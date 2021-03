FÚNEBRES | 15 de marzo del 2021

15/03/2021 - 02:20 Funebres

Fallecimientos

Lilia Caporaletti de Giuliano

Selva Beatriz Carrizo

Manuel Gavino Méndez (La Banda)

Antonia Elena Contreras

Alba Adriana Herrero (La Banda)

Ramona Ruth Fuenzalida

Mauricio Cianci (Bs.As.)

Dora Argentina Nuñez

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LILIA CAPORALETTI DE GIULIANO (Moyi)

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 14/3/21 y espera la resurrección.

Su esposo Francisco Giuliano, sus hijos Lilia y Juan Alberto Rossi, Adriana y Ricardo Carbonel y Orlando , sus nietos Ismael, y Constanza Rossi, Stella Maris y Exequiel Álvarez, su bisnieta Ambar Lucila Álvarez Carbonel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RAMONA RUTH FUENZALIDA (NEGRITA).

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/03/21 y espera la resurrección.

Sus amigas de la Hermandad del Divino Niño Jesús, de la Catedral Basílica, despiden con profundo dolor a Negrita. Compañera incansable en pos de difundir la devoción al Divino Niño y siempre dispuesta a brindar ayuda a quienes la necesitaban.

Que el Señor misericordioso la reciba en su Casa y consuele a su familia.

Elevarán oraciones en su memoria en la misa de hoy a las 20 horas en la Catedral Basílica.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALBA ADRIANA HERRERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/3/21 y espera la resurrección.

“Amada madre, en tu paso por la tierra nos dejaste sembrado el valor del amor, la fortaleza, la lealtad y el respeto. Fuiste madre y padre, abuela presente. Tu recuerdo será imborrable. Te amamos”. Sus hijos Cecilia, Ivana y Matías, sus hijos políticos Romina y Marcelo, sus nietos Salvador, Samuel, Eloy y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. MANUEL GAVINO MÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/03/21 y espera la resurrección.

Su esposa Matilde Gianuzzi, sus hijos Anabel, Juan y Ricardo, hijos pol, sus nietos Juani, Clarita, Josefina y demás familiares. Servicio de cremación. Servicio Realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE. Belgrano esq. San Juan (La Banda). Tel. 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. MANUEL GAVINO MÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/03/21 y espera la resurrección.

Directivos y personal de Clínica Mayo Añatuya, participan con dolor el fallecimiento del padre de Dr. Juan Carlos Méndez, médico de este centro de salud.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. MANUEL GAVINO MÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/3/21 y espera la resurrección.

Personal de Clínica Sagrado Corazón de la ciudad de Bandera, participan con dolor el fallecimiento del padre del Dr. Juan Carlos Méndez.

1INVITACION A MISA

DARDO EMMANUEL BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 15/2/21 y espera la resurrección.

Siempre serás ese ser que aunque ya no pueda ver físicamente, se que sigues a mi lado y vives en mi corazón. Sus padres y hermanas invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia San José de Belgrano a las 20 hs al cumplirse el primer mes de su partida a la Casa del Padre.

INVITACION A MISA

JUAN CARLOS GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/3/21 y espera la resurrección.

Porque si creemos q Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los q se durmieron en él.... Hno. querido siempre en mi corazón. Su hermana Carola García invita a la misa al cumplirse la 9 noche en la iglesia Santa Lucia. Se ruega una oración en su memoria

RECORDATORRIO

JUAN CARLOS GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/3/21 y espera la resurrección.

"Campano querido "te llevaremos siempre en nuestro corazón y nuestra complicidad en el alma...Al cumplirse las 9 noches, ruegan una oración en su memoria. Flia. Pedraza, sus sobrinos Sergio, Martin y Maryta

RECORDATORIO

SGTO. (R). CÉSAR GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/6/20 y espera la resurrección.

César nunca imaginé el momento, en el que tenga que transmitir en estas letras el dolor de no tenerte, el dolor de no escuchar tu voz, tu risa, tu mano tibia acariciando mi frente, mientras yo acaricio tu cara diciéndote te amo, estos fueron los momentos más importantes de mi vida y la tuya. Aunque mis ojos no te puedan ver yo se que estás aquí en cada uno de nuestros recuerdos. Estamos seguros que nos cuidas, acompañas y guías en cada paso de nuestras vidas. Fuiste un ser solidario, honesto, buen padre, compañero y amigo incondicional. Eras y serás el ser humano más bueno del planeta, gracias por tu amor, gracias por darme las fuerzas y el valor necesario para poder abrazar y proteger a nuestros hijos. Te amo y te necesito en cada segundo de mi vida. Tu esposa Norma Sayago, tus hijos que no se resignan a tu ausencia; César Daniel, Adriana y Gabriela González; hijos políticos Aldo y Alejandro, tus adorados nietos Brisa, Benjamín y Benicio Medina, Lautaro González y Bautista Jugo. Te recordamos con infinito amor, al cumplirse nueve meses de tu partida al encuentro con Dios.

INVITACION A MISA

MATTEO VANNELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

"Solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación, sólo él es mi roca, mi alcázar: no vacilaré".

Su esposa Hilda, su hija política Alicia, sus nietos Cristian, Marcos y Alejandro, bisnietos, Santiago, Benjamín e Ignacio, sobrina Lina Listorti y flia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

OCARANZA, ELENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/03/21 y espera la resurrección.

Fuiste una mujer como ninguna. Una esposa intachable excepcional y amada. Una madre inmaculada e insuperable. Tu protección fue suprema, una leona con tu esposo y tus hijos. Tu mirada decía todo. Tu silencio era observar para luego ocupar el puesto de atender al que más lo necesitaba. Tú dulzura imperiosa. Fuiste fiel amiga compañera consejera y confidente. Tu docencia innata tanto en el hogar como lo fue en la escuela, enseñar valores y que se cumplan. Nos dejaste el valor de amar, ser cada día mejor valorar la vida y la unión familiar. Fuiste una mujer culta. Cultivaste nuestras mentes y corazones de una manera asombrosa. Tu sonrisa alegraba dónde estabas. Nos diste tanto. Una entrega de amor incalculable hacia tu esposo hijos y nietos. Iluminaste nuestros caminos y ahora seguirás iluminando nos. Nos dejaste con un vacío inmenso pero lleno de todo lo bello que vivimos. No creo aún que hayas partido. Reconforta saber que estarás con Dios y que estarás bien sonriendo nos desde el cielo. Fuiste y serás la luz de nuestros corazones dejando esa huella de amor. Tu esposo Marcelino Yonni tus hijas Mónica Claudia Silvia y Lucía tus nietos Thiago Ailen Tiziana Máximo y tus hijos políticos Rodrigo Exequiel elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ROBERTO SALTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/3/21 y espera la resurrección.

Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás.

Su esposa Geroma, sus hijos Mercedes, Esteban, Hernán, hijos políticos Ramiro, Natalia, nietos y demás familiares, invitan a la santa misa de los 9 días, hoy lunes a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol L. Bda.

INVITACIÓN A MISA

SANTOS ROLANDO TOLOZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/03/18 y espera la resurrección.

Al cumplirse 3 años de su partida al Reino Celestial; mi viejo querido un hijo nunca olvida, un abrazo al cielo y que Dios te tenga en la gloria: tu esposa Amanda Bonahora, tu hijo Roly Toloza, tus nietos Lucas Toloza, Florencia Toloza, invitan a la misa que se realizará en la parroquia Nuestra Sra. De Loreto el día martes 16 del corriente mes.





CAPORALETTI DE GIULIANO, LILIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Su esposo Francisco Giuliano, sus hijos Lilia, Adriana y Orlando, sus hijos políticos Juan Alberto Rossi y Ricardo Carbonel, sus nietos Estela Maris, Ismael y Constanza y su bisnieto Ambar participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARRIZO, SELVA BEATRÍZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Sus hijas Gildi y Cintia, su hna., Sara, sus nietos Máxima, Juan Cruz, Damián (Gringo), Adrián, Maximiliano, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio. El Descanso. Cob. Caruso. Cia. Arg. de Seguros S. A.- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

CIANCI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21 en Bs.As|. Su esposa Teresa Ponce y su hija Sofía Cianci y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en Berazategui, provincia de Buenos Aires. Que brille para el la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CONTRERAS, ANTONIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Sus hijos Marina, Beatriz, Ernesto, Rubén, Patricia y Fabian, sus nietos José, Jorge, Cintia, Esteban, Lucrecia, Yesica, Rene, Yani y Ale, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

FUENZALIDA, RAMONA RUTH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Sus hijos Gustavo y Gabriel Fayet, su hija política Valeria Gattas, sus nietas Simone y Máxima y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos son velados en P. León Gallo 330 y serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO HAMBURGO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, RAMONA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Sus hijos Francisco y maría Catalina, hijo Pól. Walter, sus nietos Gabriel, Pilar, Mariano, Isabela, Fiama y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

NÚÑEZ, DORA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Sus hijos Nancy, Juan, Walter, Gabriel, hijo pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CARUSO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SIRENA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Su hermano Carlos León Sirena e hijos León y Leonela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIRENA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Hugo Concha Argañaraz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gringo Sirena. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su familia lo recuerda con todo el amor y cariño al cumplirse cuatro meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MENDIETA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/20|. Efesios 2,4-6: "Dios es rico en misericordia y por el gran amor con que nos amó, nos hizo revivir con Cristo Jesús, que nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo". Querida amiga todos los días estas en mi mente y en mi corazón. Se que gozas de gloria de Dios. Intercede por el consuelo de Dany y de cuantos te conocimos. ¡Amigas por siempre! Tus amigas Marcela Rebottaro, Elvira Luna y sus respectivas familias.

TESSARI, ROLANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque muera vivirá; y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás" Juan: 11.25.26: Mi querido Rolando te extrañaré toda mi vida. Extrañaré tu sonrisa alegre. Tu Sari, Nene, Juan, Stefania, Pedro, Amira y Santiago. Tu tía Tere, Roberto y Carlita.

HERRERO, ALBA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. "Madre mía, te fuiste y dejaste huellas imborrables en mi corazón. En tu nuevo hogar, siempre brillará para ti la luz que no tiene fin". Su hija Cecilia y su nieto Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

OCARANZA, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Me duele despedirte Pili, pero me queda un consuelo, y es que comienzas una nueva vida a la par de Dios, nuestro Señor. Su hermana Mirta Ocaranza, su esposo Machy y sus hijas Nahir y Amira.