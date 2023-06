Este mes, el precio de los alquileres de vivienda se reajusta en un 100%

31/05/2023 - 23:57 Economía

Los alquileres particulares de casas o de departamentos que deben renovarse a partir de hoy (1 de junio) o bien que deben actualizar el valor de su contrato, tendrán incrementos del 100% de acuerdo con el Indice de Contratos de Locación (ICL) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que fue concebido por la Ley de Alquileres 27.551.

Según esta ley, por ejemplo, a quien se le cumple el año de alquiler de su departamento hoy ( 1de junio), si pagaba $40.000 hasta el mes pasado por su unidad, el nuevo monto a pagar desde este mes será de $80.000.

A esta preocupación inmediata, se agrega que en un mes se vencen los primeros contratos que se celebraron bajo la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio de 2020 y crece la intranquilidad con respecto de cómo será su renovación. De acuerdo con una información del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) porteño, el 30% de los inquilinos de la ciudad de Buenos Aires que deben dejar la propiedad en estos días tuvieron que pedir prórrogas en sus contratos porque no pueden encontrar una vivienda para alquilar.

Para muchos inquilinos la situación es dramática porque además de la escasez de oferta que existe en todo el país la inflación complica el pago para quienes consiguieron alquilar.

La ley, sancionada en 2020, estableció que los ajustes en los contratos se realizan en forma anual. Y para hacerlo el ICL recoge toda la inflación pasada junto con la suba salarial de los últimos doce meses.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) Alejandro Bennazar, sostuvo en diálogo con EL LIBERAL que "el aumento del 100% en el ICL es un tema muy preocupante para la familia argentina, es un impacto tremendo pero es la tendencia que marca el ICL que es el salario más la inflación".

Agregó que "la única forma de revertirlo es conteniendo la inflación, haciendo una ingeniería de medidas y para bajar la tendencia a la baja de precios –en las unidades en alquiler-, aumentar la oferta. Por eso es muy importante convocar a la mesa nacional de alquileres, para tratar de encontrar una alternativa de solución".

Héctor Salvatierra, reelecto presidente este miércoles del Colegio de Corredores Inmobiliarios local (CCPISE), indicó que "el aumento del 100% en junio sigue complicando cada vez más la situación, porque la inflación es más elevada y complica a la hora de actualizar los contratos".

No obstante, indicó que "hay que rescatar algo en el caso de Santiago y es que nosotros no tenemos las problemáticas que se reflejan en Buenos Aires, Córdoba o provincias que están muy complicadas con los precios y la demanda y la oferta de alquileres". Puntualizó que "en el caso de nuestra provincia, estimo que la demanda de familias que tienen chicos, no debe llegar al 20% del total de la gente que busca alquilar".

Puntualizó que "normalmente la demanda que tenemos de alquileres es de gente sola, estudiantes, también de parejas sin hijos que quieren vivir más en el centro, eso nos ayuda mucho porque hace que el mercado sea más flexible y menos complicado, porque lo grave es cuando hay familias que no encuentran otro lugar donde ir a vivir, eso sucede en Buenos Aires, no es que aquí no exista el problema pero la situación no es tan dramática como en otras partes".