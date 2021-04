FÚNEBRES | 10 de abril del 2021 -parte 1

10/04/2021 - 01:02 Funebres

Fallecimientos

- José Mario Díaz

- Julio César Carrizo

- Darío Augusto Moreno

- María Elena Ávila de Gallardo (Fernández)

- Francisco Antonio Albornoz (Clodomira)

- Ricardo Orlando Padilla (Frías)

- Ángel Javier Acosta (Atamisqui)

- Carmen Enrique Herrera (Loreto)

- Francisco Abelardo Miranda (La Banda)

- Blanca Celia Herrera (La Banda)

- Marta Teresita Serrano de Carbonel

- Ramona Sunilda Serrano

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Fuiste al encuentro con Jesús lo que reconforta nuestro dolor porque sabemos que estás en luz, descansando en paz y gloria junto al Señor. Tuvimos la fortuna de tenerte como padre, suegro y abuelo y aprendimos de ti tus valores como persona, lealtad, respeto y alegría. Atesoramos tu recuerdo y te utilizaremos como ejemplo a seguir.

Tu hijo Darío, su esposa Verónica Suárez y tus nietos Nicolás, Joaquín y Mateo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

“Si conocieras el Don de Dios y lo que es el cielo, enjuga tu llanto y no llores si me amas”.

Sus hijos Darío, Noelia, Guadalupe, Felipe, María del Huerto, sus nietos Nicolás, Joaquín, Mateo Moreno, Santiago y Josefina Gómez Moreno, participan con profundo dolor la partida de su padre. Descansa en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Para quien fue un gran compañero de vida y un padre amoroso y presente en todo momento de Rosario. Te despedimos con gran dolor. Siempre vivirás en nuestros corazones.

Tu Sra. María Conesa y tu hija Rosario, rogamos por tu Feliz Resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

El senador nacional don José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

El presidente del Partido Justicialista, Santiago del Estero, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

El secretario general del Partido Justicialista, Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra Matilde O’Mill, y el Sr. Secretario Legal y Técnico, Dr. Joaquín De Arzuaga, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Diputados provinciales, Bloque Partido Justicialista participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Con dolor, con mucha tristeza, te despido pero no para siempre… Hasta pronto. Estarás siempre presente en mi vida. Consuelo para sus hijos. María Claudia Alegre Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Julio David Alegre Paz, su esposa María Alejandra Mantinian, sus hijos María Emilia, Nahim, Ignacio; María Julia Alegre Paz, su esposo Juan Pablo García, sus hijos Pedro y Pablo; María Claudia Alegre Paz, sus hijos Facundo y María Milagros Herrera Alegre y Lylian Paz de Alegre, participan con profundo dolor el fallecimiento de un querido y gran amigo, Darío. ¡¡Siempre estarás presente en nuestros corazones!!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

“Que brille para la el la luz que no tiene fin”. Su amigo Mario Rodolfo de la Silva y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Sus amigos de Farmacia Argañarás, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Manuel Argañarás, su esposa Marta Josefina Agüero Abal y sus hijos María Josefina y Leandro Anabalón, participan y lamentan el fallecimiento de su amigo Darío. Ruegan al Señor lo reciba en su reino y otorgue a su familia cristiana resignación. Amigo, descansa en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Economía CPN Atilio Chara participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Vecinos de bloques del Sector II del Bº Palomar, participan el fallecimiento de su vecino y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Tus amigos Dr. Edgardo Sergio Rogel y Dra. María Luisa Montoto y familias acompañan a su familia en este momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SALVADOR FLORIDIA (Turilo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Su hija Sandra, su hijo político Manuel y su nieta Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Jardín del Sol. Se ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SALVADOR FLORIDIA (Turilo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Su hijo Gerardo Valentín, su hija política Marta Graciela, sus nietos Gerardito, Leandro, Agustín y su bisnieto Nachito participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Jardín del Sol. Se ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SALVADOR FLORIDIA (Turilo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

El diputado provincial, Dr. Juan Manuel Baracat y sus hijas Maiara y Justina Baracat, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su entrañable amigo, diputado Gerardo Floridia. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de hondo pesar. Frías.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SALVADOR FLORIDIA (Turilo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Sus hermanos Humberto Titi Floridia Melín, su esposa Lucy de Floridia, sus sobrinos Mariel Floridia de Saá y Claudio Sáa; sus sobrinas nietas Hilen Zuleika y Zahira Ayelén Saá Floridia participan con dolor el fallecimiento de Turi, hijo, hermanos, hermanos políticos, padre, abuelo, tío, eras especial en tu viuda. Acompañamos en tan irreparable partida y elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SALVADOR FLORIDIA (Turilo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Chelo y Alva Pavón se unen al dolor de la familia Floridia ante el fallecimiento del padre de Pipi y familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. MANUEL ANTONIO LLARRULL

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 7/4/21 y espera la resurrección.

Nuestras más sinceras condolencias a las familias en duelo. Rezamos para que el buen Señor le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Sus ex compañeros de la Dirección General de Catastro de la Pcia. de Santiago del Estero, Ing. Héctor Mario Angeleri, cuerpo de profesionales, técnicos, personal administrativo, choferes y personal de maestranza de la repartición participamos con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera director de esta institución y nos dejara hermosos recuerdos de su compañerismo y desempeño. Rogamos se eleven oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. MANUEL ANTONIO LLARRULL

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 7/4/21 y espera la resurrección.

Nuestras almas están con gran dolor al escuchar la pérdida tan prematura e injusta de esta persona. Lo conocíamos, apreciábamos y admirábamos. Por siempre permanecerá en nuestros recuerdos. Sus ex compañeros del Departamento Administrativo Contable de la Dirección General de Rentas de la Pcia. de Santiago del Estero, C.P.N. Pablo G. Garzón, Lic. Maria Cristina Camacho, C.P.N. Mauricio Rodolfo, Manuel Nieva, Viviana Herrera, Oscar Soria, Monica Pages, Nieves Martinez y Ricardo Medina participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro ex Director y Rogamos se eleven oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. MANUEL ANTONIO LLARRULL

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 7/4/21 y espera la resurrección.

Héctor Banco y familia, participan con su fallecimiento y acompañamos a mi madrina Coca y demás familiares en este momento de dolor. Siempre lo recordaremos como una persona de bien. Rogamos una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AMADO SALOMÓN

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 7/4/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Economía CPN Atilio Chara participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA TERESITA SERRANO DE CARBONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/21 y espera la resurrección.

“Padre, nuestra amada madre, abuela, suegra y amiga de corazón ha partido a tu casa. No hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el alma, pero tenemos el consuelo y la paz de que se fue amada por todos nosotros y está con vos en la casa celestial para comenzar su nueva vida a tu lado, Señor”.

Sus hijos María Laura, María Marta y Jaime, sus hijos políticos, sus nietos Juan Ignacio y Silvia, Ariana, Antonio, Ornela, Fiorela, Pía y sus amigos Carolina y Raúl pedimos una oración en su memoria y recordamos con mucho amor los momentos compartidos con tan hermosa persona.

INVITACIÓN A MISA

OSCAR ALFREDO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/4/21 y espera la resurrección.

Viejo, nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestros corazones. Tu esposa Liliana, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa en la parroquia Santo Cristo hoy a las 20.30, al cumplirse los nueve días de su partida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADRIÁN GIMÉNEZ BERTOLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

“Que brille para el la luz que no tiene fin”. Leonardo Nazer, Ricardo Nazer y sus respectivas familias; participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Adrián. Acompañan a toda su familia en tan terrible pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

IRMA ESTHER SALAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/11 y espera la resurrección.

Nadie muere para siempre, si vive en el recuerdo de los que la amaron. Hermana estás en el corazón de todos nosotros. Tus hermanos Leonor y Carlos Salas y sus respectivas familias, hijas Patricia y Marcela y sus flias., con la ayuda de Dios, tratamos de superar tu ausencia física. Descansa en paz, junto a nuestros padres Angélica y Jacobo Salas. Rezaremos en vuestras memorias el día sábado 10/4/21 en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 horas.

INVITACIÓN A MISA

SANTIAGO NASSIF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/18 y espera la resurrección.

Es muy complejo explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada momento de nuestras vidas. Tu partida siempre será el vacío que nadie podrá jamás llenar. Tu ausencia duele como el primer día. Dios concédele la paz eterna, descansa, nosotros sabemos que ahora estás bien y nos cuidas como siempre.

Su esposa Coty Jorge, sus hijos Silvia, Lic. Daniel y Dr. Eduardo Nassif con sus respectivas familias invitan a la misa hoy 19.30 hs, en la iglesia San Miguel Arcángel de Suncho Corral al cumplirse 3 años de su partida al reino de Dios.

INVITACIÓN A MISA

VANINA ESTHER MARTÍNEZ DE CORBINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/20 y espera la resurrección.

Hijita mía todavía no entendemos que repentina y dolorosa fue tu partida, hoy no estás físicamente pero estás entre nosotros todos los días con tu espíritu alegre, en nuestras charlas, en una anécdota, en un almuerzo familiar, hoy estás en cada uno de nosotros, tan presente que duele, nuestros corazones no estaban preparados para ello. Cuando alguien al que amas se convierte en nuestro recuerdo, la memoria se transforma en un tesoro. Vuela alto amor de mi vida. Te amamos. Te extrañamos. Descansa en paz en los brazos de nuestro Dios, amada hija con mi ángel Baltazar. Tus desconsolados padres Mary y Orlando, tu hermana Vero, tu sobrino Thiago, tu hijito Gael y tu esposo Francisco invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la catedral Basílica con motivo de cumplir un año de su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

EMMA LUISA ELJALL DE JIMÉNEZ

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 10/4/20 y espera la resurrección.

Amada mamá, esposa, amiga, te recordamos y renacen tus abrazos y palabras de aliento, seguimos aquí extrañando tu amor y amando tu recuerdo. Gracias a Ti reconocemos que el mayor tesoro no es aquel que acumulamos aquí en la tierra, sino aquel que guardamos en el corazón.

¡¡¡Dejaste un vacío enorme, te amaremos siempre, descansa en paz!!!

Su esposo Francisco del Carmen Jiménez, sus hijos Rodolfo, Estela, Mónica y sus respectivas familias, oficiarán una misa en la Iglesia Catedral Basílica hoy a las 20 hs., al cumplirse un año de su partida al Reino del Cielo. Elevamos oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

LEOPOLDO ALBERTO VEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/4/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Carlos Alberto, Juan Pablo, Sebastián y María Isabel, hija política Agustina y nietos Patricio, Valentino y Joaquín, invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Elevando oraciones por su eterno descanso y su feliz resurrección y en agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en estos momentos de dolor ante su partida la Casa del Señor.