FÚNEBRES | 11 de Febrero del 2021

11/02/2021 - 02:54 Funebres

FALLECIMIENTOS

11/2/21

Margarita Hallak de Saad (Suncho)

Reina Ramona Barrionuevo (Clodomira)

Héctor Alberto Bravo

Domingo Nieve Aguirre

Luis Alberto Cejas

Héctor Gregorio Romano

Carmelo Leónidas Carabajal

Silvia Susana Valenzuela

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Los amigos del Bar de Los Cabezones y Paseo del Siglo, acompañan al querido Tanque por la pérdida de Mirta, esposa y madre de sus hijos, en tan doloroso momento.

ACOSTA, GENARO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Su esposa Lucia, sus hijos Fernando, Esteban, Yesica, Georgina, Natalia, Mailen, hijos politcios, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio los flores. Servicio Realizado NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

AGUIRRE, DOMINGO NIEVE (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Se despiden con profundo dolor sus hijos, nietos y sobrinos. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de San Marcos. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizada por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BASLA, ALBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 30/1/21|. Los amigos del viejo bar Los Cabezones, lamentan la partida del querido amigo Alberto y acompañan a sus familiares en estos momentos tan dolorosos.

BRAVO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Con el dolor más grande del alma te despedimos. Fuiste todo y mas de lo que se puede esperar de un padre, esposo y abuelos. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque El Descanso. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizada por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CARABAJAL, CARMELO LEÓNIDAS (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Su esposa Herrera Alejandra, sus hijos Micaela, Adrian, Alejandro, Cristian, Marcelo, Daniel, Fabián participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

CEJAS, JOSEFA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Sus hijos Blanca, Antonio, Lidia, Marina, Selva, Irma, Abel, Maria, Rosa y Juan, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CEJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Su esposa Liliana, sus hijos Víctor, Andrea, Eleonora hijos políticos y demás familiares. Cob Caruso cia Arg de seguros S.A. Servicio de cremacion realizado NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. tel 4219787.

CEJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Hermano fuiste un hombre que siempre en la vida, nos diste tu aliento, tu fuerza, tu esperanza, tu alegría, tu canto y tu guitarra. Asi de este modo estás en nuestros corazones y confiamos en Dios que ya estás a su lado descansando en paz. Sus hermanos Julio Alberto, María Cecilia, María Silvina, Ramón y Rolando, sus cuñados y sobrinos.

CEJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Con que gran pesar despedimos a otro amigo que hoy nos deja. Q.e.p.d. Luisito Cejas. Dios guarde tu alma y te de el descanso eterno. Amigo de la infancia, compañero de tantas fiestas compartidas con la barra, alegrándonos siempre con tu canto y tu guitarra te vamos a extrañar hermano de la vida. Tus amigos familias de: Negro Guzmán, Chiche Denti, Gumer Gómez, Kiko Guardene, Dante Ibarra, Richard Ibáñez, Chaupi González, Pestaña Figueroa, Lumbumba Corvalan, Mario Luna, abrazamos en el dolor a su hermano Julito Cejas y sus primos Gonzalo Reynoso y Agustín Villalba.

CEJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Servicio de Patología del Hospital Regional, participa con dolor el fallecimiento del esposo de la Sra Liliana Ávalos , ex integrante del servicio. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, MARÍA JOSÉ (Majo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/02/21|. Amiga partiste dejando un gran dolor y un vacío muy grande en el corazón al emprender tu vuelo con tan temprana edad. Dios te eligió, descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Te despido con mucha tristeza. Tu amiga de la infancia María José Burgos.

CORONEL, MARÍA JOSÉ (Majo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/02/21|. Acompañamos en estos momentos de dolor por la pérdida de su hija a nuestra vecina y amiga Karina Castaño y Flia. Que tu alma emprenda el camino sagrado hacia el descanso eterno. Participan con profundo dolor su fallecimiento familia Burgos Navarrete.

FERRAO, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21en Tucumán|. Personal del Jardín N° 87 "Mi Castillo Encantado" acompaña en el dolor a su compañera Claudia Cejas en la pérdida de su Sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Sus primos hermanos Guillermo, Jorge, Alicia, Roberto Helman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Eleva una oración por su eterno descanso.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Margarita Guerrieri de Lugones y toda su familia acompañan a la querida Gogó, hijos, nietos y a sus amigos de la Juventud Titi y Tata Helman, en tan dolorosos momentos.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Margarita Zaín Fernández de Urueña participa con pesar su fallecimiento. Acompaño a mis queridos amigos Titi y Luis Cesar en estos momentos de dolor por la pérdida de su hermano.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Juan Cruz Argibay y Romina Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida familia: Gogó, sus hijos Mariano y Mariana; María y Néstor y nietos en este difícil momento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Oscar Muratore y flia. acompañan a su familia en este momento de dolor y ruega oraciones en su memoria.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Martín Muratore y flia. acompañan a su familia en este momento de dolor y ruega oraciones en su memoria.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Secretaría de la Escuela de Comercio Prof. Antenor Rosario Ferreyra, ruega por el eterno descanso del señor Héctor Móttola padre del liquidador del C.G.E. David Móttola y acompaña a toda la familia en tan doloroso momento.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Su amigo Hugo Maldonado, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Gisella Buiatti, Carlos Chazarreta,sus hijos Ramón, Luciano ,Antea y sus familias despiden a Roberto,papá de sus amigos David, Gustavo y Mariana y saludan a su mamá Norma. Que Dios lo tenga en su gloria.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Sus primos Ana María, Evelin, Ernesto Móttola y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin

ROMANO, HÉCTOR GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Sus hijos Daniel, Hugo y Walter, hijas pol. Angélica, Valeria y Susana, nietos Daniela, Santiago, Ulises, Virginia, Esteban, Alejandro y Rita, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones por su descanso en paz y pronta resignación. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

ROMANO, HÉCTOR GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Sus hijos Daniel Oscar, Walter Alejandro y Hugo José, hijas políticas Angélica, Susana y Valeria , nietos Daniela, Santiago, Esteban, Alejandro, Rita, Virginia y Ulises y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 hs cemet. Jardín del Sol. La Banda. EMPRESA SANTIAGO.

ROMANO, HÉCTOR GREGORIO (q.e.p.d) Falleció el 10/2/21|. Te llevaré siempre en mis recuerdos. Dejaste profundo dolor en mi corazón y pido a Dios que te tenga en su gloria. Su nieta Daniela, su bisnieta Pía y su nieto del corazón Emanuel.

ROMANO, HÉCTOR GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Directivos y compañeros de Líneas Eléctricas acompañan en el dolor a Daniela Romano, por la pérdida de su abuelo y espera pronta resignación.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (Moncho) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Hermano querido que Dios te tenga en su Reino. Su hermana Gordy, su hermano político Miguel Oliveri, sus sobrinos Carla, Fernanda, Álvaro, Ernesto y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (MONCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Padrino querido gracias por todo. Sus ahijadas Fernanda y Mariana Isabel participan con dolor su fallecimiento.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (MONCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Compañeros de la Direccion de Estudios y Proyecto de la Municipalidad de la Capital participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (MONCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Walter A. Cuenca Paz, Augusto N. Cuenca Agüero,Teresa Agüero Baroffio. Participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (MONCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Daniel Flores y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (MONCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Sus compañeros de trabajo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Sus hijas Pamela y Noelia Salum, h. pol. Federico y Eduardo, nietas Isabela y Agostina, su hno. Aldo Salum, sus restos seran inhumados a las 9.30 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Sus primos hermanos Emilio, Inés, Cristina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus amigos Armando, Ana, Anita y Franco Bruno, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Besos al Cielo.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna". Chini Habra Fernández y flia., participa con pesar su partida terrenal y acompañan a su flia., y seres queridos en este momento de dolor.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Oscar Mulki, su esposa Myriam, sus hijos Cristian, Vanina y Melissa, acompañan a la familia en estos tristes momentos por la partida de nuestro amigo Jorge. Pedimos a Dios consuelo y resignación. Nuestro amigo se nos adelantó, pronto estaremos juntos.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Daniel Flores y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Chino Gubaira y su Sra. Fabiola Vittar, sus hijos Oso y familia, Toti y familia, Gabriel y familia, Guadalupe Gubaira, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar". Carlos Alberto Cejas, Miguel Salvador Cejas, Oscar Alfredo Cejas y sus respectivas familias, participan su fallecimiento.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Emilio Chara Barea e hijos; y Liz Correa participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Carlos Jorge Chara, su esposa e hijas, hijo político y nieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Directivos y personal de SENNA AUTOMOTORES SA,participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza" (Salmo 46:1-3). Lelia Abdulaja y su hija Alizar participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Jorge y acompañan a su familia en tan difícil momento.

SÁNCHEZ RUIZ, DOMINGO GREGORIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció en Neuquén el 7/2/21|. Ricardo y Ana María Touriño y familia, despiden a Domingo y acompañan a Carlos y sus hermanos en estos tristes momentos.

VALENZUELA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Su esposo Ramón Salto, sus hijos Mónica y Julio Salto, hijos políticos Martín y Noelia, sus hnos Yolanda y Walter y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 11.30 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GOROSITO DE RODRÍGUEZ, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/02/20|. Al cumplirse un año de su partida, sus hijos José, Raúl y Ariel con sus respectivas familias, invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral. ¡Querida madre, vivirás por siempre en nuestro corazones!

MACEDO FERNÁNDEZ, ANTONIO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/2/21|. Antonio y Lucy acompañan a sus sobrinos Antonio y Cira por la pérdida de su querido padre e invitan a la misa rogando por el eterno descanso de su alma hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BELTRÁN, LIBER DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Los miembros de la comisión directiva, socios, integrantes de las distintas academias y agrupaciones del Club San Carlos Unidos, participan el fallecimiento del ex-dirigente de nuestra institución "Don Beltrán" y acompañan en este momento de dolor a sus hijos: Cacho, Moyi y Daniel, como a toda la comunidad de la Institución hermana del barrio (Club Las Palmas), por fallecimiento de uno de sus socios fundadores. Hasta siempre Don Liber.

CORIA, JOSÉ ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Su esposa Nely Gerez, sus hijos Pablo, Mariela, Patricia, Karina, Natalia y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. COB. HAMBURGO. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

URBANI, LILIA NOEMÍ (LILI) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Jesús, que nos llamas para llevar tu mensaje de amor a todos, ayúdanos, a no tener miedo ante ésta tarea. Danos fuerza para no desfallecer en el camino, ayúdanos a confiar en tu presencia, constante, entre nosotros". Sus hermanos Chela Urbani, Polo Maldonado, sobrinos Analía Maldonado, Dr. Daniel Maldonado, Dra. Graciela Alberto; sobrinos nietos Nicolás Gómez Paz, Ignacio Maldonado, Dra. María Laura Maldonado, Dr. César Zapata, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URBANI, LILIA NOEMÍ (LILI) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. "Concédele Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Amigas de su hija Mariela y de su sobrina Marcela Scrimini: Adriana Díaz, Fernanda Gallardo, Rita Rodini y Alejandra Taboada las acompañan desde la fe cristiana, deseando que la bendición del Señor llegue a sus corazones en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

URBANI, LILIA NOEMÍ (LILI) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Elda Sánchez Colombo y sus hijos Víctor, Franco, Valeria y Roberto Giannoni, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Reciba su esposo, hijos y nietos nuestro más sentido pésame. Descansa en paz.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo de su hija Gabriela Espeche: CPN. Andrea Urquiza, CPN. Pablo Abutti, CPN. Ana Cheble y demás personal de contaduría general de la Provincia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La sociedad mutual de empleados de contaduría general de la Provincia participa con profundo dolor su fallecimiento, quien fuera madre de nuestra compañera y socia CPN. Gabriela Espeche y suegra del presidente de la nuestra institución CPN. Daniel Morellini. Se ruega una oración en su memoria.-

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Te fuiste como los pájaros rumbo al infinito dejando una estela de amor y paz, dejaste mucho dolor en nuestros corazones pero resignación al saber que Dios te tiene preparada una brillante Morada, brillante como el sol, desde allí iluminaras el camino de tus hijos, nietos y de todos aquellos que te amaron tanto. Me llamaste "querida amiga" y yo te digo lo mismo, descansa en paz. Lilia de Zarco y familia participan con dolor su fallecimiento.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Su hermana Pocha, sus sobrinos Fernando, Pupi, Lilia y Gabriela te despiden con mucho cariño en tu partida a la casa del Señor.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Mario Falco y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor, elevando oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Que en paz descanse.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Maderas Autopista S.R.L. participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor, elevando oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

VÉLEZ, ELFIO RENARDO (q.e.p.d) Falleció el 5/2/21 en la Ciudad de Córdoba|. Alberto Gastón Castro, Mirta Vizgarra de Castro y familia, despiden con tristeza la partida de su amigo Elfio, y acompañan a Elfito y Fátima en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÍAZ VDA. DE SUÁREZ, SUSANA (q.e.p.d.) falleció el 2/2/21|. Amada madre: hace 9 días tus ojos se cerraron y tu corazón dejó de latir repentinamente dejándonos un gran vacío y una infinita tristeza y dolor. Nuestra reina madre partió a los brazos del Señor. Cómo entender que ya no te veremos más? Pero estuviste con nosotros cada día que Dios te dejó vivir hasta tus hermosos 90 años. Ahora estás junto a tu querido viejo, que tanto soñabas y extrañabas, juntos estarán siempre sobrevolando a nuestro alrededor y nos cuidarán desde el cielo. Querida mami, guardaremos tu sonrisa, tus ocurrencias y tus chistes en lo más profundo del corazón. Se pronunciará tu nombre entre nosotros como siempre, esa imgaen de tu rostro nos acompañará en todo momento y será nuestra razón de vivir. Aunque ya no te escuchemos, tu voz nos susurra en nuestros pensamientos. Aunque ya no podamos verte, te contemplamos en nuestros recuerdos. Madre amada y querida, la mami de todos y para todos, de alma pura y limpia y un gran corazón. Vivirás eternamente en nuestras mentes y corazones, porque somos parte tuya. Descansa en paz en la gloria celestial y que brille por siempre para ti la luz que no tiene fin. Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la Pquia. La Salette. Elevamos oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

DÍAZ VDA. DE SUÁREZ, SUSANA (q.e.p.d.) falleció el 2/2/21|. Sus hijos agradecen profundamente al Sr. remisero de empresa Mitre, por su calidez humana que auxilió a nuestra querida madre, a Juan Neme por su acompañamiento incondicional, a nuestros vecinos, amigos y a todas las personas que nos hiceron llegar palabras de apoyo y de ánimo en momentos de dolor. Como así también de reconocimiento y cariño para nuestra madre, lo que hoy nos reconforta para seguir. Eternamente agradecidos.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SILVA, GUSTAVO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. A un mes de tu partida al Reino Celestial, te recordamos con mucho amor. Su madre Marta y sus sobrinos ruegan al Señor por el descanso de tu alma.

SILVA, GUSTAVO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. A un mes de tu partida es difícil entender porque el Señor quiso llevarte a su lado tan pronto. Pudimos cuidarte y despedirte con amor. Vivirás en nuestro corazón para siempre. Sus hermanos, su hijo y nietas.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRIONUEVO, REINA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Sus hijos y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Clodomira. CARUSO CIA.ARG. DE SEG. - NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

CARRIZO, ALDO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Su esposa Norma, su hijo Cristofer y Daisi, su nieto Bastian y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza. Servicio ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CHACÓN, FRANCISCO EDUARDO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció en San Martin (Mendoza) 6/2/21|. Su amigos de la infancia Titi y Noni Rodríguez y sus respetivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Roberto en la oración y en por la pronta resignación Que brille para el la luz que no tiene fin.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Sus hijos Mariel y Juan, hijos políticos: Omar, Andrea y Marcela, nietos, hermanos y demás fliares., Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral. Servicio realizado por cocheria Suncho (s.v).

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Sus hijas en el afecto, Elizabeth, Isolina y Goldy Ybarra, con sus respectivos hijos, Stefania, Fernando y Camila, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mariel y Juan Saad.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Su hija en el afecto, Isolina Ibarra, y su esposo Hugo Dotto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Que tu trabajo, esfuerzo y lucha se vean coronados con el descanso de los brazos del Señor. Su hija política Marcela Elías, sus nietos Nahiara, Zahira, Nahim y Yaelita Saad lloran tu partida y se aferran al recuerdo de la gran abuela que fuiste. Descansa en paz, querida Marga y brille para ti la luz que no tiene fin.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Descansa en paz tía Marga. Sus sobrinos Rodi Banco, su esposa Griselda Lladó, sus hijas: Constanza, Alfonsina y Paulina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Tía Marga gracias por tanto cariño. Descansa en los brazos de Dios y en la paz eterna. Te vamos a extrañar. Mario Wede, Alejandro De Nicola, sus hijos Exequiel y Cecilia, Gabriel y Daniela.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Lilia Nazar y Domingo Calzone, participan acongojados el fallecimiento de la Sra. madre del muy apreciado Dr. Juan Saad. Rogamos oraciones por su eterno descanso!!!

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Sus amigos Noemí Eleán de Chaud, sus hijos Ariel Chaud y familia, Paola Chaud y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y le hacen llegar su mas sentido pésame a sus hijos y demás familiares

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21 en Suncho Corral|. Sus vecinos y amigos de toda la vida: Perla Eleán de Gattás, Noemí Elean de Chaud y familia; y Edgardo Elean participan con profundo dolor su fallecimiento y que el Altísimo le de el descanso eterno.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21 en Suncho Corral|. Familias de Enrique Amado y Josefa Canllo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21 en Suncho Corral|. Sus familiares Victoria Banco y Mario Banco y flias. Participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en Suncho Corral.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21 en Suncho Corral|. Dr. Walter Enrique Amado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho el 10/2/21|. Querida amiga hermana, no sé como calificarte, pues fuiste todo eso en mi vida. Con el dolor de tu partida, me queda los buenos momentos compartidos y el recordarte como una maravillosa persona llena de amor para los que te rodeaban. Un abrazo grande a tus hijos y hermanos. Descansa en paz. Teresa Figueroa, sus hijos y respectivas familias.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21 en Suncho Corral|. "En vida hemana" "en Vida" todo lo hiciste así gran Mujer. Tus amigos. Carlos, Lucia, Gringa Falcione, su hija Claudia Lucio Falcione y nietos Uleses y Valentino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Alejandro Fernández, su esposa Rosi Villarreal, su hijo Iván, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Nélida Elías de Lladó, sus hijas: Griselda, Mariana y Silvio, participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios, Elevamos oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Mirta Salomón de Banco, sus hijos: Héctor, Rodi con sus respectivas flias., Soledad Banco, participan con profundo dolor su fallecimiento,ruegan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin...Oscar Rama, su esposa Estela Maris y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Mariel y Juan Saad. Acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. " Que brille para ella la luz q no tiene fin". Con profunda tristeza participan de tu partida al reino de Dios". Yda Godoy de Garnica, sus hijos: Roger, Marcela y Rodolfo Mema, Gustavo y Carla Wede y Enzo Garnica con sus respectivas familias. Acompañan a sus hijos, nietos, hermanos y demás fliares. En este momento de dolor.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Marga querida, ya descansas en brazos del Señor, siempre vivirás en nuestros corazones. Sus familiares Norma Azar, su esposo Nazih Nader y sus hijos Juan y Samir Nader. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Tía Marga ya descansas en paz junto a tu querido hijo Miguel. Gracias por tanto cariño y afecto que me brindaste siempre. Gracias por acompañar tanto a mi madre en todo momento. Ahora van a estar juntas. Que Dios te reciba en sus brazos. Su sobrina Sandra Wede acompaña a su hermano del alma Juan y a Mariel en este doloroso momento.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Victor Hugo Nuñez e hijos con sus respectivas flias., Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral, participa con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Marilu, Pichón, Vicky y Benja Eleán participan con profundo dolor la partida de nuestra querida Marga a la Casa del Señor. Acompañamos a sus hijos Juanchi, Mariel y familia.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Coti Jorge de Nassif, sus hijos: Silvia, Lic. Daniel, Dr. Eduardo Nassif con sus respectivas flias., Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Dr. Juan C. Eleán y flia., Antonio E. Eleán y flia., Miguel A. Eleán y flia., Oscar A. Eleán y flia., Participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Hijos de Lázaro Canllo y Olga Salomón: Koki, Olga, Pichón, Yudith, Carlos, Lita con sus respectivas flias. Participan con dolor su partida, ruegan oraciones a su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Hijos de Jorge Llado y Balanda Figueroa: Kuki, Jorge, Tito, Pepe, Nelly y respectivas familias, lamentan profundamente la partida de la querida tía Maga. Acompañamos en el dolor a sus hijos y familiares, ante tan irreparable pérdida. Rogando al Altísimo por una pronta resignación. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Eufemia Lezana y sus hijos Mecha, Negro y Nilda Sánchez con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Abraham Abuchacra y flia., Participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos: Cristian y Sebastián con sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Marga querida ya descansas en los brazos del Señor". Nora Auad, Jorge Lladó, sus hijos: Ana, Jorge, Lidia y Sabrina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Lamento el fallecimiento de mi querida Llaquito con quienes compartíamos hermosos momentos de nuestra juventud. Marta Figueroa de Abdala y sus hijos acompañan a sus familiares y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, NILDA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Dra. Peregrin Isabel y Ricardo Seleven participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, NILDA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Dr. Basbus Claudio, Dr. Giraudo Néstor, Dra. Giraudo Vanina, Dra. Milstran Lara, Dr. Escobar Luis, de C.I.O.M Srl participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (Moncho) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Chiqui, Valeria y Raúl Abdala y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento, rogando al Señor por su eterno descanso y cristiana resignación para sus seres queridos.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Julio Abdala y flia., participan con dolor su fallecimiento, rogando cristiana resignación a sus familiares. Que brille para él la luz que no tiene fin.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. La comisión directiva del club Coronel Suárez, participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex-jugador, colaborador, director técnico y directivo, acompañan a sus familiares en tan duro trance. Rogando oraciones en su memoria.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (Moncho) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Se me ha ido un amigo de la niñez, de la primaria, de la secundaria, del basquet, familia, hno. de la vida, el servicial, el que esta cuando y donde debe estar, el de momento inolvidable en las buenas y las malas, hasta siempre compadre, gracias por compartir mi vida. Turi Cristina, sus hijos Cecilia, Fernando, hija política Mariana, su compañera Nilda, nietos: Joaquín, Galilea y Agustín. Acompañan en este doloroso e inesperado momento a su esposa Carmen, sus hijos Valeria, Cristián, hijos políticos Julio, Natalia y nietos.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (Moncho) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Ceci Coronel, Laura Tiberti, Marcelo Bravo y Daniel Carabajal participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de amiga Valeria.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (Moncho) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Marcela Montengro, Martín Sgoifo, Santi y Tissi despiden con profundo dolor a Moncho y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (Moncho) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Carolina Sauco, Gustavo Iturre e hijos, acompañan en el dolor en esta irreparable pérdida a la familia Ruiz y elevan oraciones en su memoria.

SORENSEN, BATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Su hermana Juana Sorensen de Moyano, sus hijos, hijos politicos y nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memora por su descanso eterno en la gloria del Señor. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Cristo Redentor de Fernández.

SORENSEN, BATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Lady y Nedda Moyano y Hernán Melano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y para que brille para ella la Luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

SORIA DE BUSTOS, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Su esposo José Adolfo Bustos y su hija María del Rosario Bustos, al cumplirse un mes de su fallecimiento, invitan a la misa que se oficiara en su memoria hoy a las 20,30 horas en la capilla "Nuestra Señora de Lourdes del Bº Villa Elisa - Fernández.