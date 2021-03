FÚNEBRES | 23 de marzo del 2021

23/03/2021 - 02:48 Funebres

FALLECIMIENTOS

22/03/2021

Griselda del Valle Álvarez

Silvia Susana Ibáñez

María Graciela Arce de Ibáñez

Selva Isolina Robles

Olga Patrocinia López Vda. de Maud (Clodomira)

Lidia Livia Muas de Llanivelli

Alba Noemí Concha

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ARCE DE IBÁÑEZ, MARÍA GRACIELA (Q.E.P.P.D.) Se durmió el 22/3/21

El intendente de la ciudad de Fernández Dr. Víctor Rodolfo Araujo y demás miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, participan con profundo dolor su fallecimiento de la tía de la secretaria de Administración y Hacienda de la Municipalidad de Fernández C.P.N. Florencia Arce. Sinceras condolencias para familiares y seres queridos.

MARIA MAGDALENA ARREDONDO (MALENA) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/03/21 y espera la Resurrección.

Sus hermanas Mariluy, Lucrecia y Marcela, con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SARA ADELA CANLLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/3/21 y espera la resurrección.

Dr. Omar Abdala y familia participan con profundo dolor la pérdida de la hermana de su querido amigo Antonio. Ruegan una oración en su memoria.

ANA CORTIJO DE ROGER (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/3/21 y espera la resurrección.

Madre y abuela, te guardaremos en el mejor de los recuerdos. Sus hijos José Enrique, María Cristina, María Rosa y María del Carmen, sus nietos Ana, Martín y Facundo Valdez, Gabriela, Natalia y José Roger, Ana Cecilia Roger y Enrique Roger, Marianela Pérez Roger y Sara Catalina Roger, sus sobrinos Joaquín y Jero Valdez, Eva y Alejo Navarro, Lucio Valdez, Micaela Bravo y Benicio Roger, Margarita y Lautaro Lasca y Ema Roger, su hermana Olga Cortijo y su sobrino Rafael Scarpa participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

FEDERICO PAZ ZAVALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/03/2021 en la ciudad de Tucumán.

El directorio y personal de Aguas de Santiago S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del gerente general de la empresa, Ing. Sebastián Paz Zavalía. Ruegan por un descanso eterno, y elevan oraciones en su memoria.

NORMA BEATRIZ FIGUEROA DE DELGADO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/3/21

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

FRANCO RAFAEL HERRERA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor.

El personal docente del colegio Madre Antula de Laprida y la Itinerancia de Agrupamiento N° 86051 (I) participan con dolor el fallecimiento del alumno Franco Rafael Herrera, ruegan una oración a su memoria.

VICTOR EDUARDO JORGE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/3/21 y espera la resurrección

Graciela Rojas Alcorta de Jorge participa con profundo dolor su fallecimiento, abraza cariñosamente a Víctor Esteban, Anita y Cecilia. Eleva oraciones en su querida memoria.

JORGE VÍCTOR EDUARDO (CACHITO) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/3/21 y espera la resurrección.

Sus hijas Ana Carolina, Ana Cecilia, Víctor Esteban, sus hijos políticos Juan Carlos, José, nietos Stefano, Francesco, Catia, Lara, Marcos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por COMPLEJO PARQUE S.A. Pedro P. Olaechea 649. Tel. 4219787.

VÍCTOR EDUARDO JORGE (Cacho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/3/21 y espera la resurrección.

Graciela Rojas Alcorta participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

VÍCTOR EDUARDO JORGE (Cacho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/3/21 y espera la resurrección.

Juan Carlos Terzano y Zulma Suárez, sus hijos y nietos lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos. Ruegan por su eterno descanso.

VÍCTOR EDUARDO JORGE (Cacho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/3/21 y espera la resurrección.

“Vivirás en los corazones de los que te conocimos y te recordaremos siempre alegre, con una sonrisa en los labios… Fue un honor haberte conocido Cachito”. Silvina Terzano, sus hijas Sara Valentina, Kaya Orce Terzano y Hernán Campos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VÍCTOR EDUARDO JORGE (Cacho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/3/21 y espera la resurrección.

“Sus amigos de compartir momentos inolvidables: Juan Terzano, José Gubaira, Diego Morales, Cacho Gurevich, Raúl Terzano, Juan Carlos Saavedra, Marcelo Reinoso, Andrés Giambroni y Alberto Ruzo acompañan a su familia en la pérdida física del querido amigo Cachito que eternamente vivirá en el recuerdo de cada uno de nosotros y hacemos votos para su descanso eterno. Se ruega una oración en su memoria.

VÍCTOR EDUARDO JORGE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/3/21 y espera la resurrección.

“Querido Cacho, vamos a extrañar, tu hombría de bien y tu carácter alegre”. Sus primos Luis Ricardo Marhe, Luisa Santillán, sus hijos Ricky y Fátima, Cecilia y Lázaro, y Virginia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

OLGA PATROCINIA LÓPEZ Vda. DE MAUD Falleció el 21/3/21

Su hijo Víctor Hugo Maud, su esposa Marta y sus hijos Sebastián, Maria Eugenia y Samira; sus hijos politicos Ariel y Kechu participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

LUZ ERNESTINA LACUBE DE AGUIRRE (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21

“Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad”. Acompañamos en sentimiento a nuestra querida compañera y amiga Graciela Aguirre, por la irreparable pérdida de su mamá y elevamos una plegaria al Señor y pedimos por su eterno descanso. Los compañeros y amigos de la contaduría de la Pcia. Andrea Urquiza, Pablo abutti, Ely Olivera, Cecilia Yasbek, Hernán Corvalán, Patricia Seggiaro, Analía Cheble, Gabriela Birchner, Daniela Ledesma, Cecilia Juárez, Mariza Llarul, Daniel Yocca, Enrique Anna, Virginia Saad, Silvana Polido, José Gallo, Exequiel Ávila, Juan Méndez, Luis Banco, Ornella Mattar, Alejandra Fiad, Omar Contreras, William Issi, Jorge Azar, Fabiana Gerez, César Ledesma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA BEATRIZ FIGUEROA DE DELGADO (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21

"Te rogamos Señor, este por siempre a tu lado y hagas brillar para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, sus hijos políticos y nietos acompañan con profundo dolor y tristeza a su querido amigo Pedro y familia, elevando oraciones pidiendo por su eterno descanso.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

LILIA JOSEFA CAPORALETTI DE GIULIANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/3/21 y espera la resurrección.

Una lágrima se evapora, una flor sobre mi tumba se marchita, más una oración por mi alma la recoge Dios. No lloren, amados míos. Voy a unirme con Dios y los espero en el cielo. Yo muero, pero mi amor no muere, yo los amaré en el cielo como los he amado en la tierra. A todos los que me han querido, les pido que rueguen por mí, que es la mayor prueba de cariño, amén.

Agradecemos a familiares y amigos por habernos acompañado espiritualmente en estos momentos especiales de dolor. Su esposo Francisco Giuliano, sus hijos Lilia y Juan Alberto Rossi, Adriana y Ricardo Carbonel y Orlando, sus nietos Stella Maris y Ezequiel Álvarez, Ismael y Constanza Rossi, su bisnieta Ámbar, invitamos a la misa a realizarse en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs, al cumplirse los 9 días de su partida a la Casa del Señor.

ANDRÉS RUBÉN ARAUJO (q.e.p.d.) Se durmió en el 23/1/21

"Vengan a mi todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso". Querido esposo y padre, nos cuesta tanto que no estés físicamente, extrañamos reír con vos, contarte nuestras cosas, pedirte consejos, proyectar juntos, y recordar momentos, en fin extrañamos tanto que seas parte de nuestra vida diaria, fuimos tan privilegiados de tenerte. Todos aquí te recuerdan, tu esposa, hijos y nietos te extrañan muchísimo, tratamos de imaginar el lugar en el que te encuentras, y sabemos de la bondad de nuestro Señor así que seguramente estarás disfrutando de un lugar privilegiado a su lado. Nunca nos resignaremos a no tenerte cerca, por lo que rogamos oraciones para tu eterno descanso y para encontrar la fortaleza suficiente para afrontar tu partida. Su esposa Lilian, sus hijos Mariana, Florencia, Cecilia, Ulises, Gerónimo y Valentina; sus nietos Guillermina, Isabella, Ernestina y Salvador; hijos políticos Guillermo y Jorge, participan con profundo dolor al cumplirse dos meses de su fallecimiento, e invitan a la misa a llevarse a cabo hoy a las 20 hs en la iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda.

CANTERO DE SÁNCHEZ MARÍA FUENSANTA (PILY) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/21 y espera la resurrección.

El amor de una madre y sus hijos es infinito...no tiene tiempo ni espacios. Ella nunca se ira de nuestros corazones y mientras palpiten los nuestros, ella seguirá con vida. Te extrañamos tanto!!! Sus hijos: Teresa, Cecilia y Manuel Sánchez Cantero invitan a la misa para rogar por el eterno descanso de su alma, a celebrarse hoy sábado 20/03/21 a las 20.30 hs. en la Iglesia Santo Cristo, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

HERNÁN CHÁVEZ (Q.E.P.D.) Falleció el 20/2/21

Hernán ¡qué hermoso! Dormirte y despertar en los brazos de Jesús. Dichoso de ti que ya gozas de las mieles del amor eterno.

Dios te recibió, a sus brazos has llegado. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

Hoy nos reuniremos en oración tu esposa Reina Gramajo “Nena”, tus hijos Pichón y Fernando, tus nietos y demás familiares, vecinos, amigos y todas las personas que tuvieron la dicha de conocerte, a las 20 hs en la iglesia Catedral.

MARGARITA HALLAK DE SAAD (Marga) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/2/21 y espera la resurrección.

A nuestra madre, abuela, hermana, amiga: “Tu vida fue un ejemplo de lucha constante, de siembra frente a la adversidad”. Desde niña el trabajo, el empuje y la fe, te caracterizaron. En tu corazón generoso albergaste a todo aquel que llegó a tu puerta. Tu fortaleza estuvo siempre al servicio de familiares y amigos. El Señor te permitió disfrutar de la gran familia que formaste junto a tu esposo, con valores y principios humanos hasta la partida temprana de tu amado hijo Dr. Miguel. “Descansa al lado de Dios Padre, querida Marga, los que te amamos, siempre te recordaremos”. Sus hijos Mariel y Juan, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familiares invitan a la santa misa para rogar por el eterno descanso de su alma mañana domingo 21/3 a horas 10 en la Iglesia Ortodoxa San Jorge, al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.

MANUEL ALBERTO IBÁÑEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/20

Papi: “te esperaré en los lugares de siempre. Iré a buscarte a donde solía encontrarte; aunque no vengas; aunque sepa que no te veré. Te esperaré, Papi, siempre… hasta que un día nos volvamos a encontrar”. Su esposa Nora, sus hijos Lorena, carolina, Mario y Florencia, sus hijos pol. y nietos invitan a la misa al cumplirse el 6to. mes de su partida hacia el Señor, en la parroquia San José del Bº Belgrano el día 20 de marzo a las 20 hs.

ELSA ANTONIA MEDINA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/3/20 y espera la resurrección.

“Mamá, te fuiste al encuentro del Señor, con la paz y tranquilidad de quien ha cumplido con una hermosa misión sobre la tierra. Su hija Soledad y nieta Milagros invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

JAVIER EVARISTO LOTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/11/17 y espera la resurrección.

Papi: hoy cumplirías 80 años…!

Dios nos permitió gozar de tu presencia viviendo momentos felices e inolvidables, brindadnos todo tu amor, tu protección, tus enseñanzas, tu nobleza y tus besos.

Gracias Papi, nos amaste y cuidaste con tanta fuerza y bondad que tu amor permanece intacto en nuestros corazones.

Tuvimos la dicha de tener al “Mejor papá, esposo, abuelo y suegro. Te amamos eternamente…!

Su esposa Marta Campos, sus hijas Marta Mariela Loto, Analía del Valle Loto, Analía del Carmen Loto y su hijo político René Orlando Campos, su nieta Ernestina Campos Loto y su hija del corazón Estrellita Campos. Elevan oraciones en su memoria.

MANUEL EDGARDO LEDESMA (Papy) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20.

Su esposa Norma E. Suárez, sus hijos Adriana, Arturo, Verónica, hijos políticos Ramón Gallo, Alejandra Khallou y Héctor Janín.

Hermanas políticas y sus respectivas flias. Nietos y bisnietos lo recuerdan con inmenso amor y tristeza al cumplirse 6 (seis) meses de su partida, rogando al Señor tu descanso eterno y brille por siempre en nuestros corazones tu recuerdo.

Gracias por tu grandeza como ser humano.

Rogamos oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO

DR. MANUEL GAVINO MÉNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/3/21 y espera la resurrección.

Es nuestro deseo expresar el más sincero agradecimiento a familiares, vecinos, amigos, colegas, por el cariño que nos brindaron ante la desconsolada perdida, especialmente e queremos agradecer la asistencia profesional y calidez humana del Dr. Fushimir Néstor, Dr. Avellaneda Luis, Dr. Rojas Carlos, Dra. Martín Natalia, servicio de Cirugía de urgencia, servicio UCI, plantel de enfermería de UCI, plantel de quirófano del hospital Ramón Carillo.

DR. MANUEL GAVINO MÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/3/21 y espera la resurrección.

Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada y misericordia.

Te extrañaremos y rogamos la presencia de Dios y de la Santísima Virgen, porque tu vida siempre fue impregnada por el amor de la sagrada familia.

Tuvimos el honor y la dicha de tenerte en nuestras vidas, siendo ejemplo de fortaleza, templanza, humildad, trasmitiendo los valores de la vida, a sus hijos, nietos, amigos, vecinos y ex alumnos y a toda persona que necesitaba asistencia profesional. Te recordaremos eternamente en nuestro corazón. Tu esposa Matilde Gianuzzi de Méndez, sus hijos Dra. Anabel Mercedes Méndez, Dr. Juan Carlos Méndez, Dr. Jorge Ricardo Méndez. Sus hermanas Celia Mercedes Méndez y Teresa del Valle Méndez y familiares.

Invitan a la misa que se oficiará en su memoria al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial, hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol. Se ruega una oración en su memoria.

ÁLVAREZ, GRISELDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su esposa María Peralta, sus hijos, Mario, Griselda, Carina, María, Gringo, Paola, Debo y Gabi, h. pol. nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio privado El Descanso, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel. 4219787.

ARCE DE IBÁÑEZ, MARÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Su esposo: Ramón Antonio Ibáñez, sus amados hijos: Ana, Rafa y Meche, sus hijos políticos: Alejandro y María José, sus nietos: Fabricio y Valentina, participan con dolor su fallec. Sus restos fueron cremados ayer en EL CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. ORG. AMPARO S.R.L.

ARCE DE IBÁÑEZ, MARÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Centro de Jubilados del Miski Mayu participa con dolor el fallecimiento de su presidenta. Se ruega oraciones en su memoria.

ARCE DE IBÁÑEZ, MARÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. La comisión directiva del Centro de Jubilados Miski Mayu acompaña a sus familiares ante inesperada pérdida.

ARCE DE IBÁÑEZ, MARÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Mary Salto y flia, participan con mucho pesar por la partida de mi amiga Graciela. Se ruega una oración en su memoria.

ARCE DE IBÁÑEZ, MARÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Delia Paz participa su partida a la casa del Padre, y acompaña a su flia, el Señor les dé cristiana resignación.

ARCE DE IBÁÑEZ, MARÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Despedimos con profundo dolor nuestra querida amiga Graciela. Extrañaremos su presencia físicamente en reuniones y encuentros interrumpidos por la situación que nos toca vivir. Abrazamos con todo cariño a su esposo e hijos y los acompañamos con oraciones pidiendo fortaleza serenidad y consuelos. Grupo de baile Las Mishquilas del centro de jubilados Mishki Mayu.

ARREDONDO, MARÍA MAGDALENA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano, sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Marilú y hermana en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ARREDONDO, MARÍA MAGDALENA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Mariano López Bustos y Virginia Mercedes Hernández de López Bustos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Arq. César Edmundo Elli acompaña en el dolor a sus hermanos Walter, Roberto y César ante irreparable pérdida. Ruega oraciones por su eterno descanso.

BUCCI, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Felisa Anabel Moyano de Arce y su hijo Pablo Mariano Arce, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del querido compañero Roberto y ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Gustavo M. Paz (h) y familia participan con dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Luis Alberto Rezola y Patricia Passarell y Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis, lamentan participar su fallecimiento, acompañando a sus hijos y a Antonio con afecto y oraciones.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. María Inés Manzur, participa su fallecimiento y acompaña a sus queridos hijos en este momento doloroso. Eleva oraciones por su noble alma y bendiciones para su familia.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Cristian R. Manzur, su esposa Lilia E. Zanni y familia, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Dra. Karina Moretti, y madre política del Dr. Jorge Morra, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Clarita Gamietea, Diego Saavedra, sus hijas Mary, Cecy, Beba y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CONCHA, ALBA NOEMÍ (q.e.p.d.) Fallecio el 21/3/21|. Sus hijos María, Héctor, Carlos, Marcela, Manuel, Víctor, Claudio, Celeste, Yoan, Roxana, nietos, bisnietos, hijas políticos/as, y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Los Romanos. Serv. Caruso Cia.Arg. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORREA, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Los que formamos parte de la promoción 1959 de la esc. Primaria Nicolás Avellaneda, acompañamos a nuestra querida compañera Raquel Correa de Falcioni ante el dolor por la muerte de su hermana, Yolanda, que volcó su vida para la ayuda de necesitados y en especial los niños. Rogamos una oración en su memoria.

FIGUEROA DE DELGADO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado y brille para ti la luz que no tiene fin". Personal directivo, docente y maestranza del Jardín de Infantes Nº 805, participan con gran pesar el fallecimiento de la madre de la Prof. Norma Delgado y acompañan a toda la familia en este momento de gran dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

FIGUEROA DE DELGADO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. "Te rogamos Señor, esté por siempre a tu lado y hagas brillar para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, sus hijos políticos y nietos acompañan con profundo dolor y tristeza a su querido amigo Pedro y familia, elevando oraciones pidiendo por su eterno descanso.

GÓMEZ ACUÑA, ERMILIA MABEL (q.e.p.d.) Fallecio el 19/3/21|. Prof. María Mercedes Barraza, Prof. José Galván y Prof. Pedro Barraza, participan el fallecimiento de la hermana de su excompañera y amiga Roxana Gómez Acuña. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GÓMEZ ACUÑA, ERMILIA MABEL (q.e.p.d.) Fallecio el 19/3/21|. Prof. Mercedes Ferez, acompaña con gran afecto a su expreceptora y amiga Roxana Gómez Acuña, por la pérdida de su querida hermana. Ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Su esposo: Pedro Pablo Gauna, sus hijos: Silvia, Karina, Anyi, Candela, Juan y Jorge, hijos pol. y nietos participan su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement.de San Marcos. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. María Eugenia, María Inés y Susana Manzur, despedimos con gran cariño a Cacho, agradecidos de haberlo tenido de vecino tantos años junto a su querida familia y haber gozado de su sincera amistad, solidaridad y generosidad. Descansa en paz junto al Señor. Rogamos oraciones en su memoria y bendiciones para su familia.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Cachito querido, fuiste un ejemplo de esposo, padre, abuelo y amigo, te recordaremos siempre con alegría porque eso transmitías. Un fuerte abrazo a tus hijos y nietos, sentimos mucho dolor por tu partida. Tus amigos Carlos Areal y María Rosa Hazam y sus hijos Juan Pablo, Eugenia, Carlos y Laura.

LACUBE DE AGUIRRE, LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. María Fernanda Barbesino y familia acompañan a su amiga Graciela en este dificil momento, rogando oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE MAUD, OLGA PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. "Que Dios te reciba en su casa como te mereces y brille para vos que no tiene fin". Su hija Nena, su hijo político Marco, sus nietos Guillermo y Gonzalo. Tus bisnietos Máximo y Francisco participan su fallecimiento.

MUAS DE LLANIVELLI, LIDIA LIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Sus hijos Patricia, José, Silvia, María Llanivelli, h/pol, Lila, Ramón Bulacio, Roque Migel, nietos, Mistica, Valentina, Ramón, Esteban, Matías. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Querida Elsita un gran dolor nos causó tu partida, pero vivirás en el recuerdo mío y de mis hijos por la gran persona que fuiste, llena de bondad y sinceridad. Vuela Alto, tan algo que llegues a los brazos de María Reina Inmaculada a la cual serviste muchos años. Acompañamos a su hija Teresita en tan irreparable pérdida. Norma Correa de Miggitsch e hijos Juan, Luis y Liz. Pedimos una oración en su memoria.

ROBLES, SELVA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su hija Angelica Vélez, sus hijos, Tomas, Juan Cruz y José Vélez, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado parque de la paz, cob Hamburgo CIA de seguros servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel. 4219787.

RODRÍGUEZ DE QUINTEROS, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su hija Reina del Valle, su nieta Lorena Rojas y su bisnieto Gerónimo Zanoni, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE QUINTEROS, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Ana María Bobba, Luis Zanoni, Carlos Zanoni, Ana María Zanoni, Gabriel Viola, Paola Suárez, participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

TREJO, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Agalo, Picolino y Santi Avila, participan muy consternados el fallecimiento de su gran amigo "Trejito" y hacen llegar sus condolencias a toda la familia. Ruegan una oración en su memoria. Las Termas.

DÍAZ, MIRTA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Te recuerdo con un dolor inmenso porque nunca imaginé separarme de ti, llevo tu voz y tu sonrisa grabados en mi mente y tu imagen por siempre guardada en mi corazón. Su madre Reina Diaz y su hermano Ramon Luna y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

DÍAZ, MIRTA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Mas que extrañarte, me haces falta, más que sentir tu ausencia, te necesito, más que una despedida, tu adiós se llevó una parte de mi vida. Su compañero de vida, Dante Cuenca y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijo nuestro fue tan difícil escuchar que habías partido,que nunca más estarías a nuestro lado,que tú sonrisa quedaría en nuestros recuerdos y que tu voz solo quedaría en el eco de nuestras memorias, pero a pesar del gran dolor que llevamos hace 9años y 3meses, solo nos queda agradecer por tu amor y tener la certeza que no es el último adiós,sino un hasta luego.Te extrañamos siempre, tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila y demás familiares nos reuniremos hoy a las 19hs en tu gruta para elevar oraciones en tu querida memoria.

IBÁÑEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Hoy al cumplirse un nuevo año desde tu fallecimiento, te queremos dedicar unas sencillas pero muy sentidas palabras con el corazón: Jamás podremos olvidarnos de ti, parece ayer el día que partiste. Te extrañamos y amamos. Siempre estás presente en nuestros pensamientos y corazones. Tu familia ruega oraciones a 3 años de tu partida a la Casa del Señor e invitan a la misa hoy a las 9 hs en Catedral Basílica. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORVALÁN DE FILENI, ADA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su hermana Delia Angélica Corbalán de Farías Ponce, sus hijos Gabriel, Karina, Estrella, participan con dolor y acompañan a sus hijas y marido en este momento tan doloroso, esperando el descanso eterno. Rogando oraciones en su memoria.

JANOVICH, MILÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|.Inolvidable don Milán, como deportista, como profesional, como persona. Pedro García, Carolina Gerez y familia acompañan a su hijo Lucho en tan dolorosos momentos.

JANOVICH, MILÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su amigo Guillermo Luna Herrera participa con dolor el fallecimiento del maestro Milán Janovich y acompaña a su familia en el dolor.

JANOVICH, MILÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. APNYCRSE. La asociación de pilotos navegantes y concurrentes de Rally Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de un gran en el deporte automotor de Santiago del Estero. Ruega una oración en su memoria.

JANOVICH, MILÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Angel Álvarez y flia, participan con tristeza del fallecimiento de Milán y abrazan a su familia e hijos. Ruegan una oración en su memoria.

JANOVICH, MILÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Cr. Julio R. Marañon acompaña en el dolor a su amigo Riky y a su hijo por el fallecimiento de su padre. Ruega una oración en su memoria.

JANOVICH, MILÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Ing. José Félix Alfano, su esposa Marcia Valladares e hijos participan con profundo su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JANOVICH, MILÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Juan Carlos Filanzoni y Cr. Cristian Filanzoni y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro querido amigo Ricky y elevan oraciones en su memoria.

JANOVICH, MILÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Félix Guillermo Goytea y familia, participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria..

RUIZ, DELICIA DEL VALLE (NEGRA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Vivirás en nuestros recuerdos y corazón, descansa en paz amada tía Negra. Sus hermanos, sobrinos y sobrinos nietos participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TORREZ, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Blanca Jiménez y flia, Díaz y flia Gorosito y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

FERRARIS, NÉSTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Me gusta ver al cielo y pensar en tí, bajar la mirada y sonreir, cerrar los ojos e imaginar que estas aquí". Fue un orgullo tenerte en nuestras vidas. "Besos al Cielo". Su Familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

ACUÑA DE CÁCERES, PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/09/20|. Su hijo Omar E. Cáceres y flia, ruegan una oración en su querida memoria, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

ALBARRACÍN, PERFECTO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. La directora, docentes y personal de maestranza de la Escuela Nº 1091 "Libertad" Isca Yacu, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañera Silvina Albarracín, acompañando a familiares y elevan oraciones por su memoria.

ALBARRACÍN, PERFECTO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. La Prof. Piedad del Vale Yañez y Prof. Natalia Mariana Ordoñez, participan con dolor el fallecimiento del papá de sus exalumnos silvian, Francisco y Vanesa Albarracín, ruegan por pronto consuelo a su familia y elevan oraciones por su memoria.

FEMENÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Humildad, amor, paz, son reflejos del alma de un hombre de bien. Acompañamos a su familia en especial a Dumby su adorada esposa. Descansa en paz amigo. María Elena Rojas y flia.

FEMENÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Chiqui Senki de Trotta y sus hijos Cecilia y Carlitos, Pablo e Iliana participan con dolor su partida y abrazan con cariño a Dumbi, Maite, Tessy y demás familiares. Elevan una oración a su memoria

HERRERA, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. "Vivió y amó sin detener el tiempo... porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Su hijo Joaquín, su nuera Luisa y sus nietos Fabricio, Ezequiel y Pilar, participan su fallecimiento.

HERRERA, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Sus hijos Élida, Yacqueline y Joaquín, hijos políticos, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lomitas. Dpto Loreto. Cob. Caruso cia. Arg. de Seguros. Servicio realizado por Norte Beneficios. La Plata 162. Tel. 4219787.

MOYANO SORIA, LADY ELOBEY (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Mariángeles Karina Rafael, Yris Bettiana Rafael y Gonzalo y Martin Ruiz Rafael, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MOYANO SORIA, LADY ELOBEY (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Que el Señor la reciba en sus brazos, le dé el descanso eterno y acreciente la fe de toda su familia nosotros la recordaremos como una excelente docente Srta. Lady, participamos con mucha tristeza su fallecimiento Isabel Rojas, Mario Pereyra, sus hijos Gustavo Pereyra y flia. y R. Alberto Pereyra e hijos. Se ruega una oración a su querida memoria.

URREJOLA DE GALVÁN, EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Con inmenso dolor y tristeza por tu partida Pili, gran compañera, humilde y buena persona pedimos a Dios goces de tu eterno descanso. Olga Ybarra y Antonio Díaz, participamos y extendemos condolencias a Manuel, su esposo, e hijo. Se ruega una oración en su memoria.

URREJOLA DE GALVÁN, EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Quien pasó por nuestra vida y dejo luz, resplandecerá en nuestra alma toda la eternidad. Acompañamos en sentimiento a la familia Galván - Urrejola por la irreparable pérdida de nuestra querida Pili. Elevamos una plegaria al Señor por su eterno descanso: Su amiga Nena Robles y su hija Marisa Rodríguez.

URREJOLA DE GALVÁN, EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo. su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

URREJOLA DE GALVÁN, EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Querida cuñada, madrina, comadre Dios te eligió a ti porque él necesitaba un ángel más en el paraíso; una mujer grande como fuiste en esta vida, una madre ejemplar, una esposa como ninguna, luchadora como una leona, desde siempre en la vida. Dios y la Virgen te permitieron que disfrutaras de tu sacrificio, junto a tu esposo, el ver a tus hijos realizados como profesionales, siguiendo tu ejemplo. Descansa en paz. Tu cuñados Chicha, Mini y Raul, tus sobrinos: Valeria, Mario, sobrinas nietas Agustina, Julieta, Daniela, Daiana participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración por tu eterno descanso.