abastecedores y Matarifes, Leonardo Rafael, justificó que los precios de la carne aumenten porque "estuvo muy barata en 2022" y anticipó que seguirán subiendo.

"La carne estuvo muy barata durante 2022: hubo un retraso de hasta el 70%. En las últimas semanas hubo aumentos del 30% y aún resta entre un 15 y un 20% más de subas en los precios", sostuvo.

La suba se sintió en el Mercado de Hacienda: el precio promedio del novillo pasó de $309 el kilo a $418 en enero. "El mercado de la hacienda es oferta y demanda. Hubo mas oferta de lo que necesitaba la demanda. Además, la sequía hizo adelantar la faena, que en diciembre estuvo cerca de 53 kilos per cápita de consumo", sostuvo Rafael