Se amplía el cepo a la compra y venta de dólares con bonos

23/05/2023 - 22:22 Economía

El Gobierno fijó más cambios en la operatoria con divisas, al disponer que quienes adquieran dólares a través de la compra y venta de bonos (MEP o CCL), deberán aguardar 15 días para operar con divisas.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la resolución RG 962, que modifica en forma sustancial la operatoria en dólares del mercado local.

A partir de hoy, cualquier cliente que genere dólares MEP o Cable por ALs y GDs por pantalla, no podrá usarlos y ningún otro por los 15 días posteriores. Esto implica que si se compran dólares mep o cable usando bonos AL30 y GD30, posteriormente no se podrá comprar ni vender dólares por 15 días (por otro activo que no sea AL30 o GD30).