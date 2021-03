FÚNEBRES | 10 de marzo del 2021

10/03/2021 - 02:01 Funebres

Fallecimientos

Cristina del Valle Lizardo

Ema Victoria Banegas

César Eduardo Cortez (Forres)

Francisco Pece

Myriam Myrta Jiménez Vda. de Yoshitake

Marta Isabel Rossi de Astrada (La Banda)

Elsa Leiva Moyano (Las Termas)

Saida del Valle Torres de Cortez (Árraga)

Manuel Alejandro Silva (Forres)

Segundo Matías Rivero (Catamarca)

Pablo Ocon

Mario Alberto Ramón Diganchi

Juan Pablo Ruiz

Marta Isabel Rossi (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SEGUNDO ERMINIO CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/3/21 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con profundo dolor del fallecimiento y acompaña a su familia ante tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

(q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21 y espera la resurrección.

Dra. Ana Corbalán, Eliana, Ana Cecilia y Santiago Collado Miralles junto al personal de A.S.P.E., despiden con mucho afecto a su amigo Javier deseando resignación a sus hermanos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN PABLO RUIZ

(q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21 y espera la resurrección.

Su esposa Margarita Galván de Ruiz, sus hijas Analía, Silvia y Liliana Ruiz, participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROQUE ORLANDO MAZZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/3/21 y espera la resurrección.

“ El Señor es mi pastor nada me puede faltar. El me hace descansar en verdes praderas·.

La Familia de Corbalan –Anriquez acompañan en su dolor a los hijos de “ Tito” Roque Mazza y en modo muy especial a su hermana Graciela Mazza de Anriquez y familia. Que el Señor les dé el consuelo de la esperanza de la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21 y espera la resurrección.

El Sr. Gerente de Norte Beneficios Ricardo Mattar participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21 y espera la resurrección.

La Sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra Matilde O’Mill participa su fallecimiento y acompaña a la familia de la Dra. M. Alejandra Yoshitake en este triste momento. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21 y espera la resurrección.

El Subsecretario de Coordinación de Gabinete Dr. Daniel Kobylañski, la Sra. Directora de Despacho Dra. Romina Areal, la Dir. Gral. De Personal Nora Robles, el Dir. De Prensa Lic. Daniel Márquez, Dir. De Personerías Jurídicas Dra. Maria René Cura y demás personal del área de Coordinación participa con participan y acompañan en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21 y espera la resurrección.

El jefe de gabinete de Ministros de la provincia, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Stella, Cristina, Alejandro, Miguel Ángel, sus nietos bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 TEL 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la Ciudad Capital Ingeniera Norma Fuentes, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la. Comunidad, Dr. Ángel Hugo Niccolai, paricipa el fallecimiento de la mamá de la Dra. Alejandra. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21 y espera la resurrección.

Los Sres. Secretarios de la Municipalidad de la Capital Sec. De de Economía C.P. Nicolas Sleibe, Sec. De Obras Publicas Arq. Jorge Vila y el Sec. De de Gobierno Ing. Néstor Machado participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ORLANDO FRANCISCO PECE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 8/3/21 y espera la resurrección.

Su sonrisa fue marca registrada de su inocente complicidad,

Su calidez le brotaba con increíble naturalidad y en su amistad hubo lugar para todos.

Amante perpetuo de la vida, de los cielos y el mar. Un pedacito de nuestra historia se nos va con el….

Paquiño querido, estarás siempre en nuestros adolecentes corazones.

Sus amigos de 5º2ª promoción 74 escuela de Comercio lamentan profundamente su partida y acompañan a su mamá Pochola y familia en este triste momento, sabiendo que ya descansas en paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. ORLANDO FRANCISCO PECE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 8/3/21 y espera la resurrección.

“ El Señor es mi pastor nada me falta, en verdes prados El me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras no temo ningún mal, porque tu estás conmigo con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo…”

Querido Paco, hermano de la vida, siempre en mi corazón, te recordare como una maravillosa persona, excelente hijo, hermano y amigo incondicional.

Carmela Taboada de Chaikh y familia participa su fallecimiento y acompaña en este doloroso momento a su querida mujer Fernanda Suarez, a tu desconsolada madre y hermanas. Ruega oraciones en su memoria y una cristiana resignación para su familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. ORLANDO FRANCISCO PECE (PAQUITO)

Q.E.P.D. Se durmió en el Señor el 8/3/21 a la edad de 63 años en la ciudad de Bs As y espera la resurrección.

Paquito: con inmenso dolor recibimos la noticia de tu partida al reino del señor te recordaremos con mucho amor por haber sido una gran persona en la vida, acompañamos a tu madre Pochi en tan penosa circunstancia: Rita Arias y flia, Estela Garnica y flia, Santiago Rojo y flia, Orlando Lescano y flia. Que descanses en paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. ORLANDO FRANCISCO PECE HERRERA (PAQUITO)

Q.E.P.D. Se durmió en el Señor el 8/3/21 a la edad de 63 años en la ciudad de Bs As y espera la resurrección.

Con gran dolor te soltamos para que descanses en paz. Tu hermana Claudia Pece, tus sobrinos Romina y Federico Elorriaga, Nicolás y Gastón Liotti Pece. Su sobrina nieta Lupe Elorriaga Pece.

Participan su partida con gran dolor y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. ORLANDO FRANCISCO PECE (PAQUITO)

Q.E.P.D. Se durmió en el Señor el 8/3/21 a la edad de 63 años en la ciudad de Bs As y espera la resurrección.

“Señor hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” con su corazón de madre lo dice Isabel Herrera de Pece.

Sus hermanas María Isabel del Valle, Eleomar del Valle (hna. melliza) y Ana Claudia Pece. Su amor y compañera Dr Fernanda Suarez. Sus sobrinos Eduardo Amín, Omar Gonzalo y Verónica Pérez, María Ximena del Milagro Gossen Pece y Matías Carpio, Romina y Federico Elorriaga, Nicolas y Gastón Liotti Pece. Sus sobrinos nietos Joaquín y Lucia Gossen Pérez, Lupe Elorriaga Pece, Felipe y Josefina Carpio Pece.

Participan su partida con gran dolor y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROQUE ORLANDO MAZZA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21….

La oficina de ceremonial de la Honorable Cámara de Diputados, participan su fallecimiento.

PARTICIPACÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN PABLO RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

Su hija Liliana Ruiz, sus hijos Verónica, Ana Karina, Carlos y Pablo, hijos e hijas políticas y nietos participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN PABLO RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

Abue Juampa, Gordo, viejo, eras, sos y serás siempre un gran pilar en mi vida, no dire adiós sino un hasta luego. No es fácil saber que te vas pero seguro que estarás en un lugar mejor sin dolor.

Siempre te amare y siempre estarás en mi corazón-Nos estaremos viendo.

Veto, tu nieta.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

Juan B. Ferreyra, su esposa Ma. Esther Peralta, sus hijos Florencia, Dr. Pedro R.; Dra. Milagros (a), Ana y sus respectivas familias con profundo dolor participan el fallecimiento de quien fuera entrañable amiga de la familia y acompañan en su dolor a sus hijos Cristina, Dra. Alejandra, Miguel, Raquel y ruegan una oración a su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Concejo de Deliberante Capital Sr. Humberto Eduardo Santillán, Concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

TOMÁS INFANTE (Tío Mingo) ( q.e.p.d.) Falleció el 10/3/99.

Hermano querido, ya pasaron 22 años de tu partida, pero sigues presente en el recuerdo de todas las personas que te conocieron como “Tío Mingo”, en la cancha de básquet de Gimnasia, en tu barrio, entre tus amigos y conocidos, en tu familia. Rogando por su descanso eterno a nuestro Dios Todopoderoso, sus hermanos Toto y Pipi, su esposa Ester, su hija María José y su familia política, junto a tus sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy, a las 20 hs en la Catedral Basílica.

AUTALÁN, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Colegio de Medicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Gustavo E. Autalán, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

BANEGAS, EMA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Sus hijos Perla, Ramona, Osvaldo, Ernesto, Dolores, Nena, Cora y Matilde h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Querida Marisa: tus tíos, Celia, Haydée y Abraham Auat y familia te acompañan junto a Lucía y Martín en este triste momento, recordando con mucho afecto a tu amado Roli. Rogamos por la paz y el consuelo en tu corazón hasta el reencuentro definitivo en el amor de Dios.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Sus compañeros coreutas del Coro Municipal de Adultos Mayores de Fernández y su profesor Juan Alberto Cano participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Reyna e hijos en este momento de dolor. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Enrique Castaño, Nélida Rodríguez y sus hijos Lastenio y Maria Eugenia Castaño participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa e hijos y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Sus ex compañeros extensionistas agrícolas de la Corporación del Rio Dulce. Juan Diaz, Claudio Paz, Nicolas Gentile, Ruben Sayago, Enrique Castaño, Enrique Gonzales participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa e hijos y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DIGANCHI, MARIO ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su esposa Mabel, hijos Nino, Fiorella, Tiziano, Mario, Antonella, Roxana, Alejandro, h. po l. nietos, hnos. y sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su hija Stella Maris Yoshitake y sus nietos Carli y Vicky participan su fallecimiento.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su hija María Cristina Yoshitake, su hijo político Gonzalo Fernandez, sus nietos Claudio, Diego, Nestor, Gaby y bisnietos participan su fallecimiento.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su hija María Alejandra Yoshitake, sus nietos Andrés y Delfi y Tsuyen participan su fallecimiento.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su hijo Miguel Ángel y Yany, sus nietos Mica, Facu, Mati, Mily, Misa, Vale, Sumi, Nao, Kenso y bisnietos participan su fallecimiento.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Sus sobrinos Sonia Yoshitake y Juan Vazquez y flia participan su fallecimiento.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|.Personal de la secretaria de coordinación de gabinete de la Municipalidad de la Capital: Marcelo, Matías, Ciccha, Miriam, Marcela, Alejandra, Mercedes, Charli, Soledad, Victor, Daniel, Mariela y Romina participan con profundo dolor el fallecimiento de madre de la Dra. Alejandra Yoshitake. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Acompañan a Alejandra y su familia . Compañeros de la secretaria privada y dirección de despacho de la intendencia Municipal: Raúl, Fernanda , Gisella y Fernando. Elevan oraciones en su querida memoria,

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA . (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Romina Areal y Martín Ramos acompañan a su amiga Alejandra Yoshitake en tan difícil momento por la perdida de su madre. Ruegan oraciones en su memoria

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Los afiliados y comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento de la madre y abuela de nuestros Compañeros Nodocentes Cristina Yoshitake y Néstor Fernández Yoshitake acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo Cinquegrani y flias. participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida amiga Alejandra y flia. Que el Señor la reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin.

GIMÉNEZ VDA DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su ahijado Elías Ferreyra y esposa Roxana e hijos Luz María, Sebastián y Valentino participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GIMÉNEZ VDA DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 9/3/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su ahijado Jorge Ferreyra, su esposa Lidia Vittar, e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a la familia en este triste momento.

GIMÉNEZ VDA DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 9/3/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. María Raed y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Alejandra y elevan una oración en su memoria.

GIMÉNEZ VDA DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 9/3/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Guillermo Brim, Cecilia Maud y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Alejandra y elevan una oración en su memoria.

GIMÉNEZ VDA DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 9/3/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Myriam Gimenez y acompañan en el dolor a su hija, Cristina Yoshitake, directora de Rendición de Cuentas, de la Secretaría de Administración, de la UNSE, y a sus seres queridos.

GIMÉNEZ VDA DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 9/3/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Myriam Gimenez y acompañan en el dolor a su nieto, Néstor Fernández, Nodocente de la Escuela para la Innovación Educativa, de la UNSE, y a sus seres queridos.

GIMÉNEZ VDA DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 9/3/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. La directora, Dra. Ofelia Siquot, junto al equipo que integra la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Myriam Gimenez y acompañan en el dolor a su nieto, Néstor Fernández, Nodocente de la EIE, de la UNSE, y a sus seres queridos.

GIMÉNEZ VDA DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 9/3/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. La Secretaria, Ing. Rosa Kairuz, junto al equipo que integra, la Secretaría de Administración, dependiente de rectorado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Myriam Gimenez y acompañan en el dolor a su hija, Cristina Yoshitake, directora de Rendición de Cuentas, de dicha Secretaría y a sus seres queridos.

GIMÉNEZ VDA DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 9/3/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. El equipo que integra el Área de Rendición de Cuentas, de la Secretaría de Administración, dependiente de rectorado, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Myriam Gimenez y acompañan en el dolor a su hija, Cristina Yoshitake, directora de dicha Área.

LIZARDO, CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su compañero Martín González, sus hijos Lito, Romina y Brian, sus hermanos María Lizardo y Carola Santillán y Ramón Cáceres, su hija pol. Daiana Ramirez y su nieto Facundo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hacer el cementerio El Rosario. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MAZZA, ROQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Su ahijada Ailin D. Ledesma participa con pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria

MAZZA, ROQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Roque "Tito" Mazza, y acompañan en el dolor a sus seres queridos.

MAZZA, ROQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. La responsable, Liana Chazarreta, junto al equipo que integra, el Área de Prensa, Difusión, Ceremonial y Protocolo, dependiente de rectorado, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Sr. Roque "Tito" Mazza, y acompañan en el dolor a sus seres queridos.

OCÓN, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Sus hijos Paola, Antonio, h. pol. Mabel, nietos Luciana, Agustina, Martin, bisn. Felipe y demás fam. part. su fall. Sus restos fueron inhumados en cem. Pque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

OCÓN, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Pablo Ocón y acompañan en el dolor a su hija, Prof. Paola Ocón, Nodocente de la Escuela para la Innovación Educativa, de la UNSE y a sus seres queridos.

OCÓN, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. La directora, Dra. Ofelia Siquot, junto al equipo que integra la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Pablo Ocón y acompañan en el dolor a su hija, Prof. Paola Ocón, Nodocente de la EIE y a sus seres queridos.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. "La tristeza ocupa el corazón de quienes ltuvimos la dicha de conocer a Paquito y compartir con el nuestra vida". Fue un ejemplo de persona y profesional, cumplió con su mision en este mundo y su recuerdo esta vivo en nosotros. Su prima María Teresa Barraza de Salido y sus hijos Francisco y Carlos Salido, Carolina Darcangelo y nietas Sofía, Carolina y Ema Salido Dancangelo y Milton y Sol Barraza Sbrizzi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz primo.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Su primo Pedro Francisco Barraza Pece y Adriana Ponce y sus hijos Pedro Barraza y Mariana Bollero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz primo.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Su prima Mechita Barraza y José Galván y sus hijos Marías y Belén y Milton y Sol Barraza Sbrizzi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz primo.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. "Señor, ya partió a tu morada santa y ahora goza de tu presencia". Sus tíos Roberto Cerutti, Argelia Cattaneo, sus primos Andrea y Pablo, Fernando y Olga y Guille Cerutti y sus respectivas familias participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria,

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Jesus dijo yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás. Sus primos Magalí Pece y Freddy Basbus, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina, Pancho Pece y Mariana Bravo, Mari y María Belén Gómez, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Paco y acompañamos con pesar a nuestra tia Pochola y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. "Aquellos que nos han dejado, no están ausentes, sino invisibles. Tienen sus ojos llenos de gloria puestos en los nuestros llenos de lágrimas". San Agustin. Hijos de Dora Pece de Barraza y sus respectivas familias: Teresita, Pedrín, César, Mechita e hijos de Manolo Barraza participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Paquito y acompañan a la tía Pochola, Negri, Chichita, Ana Claudia, Fernanda y demás familiares en tan doloroso momento. Descansa en paz primo.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Manina Coronel y su hijo Luis Baudano Coronel y María Laura Pece participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz primo.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. "Señor recíbelo en tus brazos". María del Carmen Carpintero participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Anita Jiménez, César Barraza y sus hijos Eugenio, Francisco y Guillermo despiden a su querido primo Paco rogando una oración en su memoria y cristiana resignación para la tía pochola, las primas y sus familias.

PECE, ORLANDO FRANCISCO Dr. (Paco) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. René Díaz y familia participa su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a su mamá Pochola, a su hermana Negrita y a toda su familia en este momento de dolor.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. "Es imposible no estar triste, su ausencia duele, pero su recuerdo siempre estarñá junto a mi y mi familia". Su ahijado Fernando Cerutti con su esposa Olga Isabel, sus hijos Maximiliano, Renzo y Ana Mailin te despiden con mucho dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Nora Azar y sus hijos Federico Daniel y María Silvia Arjona, Nora Beatriz y Guido Alfredo Larcher, Francisco José y Silvia Rodriguez, Gustavo Adolfo y Claudia Ortiz y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro primo Paco y acompañan a su familia en este doloroso momento. "Dios sabe de tu generosa entrega". Elevamos oracion es en su memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Dr. Miguel Angel Massa participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Paco y ruega una oración en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Las compañeras de su esposa Adriana Sánchez de la escuela Normal Manuel Belgrano: Adriana Artaza, Susana Achával, Marta Ortega y Adriana Tenreyro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Ramón Rosa Videla y flia. acompañan el dolor de su amigo Paco, y ruegan oraciones para que pronto se eleve a la gloria de Dios Padre.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Ya esta ante ti, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Silvia Graciela Vital , hijos : Maria Constanza , Luciano y Federico Astudillo participan con profundo dolor el fallecimiento de Dany, acompañan a Adriana y toda su familia , elevando oraciones en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Jesús dijo: " Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá". María Elsa Corbalán y familia participan con profundo dolor tu temprana partida. Pedimos consuelo para toda tu familia y fuerza especial a tus padres.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Las amigas de su esposa Adriana: Kari, Mari, Sil, Vivi y Andrea participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Dani. Ruegan oraciones en su memoria y que Dios conceda consuelo y resignación a sus seres queridos.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Los compañeros de su hermano Pablo: Mirta Cortes, Viviana Juárez, Patricia Rojas, Karina Gómez, Carolina Sarmiento, Alicia Cárdenas, Victoria Silvetti, René Ruiz, César Ruiz, Enzo Gómez y Luciano Rojas Lucca.

RIVERO, SEGUNDO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 8/3/21|. Sus sobrinos Pablo, Laura y Lorena; flia Romero,flia Cinto, Comán ,Santillán y flia Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en la localidad Recreo- Catamarca.

RIVERO, SEGUNDO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 8/3/21|. Su primo y compadre Federico Cinquegrani y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en Recreo, provincia de Catamarca. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, SEGUNDO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 8/3/21|. Su sobrino ahijado Dr. Ernesto Cinquegrani y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en Recreo, provincia de Catamarca. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, SEGUNDO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 8/3/21|. Su sobrina ahijada Maria Mercedes Cinquegrani, su esposo Mario Ramírez, su hijo Marcos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en Recreo. provincia de Catamarca. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su esposa Margarita Galvan de Ruiz, hijos Analia, Liliana, Silvia, hijo pol. Miguel, nietos y bisnietos. Sus restos serán inhumados en cem. Pque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Sus hijos Miguel Armando Sanchez, Silvia Margarita Ruiz, sus nietos María Virginia, Gonzalo Aguirre y María Emilia Sanchez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el Parque de la Paz.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Sus hermanas Teodolinda Ruiz de Astrada y Elda Josefina Ruiz de Simón con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su nieto Pablo Javier Najar Ruiz y Romina Buitrago, sus hijos Patricio y Máxima Najar participan su fallecimiento.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su nieta Verónica Najar Ruiz de Moreno, su esposo Juan Eduardo Moreno y su hija Martina Milagros Moreno Najar participan con dolor su fallecimiento.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su nieta Ana Karina Najar Ruiz de Navarrete, su esposo Eloy Navarrete Ahumada y Delfina Navarrete participan su fallecimiento.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su nieto Carlos Manuel Najar Ruiz, su esposa María Gabriela Llapur, sus hijos Santino y Vicente Najar Llapur participan con pesar su fallecimiento.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Hasta siempre tio Pablito. Descansa en paz. Vivira siempre en nuestro recuerdo. Sus sobrinos Gabriel Pio y Maria Silvia Isorni; Maria Marta y Maria Cira; sus sobrinos nietos Gabriel Santiago, Maria Eugenia y Maria Cecilia Galván, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. 5to año 2 Division promocion 1975 de la Escuela Nacional de Comercio Antenor Ferreyra participa su fallecimiento y acompaña a su hija Silvia y a todos sus familiares en este momento de dolor.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Marga, Karina, Julita te vamos a extrañar.

VILLALVA DE PRIETO, AIDA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Rectoría de la escuela de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra acompaña al Prof. Miguel Prieto en este dificil momento que le toca vivir por la desaparición física de su madre. Rogamos una oración en su memoria.

VILLALVA DE PRIETO, AIDA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin y Dios consuele a su flia en este momento de dolor. Yudith Soria participa el fallecimiento de la Sra. madre de sus compañeros y amigos M irta y Miky Prieto. Se ruega una oración en su memoria.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Hijo hoy estarías cumpliendo 30 años. Señor tu hijo ya está ante Ti, que brille para él la luz que no tiene fin. Sus padres Alberto y Roxana y sus hnos Luz, Seba, Fran y su hijo Joaquín, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica con motivo de cumplirse un nuevo Natalicio.

GUARDO, ILDA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/16|. Querida Ilda, hoy estarías cumpliendo 79 años de vida, siempre te extrañamos junto a nuestros hijos Omar y César. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20. hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año mas de su natalicio

BURGOS, LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. " Yo soy el camino, la verdad y la vida". Nadie llega al Padre si no es por medio de mi". Sus hijos Ramón, Claudia, Magalí y María, hijo político Iber Saavedra, nietos y bisnietos participan con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Personal de EB.BA Nº 6 participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo el director de la escuela Prof. Ramón Olivera rogando oraciones en su memoria.

BURGOS, LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Mariano, Fernando, Gemma y Paola Abbondandolo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BURGOS, LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Mariano Abbondandolo y sus hijos Giuliana, Giorgina y Lucca participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BURGOS, LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. "Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". La comunidad Educativa del Colegio Ciudad de La Banda acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la jefa de preceptores Prof. María Olivera. Ruegan una oración en su memoria.

OLIVERA RAMÓN JOSÉ - BURGOS, LEONOR DEL V. (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/3/21 y 8/3/21|. "Señor dales el descanso eterno y que brille para ellos la luz que no tiene fin". Acompañan a su hija María y a toda la familia, sus compañeros del Colegio Ciudad de La Banda: Lorena, Gladi, Ana, María Eva, Celia, María de los Angeles, Fabiola. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su esposo Roberto Astrada, sus hijos Daniel, Lucas, Santiago y Roberto, hijas pol. nietos y demás fliares. Sus restos ser an inhumados en cementerio Jardin del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno.". Su prima Mary Azam de Paoletti, su esposo Italo Orlando Paoletti, sus hijos participan con profunda tristeza su partida. Se ruega oraciones en su memoria.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Que el Señor te tenga en su gloria y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Rina de Hazam y sus hijos Verónica, Claudia, Jorgito y Martín Hazam. Acompañan con profundo dolor a toda su flia y elevan plegarias por su descanso eterno.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Lidia, Cali, Fabiana y Jorge Vittar y sus respectivas familias acompañan a su esposo, hijos, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor y recordando siempre a nuestra querida Coca. Resignación para toda la familia.

ÁLVAREZ, FELIPE EGIDIO (MATO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/06|. A 15 años de tu partida a la casa del Señor, te recordamos siempre con gran cariño y amor. su esposa Olga D´onofriio, tus hijos Eduardo, Analia y Ricardo, tu hijo del corazon Tito, hijos politicos y nietos elevan oraciones en tu memoria. Que descanses en paz.

CORTEZ, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su esposa Ramona Fuentes su mama Marta Ruiz sus hnos Fabian, Gavi, Juan, Ramiro, Hector, Luis, Fernando, Alicia, Liliana, Silvina, Claudia, Cristian, Enzo sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres Cob Hamburgo servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

LEIVA MOYANO, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Quien pasó por esta vida y dejó luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad". Arq. Miguel Roberto Mukdise, esposa y familia despiden con tristeza y dolor a la madre de nuestra amiga Teresa y rogamos oraciones a su querida memoria. Y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar.

LEIVA MOYANO, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". (Juan 11:25-26). El Intendente Municipal, Dr. Jorge A. Mukdise y Gabinete Municipal participan del fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor y que brille para ella la luz que no tiene fin.

SILVA, MANUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su hna Maria Silvia sus sobrinos Mario, Mirian, Antonio, victor, Jorge, Jose, y Mari y sobrinos políticos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

TORRES DE CORTEZ, SAIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su esposo Miguel Cortez sus hijos Esteban, Miguel, Rafael su h. politica Milagros Coronel sus nietos Amparo y Fabricio y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.