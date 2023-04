La primera mitad de abril mostró desaceleración en precios, pero en la segunda se reinició el alza

17/04/2023 - 21:42 Economía

Tras el 7,7% de inflación de marzo, las primeras dos semanas de este mes mostraron una desaceleración en diferentes precios según un relevamiento de la Fundación Libertad y Progreso (FLyP), aunque en este arranque de la segunda mitad de abril, los supermercados comenzaron a recibir incrementos que van del 8 al 12% en sus listados de precios.

"En las primeras dos semanas de abril, los precios al consumidor mostraron una suba de 5,3%, mostrando una desaceleración en comparación con el acumulado observado en las primeras dos semanas de marzo (6,4%). Según nuestras proyecciones para las próximas semanas, la inflación de abril se colocaría en 6,1%", señalaron desde FLyP.

Agregaron que "en cuanto al precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, mayor rubro dentro del índice (23%), se observó un avance del 5,9% en la primera mitad del mes, desacelerándose 0,3p.p. en relación a la segunda semana de marzo. Además, entre los rubros que más aumentaron fueron: "Bienes y servicios varios" (11,0%), "Restaurantes y hoteles" (9,1%), "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" (6,8%) y "Mantenimiento del hogar" (6,1%)".

En abril los bienes y servicios regulados inciden en más de 1 punto en la suba del IPC general. Esto debido a que se registran en el mes subas en electricidad, prepagas, colegios privados, combustibles y transporte público.

En tanto, los supermercados locales comenzaron a recibir desde ayer, nuevos precios en una veintena de marcas, fundamentalmente, relacionadas con Alimentos.

En este sentido, por ejemplo tres empresas lácteas de primera línea, enviaron el nuevo listado de precios con aumentos que oscilan entre el 8 y 10% en todo el surtido de productos: leches, quesos, postres, entre otros productos.

Asimismo, otras dos empresas que fabrican productos panificados como pan de molde, pre pizzas, pebetes, pan de hamburguesas entre otros, también remitieron sus nuevos listados con alzas que van desde el 6 al 12%.

A su vez, una multinacional que produce alimentos que van desde golosinas, galletas, fideos, pastas y otros productos similares, aumentó todo su surtido un 3,20% en la primera parte del mes y un 9% a partir de esta semana, totalizando una suba del 12,2%.

Cabe destacar que todos estos incrementos no contemplaron aún el impacto de la suba de combustibles que se produjo desde este domingo.

Lautaro Moschet, Economista de la Fundación Libertad y Progreso explicó "hasta que no se lleve a cabo una reforma profunda de la política monetaria, que genere un shock de confianza, las expectativas no van a cambiar y la dinámica de la inflación no quebrará su tendencia alcista. Se necesita un gran compromiso del Ministro de Economía, así como también del presidente del Banco Central, para poder coordinar la política fiscal con el objetivo de bajar la inflación. Hoy la situación es inversa, es decir, tenemos un Banco Central a la orden del Tesoro para cubrir sus gastos y esa transferencia de recursos se produce a costa de la degradación del peso y, en definitiva, de mayor inflación".