FÚNEBRES | 15 de abril del 2021

15/04/2021 - 02:07 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/4/21

- Diego de la Cruz Gálvez Elkin

- Juan Carlos Salto (La Banda)

- César Gustavo Barrientos

- Elsa Margarita Serrano

- Julia Argentina Cordero

- Celsa Esther Gramajo (La Banda)

- Humberto Ovidio Gerez

- Alodia Rojas (Monte Quemado)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARAUJO DE ARAUJO, GENOVEVA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hijo Alfredo y Cristina, sus nietos, Darío y Daniel, su amigo Carlos, acompañan a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

ARAUJO DE ARAUJO, GENOVEVA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mi unge su óleo". Su hija Susana y Roque, sus nietas Valeria, Daniela, Valeria, Fernanda y Claudia y familias, participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

ARAUJO DE ARAUJO, GENOVEVA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes prados me hará descansar". Su hija Yolanda y Roger Suárez, sus nietos Juan José, Gabriela, Adriana y Martín, y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARAUJO DE ARAUJO, GENOVEVA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Abuela te despedimos con mucha tristeza. Sus nietos Horacio, Juan Carlos, Gustavo y Sergio Araujo con sus respectivas familias. Elevamos oraciones en su querida memoria.

AUGUSTO, EDUARDO FRANCISCO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

AUGUSTO, EDUARDO FRANCISCO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero , participa con profundo dolor su fallecimiento . Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

AUGUSTO, EDUARDO FRANCISCO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Que descanse en la paz del Señor.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Eduardo Boucard, Bianca Migliorini y familia, acompañan en estos tristes momentos a los queridos Miguel Hugo, Rossana e hijos deseándoles consuelo ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Su esposa Marisa Farías, sus hijas Pamela, Marta, Guadalupe y Julieta participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Su tía Fani Escobar de Corvalán, sus primos Silvia, Julio, Noemí, Fanny y Roberto con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Su prima Silvia Corvalán, su esposo Mario Vega, sus hijas Candela, Carolina, Constanza y Lucía, acompañan a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Sus tíos Lita Romero y Juan Manuel Cisneros, sus primos Juan, Laura y Martín con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marisa y sus hijas en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Miembros de la comisióm directiva, sub-comisión de Voley del Club Ciclista Olimpico, jugadores, técnicos y padres, acompañan a nuestras jugadoras Gudalupe y Julieta por el fallecimiento de su padre. Elevando oraciones en su querida memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Tus compañeros de promoción 1987 Escuela Industrial, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a su flia. en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. El Sindicato de Empleados Administrativos de la Educación (SEADE) y sus afiliados, participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Gustavo. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Enzo Alberto Rearte y familia, participan con dolor el fallecimiento de su compañero Gustavo. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Señor, recíbelo en tu morada de luz y paz, dale el descanso eterno. Sus compañeros de trabajo acompañan a Marisa y familia en este momento de dolor. Lic. Susana Martínez de Domínguez, Margarita Suárez, Gustavo Juárez y Diego Coronel participan su fallecimiento.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Jesús dijo: Soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en Mi no morirá jamás". Gustavo emprendiste tu viaje hacia el encuentro del Señor. Los compañeros del nivel secundario te despiden y ruegan al Señor que te reciba en sus brazos. Hasta siempre compañero.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Vivirás por siempre en el recuerdo de tus compañeros de oficina de personal docente: Sigo, Patricia, Silvina, Roxana, Tere, Alejandro, Agustina, Cristian, Gaby, Susy, Colo, Sandra y Manuel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Sus compañeros de Mesa de Entradas de Nivel Secundario, Dante Gonzalez, Raul Caro, Nico Ceballos, Santi Villalba, Mimi Castro, Karina Rios y Marta Sayago acompañan en el sentimiento del dolor a Marisa y a sus hijas por la pérdida irreparable. Elevan plegarias al Altísimo por a pronta resignacion y fortaleza.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. "El Señor Jesús te reciba en tus brazos para el descanso eterno". Romina Santillán y sus hijas, Clarita, Patricia y Andrés, Noelia y Luis, participan su fallecimento y elevan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Su compañera y amiga Susana Carrizo, sus hijos Daniel y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Raquel María Catalán, Martín Díaz Achával y familia participan el fallecimiento y acompañan en tan doloroso momento a su hija Eugenia y familia. Elevan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Inés Bruchmann, sus hijos Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul, José Cantizano, Luis Cantizano y María Fernanda Ferreira Lesyé y sus nietos Carolina y Santiago Mac. Gaul y Sofía y Bautista Cantizano, participan el fallecimiento de la querida Tere y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORDERO, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Sus hijos Claudio, Sonia, Amalia, Yolanda, Silvia, Walter, Gabriel, h. politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el Zanjón SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIGUEROA, CARLOS GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/4/21|. Juan Stancampiano, Rubén Postigo, Juan José Postigo, Mariela Montenegro, Susana Isabel Postigo, Juan Lautaro Postigo, Micaela Postigo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Su esposa Elvira, sus hijos Martina, Felipe y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye y sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Prof. Clemente Di Lullo y su esposa Sara Celia Aguirre, acompañan a su madre Liliana en este difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Dr. Sebastián Sayago, su esposa Dra. Mariela Nassif y sus hijos María Victoria y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Las amigas del café de su madre Liliana; Mashi Gerez, Marta Agüero Abal, Nelly Bertuzzi, Marta Danela, Choli Figueroa, Sara Aguirre, Leyenda Cardozo participan con dolor el fallecimiento de su hijo Diego. Ruegan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana acompañan a sus familiares en tan dolorosa pérdida. Que el Señor le dé su luz para que alcance la paz eterna.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del colega, hermano de la Dra. María Soledad Gálvez Elkin, socia de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Con profundo dolor y desde la distancia acompañamos a la familia del Dr. Diego Gálvez. Siempre presente en nuestros corazones. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Francisco Brander y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Dra. Gabriela Salvatierra, Dra. Constanza Danielsen y Dra. Carolina Ledesma participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Dra. Soledad Gálvez Elkin ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Carolina Ledesma y Ramiro Valladares participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Soledad ante la irreparable pérdida de su hermano. Elevan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Mañana inimaginable. Saber que una amiga ha perdido uno de sus hijos nos provocó gran tristeza. Participan el fallecimiento de Diego, Juan Luis Coria, Lubina Vignolo, sus hijos María Jimena, Juan Ignacio, María del Carmen Negro, Lubina Albana, Rolando Leturia, Juan Edgardo, Verónica Paroli, acompañamos en el dolor a su familia y elevamos una oración en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Tus amigos Daniel Kozlowsky, Soledad Torres, Bautista Kozlowsky y Octavio Kozloswsky, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Sus amigos Santiago Castro, María Marta Huck, su ahijada Guadalupe Castro, despiden con cariño al querido Diego, quien ya descansa en la gloria del Señor. Acompañan en el dolor a sus familiares con oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Alberto Gastón Castro, Mirtha Vizgarra de Castro, sus hijos Mariano, Santiago y Mercedes y sus familias, lamentan el fallecimiento del querido Diego. Rogando por su eterno descanso. Condolencias a su familia y oración en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Marta Agüero Abal de Argañarás y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan bendiciones infinitas en consuelo, paz y resignación para su mamá Liliana y familia. Diego descansa en paz en el reino del Señor

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Mashy Gerez de Fernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Liliana y familia. Ruegan al Señor lo reciba en su gloria y cristina resignación para su querida familia. Oraciones en su memoria. Q.E.P.D.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Corina Paz Riera y familia, participan su fallecimiento y envían sus condolencias a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado, hermano de la Dra. María Soledad Gálvez Elkin. Ruegan una oración a su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y hermano de la Dra. María Soledad Gálvez Elkin. Ruegan una oración en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Santiago Coroleu, Silvina Barcudi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Lorena y Sebastián Saravia acompañan en tan triste momento a Elvira, Martina, Felipe y a la familia toda. Que Dios les de consuelo. Diego, descansa en paz.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Mercedes Vittar y su hijo Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Se durmió en la paz del Señor, pero siempre tendremos presente su amistad, ocurrencias y la gran persona que fue". Gaby Álvarez, su esposo Pablo Bobes, su hija Azul, acompañan con profundo dolor a su esposa e hijos. Ruegan una oración en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. María Nelva de Ahuad, junto a su hija Paulina, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. ¡Diego Galvez querido!. Te quisiste aferrar a la vida, pero Dios prefirió convertirte en ángel. Descansa en paz. Las amigas de su suegra Alicia Giménez, abrazan fuertemente a su familia en este doloroso momento. Cristina Atía, Beatriz Azaf, Polly Cavagnis, Mónica Dalale, Marizabel Faisal, Susana Ibáñez, Patricia Larcher, Lucía López Islas, Cristina Llugdar, Silvia Méndez, Alicia Montenegro, María Inés Muratore, Susana Nazario, Diana Palliotto, Liliana Peláez y Graciela Seisdedos.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. La comisión directiva del Centro de Jubilados "Solidaridad" y todos sus socios y colaboradores acompañan en el dolor a su esposa, Elvira y toda su familia, por la pérdida irreparable de su esposo, fiel colaboradora del Centro, que el Señor Jesús y la Virgen le de la Santa resignación y fortaleza para seguir adelante.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Las amigas de su hermana Soledad: Florencia, Ana, Celeste, Delcia, Lourdes, Laura, Mariana, Natalia y Ximena participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Despedimos con cariño a Diego y acompañamos a nuestras queridas Sole, Lili y familia; Natalia, Diego y toda la familia Schiava.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. María Lourdes Lezana, Ignacio Fuhr Tomatis y sus hijos Manuel, Guillermina y Catalina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Sole y familia en este difícil momento.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Acompañamos sinceramente a ustedes en su gran dolor por tan sensible pérdida, compartiendo la irreparable desgracia. Roberto Pellerini, Carolina Marta Della Rosa, Roberto Pellerini Della Rosa y Carolina Pellerini Della Rosa.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan con cariño en este momento de dolor a su mamá Liliana y a sus hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Lía Beatriz Montenegro y familia y Martha Susana Montenegro participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su madre, a la Dra. Soledad y a toda la familia.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Dr. Néstor Giraudo y su esposa Cristina Ávila participan con dolor el fallecimiento de nuestro querido Dieguito y acompañan a su esposa, hijitos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Cristhian Giraudo, su esposa Romina e hijos participan el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su esposa Elvira, a sus hijitos Martina y Félix y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Dr. Néstor Giraudo, Cristina Ávila y sus hijos Adrián, Pablo, Vanina, Cristhian y sus respectivas familias participan el fallecimiento de nuestro querido Dieguito y acompañan con afecto a todos sus familiares. Ruegan una oración en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". La Asociación de Pediatría Santiago del Estero, despide con mucha tristeza a su colega y amigo. Descansa en paz. Elevemos oraciones en su querida memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. El Instituto San Martín de Porres, directivos, profesores, personal no docente y alumnos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con sus oraciones a su familia en este momento de hondo pesar. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Víctor Barquin, Piqui Pilan, sus hijos Sebastian y Carolina. Ximena y Arturo, Shilson y Naty, Juan Pablo y María y sus respectivas familias participan y acompañan a su familia.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Su amigo del alma Sebastian Barquin, Carolina Gonzalez y sus hijos Ignacio y Franco acompañan a toda su familia y ruegan una oración en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Siempre con la palabra justa. Sus amigos Shilson Barquin, Natalia Depompa y su hija Pilar participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Dr. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza, sus hijos Carlos, Eugenia, Eleonora, Pablo, Santiago, Lucia, Conrado y Facundo participan con pena su partida y piden consuelo para su familia en este doloroso momento.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Marcelo, Héctor, Rody, José, Riki, Ramón, Luis, Brian, Matías, Cele, Ale, Belén y Stefi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Juan Pablo Yanuzzi y su esposa Marcela Corvalán e hijos Bianca y Agustín participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro querido amigo Sebastián Gálvez. Que brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria y resignación para su hermosa familia.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Los compañeros y amigos de su hijo Felipe Gálvez: Marianito Olivarez, Juan Martín Gauna, Felipe Cheein, Emilia Leguizamón, Bianca Yanuzzi, Lautaro Hamman, Bautista Harasín y Julieta Zaín Lavaisse participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Las amigas de su esposa Elvira García: Marcela Corvalán, Carolina Billordo, Lucía Lavaisse, Nadia Bonino, Fernanda Llugdar, Adriana Llugdar, Laura Bianchi y Elina Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, HUMBERTO OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. Su esposa Justa Martina Vasquez, amigos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Caruso. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GÓMEZ, ARTURO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Querido padre: cómo olvidarte, si la vida me enseñó que vas primero, que no importa la distancia, yo te quiero y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte. Cuando se ama de verdad no existe el tiempo y te juro que no es el final del cuento, al final sé que conmigo vas a estar y podré abrazarte de nuevo y decirte te amo papá. Te amamos y siempre te amaremos. Su esposa María, sus hijos David, Iván, Raúl, Benjamín y Gabriela, sus nietos Morena, Federico y Candelaria, lo recuerdan con cariño.

SERRANO, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Su esposo Adan Delgado, sus hijos Jose, Evangelina, Gustavo, h. políticos, nietos, hnos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUAREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Sus hijos Fernando y Alejandro, sus nietos Agustín y Aldana, su hermana norma y sus sobrinas Gabriela y CeciliaParticipan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Señor, ya está ante Tí, permítele gozar de tu Gloria". El Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y Sub Comisión de Jubilados participan con profundo dolor el fallecimiento de su Secretario General Adjunto y acompañan a sus hijos y demás familia en este momento de pesar ante irreparable pérdida.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Mi Dios, lo has llamado a tu encuentro, permítele florecer en tu paz". José Edgado Gómez, Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero despide con dolor al Secretario General Adjunto, compañero Roger Suarez y hace llegar a sus hijos y demás familiares sus condolencias por su partida a la Casa del Padre.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes prados Él me hará descansar". José Edgardo Gómez y familia lamentan la partida de su compañero Roger y acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios". Andrés Ruiz, Secretario de Previsión del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento del compañero Roger y acompaña a su familia en estos momentos.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz". Juan Carlos Medina, Secretario de Hacienda del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero despide a su compañero Roger y hace llegar a sus hijos y demás familia sus condolencias.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Señor, concédele el descanso eterno en tu Reino". La Secretaria de Obra Social del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, la Secretaria General María Alejandra Roldán y el Sub Secretario Ricardo Manzur, Ernesto, Sol y Yudith, participan con hondo pesar el fallecimiento del compañero Roger y envían su pésame a toda su familia.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. " Bienaventurados los que lloran porque serán consolados". Gustavo Enrique Vazquez, Secretario Gremial del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero participa con tristeza el fallecimiento del compañero Roger y acompaña a su familia en el dolor.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Señor, hoy partió a tu Presencia, concédele el descanso en la paz y el amor de tu Reino". Los empleados del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero: Marta, Olga, Mercedes y Julio despiden al Secretario General Adjunto de esta Institución y acompañan a sus hijos y demás familia en este momento de profunda tristeza.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Señor, que brille para Roger tu Luz perpetua". Gabriel Ullúa y Florencia Gómez lamentan su partida y acompañan en este momento de dolor a sus hijos y a toda su familia.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Duermo en paz porque Tú, Señor, aseguras mi descanso en tu Gloria". Emanuel Gómez y Nicolás Montenegro de La Juventud Sindical despiden al compañero Roger y acompañan en su pesar a sus hijos Fernando y Alejandra.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque muera, vivirá". La C.G.T Regional Santiago del Estero en la persona de José Gómez y Gerardo Montenegro y demás Cuerpos Orgánicos participan con profundo pesar el fallecimiento del compañero Roger y hacen llegar sus condolencias a toda la familia.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Señor, concédele descansar eternamente en la paz de tu Casa". Ricardo Manzur, Presidente de la Sub Comisión de Jubilados del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero y todos sus integrantes despiden con dolor al compañero Roger y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de pesar.

SUÁREZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan de su fallecimiento, acompañamos a su familia y compañeros en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORVALÁN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Hijita de mi alma, hoy hace dos años que Dios te llevó a su lado, desde entonces mi vida no tiene sentido, sobrevivo como puedo al dolor que me dejó tu partida. Para mí no hay consuelo, muchas veces te veo venir pero sé que se trata solo de una sueño. Roxi querida sé que estás cosechando lo que sembraste en la tierra, hija ejemplar, madre y esposa abnegada, solidaria con los niños principalmente y con los más necesitados, toda la vida que resta te voy a llorar, te voy a extrañar, nadie va llenar este vacío que me dejaste. Descansa en paz, hija querida. Tu madre Totty, tu hermano Marcelo, tu hijita Camila, tu esposo Lico y demás familiares invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs. Ruegan una oración en su querida memoria.

SIRENA, JOSÉ ALEJANDRO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Querido papá: que duro fue tu adiós, hasta el día de hoy no puedo creer que ya no estás conmigo, tus ojos llenos de alegría y esa sonrisa mágica se apagaron para siempre. Te extrañamos mucho. Hay días en el que el llanto brota de mis ojos y el pecho me duele, tengo ganas de gritar y gritar tu nombre, porque sé que me escuchas y levanto la mirada hacia el cielo, sé que desde allí nos miras y nos guías por el buen camino. Nunca te olvidaremos. Su esposa, hijas y nietos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. Sto. Cristo al cumplirse un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

SANTILLÁN, DINA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Querida mamá, hoy se cumple un año de tu partida al reino celestial, dejándonos un inmenso vacío. Nos consuela saber que ya descansas en paz. Fuiste un ejemplo de persona como hija, madre y esposa haciendo de nosotros dignas personas. Hoy nos cuidas desde arriba junto a nuestro padre. Gracias mamá por todo lo que nos diste. Sus hijos Pocho, Estela y Adrián Urbani y sus respectivas familias ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

CÁCERES, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Su hermana Marta Cáceres, Hno político A. Naranjo, sus hijos Antonio y Ana, nietos y bisnieto, participan con dolor el fallecimiento del querido tío Carlos. Ruegan resignación para su esposa e hijos. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Amén.

GRAMAJO, CELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Sus hijos Alicia, Gladys, Maria, Juan h. politicos Mariano, Horacio, Rodolfo nietos Carolina, Sebastian, Noelia, Yolanda, Aylen, Facundo, Sol, Thiago bisnietos Celeste, Milagros, Ludmila, Antonela, Ian, Noha y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Sus hijos, Ivi, Nene, Bubi, Baby, Oscar, Carina y Natalia, hijos Pol, Elba, Silvia, Mabel, Enrique y Mario, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

SANTILLÁN, GUALBERTO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Nelida D´onofrio de Gerez y sus hijos: Maria Clara Gerez y familia, Vidal Armando Gerez y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oracion en su memoria.

VIZCARRA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, vivirá eternamente". Su esposa Lica, sus hijos Viviana, Ariel, Noemí, sus hijos políticos: Coty, José, Erika, sus nietos Ber, Colo, Juanchi, José, Vianca, Lea y Felipe. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FERNANDEZ, ROBERTO (Pítín) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/21|. Su esposa Reina, su hija Belén, su pequeña nietita Dulce, sus hermanos María Antonia (Perla), Lilia Blanca, Nora Alicia y Carlos Rodolfo Fernandez y demás familiares, invitan a la misa a oficiarse hoy 15/04/21 a las 20 hs en la Iglesia La Salette, al cumplirs los 9 días de su fallecimiento. Rogamos una oración en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

MERINO, RAUL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Cuando una persona que apreciamos parte deja de estar entre nosotros para estar en nosotros. Su amigo de toda la vida, Carlos Diaz, Nico y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña en esta hora a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

ORELLANO, AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Participan con profundo dolor, su esposa. Ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron cremados, en el cementerio Crematorio. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RELIZADO POR NUEVAEMPRESA GOROSTIZA.

ROJAS, ALODIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Sus hijos Daniel, Narali, Torres Clara Vizgarera sus hijos politicos Fany Landriel, Pedro Alustiza , Eulio Diaz nietos Vanesa, Walter, Belen, Natalia, Milagros y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio de Monte Quemado SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

VARELA, ANGEL DANIEL (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Te recordamos con mucho cariño al cumplirse un año de tu fallecimiento, tus amigos Rodolfo Ovejero, Carlos Vallejos, Elvidio Sosa, Victor Paz y Carlos Aragon. Las Termas.