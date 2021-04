FÚNEBRES | 11 de abril del 2021

11/04/2021 - 02:45 Funebres

FALLECIMIENTOS

10/04/2021

José Mario Díaz

Hugo Alberto Urquiza

Edmundo Gustavo Aurelis

Esther del Valle Santillán

Angélica Rosa Paz

Elvira de Jesús López

Sofía Argentina Manzur de Casaubon (Loreto)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EDMUNDO AURELIS (q.e.p.d.) Se durmió en la paz de Señor el 10/04/21 y espera la resurrección.

Acompañamos con el sentimiento y el corazón en tan dolorosa pérdida, a queridos Miguel Hugo, Rossana, Miguelito y Martín. Elevamos oraciones por su alma. Nene, Pelusa e hijos.

MARÍA TERESITA BERDAGUER DE SORIA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/4/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARÍA TERESITA BERDAGUER DE SORIA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/4/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

MARÍA TERESITA BERDAGUER DE SORIA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/4/21 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍA TERESITA BERDAGUER DE SORIA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/4/21 y espera la resurrección.

Adriana Ick y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MARÍA TERESITA BERDAGUER DE SORIA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/4/21 y espera la resurrección.

María Waldina Agüero de Rigourd, sus hijos Waldina y Gustavo, Fernanda y Alejandro, Carlos y Laura participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan una oración en su memoria.

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

El director del Hipódromo 27 de Abril José Tarchini, subdirector Alberto Suárez, coordinador general Marcelo Banegas, presidente de la comisión de carreras Carlos Tragant, secretario Roberto Villalba, los vocales José Muratore, Roberto Seleni, Víctor Villalba, Leopoldo Llavar, Roger Paz, Carlos Pérez, Pedro Speziale y Héctor René Tévez, empleados administrativos, personal de maestranza y trabajadores del Turf, participan con profundo dolor el fallecimiento del exintegrante de la comisión de carreras de esta institución. Ruegan una oración en su memoria.

ING. MARIO ARNALDO DONZELLI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/21 y espera la resurrección.

Cuesta aceptar tu partida, fuiste un ejemplo de hermano, esposo, padre, tío y profesional, un ejemplo de vida vivida, gracias infinitas, vuela alto y descansa en paz.

Su hermana Cristina Donzelli, sus sobrinos Julio, Claudia y Fernanda Bravo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOFÍA ARGENTINA MANZUR DE CASABOUN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/4/21 y espera la resurrección.

CPN Jorge H Vittar, su esposa CPN Inés Casaubon e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Ruso en este difícil momento.

SOFÍA ARGENTINA MANZUR DE CASABOUN. (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/4/21 y espera la resurrección.

CPN Joffre W. Casaubon y flia. Participa con dolor su fallecimiento.

SOFÍA ARGENTINA MANZUR DE CASABOUN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/4/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, Don José Emilio Neder participa su fallecimiento.

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Su compadre Dagoberto Díaz e hijos y su ahijado Santiago participan y acompañan a su esposa Laura Broggi e hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

José Félix Olivares, María Teresa Migueles, sus hijas María Laurencia y Dora Cecilia Olivares Migueles y sus familias. Participan su fallecimiento y acompañan con profunda pena a su familia. Querido Darío gracias por tu capacidad, puesta al servicio de tu provincia. Misión cumplida Descansa en paz.

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Ingrid Salomé Kunst participa su fallecimiento y acompaña a María del Huerto en este difícil momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

Dr. DARÍO AUGUSTO MORENO (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

La Secretaría de Deportes de la Provincia de Santiago del Estero por intermedio del Prof. Carlos Dapello, participa su fallecimiento y acompaña a la familia.

MARTA TERESITA SERRANO DE CARBONEL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/21 y espera la resurrección.

Enrique Westberg y el personal administrativo de Super Nataly participan del fallecimiento de la Sra. María Teresita Serrano de Carbonel, acompañan en el dolor a la contadora Ornella Cinquegrani.

INVITACIÓN A MISA

CANDELA ELIZABETH NAVARRETE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/4/14 y espera la resurrección.

Mi querida hija Cande a siete años de tu partida te seguimos recordando con mucho cariño y alegría. Agradezco a Dios por haberte tenido en tu paso por esta vida. Siempre presente en mi mente. Tu mamá, hermanos y sobrinos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santa Lucía.

AGRADECIMIENTO

CARLOS ALEJANDRO LUNA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/3/21 y espera la resurrección.

“Jesús de la Divina Misericordia, en Ti confío”.

Su familia agradece infinitamente al equipo médico del Sanatorio Central Banda, en especial al Dr. Luis Daud, enfermeros y personal de servicio de la institución; a sus médicos y enfermeros personales, al Sacerdote José Guadalupe Prado Guevara, de la Iglesia Santiago Apóstol, a los amigos, ex compañeros de trabajo, vecinos y a todas las personas que ofrecieron sus oraciones y expresaron palabras de aliento y consuelo en los dolorosos momentos de su partida.

Que Dios, nuestro Señor, esté siempre presente con su amor en vuestras vidas.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su amiga Mónica Muñoz participa su partida al Reino Celestial. Es difícil la despedida, pero sé que en cualquier rincón del cielo, serás tan feliz como lo fuiste entre nosotros. Desde ahí, te pido que nos guíes a todos los que te amamos en esta tierra. Amiga querida, descansa en paz.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su esposa Fani Sayago, sus hijos Gustavo y Miguel Aurelino, nietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS .

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su hermano Miguel Hugo, su hna. política Rossana Cavallotti, sus queridos sobrinos Miguel y Martín participan profundamente conmovidos su fallecimiento. Elevamos oración

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su hermana Inés Aurelis, su sobrina Ana Andrea González participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Ángel y Gladys Favaro e hijos con sus respectivas familias, participan con profundo dolor la partida del vecino y amigo Edmundo y acompañan a su esposa Fanny, hijos y hermanos. Rogando por el descanso eterno de su alma.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia Gubaira, María José Gubaira y Mariano Gubaira, hijo pol. y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Pedimos Oraciones por su memoria.

AURELIS, EDMUNDO G. (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Graciela Rojas Alcorta de Jorge participa con profundo dolor su fallecimiento, eleva oraciones en su memoria y acompaña a su familia en tan dolorosa circunstancia.

AURELIS, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gabriela, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina y sus nietos lamentan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Raúl José Jalaf, sus hijos José Luis y Julieta, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Edmundo. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de hondo pesar. Frías.

AURELIS, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Raul José Jalaf, Gladys Isabel Jalaf de Colacioppo, Edis Vilma Jalaf de Tain y Roberto Jorge Jalaf, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios lo tenga a su lado y eleva oraciones en su querida memoria.

AURELIS, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. La comisión directiva de La Cooperadora "Dr. Francisco Viano", del Hospital Independencia, participa con dolor el fallecimiento del esposo de la Sra. presidente Fanny Sayago.

AURELIS, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Alva P. de Escontrela y familia se unen al dolor de Fanny, ante el fallecimiento de nuestro querido Edmundo!! Nuestras oraciones.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. El Rotary Club Francisco de Aguirre y La Rueda de la Amistad participan con pesar el fallecimiento del hermano de sus amigos Rossana y Miguel Hugo Aurelis.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan el fallecimiento de Edmundo y acompañan con afecto a sus hermanos y familia.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Hijos de Pedro Sayago: Eduardo, Amalia, Fany y Ramona Sayago Moya, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Edmundo, y acompañan a la familia Aurelis en este difícil momento. Rogando a Dios cristiana resignación.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Dr. Aldo David Molina, su esposa Amalia, sus hijos Dra. Ana Cecilia, Eugenio y Esteban Molina, acompañan a Fany en este difícil momento. Rogando a Dios cristiana resignación.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Cr. Pedro Sayago, Aída y su hija Gaby, acompañan a Fany en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Hugo Lettari, Ramona Sayago y sus hijos Juan, Ignacio y Mauricio, acompañan a Fany en este doloroso trance, rogando a Dios cristiana resignación.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Los amigos de Fany: Vicky, Tere y Miguel Campos con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Tucho Gorosito y familia, acompañan con mucha tristeza a su esposa Fany y familia. Rogamos una pronta resignación.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Víctor Mario Heredia e hijos, acompañan a Miguel Hugo, Sara Inés Aurelis y su esposa Fani. Ruegan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Bruno Migliorini, su esposa Claudia Cavallotti y sus hijos Gisella y Bruno Ignacio acompañan a sus hermanos Miguel Hugo, Rossana e hijos, con profundo amor, en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones por su descanso.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Empleados de la empresa El Puntano Gustavo Garay, Jorge Pacheco, Rubén Giménez,Jorge Leguizamón, Roberto Cáceres, Rodolfo Torres, José Tarantino, Marcos Pérez, Daniel Gómez, Alejandro Olle , Pedro Santillán. Participan del fallecimiento de su amigo y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Empleados de la empresa El Puntano Gustavo Garay, Jorge Pacheco, Rubén Giménez,Jorge Leguizamon, Roberto Cáceres, Rodolfo Torres, José Tarantino, Marcos Pérez, Daniel Gómez, Alejandro Olle , Pedro Santillán. Acompañan a su compañero y amigo Gustavo Aurelis en este difícil momento por el fallecimiento de su padre.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Martha Zelarayan y familia, participa con profunda tristeza el fallecimiento del hermano de su amiga Margarita, acompañan a la familia en este doloroso momento. Las Termas.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. La comisión directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Profesora Baleani y a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Propietarios, Encargados y Empleados de las Estaciones de Servicio de Abdala Hnos. S. R. L. y Petrolider S. R. L. , participan con profundo pesar el fallecimiento del papá de su amigo Jorge. Se ruega oraciones en su memoria.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Quien pasa por tu vida, dejando huella y luz a de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. Su amigo y vecino Víctor Hugo Villalba y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus vecinos Pichy, Pelu, Jorge y Fredy Santillán con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y apreciadas hermanas en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Pichy Santillán de Pérez, su hija Tessy y nietas María de Jesús y Celeste despiden al querido vecino Segundo ,descanse en paz!! Saludamos a Nora, hijos, nietos y hermanas. Ruegan oraciones en su memoria-

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Gustavo, José Luis, Tate, Beky, Alejandro, Julio y Ariel participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Jorge en este triste momento

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su hermana Maria Victoria, sus sobrinos Sole y Carlos Laplace, Lucas y Ángeles Lencioni y sus sobrinos nietos te despedimos con mucho cariño. Te vamos a extrañar mucho y acompañamos a tus queridos hijos y nietos en este momento tan doloroso. QEPD

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su prima Alicia Degano, sus hijos: Ma. Luisa y Gustavo, Paco y Eugenia y Ma. Florencia García Degano y sus nietos, participan con inmenso dolor el fallecimiento de querida prima y tía, acompañando a toda su familia en este doloroso momento

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su sobrina Cecilia Degano y Enrique Agüero, sus hijos Lucas, Juan Pablo y Javier junto a sus respectivas familias, acompañan con oraciones a sus hijos y nietos en este difícil momento.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Sus sobrinos Angélica María Degano y Omar Jugo, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía, participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos en este doloroso momento.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Carlos Enrique Soria, Analía Mercedes Arce junto a sus hijos María Mercedes, Carlos Gonzalo, María Paula y Joaquín, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos en este triste momento

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. María Adela Argüello y sus hijos María Alejandra, Carlos Enrique, Mariano y Federico José y sus respectivas familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos y sobrinos en este triste momento.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Pablo Mariano Arce, su esposa Andrea Paz y sus hijos Felícitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido amigo Pope y ruegan oraciones en su memoria y consuelo a toda su familia.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos: Alfonso, Anabel, Pablo, Analia y Ana María y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Leticia Elena Jozami, sus hijos Carlos, Marcela, Mariano, Diego, Guillermo y Pablo Parra con sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor a Pachi, Huertito y Benjamín en este difícil momento, por tan irremediable pérdida.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo solá y respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus famliares. Ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando, Exequiel Khalil y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a toda su familia.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Dr. Eduardo Contato Carol y Sra. Felicitas Degano, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando una oración en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. María Rosa, María Eugenia y María Luisa Rímini Olmedo junto a sus hijos despiden con profunda tristeza a su entrañable amiga Tere y acompañan a su familia con el cariño de siempre. Elevan una oración en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Beatriz Meossi de Cáceres y Cecilia Meossi de Noriega, participan con tristeza su fallecimiento y elevan oraciones por el descanso de su alma.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. María Eugenia Berdaguer, Alberto Paz, sus hijos Jerónimo y Francisco y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. María Rosa Berdaguer, sus hijos Federico y Milagros, sus nietos Mae, Agustina, Pilar, Martina y Facundo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y Maria del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Diego Basualdo, sus hermanos y respectivas familias, despiden con dolor a la mamá de sus amigos, vecinos y amigos de toda una vida, en al Fe del recuentro eterno piden a Dios consuelo a sus seres queridos

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Any Mosso, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento, y elevan oraciones por su eterno y gozoso descanso.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Mónica Martilotti, sus hijos Marcela, Mariano y Santiago Bonacina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Francisco Cerro, María Mercedes Clusella; sus hijos Francisco y Antonela, Sebastián, Magdalena y Delfina y su nieto Francisco participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Elena Cornejo de Mansilla, sus hijos Mercedes, Betina, Florencia, Jaime y María Elena y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Cecilia Degano y Enrique Agüero, Adriana Ick, Gregorio Degano y Elena Basbus, Alfredo Degano y Lastenia Sal, luis decano y Mercedes Di Pierro Angélica Degano y Omar Jugo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tere y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

DONZELLI, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

DONZELLI, MARIO ARNALDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Su entrañable amigo y colega Ing. Horacio Coria, su esposa Martha Herrera, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Tere y hermana Cristina. Elevan oraciones en su memoria.

DONZELLI, MARIO ARNALDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a su esposa Teresita e hijos en este momento de dolor.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Francisco E. Cerro, María Mercedes Clusella Cornejo y flia. participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. "Ve entonces, come tu pan con alegría y bebe tranquilamente tu vino, porque a Dios ya le agradaron tus obras". (Ecl.9,5-7). Belén Herrera y familia, Dorita Ponce Faila, Enrique Herrera y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento. Acompañan a su hermana Margarita y familiares en estos momentos de dolor. El Señor los colme de consuelo, fortaleza y bendiciones. Elevamos oraciones a su querida memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Maria Beatriz Taboada, Mariana del Valle Lucatelli y María Silvina Yagüe, participan con profundo dolor del fallecimiento de su querida amiga Paquita Fantoni, acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". QEPD

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (Paquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Maria del Valle Sgoifo participa su fallecimiento. Eleva oraciones por su feliz resurreccion y acompaña a su hermana Marita y familia en este momento de dolor.

FLORIDIA, SALVADOR (TURILO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus sobrinos Pini, René, Cacho, Chichi y Cusi Rojas y sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su querida memoria.

FLORIDIA, SALVADOR (TURILO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus sobrinos Chichi y Sandra e hijos Mati, Agui, Edu y Tomi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su querida memoria.

GALLAR, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Partir a la casa del Señor rodeado de tanto amor , es señal que caminamos dejando huellas imborrables". Mirta y Eduardo Sily acompañan con cariño a su hijo Gonzalo y familia pidiendo pronta resignación.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. "Jehová es mi pastor nada me faltará, en lugares de delicados pastos, me hará descansar". Su sobrina Romina Santillán y sus hijos Clarita, Patricia y Andrés, Noelia y Luis, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. Personal directivo, administrativo, docente, de maestranza, alumnos del Colegio Cristobal Colón, participan el fallecimiento del suegro de la asesora pedagógica Prof. Mariela Campos. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. "Que el Señor nuestro Dios te conceda la paz eterna". Siempre permanecerás en nuestros corazones. Su cuñada Clara Rosa Ramírez, hijas y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (Noli).(q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Señor ya está ante ti tu hijo a quien has hecho en esta vida un ser de muchas cualidades que hizo de nosotros tenerle un gran cariño, hoy con mucha tristeza y dolor acompañamos a su madre nuestra querida Coca y demás fliares. Sus tíos Elías Sáadi, María Hallak, Victoria Sáadi y flia., Yanie Sáadi de Palazzo y flia., Espiritualmente acompañamos ante tan irreparable perdida, rogamos por su eterno descanso y brille para el la luz que no tiene fin.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/21|. Ricardo Touriño y familia, despide al apreciado amigo Manuel y acompaña a su familia en estos momentos de tanto dolor.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing.(q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares y amigos en estos dificiles momentos. Se eleva una oración en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/21|. Querido Noly hoy te despedimos tus compañeras de la Promocion Peritos 71 con el eslogan que nos caracterizaba "Como nosotros no hay ninguno". Eras un compañero atento a nosotras, para ti nosotras intocables. Disfrutando tu bondad ocurrencias bromas, risa, canto, charlas hasta a la distancia siempre con una sonrisa gestamos lazos de amigos. Amigo no has muerto solo has ascendido a otro nivel. Que Dios te brinde sus mejores mieles para que disfrutes de ese nuevo nivel en el que hoy estás. Hasta que Jesús nos llame a su encuentro. Ana Nattero, Marta Inés Rodriguez, Cristina Faes, Xenia Constantinidi, Gorga Gigena, Lily Diaz Yolde, Rosita Yoca, Lidia Perversi, Ana Lia Alegre.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Su hija Ramona Elvira Barrera, nietos Guillermo, Sebastian, Mariana, bisnitas Agustina, Guillermina Sofía, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Su sobrino Abdala, Carlos tomas, David Noelia de Abdala y sus hijos Gabriela, María Eugenia, Cecilia, Carlos Tomas (h), Gómez Ild participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Hugo y Mary y sus hijos Silvina, Romina, José y Milagros Pallazzi, participan con mucho dolor el fallecimiento de su amiga y vecina Doña Elvira, y acompañamos con inmenso cariño a Muni y Guilli en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Las amigas del taller de su hija Muni acompañan con profundo dolor su partida, Marilu Juárez de Barraza y Gudalupe, Nella Hollemaert, Amelia Ordóñez, Ana Inés Ducca, María Nieves y Lila Perracini. Rogando una oración en su memoria.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Elvira de Jesús López y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Ramona Barrera, docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y a sus afectos.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Elvira de Jesús López y acompañan en el dolor a su nieta, Cecilia Abdala, integrante de la Escuela para la Innovación Educativa y a sus afectos.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. El decano, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Elvira de Jesús López y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Ramona Barrera, docente de dicha Facultad y a sus afectos.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. La directora, Dra Ofelia Montenegro de Siquot, junto al equipo, que integra la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Elvira de Jesús López y acompañan en el dolor a su nieta, Cecilia Abdala integrante de la EIE y a sus afectos.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Los compañeros de su hija Muna de la cátedra de Administración I, María Luz Palomares, María Diaz, Jorge Castillo, Marcela Molina, Claudia González Corral, Ulises Barbieri, Mariana Saad Giuliano, Fabián Ledesma y María Inés Castiglione participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Ibáñez Luis y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oración en su memoria

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Marcela Lami, Carlos Soza e hijas, acompañan a su querida amiga Munita y a Guillermo en este momento tan difícil para ellos.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Julieta Soza, participa con tristeza el fallecimiento de la abuela de su amigo Guillermo y reza para su eterno descanso.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Querida Turca, gracias por el amor que nos brindaste. Te llevaremos eternamente en nuestro corazón y te vamos a extrañar mucho. Carlos y Faby, Santi, Facu, Luisina, participan con dolor el fallecimiento de la abuela Turca y acompañan a Muni y sus familiares en este difícil momento.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su tía Zulema Salvatierra e hijas, con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Raúl José Jalaf y Roberto Jorge Jalaf, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios lo tenga a su lado. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO (Dip. Pcial. MC) (q.e.p.d) Falleció el 8/4/21|. Ricardo Alfonso Aye y su esposa Lucy Valdez lamentan profundamente el fallecimiento del apreciado amigo Dario, incansable defensor de la santiagueñidad. Que Dios lo reciba en su Reino y le dé descanso eterno. Elevamos oraciones en su memoria. Frias.

MORENO, DARÍO AUGUSTO (q.e.p.d) Falleció el 8/4/21|. Dra. Nerina Cansinos Soria y toda su familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus compañeros de 5to. Año "E" Promoción 1969 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, despiden con dolor al querido amigo. Pedimos a Dios descanso eterno para tu alma. Te recordaremos con el cariño de siempre, por tu presencia y compromiso por todo lo que has sido. Abrazos a sus hijos en estos momentos de dolor.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Leandro Antonino Taboada, María Inés de Gorostiza de Taboada y sus hijos María José, Leandro Antonino y María Soledad participan con profundo dolor la desaparicion fisica de su entrañable amigo y ruegan resignacion a sus familiares.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. La comision de Investigación Histórica del Gral. Antonino Taboada y Manuel Taboada participan con pesar el fallecimiento del Dr. Darío Moreno, vocal titular de la misma y ferviente defensor de las raíces santiagueñas. Ruegan una oración en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Osvaldo Trógolo y su esposa Irma Bravo Carabajal participan con dolor su fallecimiento, "Que brille para el la luz que no tiene fin".

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Francisco E. Cerro y flia. participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 8/4/21|. Dra. Nerina Cansinos Soria y toda su familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 8/4/21|. Mele Buxeda, José Maria Masip y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Remo Eduardo Terzano y familia, lamentan profundamente su fallecimiento y por este medio hacen llegar condolencias a sus familiares. Ruegan por su eterno descanso.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Carlos Ricardo Tragant, María Marcela Pinto y Facundo Tragant Pinto, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Darío y acompañan a los familiares en este difícil momento.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Mario Roberto Abalos participa con pesar su fallecimiento, acompaña a su familia en estos momentos de dolor y eleva oraciones por su eterno descanso.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Carlos R. Tragant, José Muratore, Víctor Hugo Villalba, Roberto Selenis, Hugo Llavar, Dr. Roger Paz, Miguel Speziale, Carlos Pérez, Nelson y Esteban Salazar, Roberto Villalba, compañeros en la comisión de Carreras del Hipódromo 27 de Abril, participan con dolor el fallecimiento de su compañero Darío y acompañan a los familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su compañero y amigo Edy Salomón y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 8/4/21|. Ricardo Alfonso Aye y su esposa Lucy Valdez lamentan profundamente el fallecimiento del apreciado amigo Darío, incansable defensor de la santiagueñidad. Que Dios lo reciba en su Reino y le dé descanso eterno. Elevamos oraciones en su memoria. Frías.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Dr. Miguel Ángel Barrera Martinez participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Jorge Alberto Gómez Paz y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 8/4/21|. Carlos B. Weyenbergh participa con pesar su fallecimiento y acompaña a toda su familia en estos difíciles momentos.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Corocho Tevez y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. La comisión regional del Río Bermejo manifiesta su pesar por el fallecimiento de quien fuera director Representante por la Provincia de Santiago del Estero en el Directorio e impulsor de importantes proyectos hídricos en la provincia. Expresamos nuestras condolencias como muestra de respeto y apoyo a su familia y amigos.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Carlos R. Medina y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Darío, excelente persona, con quien tuve el orgullo de trabajar muchos años. Ruega oraciones en su memoria y abraza a sus familiares en este doloroso momento.

PAZ, ANGÉLICA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Sus hijos Gogi, Tito, Negro, Graciela, Raquel, Eli, nietos, bisnietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina, participan el fallecimiento de la madre de su querido amigo Escrib. Felipe Ledesma. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Pianezzola y Cia. SRL, participa el fallecimiento de la mamá del Escrib. Felipe Ledesma, con profundo dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Jorge Llarrull, Guadalupe Suárez y familia, acompañamos a nuestro querido amigo Felipe y familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria y desean un descanso eterno en paz.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Desde Tucumán Titi y Nelly Goytia abrazan con cariño a Lisardo y Chini Habra por el fallecimiento de su querida hermana. Elevan oraciones en sus memorias.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Luis Alberto Guantay participa su fallecimiento, y acompaña con afecto a su hijo Felipe Matías Ledesma y a sus hermanos Lisardo Rodrígues y Chini Habra. Espera para toda la familia pronta resignación y el consuelo de la fe

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su primo Edy Salomón, participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su prima Estela Salomon y sus hijos Silvia, Mariela y Migui, participa con mucho dolor el fallecimiento de su querido Amadito.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su sobrina Silvia Fernández y sus hijos Guillermina, Lorenzo y Delfina Danna, participan su fallecimiento y acompañan a Mariela y Vivi.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Ricardo Touriño lamentan la partida de Amado y acompañao a su hija Mariela y demás familiares en tan doloroso momento.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Yoyi Suffloni de Ibarra, participa su fallecimiento y acompaña con profundo pesar en el dolor a su esposa Teresita, hijas Viviana, Mariela y demás familiares pidiendo paz, consuelo y resignación. Elevo oraciones por su descanso eterno. "Brille para El la luz eterna".

SALOMÓN, AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Señor recíbelo en tus brazos, concédele la paz eterna, y el consuelo a los seres queridos que hoy lloran su partida". Bedelía de Tec. Sup. en Enfermería de la Esc. Normal Manuel Belgrano; prof. Lilia Mendoza, Lorena Sánchez, Mariela Belizan y Raquel Isas, acompañan a su hija, prof. Viviana Salomón, prosecretaria de la Institución, y a sus familiares ante tan irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielo. Luchy Jaimez y flia participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Su esposo Ramón Maldonado, sus hijos Eduardo, Rocio, Matias, Víctor Maldonado, h. politicos Patricia, Cecilia, Sebastian, nietos y hnos. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

SANTILLÁN, ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Agradezco a Dios el haber tenido una hermana tan buena, siempre con una sonrisa en su rostro. Te extrañaremos hermana querida. Su hermano Lucho Santillan, su cuñada Fide y sus sobrinos Luis, Valeria y Yanina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Sus hermanos Mari Santillan, Lucho Santillan, Kily Santillan, Rody Santillán, Cary Santillán, Edith y Liliana, participan con profundo dolor la pérdida de su hermana Ester. Rogamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Kily, su cuñada María, sus sobrinos Noelia y Gaby, sobrinos nietos Agustin y Iara, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio parque de la Paz.

SANTILLÁN, ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. "Siempre te llevaremos en nuestro corazón". Margarita Pavón, Karina Leguizamon y Sion Zamora, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. El Centro de Jubilados de UTEDYC. , participa el fallecimiento de la hermana del presidente del Centro de Jubilados de UTEDYC. de Santiago del Estero. Luis Santillan. Se ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Bernardo Carbonel, sus hijos Berny y flia; Carlos y flia, Pablo y flia participan con profundo dolor su partida y acompañan a : M. Marta y Antonio. Jaime y Katy, M. Laura y nietos y que brille para ella la luz que no tiene fin".

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Sus amigas de la infancia de la Calle Guemes: Cuca, Dori, Choli, Pupi y Lucy, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan triste momento. Te extrañaremos y recordaremos siempre querida amiga.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Sus amigas Malena, Cuca y Choli, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Carlos Juárez y Fabiana Vicente, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga María Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Tucho Gorosito y familia, acompañan con mucha tristeza a sus hijos María Marta, Jaime, Laura y sus respectivas familias, pidiendo al Señor una pronta resignación.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Su amiga de toda la vida Evangelista Saavedra de Cruz participa con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA, OMAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su esposa Josefina, su hijo Alejandro, nietos Ahílen y Emanuel y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta La Barranca. Cob. Norcen. S.R.L.- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Tel. 4219787.

URQUIZA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Sus hijos: Marina, Hugo, Liliana y Emilio Urquiza, hijos pol., nietos y bisnietos participan su fallec., sus restos serán inhumados hoy en el cement. Jardín del Sol. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FARÍAS DE QUADRELLI, MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/10|. Cuando alguien al que amas se convierte en un recuerdo, la memoria se convierte en un tesoro. Madre querida siempre estarás en nuestros corazones. Tus hijos Lucho y Sary, h/pol, Noni, tus nietos Analía, Fernanda y Luciano, bisnietos Enzo, Leandro y Alfonso, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Catedral Basílica Ntra. Sra. del Carmen, al cumplirse 11 años de su fallecimiento.

ESPINILLO, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. A los nueve días de su fallecimiento la recordamos con tristeza y mucho dolor, pero también con la seguridad de que su alma descansa en paz, ya que es lo prometido por nuestro Padre para el final de nuestros días. Sus hijos Sandra y Manolo, Silvia y Diego, sus nietos Manuel, Iara, Enzo y Máximo. Sus hermanos Ramón y Jovita, Sobrinos Marcela, Marita, Daniela, Eduardo y Ramón, Mirta, Darío y sus respectivas flias., agradecen a quienes les brindaron su compañía y ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, RÁUL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. ¡Felíz cumpleaños hijo! En un día como hoy llegaste al mundo con tu seño fruncido y tus manitas apretadas y 52 años después emprendiste tu camino al encuentro del Señor, sereno y pidiéndome tranquilidad. Tu madre, tu amigo Lorenzo Melian, tu hermano Daniel, Roxana Camus y tus hijos Goncy, Mica y Jazmín, te saludan con amor en este día tan especial. ¡Gracias Dios mío por regalarme un hijo tan bueno!

SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Hermano querido con inmenso dolor te despedimos. Sus hermanos Chono, Roberto, René y Marina, participan con profunda tristeza. Elevamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Miguel hermano mío. No pude despedirte como te merecias, con inmensa tristeza te llevaré en mi corazón. Hasta que nos volvamos a encontrar. Señor recibelo en tu Reino y dale el descanso eterno. Su hermano Chono Sanchez, su esposa Mary, sus sobrinos Nino, Ivana, Chongui y Nimia, participan con inmenso dolor su fallecimiento.

ALBORNOZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Luis Orlando Rojas participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Franci .Eleva una oración en su memoria y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

GIMÉNEZ BERTOLI, ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Evelin, Ernesto Móttola y flia acompañan en el dolor a su amigo Raúl por la pérdida de su hijo, ruegan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin, QEPD.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. ¡No vive más el que dura más tiempo, sino el que ama más intensamente! Participan Silvia, Claudia , Rocio y Loretta del fallecimiento de su querido amigo y vecino.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. José Ramón Artaza y familia ( Daniela, José Luis y Andrea ) y sus respectivas familias, participan de su fallecimiento del amigo y vecino de siempre, Oscar. Te vas dejando un ejemplo de vida a través de tus hijos que supieron aprender tus virtudes de persona sencilla, humilde pero rica en sus valores morales, éticos y de convivencia. Nunca dejastes olvidado a tu querido barrio El Polígono, por quién dabas todo en las canchas de fútbol. Eras uno más de la época del futbol de oro de Loreto. Brillabas con luz propia por tus exquisitas gambetas y habilidad con la pelota y eras generoso con tus compañeros por que los hacías brillar con tus reflejos. Cuántos domingos las familias loretanas iban a la única cancha de fútbol que tenemos en Loreto, a dónde se disputaban y disfrutaban los partidos con alma, corazón y vida. Ahí estaba la máquina, en la cancha del Club Sportivo Loreto, era Oscar un crack acompañado por Gil Gómez, Negro Gómez, Amabrio Gómez y en el arco el querido e inolvidable Virgillo Rosales. Todos los equipos tenían su estrella, pero el nuestro era el dominante, nos dejastes muchos gratisimos recuerdos que festejabamos siempre los domingos después del partido. Seguramente, ellos estarán esperando al amigo Oscar para darle su bendición y el lugar que el señor tiene reservado para Él. Gracias por todas las emociones hermosas que me hicieron vibrar de emoción en mi infancia y juventud, que dios te tenga en la gloria.

LUNA, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 427 de Monte Redondo participa y acompaña a las colegas Yesica y Lidia Luna en el dolor por el fallecimiento de su papa y primo, Don Ricardo: un integrante del grupo familiar de nuestra casa de estudio, colaborador incondicional, padre y abuelo. Ruegan una oración en su memoria.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su esposo Ruso, sus hijos Ester, Aida, Mona, Ricardo y Emilce, hijos Pól, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Cob. Caruso cia. Arg. De seguros. S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. El Señor la reciba en su casa, donde no existe ni pena ni dolor y le permita apreciar la luz de su rostro. Sus hermanos Cacho Manzur, Perla Salomon, sus sobrinos Fito, Eduardo y sus respectivas familias despiden con hondo pesar a la querida Yoyi. Abrazan a su esposo Ruso a sus hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor y ruegan a Dios los colme de Bendiciones, fortaleza, paz y consuelo.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|.Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Dr. Raúl Preiser y señora Margarita Giro Campos.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|."Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz". Jorge Manzur ,su esposa Nora Chavez, sus hijas Esteffy, Priscilla, Nahir y su cuñada Elba acompaña a su familia en este profundo dolor y ruegan por su eterno descanso.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|."Vivirias eternamente en nuestros corazones" Joaquina, Renata, Nitta, Daniel y Ramiro Herrero participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a su familia en este difícil momento ruegan una oración en su memoria.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su cuñada Maria Lludgar de Manzur, sus hijos Carlos, Miguel Jorge y Ana Carolina Manzur y sus respectivas familias participan con profundo dolor del fallecimiento de "Yoyi" y ruegan una oración a su memoria.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Vivió y amó sin detener el tiempo...porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Los integrantes de la Promoción 1992 del Colegio Pedro Francisco de Uriarte participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre su excompañera Ramonita Casaubon y ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. "Dios la reciba en sus brazos y la cubra con su manto de misericordia" Mario Lobos, Peli Leguizamon, sus hijos Fede y Ale participan con profunda tristeza el fallecimiento de la amiga Yoyi. Ruegan al Altisimo les de a su familia cristiana resignación.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Aunque te fuiste sigues entre nosotros y solo nos queda convivir con tu ausencia como vecina dejas un ejemplo de solidaridad y generosidad, acompañamos a tu familia en este momento de dolor. Rosa de Artaza y familia.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Vivió y amó sin detener el tiempo... porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Los integrantes de la Promoción 1992 del Colegio Pedro Francisco de Uriarte participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su ex compañera Ramonita Casaubon y ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su amigo Jorge Fiad, acompaña en el dolor a Ruso, deseándole pronta recuperación y resignación.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Dr. Jorge Fiad, su esposa Alcira Giro y sus hijas Eugenia y Agostina.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Bubi Bravo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en este triste momento.

ROBLES, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 755 "Batalla de Maipú" y Jardín Nº 187, participan y lamentan el fallecimiento del padre de la Docente Yanina Robles y tío del Prof. Franco Castro. Acompañan a su familia en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria. El Charco.

RODRÍGUEZ, MARCELINA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Compartimos con inmensa angustia la enorme pérdida de una mamá de nuestra institución, pero con la esperanza de que está en su lugar, donde todo es alegría, donde la tristeza ni el dolor tienen lugar. Seguro que los ángeles del cielo le cantaran sus melodías celestiales junto a nuestro Dios. Le pedimos al creador que le de paz y fortaleza a sus familiares y que nunca decaigan en la fe. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 814 "Paula A. de Sarmiento" acompaña en el dolor a la alumna Azul Micaela Juárez de 7mo. Grado "B". Rogamos oraciones en su nombre.

VELIS, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá". (Juan 11:25-26). Sus nietas Silvia y Roxana Velis y Clara cuello. Sentimos con inmenso dolor tu inesperada partida a la Casa del Señor. Te llevaremos en nuestros corazones por siempre. (Balde Pozo- Choya).

VELIS, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Marta Cuello y su hijo Néstor Musian, sus sobrinos Martín Roldán, Agustín y Eliana, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de tristeza y dolor. "Que brille para él la luz que no tiene fin". (Balde Pozo, Choya)

FERREYRA, MARÍA ANSELMA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/09|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Tus hijos, Nery, Coco, Fidel y Oscar Ferreyra, nietos y bisnietos te recuerdan con cariño a 12 años de tu partida. Que Dios te tenga en su gloria.