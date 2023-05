Alertan por reservas y que el dólar se negocia a $360 para agosto

04/05/2023 - 22:57 Economía

Un análisis realizado por los economistas Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutierrez del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, alertó que "las reservas del Banco Central se acercan peligrosamente a cero" a la par que indicaron que "en el mercado de futuros el tipo de cambio oficial pasó a ser negociado a $360 por dólar a fin de agosto".

El informe, titulado "La decepción con la tercera versión del "dólar soja" acelera los tiempos; ¿en qué dirección?", deja esa pregunta que se responde por sí sola en el análisis. En el escrito, advierten que "con las reservas netas del Banco Central acercándose peligrosamente a cero entre fin de abril y principios de mayo (brutas en torno a 35,9 mil millones de dólares), luego de casi tres semanas de vigencia del "dólar soja III", inevitablemente se encendieron todas las luces de alarma".

Destacaron en este sentido que "en el mercado de futuros el tipo de cambio oficial pasó a ser negociado a un precio implícito de $360 por dólar para fin de agosto, un salto de casi el 60 % para un horizonte de menos de cuatro meses, y los precios de los productos de primera necesidad se han disparado en los canales de venta que están fuera del área de influencia de "precios justos".

A su vez, señalaron que en este contexto crítico, "para conseguir "dinero fresco" del FMI, el gobierno debería negociar otro acuerdo. Al parecer, lo que se está negociando es un cambio del cronograma de desembolsos que, de todos modos, deberían ser reservados para hacer frente a los pagos de aquí a fin de año. No habría un cambio en el signo de los flujos bilaterales, ya que de aquí a fin de año la Argentina deberá pagar al FMI unos 3,5 mil millones de dólares por encima de los desembolsos previstos de Washington a Buenos Aires".

En tanto, señalaron que "a diferencia de las ventanas previas de dólar soja, en el arranque de la versión III el BCRA finalizó abril con un saldo de compras netas de divisas prácticamente nulo (solo U$S 35 millones). Al no poder revertir las tendencias previas, el primer cuatrimestre de 2023 terminó con un saldo de ventas netas de divisas por casi U$S 3.000 millones".