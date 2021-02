FÚNEBRES | 20 de febrero del 2021

20/02/2021 - 02:31 Funebres

- Teresa del Valle Corvalán (Fernández)

- Juan Pedro Conchi

- Jaime Contreras

- Amadeo Pereyra Barrionuevo

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANTONIO SANTIAGO ANDRADA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia, el Sr. subsecretario , los Sres. directores Grales. de áreas y empleados de dicho ministerio, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Hugo en este doloroso momento .

ANTONIO SANTIAGO ANDRADA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

Los empleados del Ministerio de Gobierno participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de su compañero Hugo.

MARIANA AZNAR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/2/21 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; viceintendente Roger Nediani; y funcionarios de su gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

MARIANA AZNAR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/2/21 y espera la resurrección.

Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de La Banda; participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

CAROLINA MARINÉ BANEGAS Falleció el 18/2/21.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CAROLINA MARINÉ BANEGAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

El honorable consejo directivo del Colegio de Odontólogos participa con mucho dolor el fallecimiento de su Colegiada y acompañan a su esposo y colega Dr. Mariano Lupi en estos momentos de dolor y elevan una oración a su memoria.

CAROLINA MARÍA INÉS BANEGAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

El ministro de Producción, RRNN, Forestación y Tierras, Dr. Miguel Mandrille, participa con profundo pesar del fallecimiento de la hermana del Ing. Martín Banegas, acompañan a su flia. en este duro momento, se ruega una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CARLOS ALBERTO BRAVO (q.e.p.d.) falleció el 10/2/21

Desde Añatuya, Emilio Luna y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y excompañero de trabajo. Acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ- (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 18/2/2021 y espera la resurrección:

“Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno”. Sus padres Elba y Toti, su abuela Ida Chazarreta, su esposo Mariano y su hijo Santi, participan con profundo dolor su fallecimiento

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ - (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 18/2/2021 y espera la resurrección

“Señor ya está ante tus puertas recíbela en tus brazos”. Su hermana Natalia y su esposo José, sus sobrinas Lucia y Julita participan con profundo dolor su fallecimiento.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ - (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 18/2/2021 y espera la resurrección

“Señor recíbela en tus brazos”. Su mamá del corazón María Castaño y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DORA MARCO DE SANTILLÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/2/21 y espera la resurrección.

Miembros del Centro de Jubilados y Pensionados de Icaño, participan con dolor su fallecimiento. Piden una oración en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

MIGUEL RAMOS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en la ciudad de Córdoba el 18/2/21 y espera la resurrección.

¡Qué brille para él la luz que no tiene fin!

Miguel Ángel Venetucci e hijos Nicolás Venetucci y María Eugenia Venetucci. Federico Venetucci, Adriano Bravo, lamentan con gran dolor la irreparable pérdida de su gran amigo y excelente persona. Acompañan a la familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

Dra. Mariana Suffloni Q.P.D falleció en Córdoba el 17/02/2021

El ministro de Producción, RRNN, Forestación y Tierras, Dr. Miguel Mandrille, participa con profundo pesar del fallecimiento de la hija del Sr. Juan Manuel Suffoni, acompaña a su flia. en este duro momento, se ruega una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

AGRADECIMIENTO

PROF. CARLOS ARIEL BARRAZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/2/21 y espera la resurrección.

Agradecemos la ayuda de personal del Iosep que de manera desinteresada colaboraron para hacer posible el traslado de Ariel e hicieron posible su cambio a un centro de mayor complejidad como lo es el sanatorio Allende de Nva. Córdoba, donde el personal de salud trabajo incansablemente con idoneidad, profesionalidad y por sobre todo con mucha empatía.

También van los reconocimientos y gratitud a nuestros vecinos, amigos, familiares y compañeros del profesorado de enseñanzas técnicas de Carlos, por su considerable ayuda.

¡Gracias a todos en nombre de toda la familia por hacer sido instrumento de nuestro Padre Jesús Cristo en este doloroso peregrinar, Dios los bendiga a todos!

RECORDATORIO

FAUSTINA TEODORA GÓMEZ DE FERNÁNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/16 y espera la resurrección.

Aún no caemos en la realidad que ya no estás físicamente entre nosotros hermana querida, pero si sabemos que tu alma ronda entre nosotros y nos cuidas como lo hiciste siempre te extraño y te extrañaremos hasta el fin de nuestras vidas. Descansa en paz.

Su hermano Eduardo, su cuñada Juanita, sus sobrinos Yngrid, Puchy, Fede y Alfonzo. Elevamos al cielo nuestras oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

MARGARITA HALLAK DE SAAD (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/2/21 y espera la resurrección.

Aún se nos hace difícil asimilar tu partida, pero estamos convencidos de que Dios ya tenía preparada tu morada en el cielo que te lo ganaste en este mundo con sencillez, humildad y generosidad. Todo lo que nos rodea tiene las huellas de tu entrega, cariño, los recuerdos de buenos momentos. Aunque te fuiste, sigues entre nosotros y solo nos queda convivir con tu ausencia, nos dejas tu ejemplo de templanza, honestidad y mujer de trabajo, madre, amiga y hermana.

Tus hijos: Mariel, Dr. Juan Daniel, nietos, hijos políticos invitan a la misa hoy a las 20,30 hs., en la parroquia San Miguel Arcángel de Suncho Corral al cumplirse 9 días de su fallecimiento, y rogar por la paz de su alma.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA AGUSTINA VÁZQUEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/20 y espera la resurrección.

“Señor dale el descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin”

Hoy se cumple un año de tu inesperada partida y yo te tengo presente en mi mente y corazón, también te extraño todos los días, me hace falta verte y hablarte. Solo me consuela la esperanza que estás en el reino de Dios Padre junto con su hijo Jesucristo y nuestra Madre María Santísima, donde no hay dolor ni sufrimiento. Tu tía y madrina, invita a la misa que se celebrará en su memoria mañana domingo 21 a las 20 hs. en la Pquia. Ntra. Sra. de Sumampa.

TERESITA MARÍA SANTILLÁN DE REUTER Falleció en Córdoba el 11/02/2021

"Hay quienes traen al mundo una luz tan grande… que incluso después de haberse ido esa luz permanece.

Y así, tu luz seguirá iluminando nuestra familia siempre, y mantendrá vivo el amor que siempre nos diste, al igual que a todos aquellos que formaron parte de tu vida"

Sus hijos, nietos y demás familia agradecen el acompañamiento y el cariño recibido por familiares y amigos.

Sus restos serán trasladados al Jardín del Sol, hoy, a las 11.00 hs. para su descanso final.

INVITACIÓN A MISA

MATEO VANNELLI Falleció el 15/10/20.

“Señor, ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al reino de los bienaventurados”. Su esposa Hilda, su hija política Alicia, sus nietos Cristian, Marcos y Alejandro, sus bisnietos Santiago, Benjamín e Ignacio, su sobrina Lina Listorti y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse cuatro meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ACUÑA, EVA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. El grupo de Adoración al Santisimo de la Capilla San Pantaleon del B ° Independencia participa con mucho dolor el fallecimiento de su fiel y devota integrente del grupo. Acompañamos a sus hijos Luis y Carlos, hija pol. Roxana y demás fliares. en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ANDRADA, ANTONIO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. María Inés, Jaqueline, Viviana, María, Viviana, Teresita, Silvina y Myriam del área sueldos de la DGIPSE, participan el fallecimiento de su excompañero de trabajo y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

ANDRADA, ANTONIO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Patricia Tomoff, Hayde, Julia, Karina, Sandra, Milagros, Azucena y Gachi participan con profundo dolor el fallecimiento de su esposo. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ROSA (CHUCHINA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Sus hermanas Negra y Marta Josefina, participan con gran dolor el fallecimiento de su querida hermana " Chuchina " y que sus restos ffueon sepultados en Capital Federal.

AREAL, ROSA (CHUCHINA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Hilda y Fernando Giribaldi e hijos Adrian, Marcela y Benjamin participan con gran pesar el fallecimiento de " Chuchi " gran amiga y excelente anfitriona.

CONCHI, JUAN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus hijos Yesica, Carolina, sus nietos Ludmila, Bárbara, Neyen y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

CONTRERAS, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Sus hijos José, Lucas, Marcos, Gonzalo, María, hijos pol Claudia. Iván, nietos Rocío, David, Valentín, Benjamín, Maximililano, Mirko, hermanos Cristina, Marta, sobrinos Ramón, Diego, Alejandra, Hugo, Vanina, Karina, Mari y demas fliares. particpan su fallec., sus restos fueron sepultados Cement. La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

COVARO, JORGE AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21 en CABA|. El Dr. Covaro ejerció su profesión en el hospital Municipal Juan Fernández en el año 1985 y, hasta su jubilación en el año 2018 se desempeñó como cirujano en el Hospital José M. Penna de CABA, en el cual ocupaba el cargo de Jefe de Departamento de Cirugía, Profesor adjunto de Cirugía, Facultad de Medicina de la UBA. Fue autor y coautor de múltiples trabajos publicados en revistas de la especialidad. Asistió en calidad de disertante sobre Patología Gastroduodenal, invitado por la Sociedad de Cirugía de Santiago del Estero. La comunidad quirúrgica de Santiago participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijos y nietos. QEPD.

FERNÁNDEZ, GLADYS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. La promoción '65 de la Escuela del Centenario con gran dolor despide a la compañera "Pelada". Tu partida nos deja una enorme tristeza, pero nos consuela saber que estás con Dios en su eterna gloria. "Señor recíbela en tu reino y dale el descanso eterno". Olga Cárdenas, Elena Urquiza, Marta Monteros, Graciela Tagliapietra, Edith Maldonado, Elisa Chazarreta, Nélida Aguilar, Betty Ponce, Dalmira Vázquez, Marta Barraza, Lubina Vignolo, Nélida Gramajo, Juan Carlos García, Rubén Valdivia, Víctor Farath, Alejandro Morales, José Gutiérrez, Rubén Arguello, Héctor Bustos. "Brille para ella la luz que no tiene fin".

HERRERA VDA. DE CABAÑAS, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Hoy se abrieron las puertas del cielo para recibirte con un canto de alegría. Descansa en paz. Sus sobrinos: Ester, Carlos y Mirta del V. Herrera y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos

HERRERA VDA. DE CABAÑAS, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Lucía y Carlos Poggi, acompañan a sus amigos Victoria y Jorge, en este momento de la partida de la Sra .Julia hacia el reino Celestial. Un inmenso abrazo.

IBARRA, DARÍO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Su esposa Fabiana, sus hijos Fiama, Yesica, Florencia, Brenda, Alejandro, Candela, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata. 162 tel 4219787.

LUCERO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su prima María Eugenia Ruiz Taboada y sus hijos Santiago, María José y Gonzalo y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUCERO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d) Falleció el 18/2/21|. Valentín de la Rúa y Luis Alberto de la Rúa participan con profundo dolor su fallecimiento.

LUCERO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d) Falleció el 18/2/21|. Roberto Jorge Jalaf y Alejandro Agustín Taín, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Julio, ruegan por su eterno descanso y elevan oraciones en su memoria.

LUCERO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Ernesto Antonio J. Vital y Sra. Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto (Pipi) y Mariano Pablo Vital de la familia de Old Lions participan con profundo pesar el fallecimiento del querido amigo Lucero, que tanto hizo por nuestra querida Institución. Oramos por su eterno descanso en paz.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, Cap. Nav. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione y familia. Participan su fallecimiento y acompañan a Nene y demás familiares con el afecto de siempre. Ofrecen oraciones en su memoria.

PEREYRA BARRIONUEVO, AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Sus padres Jonathan Pereyra y Anahí Barrionuevo y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PEREYRA, DANTE IGNACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21 en La Plata|. Claudia Bóboli de Gamietea, Clarita y Diego Saavedra y flia. participan su fallecimiento, acompañan a Pory, Amilcar, Alejandro, Maria Marta y Giovana en estos momentos de dolo. " Que brille para el la luz que no tiene fin ".

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Ing. Sergio Estrada junto a sus hijas Valentina y Mercedes participan el fallecimiento de la hija de su estimado amigo Juan Manuel y elevan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Adriana Infante del Castaño participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón e hijos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Cacho Llorente y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amada hija Mariana,y acompañan a su querido amigo Juan Manuel y a su familia,en esté momento tan difícil que les toca vivir. desde la distancia un fuerte abrazo.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Arturo Lorente, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Juan Manuel y su flia ante irreparable pérdida. Ruega una oración en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Lucrecia Llugdar de Tonero, Cecilia Llugdar de Führ y Silvia Llavar acompañan en el dolor a Juan Manuel y Anita con especial afecto.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Maria Pia Danielsen y Rodrigo Marini y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Juan Manuel en este dificil momento.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Maria del Carmen Parente de Monicci Kuran y su hijo Emiliano participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Juan Manuel y su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Ernesto Vital y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la hija de nuestro apreciado amigo Juan Manuel, haciendo llegar a toda su familia, nuestras más sentidas condolencias.

TOLOSA, BLANCA DEL CARMEN Arq.(q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Alejandro Remigio Ferreiro y Elena Beatriz Durán participan con pesar su imprevista partida. Acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su apreciada memoria.

TOLOSA, BLANCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Lydia Sthela Trejo, Jorgelina Canllo Trejo y Baltazar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Pocha con mucho cariño rogando reciba el consuelo de Dios. Nuestras condolencias para toda su familia. Que descanse en paz.

TOLOSA, BLANCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Walter E. Trejo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

TOLOSA, BLANCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Mario Habra, sus hijos Verónica y Franco; Facundo y Analía; Milagros, Victoria y Juan, y Eugenia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus íntimos amigos Perla y Fito en su dolor, rogando por su pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOSA, BLANCA DEL CARMEN (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Maria Elena Jorge, participa con profundo dolor del fallecimiento de su querida amiga de la infancia y colega y eleva oraciones en su memoria.

TOLOZA DE CARRIZO, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Sus hijos Esteban, Sergio y Mario, sus hijas políticas Sandra Icelsa, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO S.R.L EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, DANTE GARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/16|. A cinco años de tu partida, querido hijo y hermano a pesar del tiempo tu presencia siempre estará entre nosotros. Que el Dios y Señor esté contigo y tenga en la gloria. Nos dejaste testimonio de valores personales por sobre titulo... de acompañamiento institucional por el bien estar de todos...buscaste las sorpresas bellas de esta cotidianeidad que te abrumaba y en la oscuridad que repudiabas... fue así que tu cabeza se desvinculó de este mundo y nos dejaste tu corazón. Descansa pequeño que aquí nos refugiábamos en el aquel que dijo "Todo es posible para él que cree" como familia creemos firmemente en el reencuentro en la Casa del Padre. Siempre nuestros corazones. Tu madre, hermanos y sobrinos invitan a la misa que se oficiara hoy en la iglesia la Merced a las 20.30 hs.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. A un año de tu partida al Reino Celestial, tus hijos Silvia y Daniel Elías, Tota y Raúl Luna, tus nietos Florencia, Belén, Felipe, Sarita y Andrea que siempre te recuerdan con amor, harán oficiar una misa hoy a las 20 en la Pquia. San José Bº Belgrano, para orar por tu eterno descanso.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Al conmemorarse las nueve noches de su sentida partida, rogamos a Dios por su eterno descanso. Su esposa Graciela, sus hijos Mónica, Fernando, Pedro y Patricia, hijos políticos Gustavo, Noelia, Alicia y Juan, sus nietos Julieta, Lucía, Elena, Simón, Victoria y Fidel, invitamos a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en iglesia Catedral.

SAAD DE GUZMÁN, ESTEFANÍA ROSA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/13|. Tu ausencia física es grande, pero tu ausencia amorosa es inmensa, mitiga la soledad y el consuelo de tu bienaventuranza me ayuda a seguir adelante, tu compañía, fue, es y será permanente para mí. Su esposo Leonidas F. A. Guzmán, invita a la misa a celebrarse hoy a las 20,30 horas en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse el octavo año de su fallecimiento.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/20|. Hijo mío, parece que hubiese sido ayer que estabas conmigo, pero ya pasaron tres meses de tu inesperada partida y cada vez te extraño más. Ahora ya sos un ángel que velas por nosotros junto a Dios. Que descanses en paz, hijo querido. Te amaré siempre. Tu madre Gladys, tus hermanos Javier, Marcelo, Roque y Gladys, tus cuñados Lucas, Ivana y Soledad, tus sobrinos Tomás y Francisco, pedirán por tu querida memoria en la misa que se realizará hoy a las 20,30 hs. en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús.

FLORES DE GUZMÁN, CLAUDIA ELENA (MARILIN) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/16|. Mary querida, a los cinco años que estás en presencia del Señor, sigues iluminando nuestras vidas. Te recordamos con amor. Su mamá María Elena, su esposo Pedro Guzmán, sus hijas Alicia, Virginia y Catalina y sus respectivas familias, sus hermanos Carlos Eduardo, Raúl Humberto y Mónica Flores. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, DANTE GARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/16|. Dante querido, hoy hace 5 años que no estás con nosotros, pero vives eternamente en nuestros corazones. Su esposa Susana, tus hijos Daniel y Pablo, hijas políticas y nietos. Rogamos una oración en su querida memoria.

AZNAR, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Compañeros del laboratorio de Salud Pública acompañan a la querida Pato y familia en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar". Sus tíos Roger Banegas y Haydée Castro, tus primos Ricardo Banegas y flia; Roger Banegas y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Daniel Flaja, Leticia Trejo y sus hijos acompañan a Martin y toda su familia ante tan irreparable pérdida y ruegan oraciones por su eterno descanso.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Valeria González y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida amiga. Siempre estarás en nuestros corazones por la gran persona que fuiste. Descansa en paz. Ruegan al Altísimo una pronta resignación para toda su familia.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus compañeras y amigas de toda la vida Eugenia Sialle, Valeria González, Ana Karina Najar y Andrea Della Rosa, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Eugenia Sialle, sus hijos Lucas y Toto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a su querida familia.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Amiga querida, te despedimos con inmenso dolor. Siempre guardaremos en nuestros corazones los hermosos momentos compartidos. Descansa en paz Carito. Andrea Della Rosa, su esposo Leonardo Yocca y sus hijos Constantino y Esmeralda, acompañan a toda su familia en este dificil momento; ruegan oraciones en su memoria y que Dios conceda consuelo y resignación a sus seres queridos.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Rosa Ares de Juan y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Dr. Daniel Aranda, Elda Nancy Erazzu de Aranda e hijos participan del fallecimiento de Carolina y acompañan a sus padres Toti y Elba en tan doloroso momento ..

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Los compañeros de su hermano Martin de la direccion de Industrias participan con profundo dolor la partida de Carolina y ruegan por su eterno descanso. Lety, Kike, Cris, Eleo, Angie, Patri, Luján, Vero, Maru, Silvana, María, Vale, Luji, J.Manuel, Luis, Charly, Carlos R, J. Pablo, Mabel, Romi, Dani, Moni, Ale, Mirta, Ceci, M.Inés, Sandra, Álvaro y J.Carlos.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Fernando Tauil y Alejandra Canllo y sus hijos Agustín y María Paz acompañan a la familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Ramón Barraza, su esposa y sus hijos acompañan a su amigo Toti y flia. con profundo dolor y ruegan a Dios consuelo y resignación.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Dra. Rossana Raquel Argibay participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega , acompaña a su esposo Dr Mariano Lupi en estos momentos de dolor y eleva una oración al cielo por su eterno descanso.





BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. La promoción '64 del Colegio Nacional, acompaña y abraza a su padre Toti y a su familia en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Alejandra López Bustos y familia, acompañan con profundo dolor a su padre Toti. Se ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija del Dr. Antonio O. Banegas, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus pacientes y vecinos, Liliana Coronel y Enzo Diambra, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Familia Gallo - Gastaminza, acompaña con dolor el fallecimiento de la hermana del Ing. Martín Banegas. Ruegan una oración en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. "Yo soy la Resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque haya muerto vivirá". La comunidad religiosa y educativa del Colegio Belén, participa con profundo dolor del fallecimiento de su querida ex alumna y elevan una oración al Corazón de Jesús, por su descanso eterno y el consuelo de sus familiares y amigos.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Personal de Clinica Santa María, acompañan en el dolor por el fallecimiento de su hija al Dr. Banegas Antonio y ruegan una oración en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la hija de su colega y exvocal del Tribunal de Ética de la institución. Dr. Antonio Banegas. Ruega una oración en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. La Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de nuestro socio y colega Dr. Antonio Banegas. Ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asosoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hija de su matriculado y exvocal del tribunal de ética de la institución Dr. Antonio Banegas. Ruegan una oración en su memoria.

FERREYRA, RENÉ MAMERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Sus ex-compañera de la Escuela Nº 937 de Libertad Dpto Morena: Marta Gerez, Rosa Villalba y hermanos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

GONCEBAT DE GÓMEZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. "El que cree en mi, aunque muera vivirá". Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nro. 104 M.M. de Güemes participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de la Srta vicedirectora, Prof. Gladys Gómez. Ruegan una oración en su memoria.

GONCEBAT DE GÓMEZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Griselda Zuain, su esposo Pablo Yn.Aebnit e hijos Leandro, Natalí y Camila, participan con dolor de su partida y que el Señor les dé el consuelo a su familia, en especial a su hija Elsa, su hijo político José y nietas Ana Eugenia y Pamela. Rogando oraciones en su memoria.

LESCANO, IRIS MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su cuñado José Leguizamón y con cuñada Lucy Cejas y sus sobrinos Maria Josè y flia, Maria Fernanda y Flia, Juan Josè y flia. Participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

ORIETA, SUSANA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Sus sobrinos Fabián y Miguel Escañuela, sus sobrinas políticas, sus sobrinos nietos Miguel Ángel y Bauti Escañuela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, SUSANA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Sus hermanos Tutty, Amado, Luis, tu hermano político Pepe Diaz. Sus sobrinos Yaque, Ivana, Daniela, Seba, Mari, Jimena, Chami, Rocio y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ORIETA, SUSANA ARGENTINA (NEGRA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Sus hijos Aidee, Fernando y Vanesa, hijos políticos y sus nietos Santiago, Lionel, Paulo, Milagros, Emilia y Pía participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, SUSANA ARGENTINA (NEGRA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Sus hermanos Rubio, Tuti y Amado, hermanos políticos, sobrinos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Hugo: como hijo muy amado de Nuestro Creador desarrollaste en esta vida muchos dones que hiciste florecer y brindaste al prójimo cual amplio abanico de virtudes, siguiendo los pasos de Jesús. Hoy lamentamos tu partida terrenal, pero celebramos tu vuelo a la Gloria de Dios. Con todo nuestro corazón elevamos plegarias por tu descanso y por la resignación de toda tu familia a los nueve dias de tu viaje final. Con afecto. La gran familia del Gimnasio de tu esposa Pelusa.

CORVALÁN, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su hermana Elina (Dury), sobrinos Walter, Piki, Mario, Eduardo, Alicia, Maria Luisa y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández . Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

CORVALÁN, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su hermana Elina del Valle Corvalán sus hnos politicos Luis, Amelia y Elena sus sobrinos y sobrinos politicos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

GARCÍA ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Miguel Ángel Aciar, su esposa Elisa y sus hijos Ignacio y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento, siempre estarás en nuestro corazón.