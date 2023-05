El Gobierno oficializó el pago de refuerzo a las jubilaciones y pensiones de la Anses

30/05/2023 - 00:53 Economía

El Gobierno formalizó el pago del refuerzo de ingreso previsional para las jubilaciones mínimas y otros beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de $ 15.000 para los haberes de junio, $ 17.000 para los de julio y $ 20.000 para los de agosto, tal como fuera anunciado el 10 de mayo.



El beneficio se dispuso a través del Decreto 282/2023, publicado ayer en el Boletín Oficial, y corresponde a los jubilados de la Anses y ex cajas provinciales transferidas, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.



Asimismo, se establece el pago de una suma adicional de $ 5.000 para aquellos jubilados que perciban hasta el equivalente a dos haberes mínimos, aunque con un piso que varía según el mes.

Para los haberes de junio, el refuerzo de $ 15.000 será para los titulares que, por la suma de todas sus prestaciones, perciban un monto menor o igual a $ 70.938,24 y de $ 5.000 para quienes cobre entre $ 80.938,24 y $ 141.876,48.



En el caso de los que perciban haberes entre la franja de $ 70.938,24 y $ 80.938,24, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar los $ 85.938,24.



Del mismo modo, para quienes cobren más de $ 141.876,48 y hasta $ 146.876,48, el monto del refuerzo será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la última suma.



Los $ 17.000 del refuerzo de julio se pagarán también a quienes perciban un haber total menor o igual al mínimo, pero en este caso el tope sube en $ 2.000, para ubicarse en $ 82.938,24, que a su vez pasa a ser el piso de los beneficiarios que tendrán derecho a cobrar el refuerzo de $ 5.000.

Quienes cobren más de la mínima y hasta $ 82.938,24, recibirán un refuerzo equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar los $ 87.938,24, en tanto no habrá modificaciones en los parámetros del refuerzo para quienes cobren un haber similar a dos jubilaciones mínimas.



En agosto, el refuerzo será de $ 20.000 y el piso para los beneficiarios del refuerzo de $ 5.000 subirá a $ 85.938,24, manteniéndose el tope de $ 141.876,48.



Para quienes cobren más de la mínima y hasta $ 85.938,24, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar los $ 90.938,24, mientras que se mantendrá el mínimo y el máximo para quienes cobren el equivalente a dos jubilaciones mínimas.

El refuerzo había sido anunciado el 10 de mayo por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, en el marco de la presentación del incremento de haberes previsionales del 20,92% para el trimestre junio-agosto.



En esa ocasión, Massa destacó que el refuerzo adicional demandará "una inversión de más de $ 250.000 millones para el próximo trimestre, por encima del pago de jubilación y el aguinaldo"

De esta forma, los jubilados que perciben la mínima cobrarán $ 121.407 en junio al sumar el medio aguinaldo, mientras que una persona con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas percibirá $ 146.876, más el aguinaldo.



En base a estos números, la jubilación mínima tendrá alrededor de un 130% de incremento anual (junio 2022 - junio 2023), lo que representa un aumento del 7% en términos reales, aseguró Raverta.

"Esto que el Estado está poniendo por encima de la fórmula de movilidad no es gasto, es inversión, porque va al mercado interno y porque ayuda al consumo de nuestros jubilados y nuestras jubiladas", subrayó Massa.



Los nuevos refuerzos se otorgarán luego de los de $ 15.000 abonados en marzo, abril y mayo, que el Gobierno instrumentó debido a que en 2022 "producto de diversos factores, nuestro país ha sufrido una importante alza del índice de precios, con especial incidencia en bienes de primera necesidad", se indicó en los considerandos del decreto.



"El aceleramiento de precios referido tiene una mayor afectación en las personas de menores ingresos, para quienes es necesario generar herramientas de mayor acompañamiento hasta tanto se estabilicen las variables macroeconómicas", se agregó.