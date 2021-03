FÚNEBRES | 4 de marzo del 2021

04/03/2021 - 02:40 Funebres

FALLECIMIENTOS

03/02/2021

- Andrés Alvelino Colman (Forres)

- Santos Genoveva Chaparro

- José Antonio Ruiz (Garza Dpto. Sarmiento)

- Ilda Carlota Jiménez (La Banda)

- Jesús del Carmen Domínguez

- Mario Armando Rabetti

- Julio Rolando Castellano (Buenos Aires)

- Francisca Menases (La Invernada – Dpto. Figueroa)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Cr. JULIO ROLANDO CASTELLANOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 3/3/21 y espera la resurrección.

“La muerte no nos roba los seres queridos. Al contrario, no los guarda y nos lo inmortaliza en el recuerdo”. Sus amigos de Don Corral Noa S.A. lamentamos su pronta partida y acompañamos con un abrazo fraterno y solidario a su familia. Descansa en paz Roly!

Cr. Julio Rolando Castellanos Falleció en Bs. As. 3/3/21

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

Suboficial Mayor Chaparro Omar Edmundo (q.e.p.d.) Falleció el 03/3/21.

El Señor Secretario de Seguridad de la Provincia, Comisario General David Marcelo Pato, participa con dolor de su fallecimiento y acompaña afectuosamente a la familia, elevando una oración en su memoria.

Suboficial Mayor Chaparro Omar Edmundo (q.e.p.d.) Falleció el 03/3/21.

El Señor jefe de Policía, Comisario General Roger Alberto Coronel, participa con tristeza y dolor de su fallecimiento y acompaña a los familiares en tan penoso momento.

Suboficial Mayor Chaparro Omar Edmundo (q.e.p.d.) Falleció el 03/3/21.

El Señor subjefe de Policía, Comisario General Juan Manuel Morales, participa con profundo dolor del fallecimiento del suboficial de la fuerza y acompaña a toda su familia en este duro momento que les toca vivir.

MARIO ARMANDO RABETTI (Cacho) Falleció el 3/3/21

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

MARIO ARMANDO RABETTI (Cacho) Falleció el 3/3/21

Un ángel se va al cielo, acongojando a todos sus afectos. Un ser excepcional que - con su partida - deja un hueco gigante en los corazones! Su prima Ana de Abud, hijos: Eli, Lito, Silvina, Flavia con sus respectivas familias, ruegan oraciones en su querida memoria. LORETO

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN ROQUE ROMERO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/21 y espera la resurrección.

Hoy hace 2 meses de tu partida al reino de los cielos y aunque sabemos que descansas en paz en el manto de la Virgen María no encontramos la resignación ante tu ausencia física. Por eso te pedimos que así como fuiste un fiel legionario de la virgen María y nuestro señor Jesucristo intercedas por nosotros para darnos paz y la resignación cristiana. Al cumplirse 2 meses de su fallecimiento se oficiará una misa hoy a las 20 hs. en la parroquia San José, Bº Belgrano.

OMAR CASAGRANDE (Lechu) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/3/20 y espera la resurrección.

Su madre Nilda Ramírez, su hermano Claudio, su esposa Laura, su hijo Lautaro, invitan a la misa a familiares y amigos hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco. Con motivo de cumplirse un año de su partida. La familia de Ramón Roque Romero; su esposa, hijas, nietos, hermana y sobrinas agradecen el acompañamiento en estos momentos ante tan difícil situación

RECORDATORIO

JUAN CARLOS GARZÓN (Q.E.P.D.) Se durmió el 4/3/01

Un año más y como siempre sigues presente entre nosotros. Con la esperanza de tu reencuentro con tu hija Alba Lía y tu nieta Ana Carolina te recordamos en familia con profundo amor. Tu esposa Alba Valdez, tus hijos Indiana y Alejandro Auat, Juan Pablo y Ainara Zuazo Corral (a), tus nietos Normita, Lucía María y Rodrigo Domínguez, Juan Manuel Soria, Juan Tomás Auat Garzón y Sua Garzón Zuazo (a), tus bisnietos Amelita y Samuel lo recuerdan al cumplirse un año más de su fallecimiento.

RECORDATORIO

JUAN EDGARDO GONZÁLEZ (Pololo) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/3/20 y espera la resurrección.

Tu ausencia duele. Sabiendo que no vendrás más. En cada lugar en cada momento. Sentimos tu presencia; pero sabemos que seguramente estás bien porque tu sufrimiento físico terminó y Dios nuestro Señor te acogió en sus brazos. Tu esposa, hijos y demás familiares rezaremos pidiendo por el eterno descanso de tu alma, al cumplirse un año de tu viaje sin retorno.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA TERESA GARNICA (Q.E.P.D.) Se durmió el 4/1/21

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su esposo Luis, hijos Diego, Sebastián y María Lucrecia, sus hijos políticos Jorge y Natalia, nietos Nazareno, Bruno, Joaquín, Lara, Valentino, Justina y Beltrán invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20, en iglesia San Francisco, al cumplirse dos meses de su partida.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Su tía Elda de Alberto, sus primos María Elena y Edmundo con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en estos duros momentos y ruegan oraciones en su memoria.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Walter Villavicencio y familia y Estela María Villavicencio participamos acongojados la partida de la querida Martita, amiga y vecina de muchos años. Acompañamos en su pesar a María Belén, Rosita y Graciela. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Martita querida: ¡Que dolor inmenso nos produjo tu inesperada partida! Su hermana política Alicia Japaze, sus sobrinos Luis Roberto y Patricia, Martín y Andrea, Daniela y Daniel, sus sobrinos nietos Lautaro, Luisina, Lourdes, Gonzalo y Pilar la despiden con mucho cariño y piden a Dios resignación para su hija María Belén, su nietita Sofía, sus hermanas Rosita y Graciela y demás familiares.

ÁLVAREZ, DANTE ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. El Club Atlético Mitre, comisión directiva, socios y simpatizantes, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del directivo Mario Belarmino Álvarez. Que en paz descanse.

ÁLVAREZ, DANTE ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. Sus amigos de su hermano Mario Belarmino Álvarez: Hugo Concha Argañaraz (Rubio) y Franklin (Kike) Villalba, participan con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES MORENO DE MEDINA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. Los compañeros de trabajo de su hija Daniela Medinaparticipan con dolor su fallecimiento y la acompañan a ella y demás familiares. Brille para ella la luz que no tiene fin.

CÁCERES MORENO DE MEDINA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. El Directorio del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Srta. María Fernanda Medina.

CÁCERES MORENO DE MEDINA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de la Sra. madre de su compañera de tareas Fernanda Medina.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Sus primos Carlos Alberto Auat, Norma de Auat y sus hijos Carlos (h), Juan Pablo, Luis y Ramiro con sus respectivas familias, participan con inmenso dolor su partida y ruegan oraciones y consuelo para su esposa e hijos.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Erika y Luis, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en tan difícil momento a Marisa y familia.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Que descanse en la paz del Señor.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Jose Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia, María José y Jorge Llaya y Mariano Gubaira y sus nietos: Alfonso, Justina y Bautista Arce Gubaira, Milagros, Tomas, María y Sol Llaya Gubaira, participan con profundo dolor su fallecimiento. Pedimos Oraciones por su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Comisión directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de la Dra. Lucia Castellanos, y hermano del Dr. Mario Castellanos, socios de nuestra Institución. Se ruega oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Roly querido, siento mucho tu partida, estoy eternamente agradecido por haberme formado como profesional y haberte tenido como amigo. "Que brille para ti la luz que no tiene fin".Su colega y amigo Esteban Férnandez, participa con dolor su fallecimiento. Elevo oraciones en su querida memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. La Erme SRL, Carlos Benjamín Fernández y su familia, saludan a la familia del Cr. Roly Castellanos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Miguel Ángel Murad, Laura Murad, Tamara Murad participan con dolor su fallecimiento.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Lucrecia Cisneros y sus hijas Jazmín y Mariángeles Auat participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Ricardo Rubén Escontrela y familia participa el fallecimiento de su amigo Cr. Julio Castellanos. Eleva oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. José Luciano Escontrela acompaña a la familia por el fallecimiento de su amigo Cr. Julio Castellanos. Eleva oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Elásticos Sialle, directivos y personal participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Ing. Luis Caporaletti y su hijo Sebastián Caporaletti, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Rolando, acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. María Julia Ponce, Mario Merino e hijos, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Mariza y a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Señor recibe lo en tus brazos y dale el descanso eterno. Jorge Lladó, Nora Auad, sus hijos: Ana, Jorge A., Lidia y Sabrina, participan con profundo dolor su partida, acompañan a Marisa e hijos en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Dr. Walter Amado y flia., Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia . en este momento de dolor, rogamos oraciones a su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Martín Izaguirre y sus hijos Martín, Francisco y Facundo, participan su fallecimiento de su gran amigo y contador personal Roly Castellanos. Que en paz descanse.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Te recordaré por siempre, querido compañero, hermano y amigo de la vida. Miguel Raynerio Argañaraz participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Te resordaremos por siempre contador. Miguel Argañaraz, Javier Argañaraz y Nicolás Argañaraz participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Cuando una persona vive su vida obrando con rectitud, deja el legado imborrable de sus valores, el cual trasciende. Confiamos en que el Señor lo resucitará a la vida eterna y llenará de fortalezas a sus seres queridos para atravesar estos duros momentos. Acompañan a su familia en el profundo dolor por esta inesperada partida: Huerto Gómez, Andrea Mulki, Florencia Garnica, Fernanda Medina, Angela Zuzek, Limara Saiek y Cecilia Chequer.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Alfredo A. Jorge Moreno y familia lamentan profundamente la irrepàrable pérdida de un hombre bondadoso, servicial y caballero. Lo recordaremos siempre así. Que Dios lo tenga en su gloria.

CHAPARRO, SANTOS GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. Su esposo Ramón, sus hijos Valentin, Marisol, Zaida, Samira, hijos politico Eduardo, nietos Facundo, Fiama, Lucca y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Querido Chelo, te vamos a extrañar mucho, fuiste un ser humano excepcional del cual nos quedan los mejores recuerdos y siempre estarás presente en nuestros corazones. Que Dios te tenga en su gloria. Hasta siempre a nuestro querido amigo Chelo. Tus amigos de la estación de servicios de Juncal y Belgrano.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Con gran afecto abrazamos al Dr. Ricardo Chazarreta en estos momentos de dolor ante la pronta partida de su hermano "Chelo. Elevamos oraciones por la paz de su alma y por la cristiana resignación de toda su flia. Julián Figueroa y Nené Suárez y respectivas familias.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Vicente Lo Bruno y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Dra. Valle Butiler, C.P.N. Lavaisse Emilio Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su hermana Negrita Chazarreta y flia. en este dificil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Salvador Martínez y su esposa Graciela Fernández, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Armando Meossi, Liliana González del Solar y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, CARLA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Sus padres Negri y Pablo, sus hermanos Celeste, Isa y Nazareno, sus ahijados, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, CARLA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Ing. Oscar Barrionuevo participa con dolor el fallecimiento de la empleada de Cia. de Recreativos Arg. UTE.

DÍAZ, CARLA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. El Personal de Cia de Recreativos Argentinos UTE. participa con dolor el fallecimiento de su empleada.

DÍAZ, CARLA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Directorio de Cia. de Recreativos Arg UTE. Participa con dolor el fallecimiento de su empleada.

DOMÍNGUEZ, JESÚS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Sus hijos: Sandra, Orfelia y Juan Carlos, Hijos políticos: Juan Sanchez, Juan Rodríguez y Yuli, nietos, bisnietos, tataranietos, y sus hermanas: Mirta, Clara y Mary, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad, casa de duelo Sebastián Ábalos 281 EMPRESA SANTIAGO.

JIMÉNEZ, ILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Sus hija Nancy, su h. politico Osvaldo sus nietas Lorena y Oriana y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia Cob. Caruso Cia Arg de Seguros servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

GARCÍA VDA. DE LÓPEZ LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Querida mamá : pasaron 9 días de tu partida y tu ausencia física duele cada día más. Te llevamos siempre en nuestros corazones. Te recordaremos alegre, luchadora, solidaria, buena hija, buena hermana, buena esposa, buena suegra, maravillosa madre y abuela. Aunque nuestros ojos no te puedan ver, nosotros te podemos sentir, sabemos que estás aquí. Aunque nuestras manos no puedan tocar tu rostro, así como no se puede tocar el amor, pero si puedes sentirlo, sabemos que estás aquí... Estás en cada uno de nuestros recuerdos, con tus ocurrencias, con tu sonrisa, en nuestros corazones y alma. Estamos seguros de que nos cuidas, proteges, acompañas y nos guías en cada paso de nuestra vida. Te amamos. Agradecemos a todos los familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron en este triste momento. Sus hijos Mario Alberto y José María con sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy en su memoria al cumplirse 9 días de su partida en la iglesia Santiago Apóstol a las 20:00 hs.

BARRIONUEVO DE JUÁREZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. "Sos la estrellita que nos guía día a día. Al cumplirse 2 años de su fallecimiento, rogamos por el eterno descanso de su alma. Su esposo, hijos y nietos.

COLMAN, ANDRÉS ALVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. Sus hijos Mariela, Manuel, Marcelo, hijo politico Sergio, Sonia, Mercedes, sus hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

MENASES, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. Participan con profundo dolor sus hijos, netos, bisnetos, ahijados e hijos políticos. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inuhmados en La Invernada (Dpto Figueroa) Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realisado Por Nueva Empresa.Gorostiza.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Su esposa Lucha sus hijo Renato su hija politica Maria del Pilar, nietos Lujan y Camilo sobrinos y primos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Sus primas hermanas Marta y Luchi Rodríguez y sus respectivas familias participan del fallecimiento de su primo cachito, rogando una oración en su memoria y acompañando a su esposa, hijo, hija política e nietos en su dolor.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. CPN Jorge H. Vittar, su esposa CPN Inés Casaubón y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Lucha y su hijo Renato.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". CPN Héctor E. Mattar, su esposa Roxana Ruiz de Mattar y familia, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Lucha y su hijo Renato.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. "El recuerdo de tu bondad y alegría, estará siempre presente entre nosotros, rogamos a Dios te permita gozar de su gloria". Luis A. Melem, su esposa María Eugenia de Melem y familia,participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Lucha, su hijo Renato y familia.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. "En la casa de Dios, moraré por largos días". Su consuegra Gladys A. Melem y su hijo Martín E. Melem, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este duro momento a su esposa Lucha y a su hijo Renato y familia.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. "Nada de estéril en tu vida, en la que prodigaste ternura, amor, ejemplo y entrega a quienes tuvimos la inmensa dicha de compartir este largo camino".Dr. Luis Delfin Richetta, Dra. Liliana R. Salomon, Dr. Luis Alfredo Richetta. Cra. Sofia Rosella Richetta ruegan una oración en su memoria.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Personal directivo, docente, maestranza y alumnos del I.F.D. Nº5 participan con dolor el fallecimiento del padre del profesor Renato Rabetti y suegro de la vice rectora María Pilar Melem. Ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. "Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin". Dominga Leguizamon de Mastroiacovo sus hijos Oldry, Victor, Fernando, Anghy y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. ¡Que recogas en el cielo todo el amor que sembraste en la tierra! Graciela Curi de Herrero sus hijos Daniel, Ramiro, hijas políticas y nietas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor consuelo y resignación a su querida familia.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. ¡Que el Señor te reciba en sus brazos y con amor infinito! Ruso Casabon y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. "Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz". Juan Jose Masino y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. "En tu partida al Reino Celestial, dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones, con esperanzas del reencuentro perpetuo". Ramon, Yeye, Tati, Marcelo y Luciano Sanchez participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido porfesor Cachito.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. 5º "C" Promo 96 lo recordara eternamente con cariño por su alegría, consejos y la eterna juventud que irradiaba entre nosotros que descanse en paz querido Profe Cachito, el Profe de todos.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Paula Rafael su hija Alicia Neder, su nuera Maria Ines Soria, sus nietos Miguel y Sahira participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RABETTI, MARIO ARMANDO (PROFE CACHITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu amistad y bondad. Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar el su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Renato, Pilar. Camilo y Lujan en este difícil momento. Rogamos por el eterno descanso de su alma

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Sus compañeros de la promoción 1967 de la escuela Normal Pedro F. de Uriarte (Loreto) despiden con profunda tristeza la partida de su profesor y amigo y acompañan en su dolor a su familia y ruegan una oración en su memoria.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Sus compañeros de la promoción 1967 de la escuela Normal Pedro F. de Uriarte (Loreto) despiden con profunda tristeza la partida de su profesor y amigo y acompañan en su dolor a su familia y ruegan una oración en su memoria.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Gilda Leguizamón de López y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

RUIZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Sus hijos: Javier, Daniela, Sandra y Silvia y nietos participan su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Garza, Dpto. Sarmiento. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ, JOSÉ ANTONIO (LALO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Que Jesús y la virgen te guíen a tu última morada. "Descansa en paz". Tus amigos Mario, Zule y Puchy participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.