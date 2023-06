Senadores quieren limitar la diferencia entre provincias y marcas de combustibles

01/06/2023 - 19:17 Economía

El legislador nacional Maurice Closs, presentó un Proyecto de Ley destinado a limitar la disparidad de precios entre distintas provincias del país y entre Estaciones de Servicio de bandera.

La iniciativa (ver al pie) propone que el valor de venta en boca de expendio de los combustibles líquidos reportado por los titulares de Estaciones de Servicio registrados, no podrá presentar una diferencia mayor a cinco por ciento para los mismos productos y misma marca.

La propuesta incluye a las bocas de expendio que se encuentren vinculadas mediante contratos de suministro así como aquellas en las que las compañías petroleras o subsidiarias tengan alguna forma de participación.

Closs señala que se han presentado gran cantidad de proyectos tendientes a uniformar el precio del combustible en todo el territorio de la República Argentina. Sin embargo, explica que todos ellos encontraron en la industria la justificación del costo logístico como factor determinante del diferencial y allí caducaban todas las iniciativas sin mayor avance, más allá del acompañamiento político que alcanzó cada una de ellas.

“El diferencial del precio del combustible en el territorio nacional no puede justificarse con el costo de transporte desde el punto de abastecimiento al punto de expendio, pues este factor no puede explicar más de cinco puntos porcentuales de diferencia”, afirma el senador nacional. Y agrega: “Hemos visto brechas de más de veinte por ciento, que por lo tanto, no pueden explicarse, solamente, por los costos de transporte del combustible en el interior”.

El representante por la provincia de Misiones advierte que tal desproporción afecta no solo el costo de los productos que llegan para su distribución y consumo en las provincias, sino también la posibilidad de insertar los artículos regionales en los grandes centros de consumo.

“Los habitantes y productores del interior no deben soportar el impacto de la distorsión que introdujo la necesidad de reflejar un índice de precios más bajo en el ámbito del AMBA y que sostuvieron todos los gobiernos nacionales, sin distinción”, resalta Closs.

Por último, destaca que el Poder Ejecutivo cuenta con todas las herramientas necesarias para monitorear los precios en las bocas de expendio. “Lo dicho implica que el mercado de combustibles es transparente y no hay excusas para seguir asistiendo al establecimiento de precios diferenciales sin justificativo que castigan al interior del país”, concluye.

Fuente: Surtidores.com.ar