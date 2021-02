FÚNEBRES | 12 de Febrero del 2021

12/02/2021 - 02:12 Funebres

- Hugo Fernando Rodríguez (La Banda)

- Marcelo Enrique Kramer

- Alicia Gusils de Marini (Salta)

- Edelmira Asención Paz

- Enzo Federico Grimaldi (Clodomira)

- Ramona Clotilde Arriola (Luján)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALICIA GUSILS DE MARINI (QEPD) Falleció el 11/02/21 en la ciudad de Salta.

Fue un ejemplo de bondad, amor y honestidad. Nos brindó todos sus valores para hacernos mejores personas. Nunca te olvidaremos mamá. Sus hijos Ely, Enrique y Tomás, sus hijos políticos Arturo Domínguez, Claudia Villalba de Marini y Sara Delgado, sus nietos Iván, Sofía, Tommy y Bautista y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MARGARITA HALLAK DE SAAD (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/2/21 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HUGO FERNANDO RODRÍGUEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/2/21 y espera la resurrección.

Hoy te recordamos con emoción y orgullo como la “persona extraordinaria” que fuiste. Un buen esposo, padre, abuelo, amigo, compañero. Un hombre íntegro, sencillo, idealista, inteligente, apasionado, generoso, solidario, que hizo del amor y servicio a los demás su sentido de vivir. Fuimos testigos de tu ejemplo, tus luchas y logros y los grandes privilegiados de tu amor y ternura. Vamos a extrañar la alegría de tu ser, la calidez de tu abrazo, tus consejos sabios, palabras justas y tu apoyo incondicional en los momentos duros. Frecuentemente decías una “¡Qué hermosa que es la vida!”. Claro que sí, porque la mirabas, la construiste y viviste de esa manera, haciendo feliz al que te pudo conocer. Fuiste un eterno agradecido a Dios y hoy también le damos gracias por tu vida y las huellas imborrables de tu transitar. Gracias viejo querido, te amamos. Descansa en paz. Tu familia.

HUGO FERNANDO RODRÍGUEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/2/21 y espera la resurrección.

Querido amigo todo un movimiento llora tu partida, nos dejaste un legado que no morirá jamás, cambiaste la vida de muchas personas con tu carisma, tu humildad, tu amistad y tu amor al prójimo. Dios padre te recibe con los brazos abiertos, te ganaste el cielo y mucho más… descansa en paz amigo.

El Movimiento Camino y amigos, acompañan a Graciela Estévez de Rodríguez y familia en ésta terrible pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ HUGO FERNANDO (QEPD) Falleció el 11/02/2021 y espera la resurrección.

Su esposa Estévez de Rodríguez Graciela, sus hijos, Mónica, Fernando, Pedro y Patricia Rodríguez, hijos Pol, Gustavo, Noelia, Alicia y Juan Pablo, sus nietos, Julieta, Lucia, Elena, Simón, Victoria y Fidel, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardín del Sol, servicio realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE Olaechea 649 tel. 4219787.

Cdor. Rodriguez Hugo Fernando Q.E.P.D. Falleció 11/02/2021

Fernando Lencinas y familia participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su amigo Fernando. Lo despedimos con afecto y rogamos oraciones en su memoria.

Cdor. Rodriguez Hugo Fernando Q.E.P.D. Falleció 11/02/2021

Dra. Mirta Carrara de Farías y flia., con gran pesar despedimos a un amigo que parte al encuentro con el Señor. Acompañamos a su familia y colaboradores del Registro Automotor Banda 22006. Elevamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ÁNGEL ORLANDO GEREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/2/05 y espera la resurrección.

Su esposa Paula Carabajal, sus hijos Sonia, Raúl y Rita Gerez , sus hijos políticos Juan,María José y Martín, sus nietos Soledad Carolina Belén Alejandra Antonella Brenda Agustín Gastón Gino y Quiara, sus Sobrinos Baby, Jorge Retaroli y Ramón Gerez y personal de la ex empresa de transporte la Confianza. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARÍA NORMA ORTIZ DE GRAMAJO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/2/21 y espera la resurrección.

Querida amiga. Cuantos años de amistad compartidos, interrumpidos con tu partida inesperada al Reino Celestial. Años compartiendo nuestra sacrificada vocación docentes en la esc. Nº 138 de Pampa Pozo Guasayán, proyectos de vida con nuestras flias donde tú fuiste fundamental en la construcción de la mia. Que años felices con el nacimiento de los hijos y la felicidad de hoy con las nietas.

Tu amigos Olga Cristina Cisterna, Héctor David Noriega, sus hijos Ramiro, Cristina, Dany y sus netitas Alma y Olivia, ruegan por tu eterno descanso y consuelo para tu esposo Raúl, tu hija Soly, hijo político y nietos.

BRAVO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Con gran pesar despido a un gran amigo Dios te tenga en su gloria y te de el descanso eterno. Irma Bravo y su esposo Osvaldo Trogolo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

GUSILS DE MARINI, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21 en Salta|. José Elías y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañero Tomás Marini. Elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Eduardo Bonard, Bianca Migliorini y sus hijos Romina (a), María Florencia y Francisco; Agustina y sus respectivas familias acompañan a la querida flia con inmenso cariño ante la partida de Pirincho. Ruegan oraciones en su memoria.

KRAMER, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Su esposa Norma, su hija Belen, Noemi, su nietos Tiziano, hijo politico Fabian, y demás familiares, sus restos fueron inhumados. en el cementerio La Piedad. servicio realizado NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Hermano fuiste un gran hombre que siempre le luchó a la vida, nos diste tu aliento, tu alegría, chistes. Así de este modo estás y estarás en nuestros corazones. Confiamos en Dios que ya estás a su lado descnsando en paz. Sus hermanas Nené, Meca y Chicha.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Tío, hermano, con profundo dolor recibimos la noticia de tu partida, siempre te recordaremos con esa chispa de alegría que tenías en las reuniones y en todo momento. Que Dios te reciba en su brazos, guiándote a la luz. Su hermano Koky, sobrinos Silvia, Omar, Mónica y Víctor Hugo.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Señor ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Flía Lucca: Chochi, Pigu, Georgina, Andrea, Andrés Placente y familia. Siempre te recordaremos como buen vecino y pedimos a Dios les de resignación y bendiciones a su esposa Norma, hijos y nietos.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Vuela alto amigo, con la serenidad y simpatía que te caracterizo en esta vida terrenal. Aqui se te extrañará, fortalece a tu hermosa flia en estos momentos difíciles. Berta de Padilla, Andrés, Alejandra y Bubu.

PAZ, EDELMIRA ASENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Sus hijos Marta, Jacinta, Blanca, Haydee, Beatriz, Raúl, hijos pol., Luis, Ramón, José, Esteban y Mirta, nietos, bisnietos y tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Los Flores. Casa de duelo Martín Fierro y 5º Pje. Bº Reconquista. - EMPRESA SANTIAGO.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón; Él es mi herencia eterna". (Salmo 73). Su hermano Omar, su cuñada Moni, sus sobrinas Yesi, Meli y Cami, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os, volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo". S. Juan 16:22. Sus primos hermanos Alberto A. Neme y familia; María Loris y Olga Neme; Gonzalo Sebastián Neme y familia; Lidia C. de Neme participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Querido amigo, hermano en la Fe, cuanto pesar causa tu partida, reconfortada por la seguridad de de la Vida Eterna dada por Cristo. Rody y Sylvia M. de Segienowicz, acompañan a su familia, rogando consuelo para ellas.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "El Señor es mi pastor... confortará mi alma y me llevará por sendas de justicia" (Sm 23- La Biblia) Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor de la partida.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Bernardo Villegas y María Claudia Azar y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Marcela Flinne y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Jorge. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Él lque cree en mí, aunque esté muerto vivirá". (Juan 11,25). Sus amigos de la barra de los viernes que nunca lo olvidarán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Porque este Dios, es dios nuestro, eternamente y para siempre; Él nos guiará a un más allá de la muerte". (Salmo 48:14). Norma y Luis Ledesma, familia política de su hno. Omar, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Gladys R. de Flinee, sus hijas Laura, Gladys, Rebeca y Marcela acompañan a la familia en estos momentos de dolor por el fallecimiento de nuestro apreciable vecino. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Miguel Sarquiz, su esposa Cristina Hadla y sus hijos Andrea, Germán y María Eugenia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Las empresas Mijovi SRL y Safico SA participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Querido amigo, descansa en paz". Salmo 23. Dr. Víctor Mulki, María Lourdes, María Alejandra, Facundo Miguel Mulki, Dr. Víctor Santiago Mulki, Paola Alegre y Benicio Mulki.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicia que tu diestra para siempre. Salmos 16:11. Inés, Mecha, Adriana y Guilly acompañan a sus hijas: Noelia, Pamela y demas familiares en este momento de tristeza y dolor por la partida de nuestro querido amigo.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Evelyn Mulki y Carlos Aguilera participan su fallecimiento y ruegan a Dios por consuelo y fortaleza para su familia. "Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él". 1 Tesalonicenses 4: 13-14.

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. La Cámara de Comercio Automotor participa con dolor el fallecimiento de su socio y ruega oraciones en su memoria..

SALUM, JORGE LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Vecinos y amigos de calle La Plata participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas Noelia y Pamela y a su hermano Omar. Carlos Maldonado y flia. Nené Maldonado y flia. Ramon Zerdán y flia. Sebastian Mateo y flia. Estela Noriega y flia. Delfin Toledo y flia. Orlando Abdala y flia. Coco Lascano y flia. Graciela Azar y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ RUIZ, DOMINGO GREGORIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos: Silvia, Gabriela, Alejandra, Juan Luis y sus familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestros amigos Maruja y Carlos, elevamos oraciones por su alma.

VALENZUELA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Ramón Peralta, sus hijos Silvina Fernando Gimena y María del Carmen. Sus hijos políticos Daniel Julián y Federico, sus nietos Valentino y Candela. Acompañan con profundo dolor a Mónica Salto y familia.

VALENZUELA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Su prima Dra. Mirta González, sus hijos Ángel, Noelia y Fernando, despiden con dolor a la querida Silvita. Acompañamos a su esposo e hijos en este difícil momento, rogando paz y resignación.

VALENZUELA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Su prima Esperanza González y familia, acompañan a su esposo e hijos en este difícil momento, rogando por el descanso eterno de su querida prima Silvia.

VALENZUELA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Su prima Estela Reinoso y su esposo Enrique Bobes participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

VALENZUELA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Sus sobrinos Mario José Gómez, Eduardo Daniel Gomes y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

VALENZUELA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Ángela Muratore, sus hijos Javier, Martin y María Belén, sus nietos Lautaro y Lisandro. Acompañan a Mónica Salto y familia En tan doloroso momento.

VALENZUELA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Que su alma descanse en paz. Acompañamos en su dolor a sus hijos Mónica y Julio y a su esposo Ramón Salto. Su cuñado Rubén Salto y familia, Mimí, Adriana, Eugenia y Fernanda.

VALENZUELA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Te fuiste como los pájaros rumbo al infinito dejando una estela de amor y paz, dejaste mucho dolor en nuestros corazones pero resignación al saber que Dios te tiene preparada una brillante morada, brillante como el sol, desde allí iluminaras el camino a tus hijos y esposo que te amaron tanto. Me llamaste querida hermana y yo digo lo mismo, descansa en paz. Mirta Reinoso de Costa, José Fernando, Roxana y Fernandito participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

GÓMEZ, CRISTIAN DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Al cumplirse el sexto mes de su fallecimiento, sus padres y hermanos invitamos a familiares y amigos a la misa para rogar por el eterno descanso de su alma, a realizarse hoy a las 20,30 hs. en la Pquia. Santísimo Sacramento del Bº Borges.

GÓMEZ DE CONTRERAS, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. Su esposo Daniel Contreras, sus hijas Marta y Mónica, sus hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

NAJAR, RICARDO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/2/21|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento, su hna. Noemí Najar, sus sobrinos y Ramona G. de Carabajal y sus cuñados, invitan a la misa a efectuarse en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús hoy a las 20,30 hs. para rogar por la paz de su alma.

LENCINA, ERNIQUE ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Su esposa Teresa, sus hijos Liliana, Diego, Gustavo,hijos politicos Daniel, Eliana, Mariselle, nietos, sobrina y demás familiares, sus restos fueron inhumados. en el cementerio privado paque el descanso. servicio realizado NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas" Jn 10, 7.Tu gran cariño nos abraza y consuela. Sus sobrinas: María Gabriela Estevez y Camila Belén Estevez participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Se ruega no enviar ofrendas florales y contribuir a Cáritas Catedral

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. " Yo soy el pan de vida. El que viene a mi no volverá a tener hambre; el que cree en mí nunca tendrá sed". Jn 6, 35. Tío querido, cantemos juntos el cántico de la vida. Sus sobrinos José Antonio Estevez y Marina Ledesma participan con profundo dolor su camino al encuentro con el Padre. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Se ruega no enviar ofrendas florales y contribuir a Cáritas Catedral.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. "Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá" Jn 11, 25. Tío querido, ¡estás en nuestro corazón!. Sus sobrinos: Francisco Damián Estevez, Romina Pécora y su hijo, Juan Francisco Estevez Pécora, participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Se ruega no enviar ofrendas florales y contribuir a Cáritas Catedral.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre, sino por mi" Jn 14, 6. Padrino querido, ¡te amamos!. Sus sobrinos Joaquín Ignacio Estevez y Andrea Amín participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Se ruega no enviar ofrendas florales y contribuir a Cáritas Catedral.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Comisión directiva del Colegio Bioquímico de Sgo. del Estero participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de nuestra colega y amiga Dra. Mónica Rodríguez, y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Comisión Directiva del Colegio Bioquímico de Sgo. del Estero participan con profundo dolor del fallecimiento del Esposo de nuestra colega y amiga Dra. Graciela Estevez de Rodríguez y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Las compañeras del Laboratorio del Sanatorio 9 de Julio participan del fallecimiento del padre de su colega y amiga Dra Monica Rodríguez y del Esposo de la Dra Graciela Estevez de Rodríguez. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Sus amigos de siempre Jorge Zuaín y familia, María Amelia Zuaín y familia y Sara Liliana Zuaín y familia, participan con profundo dolor, acompañan a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. ¡Amigo querido! toda una vida compartida, de pesares y alegrías, pero, siempre unidos. ... hoy nos toca decirte: hasta pronto !! Estarás con nosotros, llenándonos de recuerdos !! descansa en paz Hugo!!! Te despiden con mucho dolor, Antonio García, Ena Sesin de García, sus hijas, Lilian y Nancy García Sesin, sus hijos políticos, Alejandro Miani, Héctor Cabrera y sus respectivas flias. rogamos oraciones a su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oracion.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. "Que Dios con su infinita bondad lo tenga a su lado". Su íntimo amigo Washington Alberto Bravo, su esposa Elsa, sus hijas Elsita Inés, Mariela y Celeste, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Sus compañeros de Promoción de la Escuela Normal de su esposa Graciela Estévez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga y familia en este difícil trance. Rogamos oracines en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Los socios de Capital Advisors Santiago S.A despiden a su amigo, acompañan a su familia y ruegan una oración por la paz de su alma

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. CPN Flavio Giglio y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Lamentan su fallecimiento y acompañan a su esposa Graciela y sus hijos Pedro, Mónica, Patricia y Fernando, en este momento de profundo dolor. El Equipo de Saxum S.R.L.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. "Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras sino que tendrá la luz de vida" Jn 8, 12. Estás cantándonos: "I see friends shaking hands sayin' How do you do?. They're really sayin' I love you...And I think to myself: what a wonderful world!". Su cuñada Mónica Flores Matos vda. de Estevez y sus hijos: Francisco, Romina Pécora y Juan Francisco; Joaquín y Andrea Amín; José y Marina Ledesma; Gabriela y Camila participan con profundo dolor su partida a la Casa de nuestro Padre Dios. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Se ruega no enviar ofrendas florales y contribuir a Cáritas Catedral.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Raúl Lima y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su flia.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Teresa Salvatore, participa con hondo pesar el fallecimiento de Hugo, quien siempre supo brindar ayuda generosa y solidaria a quienes tuvimos la oportunidad y suerte de haberlo conocido. Hoy lo despide con profunda tristeza. Hugo, descansa en paz. Vuelta alto. Un gran abrazo a su querida familia.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Ex compañeros de trabajo: Claudia Cancino, Paola Gancetano, Mónica Artayer, Ana María Quiroga, Dora Carranza y María Elena Ledesma participan con gran pena su fallecimiento, acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Sus amigos Eve, Dory León y Sebastián Moreno, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a su querida esposa Pelu, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares en tan triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Norma A. de Blanco, sus hijos Juan Paulo y flia; Iván y flia; y Franco participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor y acompañan a su querida familia en este momento de dolor y elevan oraciones a su querida memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa nuestra amiga Pelusa, a todos sus hijos y demás familiares en este momento tan triste en el que tenemos que despedir a nuestro querido amigo Hugo. Rogamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre del Licenciado Pedro Agustín Rodríguez.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Alva Pavón de Escontrela y personal de la firma ANPAFA, sucursal La Banda lamentan con profundo pesar la partida de su querido vecino y abrazan a su familia con mucho dolor.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Reynaldo E. Lencinas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. CP Victor Habid Numa, su esposa Sofia Duran, sus hijos: Victor Roberto, Carlos Jorge y Claudia Barrionuevo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo, hombre digno y bondadoso. ruegan a Dios lo reciba en su Reino y otorgue a su familia una Cristiana Resignacion.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Luciano Bolzón, su esposa Hilda Sarquician participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Hugo y acompañan a Pelu y toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. EL Consejo de Bioquímicos de Sgo. del Estero participa el fallecimiento del Sr. esposo y padre de sus matriculadas, Dra. Graciela E. Estevez y Dra. Monica G. Rodriguez . Rogamos oraciones en su memoria y acompañamos a toda su familia en esta dolorosa despedida.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de de su querido amigo Hugo y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. El grupo literario Nuevos Caminos participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y miembro de la comisión directiva. La luz de sus principios y convicciones nos acompañarán y alumbrarán los senderos a recorrer. "En los Nuevos Caminos nos encontraremos".

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Jorge Enrique Fuhr y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia a soportar con resignación irreparable pérdida.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Julio Carreras, editor de la revista Quipu de Cultura, participa el fallecimiento del estimado colaborador y amigo.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. CPN: Hugo Coran Ferretti y flia acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Lic. Ricardo Dalale y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. El Movimiento Diocesano Verdad y su asesor espiritual Fray Amado Montironi O. P., despide a su fundador, hombre sabio y comprometido con los valores evangélicos. Acompaña a la familia y pide pronto consuelo.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|.

"Te fuiste dejando huellas que nunca se borraran, ahora andaras siguiendo nubes en el cielo hasta encontrar la inspiracion para un nuevo libro. Ya te extraño " Potro querido ". Sus amigos Luis G. Quadrelli, su esposa Noemi C. de Quadrelli, hijos y ietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y hay amigo más unido que un hermano "Por esto nos cuesta decirte hasta luego....muchas gracias por todo Hugo querido!!Con mucho amor estamos hoy junto a tu familia en estos dificiles momentos!Gerardo Di Lullo y Miry Pereyra, Chini Habra Fernandez y Lisardo Rodríguez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Miguel Angel Rodriguez, Maria Cristina y Sergio Frediani con gran pena participan el fallecimiento del amigo Hugo, acompañan a Pelusa e hijos en este momento de gran dolor. Que en paz descanses amigo!

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Inés Avila participa su fallecimiento y los abraza con el alma a Pelu y flia y ruega a Dios los cubra de su Amor para superar estos momentos de dolor.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. LA Comisión Directiva y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Banda participa con dolor el fallecimiento de quien fuera Presidente de la institución, elevando oraciones a Dios por su descanso eterno y por el consuelo para su familia.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. El Cpn Raúl Cristofoli y Sra. participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y colega. Ruega oraciones en su memoria y el consuelo para su flia.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Sus amigos y colegas en las letras de la Sociedad Argentina de Escritores SADE, Seccional Santiago del Estero, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Sus empleados del registro Nº 22006: Fabián Cancino, Gregorio Tula, Andrés Martínez, Santiago Astrada, Héctor Rodríguez, Nahuel Calegari, Marianella Goitea y Graciela Silva participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Yolanda Gómez y sus hijas Silvia,Susana y Viviana Santillán participan de su fallecimiento ,acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. "Directivos y personal del ISSPSE acompañan en sentimiento a Jose Eduardo Espeche y su familia, por el fallecimiento de su madre."

ISAAC, MARÍA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce y tu alma venga a este cielo. En el que te ha precedido la mía.. Ese día volverás a verme. Volverás a verme en transfiguración. En éxtasis feliz. (San Agustín). Al cumplirse seis meses de su fallecimiento familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Cristo Rey.

ARRIOLA, RAMONA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Sus hijos Carlos, Ramón, Rubén, Manuel y Claudia Gallo, sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Luján. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GRIMALDI, ENSO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Su esposa María Paz, sus hijos Elvira, José, Franco, su nieto: Víctor y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailín, Clodomira - EMPRESA SANTIAGO.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Gracias por el afecto y protección que siempre nos brindaste desde niños a todos tus hermanos que no te olvidarán. Su hermana Esther Hallak, e hijos a quienes consideraba hijos espirituales: Omar, Carlos, Victor, Luciana con sus respectivas flias., participan con dolor su partida al Reino de Dios.Ruegan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Sus sobrinos Dra. Lidia Tomé e Ing. Elías Tomé, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Señor ya está ante ti permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Su sobrino Héctor Banco y flia., participan con dolor su partida,rogamos oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. La familia de Tomás Ise Figueroa participan con dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en estos momentos difíciles que les toca vivir.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Dr. Juan Carlos Canllo, Teté Canllo y Dr. Marcelo Alejandro Canllo, comparten el dolor de su familia y ruegan acepten la voluntad del Señor.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Lidia A. Correa de Vázquez y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Señor oraciones en su querida memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Johnny Wede y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Marga y acompañan a sus hijos Juanchi y Mariel, hijos políticos, nietos y demás familiares en este doloroso transe. Ruegan una oración en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. "Señor recibe la en tu Reino y dale el descanso eterno". Su amiga Segunda Torres de Villarreal, sus hijos: José Villarreal, su hijo Matías, Rosy Villarreal de Fernández, su hijo Iván, participan con profundo dolor su fallecimiento. "Marga querida fuiste una mujer luchadora y generosa, Dios te recibe en un lugar de privilegio.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Vicente Sayago, Anita Sialle, sus hijos Juan Ignacio, Nicolás, María Laura, sus nietos Camila e Isabella, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. " Ya estás junto al Señor gozando de la paz eterna, su hermano Elías Hallak, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Centro de Salud Jujuy, amigos y compañeros de su hijo Dr. Juan Saad participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en el dolor.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Blanca J. de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo lamentan la partida de la querida Marga. Acompañamos a la familia en estos duros momentos. Que descanse en paz.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. María E. Galván, su hijo Jorge, Telma y Ramona G. de Carabajal, participan el fallecimiento de la hna. de nuestra apreciada vecina Sra. María H. de Saadi, rogando a nuestro Dios le dé el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge y Elizabeth y familia, participan su partida al reino celestial y acompañan a Juanchi y Mariel y demás familia en este momento de dolor. Rogando al Altísimo por un cristiana resignación.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Sus familiares Victoria Saadi, sus hijos Anabel y Yuse, participan acongojados el fallecimiento de la querida Marga. Un abrazo a sus hijos y hermanos con sus respectivas familias.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos de siempre Marta Inés Auat, Manuel Horacio y María Laura Fiad, abrazan con cariño a Juan y Mariel y a sus queridos hermanos y sobrinos ante la irreparable pérdida de Marga. Una oración para que en paz descanse y por la resignación de su familia.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. A mi vecina y amiga de corazón, la despido con mucho dolor, Adela Figueroa de Nassif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, sus hijos políticos, abrazamos a sus hijos Mariel y Juan, recordándola a la querida Marga con cariño.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Comisión Directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del Dr. Juan Daniel Saad socio de nuestra Institución y miembro de Comisión Directiva. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Dr. Ignacio Catella y su esposa, Dra. Soledad Palavecino, participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del Dr. Juan Daniel Saad. Ruegan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Quela, Mary y Eddy Canllo y sus respectivas flias, participan con hondo pesar el fallecimiento de la querida Marga y abrazan a sus hijos y hermanos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Señor tu hija ya está junto a ti ,cubre la con tu divino manto y que brille para ella la luz que no tiene fin. Con gran dolor y tristeza participamos su fallecimiento de nuestra hermana y madre.; María Hallak, Elías Sáadi, su sobrina e hija postiza de cariño Yanie Sáadi de Palazzo y flia.. Gran persona ,luchadora, esposa , Madre y abuela ejemplar.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Ya está ante Ti Señor, recíbela en tu reino. Querida amiga, lamento profundamente tu inesperada partida, me deja una gran tristeza. Descansa en paz, por la infinita misericordia de Dios y que brille para ti la luz que no tiene fin". Margarita de Torres y familia.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Señor ya está ante Ti, cúbrela con tu amor y dale el descanso eterno". Adrián E. Vizcarra, Lida Robles de Vizcarra, Romina, Luciano, Virginia Vizcarra, Juana Prados de Robles, Magalí Robles y Dina de Vizcarra, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares en éste difícil momento.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. "Señor, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Alva de Salomón, sus hijos Juan C., Mary, Daniel, Edgard, Gustavo y sus respectivas familias participan su fallecimiento con gran dolor y acompañamos a sus hijos, hermanos y demás familiares elevando oraciones.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. María Rosa Saad Budán, lamenta participar su fallecimiento. Descansa en paz, querida Margarita.

LEGUIZAMÓN, NILDA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. "Que su alma descanse en paz. Acompañamos en su dolor a sus hijos Mónica y Julio y a su esposo Ramón Salto. Su cuñado Rubén Salto y familia, Mimí, Adriana, Eugenia y Fernanda

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (Moncho) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Gustavo Montenegro y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

SORENSEN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. La comunidad educativa del Centro Experimental Nº 4 Maximio S. Victoria. participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente del establecimiento Susana Alegre ruegan oraciones en su memoria.