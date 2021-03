FÚNEBRES | 20 de marzo del 2021

20/03/2021 - 02:43 Funebres

ARREDONDO, MARIA MAGDALENA (MALENA). (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Su hermana Mariluy y sus hijos Pedro, Lucia y Juan Manuel con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARREDONDO, MARIA MAGDALENA (MALENA). (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Su hermana Lucrecia y sus hijos Rodrigo, Nicolas y Gonzalo, con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARREDONDO, MARIA MAGDALENA (MALENA). (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Su hermana Marcela y sus hijos Rodolfo, Federico, Nicolas y Francisco, con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARREDONDO, MARIA MAGDALENA (MALENA). (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Su primo Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico y Faustino Quaranta y Benicio y Bartolomé Lezana, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARREDONDO, MARIA MAGDALENA (MALENA). (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Su prima hermana Marta Lezana, su esposo Eduardo Bonacina, sus hijos Eduardo, Luciana, Agustín, Mariano y Gabriela participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARREDONDO, MARÍA MAGDALENA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. María Mercedes Beltrán Garcia y sus hijos Josefina, Diego e Hilaria Azar Beltran acompañan a su hermana Mariluy rogando por el descanso eterno de Malena.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Rulo y Hugo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegraria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Maria Eugenia, María Inés y Susana Manzur despiden con cariño a Doña Magui, recordandola con su risa contagiosa, acompañan a sus hijos Magui y Tini y a sus rsepectivas familias en este momento doloroso y rezan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Sus hijos: Armando, Karina y Maximiliano Moretti, su hijo pol.: Jorge Morra, sus nietos: Ana Rosario, Jerónimo y Matías, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Su hermano Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Sus hermanos Betty, Blanqui y Antonio participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Sus sobrinos Soledad Y Martín y sus nietos Joaquín y María del Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Jose Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia, María José y Mariano Gubaira, y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Rogamos Oraciones por su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Beatriz Costas participa con tristeza, su fallecimiento y acompaña a su querida familia en estos momentos difíciles y dolorosos.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Alejandro Álvarez Valdés y Maria del Carmen Costas lamentan prpfundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Dra. Adriana Pirro y famiila participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y a su hermano Antonio en tan doloroso momento.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. El consorcio del Edificio de Roca II, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. C.P.N. Vicente Pullarello y sus hijas Pamela, Flavia y Antonella, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Dr Eduardo Cosci, Alicia Freytes, sus hijos Edu, Diego y Sofia y nietas, lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan una oración en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Teresita Rizo Patrón de Varela, sus hijas María Lucrecia y Silvia Beatriz Varela y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra estimada amiga Karina. Elevan una oración a su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Silvia Beatriz Varela y sus hijos acompañan con dolor a su hermano Antonio y elevan una oración en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Félix Carol, María Teresa Habra, sus hijos Martín, María Eugenia y Juan Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Francisco Lami Hernández (h), su esposa Florencia Boucard y sus hijas Felicitas y Florentina participan con mucho dolor el fallecimiento de su estimada vecina Adela y acompañan a sus hijos Maximiliano, Armando, Karina y a su hermano Antonio en este momento de pesar.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan con mucho cariño en este momento de dolor a sus hijos Maximiliano, Armando, Karina, a su hermano Antonio y a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Luis Eduardo Lescano y familia participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su amigo Antonio. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Querida prima: ya descansas en los brazos del Señor. Lamentamos mucho tu inesperada partida. Siempre estarás en nuestros corazones. Norma Salomón, sus hijos Jorge, Sergio y Julieta, Mónica y Luis, Fernando y Marcela participan con profundo dolor en esta irreparable pérdida.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Sus sobrinos Alejandra y Fernando y sus nietos Agustín y María Paz participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Miguel Ángel Nicolau y familia participan con dolor el fallecimiento de su concuñada Adela y acompañan a sus hijos: Karina, Maxi, Armando y a su hermano Antonio en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Alba Nicolau y Vicente Pullarrello participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Alicia de Morra, sus hijos Jorge, Diego y Lautaro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. José Ricardo Jimenez (H),Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Juan Roberto Montoto, Elizabeth Canllo de Montoto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge, Elizabeth y familia participan con profundo dolor su partida al Reino celestial. Rogamos oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Mariela Uñates, su esposo Daniel Tevez, sus hijos Milagros y Javier Tevez; Cashy Barraza de Uñates, acompañamos a sus queridos amigos Karina, Jorge, a sus hijos Ro, Jero y Mati Morra en este dificil momento. Ya descansa en los brazos del Señor. Besos al Cielo.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar y familia, participan su fallecimiento, acompañando fraternalmente a Albita, Ale, Sol, Karina y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CORTIJO DE ROGER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Su hermana Teresa Cortijo, sus sobrinos Juan y Graciela Bellacomo y sus respectivas flias, participan con dolor la partida de la querido Tia Any. Rogando oraciones en su memoria.

CORTIJO DE ROGER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla y sus hijos Pablo César, María Silvia y Jerónimo lamentan profundamente el fallecimiento de la sra. Anita y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTIJO DE ROGER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Pablo César Vignau y María Cecilia Juaneda, sus hijos Santiago y Julieta acompañan con mucha tristeza a Quillo y demás familiares por el fallecimiento de su sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

CORTIJO DE ROGER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Ing. Luis Alberto Paredes, Celia del Carmen Gómez de Paredes e hijos, Luis Ignacio Paredes y María del Huerto Paredes participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su vecino y amigo Quillo Roger. Elevan oraciones en su memoria.

GIANGRECO, ROBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Noni, querida compañera de la escuela primaria Nicolás Avellaneda, promoción 1959, estamos junto a ti y familia en este difícil momento que vives por el fallecimiento de tu hermano querido. La distancia aumenta la tristeza, pero nosotros, tus hermanos de la vida, ruegan a Dios que les brinde a todos, fortaleza y resignación. Piensa que ya está junto a tus padres y hermana gozando de la paz y la luz en la eternidad. Ruegan una oración por su memoria.

GIANGRECO, ROBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. La familia de Gerardo H. Acuña acompaña en el dolor a sus hermanos Cacho, Noni, Lucho y toda su familia. Ruega oraciones en su querida memoria.

GIANGRECO, ROBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Su prima Teresa Silvia Giangreco y José Rafael Ingratta y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIANGRECO, ROBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Su primo José Pablo Giangreco y su respectiva flia. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOITEA, ALBERTO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Su esposa Berta Galvan sus hijos Claudio, Adrian h. politica Romina Rodriguez sus nietos Abran, Fabricio y Mateo y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIO La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ ACUÑA, ERMILIA MABEL (q.e.p.d.) Fallecio el 19/3/21|. Su hermana Roxana, hermana en el afecto Mafalda, sus sobrinas políticas, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA, ELVA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Su hijo Félix su hija del corazón Carolina.Sus sobrina Vanesa, Nahuel y Benja. Su Empleada Carmen participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Gregorio. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Su prima Claudia Jorge participa con profundo dolor su fallecimiento y pide oraciones en su memoria.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Su prima Alicia Chara, sus sobrinos Guillermo Speciale, Mario Tenaglia y Silvina Speciale y familia despiden con profundo dolor y piden oraciones por su familia.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Su tía Nora de Mussi y sus hijos Marcelo Mussi y familia, Mariela Mussi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Lamentamos mucho su fallecimiento. Nuestras condolencias y un fuerte abrazo a sus hijos y a toda su familia en este difícil momento. Su primo hermano Enrique Alberto Llapur y Adriana Tauil.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Su tía que lo amaba profundamente, Berta Abraham de Jorge, su hija Gabriela Jorge de Álvarez y su hijo político Gonzalo Álvarez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Sus primos Gabriela Jorge, Gonzalo Álvarez, sus hijos Gonzalo, Ignacio y María Cecilia participan con profundo dolor su irreparable pérdida y confían en la promesa del Señor de reencontrarnos todos en el Paraíso. Te extrañaremos Cacho querido.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Amigos y ex compañeros de Ana Carolina participan con profundo dolor el fallecimiento de su amado padre: Adela Jorge, René Jiménez, Nancy Sosa, Roberto Morales, María Esther Bazán, Eliza Artaza, Félix Pernigotti, Claudia Jiménez, Alba Cáceres, Luciana Piñón, Eugenia Lastra, Graciela Cisneros, José Benavente, Carlos Loza, Federico Luna, Flavia Purulla, Lucas Aguirre, Alejandra Cejas, Pablo López, Facundo Gómez y Enzo García. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Adolfo Paradelo y su esposa Nancy Sosa, Agostina y Lucia Abella participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento piden oraciones en su memoria.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Dra. Adela Jorge, María Belén y Jerónimo participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a sus queridos amigos Ana, Cecilia y Víctor en éste difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Jorge Gustavo Murad y Fabiana Umaño acompañan a Cecilia, Juan y familia en tan doloroso momento.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Los compañeros de trabajo del Anexo de Coord. Administrativa acompañan a Juan y Cecilia en tan doloroso momento.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Querido amigo y consuegro: hoy despedimos con mucho dolor tus restos mortales. Nos duele profundamente el hecho de no poder disfrutar jamás de tu sencilla presencia y tu humilde forma de ser. Gracias Cacho, por brindarnos tu amistad desinteresada, a mí y a toda mi familia. Descansa en paz y que el Señor Jesús te reciba en su casa. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit con sus respectivas familias te desean tu pronto ingreso al Reino de los Cielos.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Compañeros del hospital de Neumonología Dr. Gumersindo Sayago" de su hija Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Su yerno José Ricardo Stenberg, su esposa Ana Carolina Jorge, sus nietos Marcos, Lara y Katia, su yerno Juan Carlos Terzano, su hija Ana Cecilia Jorge, sus nietos Francesco y Stefano y su hijo Víctor Esteban Jorge lamentan con dolor su inesperado deceso. Descansa en paz.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Mónica Berraondo y Luis Palavecino participan con profunda tristeza y acompañan en su dolor a sus hijos y familiares rogando pronta resignación.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Abuelo Cacho, siempre presente en cada paso que dábamos como familia. Duele mucho tu partida por el amor que supiste sembrar, tus gestos y palabras quedarán en los corazones de quienes te compartimos... Un beso enorme al cielo y descansa en paz junto a tu amada Graciela. Ángeles, Rubén y tus nietos postizos Facundo y Valentino Gómez Russo.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor. Dios abrirá las puertas del cielo para ellos que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Vanesa, Sacho, Agostina y Bastián Saenz Russo.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Quedo un inmenso dolor con tu partida, pero una alegría por haberte conocido a través de ser vecinos. Siempre te recordaremos. Pablo, Caro, Fede, Mati y Benjamín Russo O. Mi más sentido pésame para sus familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Haz librado un buen combate a pesar de tu sufrimiento. Nunca te alejaste del Señor. El te recibirá en sus brazos para que descanses en paz. Tus amigos Mariano Russo y Estela De Pablo. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Miguel Barchini, Liliana Chara y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Ricardo, Lali Cecilia y David Sexer, lamentan con dolor su deceso y acompañan a Cecilia, Víctor y Carolina, en este aciago momento.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. En tan difíciles momentos, Mario Aliaga, Pablo Aliaga, sus respectivas familias y Aliaga Automotores, participan con profundo dolor el fallecimiento del suegro de su contador y amigo, deseándoles una cristiana resignación.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Enrique Avila, Mirta Vicente y sus hijos Eguenia, Cecilia y Sebastian Avila, participan su fallecimiento. "Nos sorprendió tu partida y nos dolió saber que perdimos tu contención y tu abrazo. Buen Viaje Amigo!. Con dolor acompañamos a sus hijos y rogamos su resignación.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Su amigo (hermano de toda la vida) Cacho Giménez, sus hijos Belén Giménez, Pablo Giménez y Natalia Giménez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. El Directorio de la firma Maxihogar participan con pesar el fallecimiento de Jorge Víctor y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

JUÁREZ, CARLOS IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Estela, Pedro y Juan Luis Pérez y respectivas familias participan y lamentan el fallecimiento del querido amigo "Carlitos" y acompañan a su familia en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Propietarios y empleados del Restaurant "Las Brasas" lamentamos la inesperada partida del vecino "Carlitos" y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LACUBE DE AGUIRRE, LUZ ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Manuel Ibarra, Marta Camuñas y sus hijos: Florencia y Javier participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijas.

LACUBE DE AGUIRRE, LUZ ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. María Estela Gómez, participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gugú y acompañan a sus hijos y nietos en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

LACUBE DE AGUIRRE, LUZ ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Víctor Barquín, Piqui Pilan y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Graciela y demás familiares en estos tristes momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

LACUBE DE AGUIRRE, LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo de su hija Dra. Graciela Aguirre, participan con profundo dolor su fallecimiento. CPN Andrea Urquiza, CPN Pablo Abutti, CPN Ana Cheble y demás personal de Contaduría General de la Provincia, ruegan una oración en su memoria.

LACUBE DE AGUIRRE, LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Francisco E. Cerro, Maria Mercedes Clusella y flia. participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LACUBE DE AGUIRRE, LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|.

Compañeras y amigas del Colegio de Belén de su hija Graciela participan su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

LACUBE DE AGUIRRE, LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. María Inés Manzur y sus hermanas María Eugenia y Susana dan su adios a Gugú y acompañan con el cariño de tantos años a a sus hijas Cecilia, Graciela, Daniel y sus nietos Valentín y Julieta. Descansa en la paz del Señor. Rogamos por bendiciones especiales para la familia.

LACUBE DE AGUIRRE, LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Guillermo Lozano participa con tristeza su fallecimiento y acompaña con cariño a su familia.

MEDINA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Su esposa Gregoria Gimenez sus hijos Lucas, Exequiel, Damian, Leandro, Agustin , Franco, Melina, h. politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio el Zanjon cob norcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 42119787.

VALLEJO, HIPÓLITO BELT RÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Nancy de Lopez y sus hijos Pablo y flia, Flor, Enzo y Santy abrazan con enorme afecto a Carlos y flia. en estos momentos de tristeza por la partida de su padre. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/20|. Mi querido hijo, ya pasaron cuatro meses de tu inesperada partida y el dolor y la tristeza que me dejaste se hace más profunda al pasar el tiempo. Te extraño tanto que daría mi vida porque estuvieras aquí. Tus fotos, tu ropa, tus cosas me recuerdan dese el día que naciste. Tenías un corazón de oro ayudabas a cuantos necesitaban. Hoy no estás a mi lado pero tengo la serteza que descansas junto a nuestro padre celestial. Convertido en un ángel que nos proteges. Te amo! vivirás en mi corazón hasta el último día de mi vida. Tu madre Gladys, tus hermanos Javier, Marcelo, Roque y Gladys. Tus hnos. políticos Ivana, Soledad, Lucas, tus sobrinos tomás y Francisco Invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en la parroquia Sgo. Corazón de Jesús para rogar por su querida memoria.

BURGOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/21|. "Que tu alma emprenda el camino sagrado hacia Dios". Tu vecino Rafael Roberto Campoya y Sra. Gloria Silva e hijos. Ruegan oraciones a su memoria.

MONTENEGRO, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/20|. Tus hermanas: Nelda y Norma y todos tus seres queridos te recuerdan siempre con mucho amor. Hoy al cumplirse un año de tu desaparición física se oficiará una misa en su honor en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs.

VIZGARRA, HÉCTOR MANUEL (Cura) (q.e.p.d.) Falleció el 20/03/20|. Tu sonrisa será la compañía ideal para dios ; tu encanto la llave del paraíso y tu mirada la luz que alumbre en medio de la oscuridad . Descansa en paz Cura como todos te conocíamos, te extrañamos mucho . Su esposa Eva y sus hijos Anabel , Paula , Nadia , Juan y Pablo sus nietos y bisnietos . Elevamos oraciones en su querida memoria