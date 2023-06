La alta inflación impacta en menos ventas y cambia varios hábitos de consumo

01/06/2023 - 23:53 Economía

La suba de precios que se aceleró en estos últimos meses hasta acumular un 32% en abril, según los datos oficiales, pero que viaja a un ritmo de 9% en mayo según las estadísticas de consultoras privadas, originó una restricción en la demanda de determinados productos y un nuevo perfil del consumidor, ahora más que nunca, atento a la evolución de los precios y de los salarios.

A este cambio en la demanda lo padecen comercios de diferentes rubros como estaciones de servicio, corralones de construcción, panaderías y casas de repuestos de automóviles, entre otros.

"Para nosotros la situación es grave. Tenemos caída de ventas, aumentos de costos operativos y continúan los cupos en las petroleras, con lo cual se nos está haciendo insostenible la situación y aún más para las estaciones blancas", sostuvo Jorge Saad, presidente de la Cámara de Expendedores (Cepase).

Los consumidores dieron un volantazo en el consumo de combustibles. El gasoil premium cayó entre un 15 y 20% en la demanda y los despachos de naftas de mayor calidad también bajaron en promedio un 10%. A su vez, la nafta súper creció 6.3% y el gasoil Grado 2, un 1.55%. El alza en el consumo de los combustibles "normales" no compensó la caída que tuvieron los premium. Hay que destacar que el gasoil premium es casi 40% más caro que el normal y la nafta súper tiene un costo casi 25% inferior a la premium.

No obstante, Saad agregó que el combustible más barato y que no admite diferencias entre súper y premium ya que tiene una calidad homogénea, el GNC, también cayó en su consumo: "Vemos con preocupación que en el GNC también hay una caída importante del 15% en el consumo".

Las panaderías

En el caso de las panaderías, también el consumo ha cambiado. Según indican desde el Centro de Panaderos, "las ventas de pan han bajado un 20%. Esperamos que recién este mes se empiecen a recomponer". Desde ayer el pan tiene un nuevo valor de referencia de $600 el kilogramo, al cual llegaron porque para estos negocios también "se vuelve insostenible" el poder mantener los precios por más de dos meses seguidos.

"En especialidades como facturas, bizcochos o galletas, la caída es mayor y alcanza a casi un 30%", señalan desde el Centro. Agregaron que "la suba de los costos, de los insumos, servicios y salarios es cada vez más importante e insostenible. Nosotros subimos el pan luego de dos meses de mantenerlo, pero ya entramos a jugar en una situación de supervivencia", finalizaron. "La gente compra de a $200 ó $300, capaz que a la tarde vuelve y lleva otros $200 si tiene algo de dinero. Pero se maneja con lo justo".

Corralones

“Ha caído la venta, fácil un 30% y las causas son a veces por falta de producto, en otras por incertidumbre. Hay de todo un poco, pero básicamente lo que ha desaparecido es la venta diaria de mostrador, ya no está ese cliente que antes compraba para reponer una grifería, un sanitario, una caja de cerámicos, un pegamento, una bolsa de cemento. Ese cliente del día a día ya no está, esa venta diaria de reposición era un flujo de caja importante”, indicó Alberto, propietario de un corralón con dos sucursales en la ciudad. Agregó que “también hay otro perfil de consumidor que son de obras pequeñas. Es el que está por remodelar o construir una cocina, un baño, una cochera, que tratan de llevar todo de una sola vez, pero que no es tan fuerte como la venta diaria”, indicó.

Repuestos

En el caso de los repuestos, Matías Brizuela, propietario de una casa de repuestos de vehículos especializados en una de las marcas más populares, indicó que “hoy en la venta en mostrador, la gente busca mucho pagar con tarjeta, ver la financiación, porque también hay aumentos fuertes en los repuestos que han subido este mes entre un 10 y 16%, que es muchísimo”.

Agregó que “hasta abril los aumentos eran de menos de 10%, pero después ha empezado a subir más y cada 15 días tenemos retoques. Todas las semanas tenemos que revisar toda la lista. No queremos dar un precio porque si le yerras no podemos reponer. Los presupuestos que damos son para 2 o 3 días. La gente sabe como están las cosas”.

En este contexto, “la compra anticipada de gente que sabía que en unas semanas o en unos meses debía cambiar un repuesto caro por el desgaste, ya no existe. Ahora, compran solo repuestos de mantenimiento y estiran todo lo que pueden el margen de desgaste y vienen cuando están al límite o cuando ya se ha roto una pieza”, indicó.

“Casi lo único que se está vendiendo son esos repuestos de mantenimiento: filtros, aceite, una pastilla de freno, bujes para el tren delantero, una correa de distribución, esas cosas”, agregó.