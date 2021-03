FÚNEBRES | 18 de marzo del 2021

18/03/2021 - 02:07 Funebres

Fallecimientos

Norma Felina Aranda de Gutiérrez (La Banda)

María Mirta Ávila de Pérez

Hugo Omar Ávila (Añatuya)

Marcos Froila Orellana (La Banda)

Guillermo David Marabotto (La Banda)

Carlos Alberto Burgos (La Banda)

Carmen Margarita Díaz

Clemira de Jesús Mansilla

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUAN BULACIA DIAZ (Juanico)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/3/21 y espera la resurrección.

Irma: Hiciste todo hasta lo imposible por tu hermano, noches sin dormir, llorar sin consuelo en soledad por su salud. No dejaste rincón en busca de remedios para “Juanico”, lo adoraste y cuidaste toda su vida. Y él sabía y vivía por vos, y se fue con gratitud y tranquilidad y velará desde el Cielo por ustedes. La vida nos enseña pero no estamos preparados, ni aceptamos ver partir a un ser querido. Irmita: todo lo que hiciste por él, descuidando tu salud, estando enferma, te ayudará a superar el dolor de su partida. Tu amiga que nunca te abandonará. Yoly Quiroga y familia.

RECORDATORIO

ROLANDO ANTONIO CARRIZO (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

No habrá momento en que pueda olvidarme de ti. Siempre estarás presente en mi corazón, atesoraré por siempre los pocos pero inolvidables momentos que pasamos juntos. El Señor te llamó al Reino Celestial donde solo hay paz y el dolor no existe. Al cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Sus hermanos Zule, Ana, Lili, Niño y Walter, no lo olvidan y le mandan muchos besos al Cielo.

RECORDATORIO

Dra. MIRTA GRACIELA CELLA DE LÓPEZ Falleció el 18/9/20.

Mamita aunque me parezca increíble ya pasó medio año de tu partida celestial. Quiero que sepas que estoy con mucha paz y tranquilidad la misma que me brindabas vos y mi papá. Gracias por ser mi ángel y protegerme siempre, gracias por darme un gran padre, gracias por darme la vida y gracias por darme tanto amor. Estoy muy orgullosa de ser tu hija, siempre lo estuve. Gracias por enviarme ángeles terrenales que me contienen en esta etapa de mi vida. Tenías razón, tengo mucha fortaleza a pesar de todo, la misma que tenían vos y mi papá. Sé que ahora estás descansando en paz y eso a mí también me da tranquilidad y calma. Te llevo en mi alma y corazón, en cada célula de mi cuerpo. Mami nunca te olvido, te amo muchísimo, estoy bien. Anhelo que encuentres la luz eterna. Besos al cielo. Tu hija Ana.

INVITACIÓN A MISA

MARTA ISABEL ROSSI DE ASTRADA (qepd) Se durmió en el Señor el 9/3/21.

"Cuando lamenten mi partida, cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oración ferviente que llegue a mi espíritu, pues me he elevado a la vida eterna...".

Vivirás por siempre en nuestros corazones, tu recuerdo será imborrable.

Su esposo Roberto Astrada, sus hijos Santiago, Beto, Daniel y Lucas, invitan a la misa que oficiaran en su memoria al cumplirse 9 días de su partida al reino celestial, en la parroquia Cristo Rey, hoy jueves 18/3 a las 20:30hs.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

Dr. ORLANDO FRANCISCO PECE (Paquito)(q.e.p.d.) Falleció en Bs As el 8/3/21 y espera la resurrección

Nueve días que estás en los brazos del padre celestial. Te claman Jesús consuelo y resignación su madre Isabel Herrera de Pece. Su amor y compañera Fernanda. Sus hermanas Isabel, Eleomar y Claudia. Sus sobrinos Eduardo, Gonzalo y Verónica, Ximena y Matias, Romina y Federico, Nicolas y Gastón. Sus sobrinos nietos Joaquín y Lucia, Lupe, Felipe y Josefina.

Agradecemos el acompañamiento de familiares, amigos, vecinos y colegas. Gracias Gordi y Roberto. Gracias Marcos y Arturo sus grandes amigos y a cuantos oraron por su sanación. A mis queridos sacerdotes Sergio Lamberti, Dario Acuña y Monchi Tentti que me alentaron con su palabra.

Invitamos a participar de la misa que se celebrará hoy jueves a las 20 horas vía Facebook por la cuenta de la Parroquia San José de Belgrano Santiago del Estero a cumplirse el novenario de su partida hacia la eternidad.

ÁVILA DE PÉREZ, MARÍA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/21|. Su esposo: Joshela Pérez, sus hijos: Leo y Claudio, su hija pol.: Sandra, sus nietos: Josué y Jaania, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Gustavo Mariano Paz y familia participan con mucho dolor y acompañan a su familia en este momento, rogando una oracion por su eterno descanso.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Alicia Maria Paz e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido Tini Cambrini, Cecilia e hija rogando una oracion por su eterno descanso.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. La empresa Block Constructora S.R.L. acompaña en el sentimiento al ministro de Obras Publicas de la Provincia, Arq. Argentino Jose Cambrini. Nuestro mas sentido pésame.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Lic. Ramon E. Chamorro y familia acompaña en este momento al compañero Tini Cambrini en este doloroso momento. Q.e.p.d.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Ñatita Castaño de Barrón y su hijo Oscarin participan con profundo dolor su fallecimiento. Mandan un cariñoso abrazo a sus hijos Maguita, Tini y sus respectivas familias. Rogamos su eterno descanso.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Rodolfo Améstegui y flia., acompaña al amigo Tini este triste y doloroso momento.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Livio N. Yocca, su esposa Martha S. Rodriguez, sus hijos María Martha, Ricardo y Livio, participan su fallecimiento, comparten el dolor de su partida con sus hijos, nietos y demás familiares. Ruegan al Señor que la reciba en su Reino y que descanse en paz con sus seres queridos, especialmente con su amada hija Silvia.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo Tini y familia y a su sobrino y ahijado Francisco Lami Hernández y familia.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Ing. Russo José Daniel y familia, participan, con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan de su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Miguel Saquiz y su esposa Cristina Hadla, sus hijos Andrea, German y María Eugenia participan de su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Las empresas MIJOVI SRL y SAFICO SA participa de su fallecimiento, ruega oración en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Arq. Nazareno Sgoifo y su esposa Adela Pece, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Tini y Magui.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de la Contadora María Cecilia Llapur. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|.La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre politica de su Colega Cra. María Cecilia Llapur. Que descanse en la paz del Señor.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre politica de su matriculada Cra. Maria Cecilia Llapur. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Walter Medina Salomón participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Ministro de Obras Públicas Arq. Argentino Cambrini. Ruega oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. El Licenciado Jorge Brao y el personal de la Diosse participan con pesar y acompañan al Sr. Ministro Arquitecto Argentino Cambrini por el fallecimiento de su madre.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y flia., participan su fallecimiento, acompañan con cariño a sus hijos Tiny y Ceci. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Gustavo Mariano Paz y familia participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. El Dr. Raúl Lorenzo y flia, despiden con profundo dolor y participan del fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos dificiles. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". (Juan 11:25-26). El intendente Municipal, Dr. Jorge A. Mukdise y Gabinete Municipal participan del fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CAPORALETTI DE GIULIANO, LILIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Ing. Miguel Angel Giuliano, junto a su familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su primo Francisco. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, CARMEN MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/21|. Sus hijos Norma, Carlos, Selva, Omar, Nora, Elsa, Mario, Alberto, Juan, Marce, Esteban, Rodriguez nieto s bisnietos tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio los Flores servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

GÓMEZ, CIRO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. La Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento de nuestro afiliado, y acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. La sede de la Sociedad Israelita de Santiago del Estero y sus asociados lamenta el fallecimiento de la Sra. Edith Krochik de Dargoltz (Z"L) esposa y madre de socios, acompañamos a su familia en este dificil momento.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. Los Dres. Sirena Juan Jose; Sirena Jose Francisco; Sirena Juan Santiago; Tecnico. Carlos Fonseca; participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. Krochik de Dargoltz, Edith. Elevan oraciones en su memoria.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. Graciela Maranetto y sus hijos y Roberto Molinari participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este dificil momento.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". El amigo y compañero de su esposo Fernando; del querido Colegio Nacional Abaslón Rojas" promoción 1977. José Chara y su esposa Fernanda Ovejero Bravo participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ente tan doloroso momento. Ruegan una oración en su querida memoria.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculado Cr. Javier Ignacio Dargoltz. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Contador Javier Ignacio Dargoltz. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su Colega Cr. Javier Ignacio Dargoltz. Que descanse en la paz del Señor.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. Coqui Rodríguez y familia, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus familiares. Rogando por su eterno descanso.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. Su vecina Dra. Olga Klimowicz, acompaña a Fernando, Javier y Ariel en este momento triste por la partida de de Edith. Descanse en paz

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. Sus vecinos Pilo Jozami y flia, acompañan a Fernando, Javier y Ariel en estos difíciles momentos. Que el alma de Edith descanse en paz.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado; tu corazón puede estar vacío porq no la puede ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ella le gustaba: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Acompaño en su dolor a su hijo Ariel y su familia en tan difícil momento. Tu amiga Valeria.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. María Celia Bellido y Francisco David, acompañan a su amigo Ariel en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. La secretaría privada del rectorado de la UNSE: Elizabeth Cardozo, Nancy Morales, Publio Araujo, Sergio Gerez y Marite Russo participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su querido compañero Javier Dargoltz y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, CLEMIRA DE JESÚS (q.e.p.d.)|. Su compañero: Carlos, sus hijos: Eduardo, Elvira, Carlos, María, Roxana, Wliams, Victor y Marcos, hijos pol. y nietos participan su fallec., sus restos fueron cremados en EL CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. ORG. AMPARO S. R. L.

ARANDA, ANÍBAL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/13|. A 8 años de tu dolorosa partida al encuentro del Altísimo. Tus recuerdos siguen vivos en nuestros corazones. Tu familia se reunirá en el panteón del cementerio La Piedad a las 9 hs. para rogar por tu eterno descanso.

CHÁVEZ, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su familia lo recuerda con todo el amor y cariño al cumplirse un año mas de su natalicio. Se ruega una oración en su memoria.

RAMOS, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Un gran amigo, una persona que partió de este mundo, Siempre te voy a recordar Miguel querido, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Eduardo Alejandro Amado y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ARANDA DE GUTIÉRREZ, NORMA FELINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/21|. Su esposo: Juan Carlos Gutiérrez, sus hijos: Débora, Gabriela, Carina y Yonathan, sus nietos: Benjamin, Mía y Yasmín, participan con dolor su fallec. y sus restos fueron cremados en El crematorio de la EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. ORG. AMPARO S.R.L.

BURGOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/21|. Su esposa Adela Ester Salido, sus hijos Gonzalo y Mariana Burgos, hno. Darío, hna., politica Marisa Campos, sobrinos Leonela, Evangelina e Isabella Burgos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. La Banda. EMPRESA SANTIAGO.

MARABOTTO, GUILLERMO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/21|. Sus familiares Nilda Lizondo, hijo Pablo, hija politica Carla y nietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

MÉNDEZ, MANUEL GAVINO (q.e.p.d.) Fallecio el 14/3/21|. La comunidad educativa d ela EFP y CL Nº 7 Granaderos de San Martín, Beltrán, participa con dolor el fallecimiento del exdirector de la Institucion Dr. Manuel G. Mendez.

ORELLANA, MARCOS FROILA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/21|. Su esposa Alcira Saban, sus hijos Marcos, Raul, Carlos, Roberto, Estela, Orellana y familia, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ÁVILA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. Sus sobrinos Daniel, Mabel, Rita, su cuñado Jorge y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CASTAÑO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Madre siempre te recordaremos para que vivas eternamente en nosotros. Rogamos al Señor que te reciba en su casa y perdone nuestros errores, no nos dimos cuenta, esos que tu amor supo comprender y entender. Descansa en paz madre. Hijos: Segundo Francisco, Alfredo Fidel, Norma Jesús, Berta Agustina y Miguel Custodio Gomez. Su nieto Juan Bautista Gomez García.