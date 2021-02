FÚNEBRES | 25 de febrero del 2021

25/02/2021 - 01:01 Funebres

Fallecimientos

24/02/2021.

- Héctor Edmundo Navarrete

- Lucia de Jesús Flores (Tucumán)

- Ilda Rojas de Peralta (Suncho Corral)

- Adolfo Vicente Ibáñez

- Lidia Estela del Pilar García de López (La Banda)

- Sara Moncerrat Maldonado (Nva. Francia)

- Ramona Mercedes Coronel (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

(Uchi) LUCÍA DE JESÚS FLORES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 23/02/21|.

Te fuiste de este mundo, pero de mi corazón, no. Serás una bonita página de mi historia. José Negro Flores e hijos sienten el profundo dolor por el fallecimiento de su hermana Uchi.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/02/21 y espera la resurrección.

Despedimos con profunda tristeza a nuestra vecina y amiga. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Victor David Siriani, sus hijos Nora Alicia, Victor David, Ana Cecilia y German Daniel, sus hijos políticos Walter Romano, Patricia Juárez, Sebastián Adle, Ruth Kollerich y nietos, su hermana Marta Siriani, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NOEMÍ ELIZABETH SAIEG (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

Ing. Juan Raúl Gerez participa con profundo dolor su fallecimiento. "Liz querida, descansa en paz. Fuiste el amor de mi vida. Que el Señor te tenga en su Gloria. Eras una mujer Luz. Siempre estarás en mis sentimientos."

NOEMÍ ELIZABETH SAIEG (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

Ing. Manuel Sánchez Cantero, despide con dolor a la mamá de su hija Cdra. Macarena Sánchez Saieg.

NOEMÍ ELIZABETH SAIEG (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

Su consuegra Liliana Parra, sus hijos Mauricio, Agustín, Camila y Candela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Macarena y a su hijo político Martín en este momento de gran pesar. Ruegan oraciones por su descanso eterno y la pronta resignación de toda su familia.

NOEMÍ ELIZABETH SAIEG (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

Su hija Cdra. Macarena Sánchez Saieg y su hijo político Ing. Martín Pons, despiden a su mamá y madre política con mucho dolor.

NOEMÍ ELIZABETH SAIEG (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

CPN. Norberto José Zanni, participa con dolor el fallecimiento de la mamá de la Cdra. Macarena Sánchez Saieg y ruega oraciones en su memoria.

NOEMÍ ELIZABETH SAIEG (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

Compañeros de trabajo de la Coordinación General del Ministerio de Salud de su hija Cdra. Macarena Sánchez Saieg, participan con dolor el fallecimiento de su mamá y ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

RODRIGO EZEQUIEL BRUNET (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/20 y espera la resurrección.

Amado hijo, hoy hace un año que el Señor te tomó en sus brazos y te llevó al descanso eterno. No podemos resistir la idea de no verte, de no compartir momentos lindos y felices. Te amamos. Tus papis Marta y Luchi, invitan a la misa en la Iglesia Cristo Rey La Banda, a las 20 hs. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

RECORDATORIO

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/20 y espera la Resurrección.

Su esposo Sebastián Simonetti, sus hijos Pablo Simonetti y Graciela, María B. Simonetti y Esteban, Santiago Simonetti y Lucía, sus nietos Guadalupe y Micaela Bustos Simonetti y Martiniano Simonetti. Al cumplirse 1 año de su fallecimiento. Estarás siempre en nuestros corazones y que brille para ella la Luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VÍCTOR RENÉ REVAINERA (Cacho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/11/20 y espera la resurrección.

Mi querido Bata. Hoy estarías festejando tu cumpleaños Nº 80. Cuánta emoción sentías al apagar las velitas. Si te diría que lo haremos en nombre tuyo, te mentiría, porque ninguno de los que hoy te lloramos diariamente podría hacerlo. Se te extraña en todo momento, en cada espacio compartido, es una “Ausencia” que duele tanto. Fuiste una persona maravillosa, humilde, bondadosa y con un corazón inmenso. ¡Gracias por los años compartidos! ¡Feliz Cumple! Regado con lágrimas de tu esposa Mirta, tus hijos Chiqui y Andrea, hija política Claudia y tus adorados nietos Yamila, Milagros, Ulises y Ariana. Rogamos oraciones en su querida memoria.

HAYDEÉ MAGDALENA VILLACORTA DE ARIAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

Querida madre hoy estarías cumpliendo tus setenta y ocho años, pero Dios quiso que lo celebres en su presencia, seguramente tendrás un coro de ángeles que te agasajarán y en la mesa Celestial no faltará el pan de Vida eterna. Hoy el Señor te bendecirá y te permitirá vivir en su Reino Celestial, porque serás su preferida, por todo lo que cosechaste en la vida terrenal. Que Brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hijos Raquel, Beatriz, Pedro, Paulino, José, Rubén, Rosa, Haydeé y Virginia, hijos políticos, nietos y bisnietos. Ruegan su eterno descanso.

HAYDEÉ MAGDALENA VILLACORTA DE ARIAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

Tantos cumpleaños tuyos pasamos juntos, en medio de risas, anécdotas, pese a que tu compañero de toda la vida se adelantó y partió al encuentro del Señor, hace ya varios años. Hoy ya están juntos y podrán celebrar tu cumpleaños con la presencia del Padre Celestial. Que Dios los cubra con su Manto Celestial y los proteja, porque se merecen compartir su Reino. Tu hija Raquel, hijo político Manuel, nietos Miriam, Zulma y Carlos, Germán y Romina, bisnietos Martina, Luciano, Luciana, Justina y Mateo. La recordarán siempre.

AREAL, ROSA (Chuchina) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Su entrañable amiga Orsulina Lazzarone y flia, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su hija Topy y hermanas Margarita y Marta en este duro momento.

AREAL, ROSA (CHUCHINA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Teresita A. Alfano de Trouvé, saluda entrañablemente a la familia Areal, en especial a Negrita y a los demás deudos. Recuerda la amistad de la familia de sus suegros, D. Ángel y Delia e hijos con los miembros del hogar del Dr. Areal y de Dña. Carmencita y no olvida los gestos de generosidad de los Dres. Areal durante la enfermedad de D. Ángel. Los unía una confianza y cariño más allá del tiempo y la distancia y nosotros, mi familia y yo, honramos esa gratitud de los Trouvé. Vaya para el alma de Chuchina nuestras oraciones y el deseo de su descanso en los brazos de Jesús y María y para sus deudos cristiana resignación.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. El cuerpo de profesionales y personal administrativo del Servicio de Salud Mental del Hosp. Independencia, acompaña con profundo dolor a su hija, Dra. Sánchez Cantero, Teresa y sobrina Dra. Arce Cantero, Andrea. Ruegan oraciones en su memoria y brille para siempre la luz que no tiene fin.

FLORES, LUCÍA DE JESÚS (UCHI) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 23/2/21|. Me duele mucho tu ausencia, siempre estarás presente en mi corazón. Mabel Sánchez acompaña en tan duro momento a José Negro Flores y familia por el fallecimiento de su hermana Uchi.

FLORES, LUCÍA DE JESÚS (UCHI) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 23/2/21|. Participan de tan grande pérdida José Lastra y familia. Roque Acuña y familia, José Cardozo y familia, Marta Llunes y familia sienten el profundo dolor por el fallecimiento de su prima hermana Uchi.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. "Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento". Su consuegra Savina del Carmen Gómez participa con profundo dolor el fallecimiento de Estelita. Ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ADOLFO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/21|. Su esposa: María Isolina Díaz, sus hijos: Natalia, Cristina y Roly, hijos pol. Sergio y Luciano, sus nietos: Gustavo, Jonás, Luciano y Santiago participan con dolor su fallecimiento y sus restos serán cremados hoy en EL CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

INFANTE, ROSA OMAR (Pichocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus amigos del Bº Libertad: Chabela Suárez, Nena y Adela Marcos, Chicho y Porota Cortez, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. María Eugenia Villalba, su esposo Ariel Parma, sus hijas Florencia, Kiara y Giuliana, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a todos sus familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Clarita Gamietea, Diego Saavedra y flia, Clara Bovoli de Gamietea, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su mamá Orfilia, a su esposa, hijos y demás familiares, rogando al Altísimo les de pronta resignación.

LIVERTI, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus hermanos Teresa, Luis, Roberto, María Rosa, Eduardo, sobrinos, cuñadas, sobrinos nietos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Privado Parque El Descanso. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.

LIVERTI, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. "Una lágrima se evapora, una flor en la tumba se marchita, una oración la recoge Dios". Su hermano Roberto Correa, sus sobrinas Alicia y Claudia Correa y su cuñada Gladis Juárez. Oramos por su eterno descanso y por la paz del Señor.

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Zulma Naser y Manuel R. Gómez participan el fallecimiento del Sr. padre de Diego, dejando sus condolencias para toda la familia.

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Las compañeras de la promocion 1959 de la Esc. Normal M. Belgrano, acompañan a la querida Cachita en este momento de profundo dolor por la pérdida de su hermano y le estechan en un fuerte abrazo. Elevan oraciones por su alma y pronta resignación para su familia.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. No puedo creer como tu luz se apagó cuando aún tenías mucho por vivir al lado de tu familia. Estamos muy tristes por tu partida de este mundo. Acompaño en este doloroso momento a Maqui, Martín, Bebi y Ricky. Su tía Yoly Saieg de Ulman, sus primos Luis Carlos y María Pía, Ana y Leopoldo, Cristina y María Eugenia con sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Te despedimos con profundo dolor. Su tía querida Chela Saieg de Carraro, sus primos Ernesto y Ana Lía, Leonardo y Lucy con sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Querida Liz, tu inesperada partida nos deja mucho dolor. Ruego que brille para vos la luz que no tiene fin. Su prima CPN María Eugenia Ulman, su sobrino Baltazar Sarquiz Ulman, acompañamos a Bebi, Ricky, Macarena y Martín en este momento tan doloroso.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Querida Liz, nos dejas muy triste con tu repentina partida y un gran dolor. Siempre en nuestros corazones. Su prima (a) Ana Gabriela Ulman, su esposo Leopoldo Henin, sus hijos Sophia, Constanza, Camila y Hans, acompañamos a la familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Liga Santiagueña de Fútbol, acompañan a su hija Macarena Sanchez Cdora. de la firma. Elevan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Estudio Contable Staff, acompañan a su hija Macarena en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Acompañan en el dolor a su hija Maqui. Dedi, Maritaq, César, Miryam, Alfredo, Aimelen, Andrés, Nai, Roberto y Pía, participa su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Ing. Pablo López Casanegra y Dra Matilde Schmidt participan con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Arq. Ricardo López Casanegra participa con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Personal de la firma CONORVIAL SA participan con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Personal de la firma AGROSANTO SRL participan con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH ING. (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Gustavo Sarquiz y flia, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Nilda Támer de Elías y Juan Elías (h) participan el fallecimiento de su amiga Liz y acompañan con profundo pesar a su madre e hija en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Lic. Josefina Alcaide participa con tristeza el inesperado fallecimiento de Liz y acompaña a su familia en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Sus compañeros de trabajo de la Dirección Gral. de Planeamiento de la Educación, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMI ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Juan Carlos D' Angelo Álvarez, hijos Carla y flia; Emiliano, Stellita y flia participan y acompañan en el dolor a Macarena y Martín. Rogando en su memoria oraciones. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Directivos y personal de las empresas Ingecon SRL y Ferreteria Comercial Colón SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Flia. en estos difíciles momentos.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Ing. Roxana Gerez, CPN Nilda Viviana Gerez, Gustavo Gerez y Guido Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos difíciles momentos.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. "Señor, ya está ante tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Silvia Correa e hijo Enrique, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Beby, hija, hermano y familiares, pidiendo al Señor les dé la resignación cristiana, aunque no es fácil, pero Dios todo lo puede. Descansa en paz, querida Liz, extrañaré tu alegría, tus fuerzas de vivir, tu generosidad, y sobre todo tu presencia tan querida. Rogamos oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Ing. Luis Agustin Sokolic y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en mí, vivirá eternamente". Estrella Correa Gómez, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su madre, hija, hermano y familiares, pidiendo al Padre eterno resignación cristiana. Descansa en paz. Ruega oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Guadalupe Arce, Maxi Paradelo y sus respectivas familias acompañan a su hija Macarena y Martin en este triste momento. Que Dios la reciba en sus brazos con mucho amor.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (LIZ) (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Con tu partida tan repentina nos dejaste con un profundo dolor. "Que brille para Ti la luz eterna". Sus amigas: Jorgelina, Eugenia, Mariela, Ana y sus respectivas familias, acompañamos con profundo dolor a su hija Macarena y familia en este dificil momento. Siempre estarás presente en nuestros corazones.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Mery Atías, sus hijos Agustín y Mariano Sarquiz y nieto Baltazar Sarquiz Ulman, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Dra.Teresa Sánchez Cantero, Dr. Jorge Acosta, sus hijos Milagro y Jerónimo y su hijo político Bongi acompañamos con mucho dolor a nuestra querida sobrina y prima Macarena y demás familiares ante esta irreparable pérdida.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Con mucho pesar sentimos tu partida con todo nuestro corazón y que brille para ti la luz que no tiene fin. Claudia Llarrull y sus hijos María Agostina y Pablo Luciano Prieto Llarrull, acompañan a su hija y a su madre en tan triste momento.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. El directorio, presidencia, síndico de Caja Complementaria UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la afiliada Saieg, Noemí Elizabeth. Ruegan oraciones en su memoria, acompañan a sus familiares y amigos.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Javier Depetris y flia. participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Liz y acompañan a su familia y amigos.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Las firmas EL Suricato S.A. y Fideicomiso de Adm. PAMPA lamentan profundamente el fallecimiento de su asesora y acompañan a familiares y amigos.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Siempre te vamos a recordar con alegría. Su amiga Rita Speziale y su esposo Adrian Varas, sus hijas Camila y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. María Silvia Díaz Pappa y su familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Rosa Rímini Olmedo de Avendaño y familia, participan con pesar el fallecimiento de la querida Pirula y acompañan a su familia en este triste momento.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y familia, participan su fallecimiento y acompaña a Pili y familia en estos tristes momentos.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Marilui querida, tus compañeros y amigos de Quorum Salud te acompañan espiritualmente en este momento de dolor!!! Que en paz descanse nuestra querida Piru. ¡Permanecerá por siempre en nuestro recuerdo! Rogamos oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Compañeras del Posgrado de Ortodoncia de Córdoba de su hija, la Dra. María Luisa Patiño, participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre. Ruegan una oración en su memoria

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia de Sumampa, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

KREIEM, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Sus hijas Yoly, Ramona y Silvia Silvetti y sus respectivas flias., invitan a la misa con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento el jueves 25/02 a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica. "Madre querida te extrañaremos cada día más!!! Que brille para ti la luz que no tiene fin". Elevamos oraciones en su memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Sus compañeros de 5º 4ta. promocion 1974 de la Escuela de Comercio, la recuerdan al cumplirse 1 año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Sus compañeros de la Promo '74 5to. 4ta. de la Escuela de Comercio, te recuerdan hoy a un año de tu partida la reino celestial. Con el cariño de siempre ruegan a Dios tu eterno descanso.

CARRASCO DE SIMONTETTI, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. "Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestro corazón. A un año de tu partida a la casa del señor elevamos una oración en tu memoria. Tu hijo Pablo , hija política Graciela y tu nieto Martiniano".

CORONEL, RAMONA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/21|. Sus hijos Julio, Silvia, Cristina h/políticos, nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.

FERREYRA, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/21|. Su hija Sandra Silvina Gerez, nietos: Renzo Daniel, Julián Exequiel y Nicolás Sebastián, nieta política Jesús Brahim, bisnietos: Khaled, y Axel, su hno. Tito Sánchez y esposa, su hijo del corazón: Ángel y Mabel Concha, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. La Banda - Caruso Seguros- EMPRESA SANTIAGO.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Sus hijos Mario y José López y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ser. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. "En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre". Su hijo Mario Alberto López, su nuera Verónica Santos, Rania y Gabriel participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria para el descanso eterno.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Su hijo José María López, su nuera Pamela Sarmiento, sus nietos Laila, Victoria y Josecito participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. "Señor: tus caminos no son nuestros caminos... tus caminos son siempre los mejores". Gringa Gómez de Santos, sus hijos: María Verónica, José Maria, Rodrigo José, Ramiro José, sus nueras: Cecilia del Valle Rodríguez y Maria Eugenia Paz, sus nietos: Florencia, Francisco, Rania, Santiago, Gabriel y Olivia participan con dolor la partida inesperada de la querida Estelita y ruegan oraciones al Altísimo para su descanso eterno. Acompañan en su dolor a su yerno Mario López y demás familiares.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. "Estelita: Solo nos quedan las huellas que dejaste en nuestro recuerdo de hermosos momentos compartidos". Fila. Santos Gómez acompañan en su dolor a su hijo José María, a su nuera Pamela, a sus nietos Laila, Vicky y Josecito.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Los amigos de su hijo Mario: Dr. Ernesto Bravo y Javier Gómez Abram participan su fallecimiento.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas, Él me hará descansar". Su cuñada Gloria Robles de Garcia, sus sobrinas Roxana, Alicia y sobrino nieto Lautaro Godoy, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. La muerte de una gran amiga, vecina y compañera de aula produce enorme tristeza, me hubiera agradado haber tenido la oportunidad de despedirte antes que dieras tu último aliento de vida, vivirás en el recuerdo de todas las personas que tuvimos el privilegio de conocerte te quiero Estelita siempre te recordare por que fuiste una de las personas más especiales de mi vida ruego a Dios les de consuelo a tus hijos Mario, José y tus nietecitos, descansa en paz. Tu amiga Carmen A de Conde e hijos Rudy, Ariel y Karina, descansa en paz.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. "Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación". Sara de Gonzales, sus sobrinos Yudith y Daniel, Renee y Cristina Emanuel y Analia, sus sobrinos nietos Oriana, Ramiro, Geanella, Samir, Santino, Leonel, Gael y Valentín participa con profundo dolor del fallecimiento de la tía Estelita y ruegan oraciones en su memoria.

SIMÓN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/02/21|. Sus sobrinos: José María Simón y María Elvira Rojo Raed, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIMÓN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/02/21|. Su sobrina: Sofía Simón y sus hijos Camila y Nicolás Olaya; y Fernando de la Orden, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIMÓN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/02/21|. Su sobrina: María Graciela Simón y su hija Sol Anlauf, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SIMÓN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/02/21|. Ing. José Mario Simón y su esposa Graciela Juárez García, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido hermano Johnny. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

MALDONADO, SARA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su esposo Teófilo, sus hijos Mabel, Fany, Mirian, Silvina, Negra, Perfume, Negro, Chonki, h/políticos, nietos, bisnietos y de mas familiares. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio de Nueva Francia. Cob Caruso Cia Arg de seguros. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.

ROJAS DE PERALTA, ILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/21|. La Sra. Intendente de la Ciudad de Suncho Corral Estela Protti de Azar, participa con dolor su fallecimiento, ruega oraciones en su memoria

ROJAS DE PERALTA, ILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/21|. Jorge Daniel Azar y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos en el dolor a toda su flia.,rogamos oraciones en su memoria.

ROJAS DE PERALTA, ILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/21|. Los empleados de la Municipalidad de Suncho Corral, participan el fallecimiento de la mamá,de nuestro compañero Bachicha Peralta, rogamos oraciones en su memoria.

RAPETTI, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/09|. Hoy se cumplen 12 años de tu partida y aún no caemos en la realidad que ya no estás físicamente entre nosotros padre querido, pero sí sabemos que tu alma ronda entre nosotros y nos cuidas como lo hiciste siempre. Te extrañamos y te extrañaremos hasta el fin de nuestras vidas. Descansa en Paz. Tus hijos Gonzalo, Verónica, Bettiana, Jorgelina, Carlos Saúl, Carlos Dante, Juan Carlos, Florencia, Ariel, tu esposa Blanca, tus nietos María José, Santiago, Franco, Bautista, Vicente, Anita, Dante Agustín, Lorenzo, León, Francisco, Angelina y Lautaro, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías.