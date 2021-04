FÚNEBRES | 28 de abril del 2021

28/04/2021 - 02:38 Funebres

- Mercedes Cárdenas (La Banda)

- Luis Ángel Limón (Fernández)

- Haydee Javiera Santana

- Eduardo Manuel Costas (La Banda)

- Irma Yolanda Herrera (La Banda)

- Castillo Aida (Dpto. San Martín)

- David Beriáin (Burkina Faso, África)

- Sara Natividad Suárez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DARÍO AGUIRRE LEY

(q.e.p.d) se durmió en el señor el 26/04/2021 y espera la resurrección.

Es muy complejo explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada uno de los momentos de nuestra vida tu muerte siempre será la mayor pérdida de nuestra vida que dios te conceda la paz eterna.

Descansa que nosotros sabemos que ahora estás bien. Familia Aguirre- Olivera.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DARÍO AGUIRRE LEY

(q.e.p.d) se durmió en el señor el 26/04/2021 y espera la resurrección.

Así como en vida me cuidaste y protegiste sé que ahora seguirás haciéndolo desde el cielo. Contigo conocí el amor de un abuelo, único y diferente a cualquier otro, ese que te llena de calor desde el corazón. Me harás mucha falta para siempre, te amo abuelo te voy a extrañar mucho mi Tata. Tu nieta Cintia, Gastón y tus bisnietos Ian y Francesca.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DARÍO AGUIRRE LEY

(q.e.p.d) se durmió en el señor el 26/04/2021 y espera la resurrección.

Es muy complejo explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada uno de los momentos de nuestra vida tu muerte siempre será la mayor pérdida de nuestra vida que Dios te conceda la paz eterna.

Descansa que nosotros sabemos que ahora estás bien.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DOMINGO RAÚL ALDERETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/4/21 y espera la resurrección.

Su partida nos dejó un gran vacío, siempre te recordaremos como la gran persona que fuiste, vivirás por siempre en nuestros corazones querido Raúl. Rogamos a Dios cristiana resignación a tus hijos Ale y Javi. Tu cuñada Ana María Herrera de Juárez, sus hijos Marito y Mary, Federico, Abigail, Santi y Sabrina, Lito y Ruth, Flor, Mati, y Lauri, elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DOMINGO RAÚL ALDERETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/4/21 y espera la resurrección.

María Inés Suárez, Ricardo Magnien e hijos lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Alejandra Alderete y familia con cariño.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Luis y Guillermo Rezola lamentan participar el fallecimiento de la querida y recordada Señorita Tala.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALBERTO AMADEO CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/4/21 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor .

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

AÍDA ROSA CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/4/21 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”.

Sus hijos Teresa, Manuel y Luis, sus nietos, bisnietos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados hoy a las 9 hs en Pampa Atum e inhumados en el cementerio de Villa Robles a horas 11. Hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DAVID BERIAIN AMATRIAIN (q.e.p.d) se durmió en el señor en Burkina Faso (África) el 27/4/21 y espera la resurrección.

Sus compañeros de la Redacción de EL LIBERAL Oscar Gerez, Fernando Cuadros, Rafael Ledesma, José Aranda, Mónica Andrada, Rodolfo Montenegro, Gustavo Gallardo, Pablo Álvarez, Daniel Álvarez, Daniel Romero, Daniel Vera, Sergio Lescano y Marcelo Alfaro, lo recordarán por siempre y hoy rezan por su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ANTONIO PARADELO LAVAISSE (Quillo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/4/21 y espera la resurrección.

Sus primos hermanos Dr. Horacio Lavaisse y Escr. Marta Butiler y familia, C.P.N. Emilio Lavaisse y Dra. Valle Butiler y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SARA NATIVIDAD SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/4/21 y espera la resurrección.

“Yo soy la luz y la vida, el que cree en Mí vivirá eternamente”.

Una estrella más en mi cielo azul, brillas junto a los demás por toda la eternidad.

Tu sobrina del alma, María Eugenia Suárez despide tus restos inhumados en el cementerio La Piedad.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SARA NATIVIDAD SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/4/21 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”.

Su sobrina Andrea Alejandra Suárez Cisnero de Marinig, su esposo Silvio Marinig e hijo Stefano, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SARA NATIVIDAD SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/4/21 y espera la resurrección.

Nilda Rosa Montenegro, su hijo Dr. Horacio Renato Alfano, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía de nuestra querida amiga María Eugenia Suárez. Rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Juan D. Pinto Bruchmann, María Inés Sánchez Abal y sus hijos, María Inés y Christian Ávila, Juan Manuel, María del Pilar y Conrado Bucci, Magdalena y Pablo Dusserre, Guadalupe y Juan Jozami y nietos, participan con mucha tristeza el fallecimiento de nuestra querida Tala y acompañan con mucho cariño a sus hijos, nietos y bisnietos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

HUGO RUBÉN CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/4/20 y espera la resurrección.

Ha pasado un año de tu partida, jamás te dijimos adiós porque te quedaste con nosotros, eres el te extraño más doloroso que en nuestra vida hemos sentido. Tus hijos Juan y Victoria. Rogamos una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

FRANCISCO ALBERTO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/4/20 y espera la resurrección.

Querido Paco, querido Papi, hoy recordamos un año de tu fallecimiento. Le damos gracias a Dios por haber compartido nuestras vidas, por la familia que formaste, por los valores que nos inculcaste, por tu lucha. Tu amor, tu servicio, tus alegrías, tu risa y por cada momento compartido. Te extrañamos, pero sabemos que descansas en paz junto a Jesús, María y todos nuestros seres queridos.

No queremos olvidarnos de agradecer a nuestros familiares, a nuestros amigos/ amigas por acompañarnos en este difícil momento.

Besos al cielo de parte de tu esposa Ernesta Ligios y tus hijos Fabiana Díaz, Francisco Díaz y Mariela Díaz.

RECORDATORIO

TERESITA DEL VALLE LAZARTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/4/19 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen 2 años de tu partida al Reino Celestial, 2 años en los que no dejamos de pensarte, sentirte, extrañarte. Nos haces tanta falta…Perdón por querer que hoy estuvieras aquí con nosotros físicamente, pero estamos seguras que desde donde estás nos acompañas aunque no te podemos ver ni oírte… sé que no nos dejarías solas, como así también sé que sos el faro que ilumina nuestro camino para que todo salga bien. Te amamos con todo nuestro corazón y siempre vas a vivir en nosotras. Te recordamos así… radiante, bella, con esa sonrisa que tanto te caracterizaba… para nosotras lo más linda de todas. Tu madre Tita Moyano, su hija Lourdes Salvatierra, sus hermanos y sobrinos, ruegan oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

EMA JOSEFINA TOMATIS DE REZOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

Su familia Invita al novenario de misas en sufragio de su alma que se realizan diariamente en el convento de Santo Domingo a las 20.30 hs.

AGUIRRE LEY, DARÍO LIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Su esposa Beatriz Angélica Olivera, sus hijos Dario, Mercedes, Sandra, Raul y Carolina Aguirre, sus hijos pol y nietos Bautista y Cintia, y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AGUIRRE LEY, DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Viejo querido fuiste un gran amigo y padre. Nos queda el consuelo de aver disfrutado cada momento vivido a tu lado te vamos a extrañar. Su hijaCarolina, hijo político Hugo y Nieto Bautista.

ALDERETE, DOMINGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Sus hijos Ale y Javi, h/pol, Alejandra, nietos, Benja y Constanza participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Serv. Vitalicia Caruso Cia de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

ALDERETE, DOMINGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Con la fe que ya gozas de la gloria de Dios con tu amada Teresita. Su sobrina María Mercedes Herrera, su esposo José Luis Vallés y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALDERETE, DOMINGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Su sobrino y ahijado Lito Juares con su flia. Ruth, Flor, Maty y Laly, participan con profundo pesar su fallecimiento.

ALDERETE, DOMINGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Directivos y Personal de Organización Amparo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE, DOMINGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Querido Raúl: Vuela alto y desde allí acompaña con tu sonrisa de siempre a tus hijos Alejandra y Javier. Que brille para tí la Luz que no tiene fin. Las amigas y compañeras de Ale: Maria José Beltrán, Eugenia Hernández y Carla Cerrano.

ALDERETE, DOMINGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Una pena tu partida. Acompañamos a nuestros amigos Ale y Javi en esta gran pérdida. Euge y Monchi, sus hijos Amanda, Florencia, Ramón y Lourdes Demasi Cazzaniga.

ALDERETE, DOMINGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Acompañamos a Alejandra y Javier en estos momentos. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa, sus hijos Quique, Gabi y Guillo, Euge y Monchi, y Ricky. Que brille para el la luz que no tiene fin.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Carlos E. Feijóo, sus hijos y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Raúl A. Valladares y familia participan con dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a Carlitos y Raúl sus amigos.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Marta Chamas de Llapur y sus hijas acompañan en el dolor a sus hijos Gaby, Raúl, Matesi y Carlitos por el fallecimiento de su mamá, gran amiga y gran compañera en los distintos roles que nos juntó la vida por el bien común. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Eva Sayah Correa, su mamá Azucena, sus hermanos Michel y familia; Federico y familia participan con profundo pesar y acompañan a sus hijos y nietos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tala, acompañan a su hijos Matesi, Carlos, Raúl y Gabriela y respectivas familias en tan dolorosa pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Lic. Estela Neder y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañamos a su familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Las amigas del grupo de Inglés de su hija Gaby: Silvia, Candela, Gorda, Maria, Mónica, Graciela y Chini participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor, y ruegan por el eterno descanso de su Alma.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Lilia Corlli de Abido, sus hijas Lilia, Lucrecia y Marta y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Raúl. Elevamos oraciones en su memoria. Rezan por su eterno descanso y por la cristiana resignación de su familia.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. José Ricardo Jiménez (H),Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Abel Cordero y familia, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Raulito. Elevamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Aldo Pizzolitto, su esposa Maria Eugenia Castro, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y demás familiares.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Alicia Cornejo de Paz e hijos, nietos despiden con profundo dolor a su amiga entrañable de la vida Tala y acompañan a sus hijos y nietos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Alicia María Paz e hijos acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Luis Alberto Guantay participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con afecto a sus hijos Carlos Martín y Raúl, a sus hijas, nietos y demás familiares. Espera para toda la familia Leoni Pinto el pronto consuelo de la fe.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Marquesa Adriana Zurita, acompaña en el dolor a la familia de la querida Sra. Tala por su partida terrenal, docente ejemplar. Que el Señor la recoja en su gloria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma, sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena, Javier y tu nieta Olivia participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Tala y acompañan en estos momentos difíciles a sus hijos Mateci, Carlos, Raúl y Gabriela. Ruegan oraciones en su memoria

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Carlitos Zelaya, Pamela Lazarte, Alicia Sanguedolce y Lena Cáceres lamentan y participan con pesar el fallecimiento de la mamá de su querida compañera Gabriela. Elevan oraciones en su memoria

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. C.P.N. Walter Díaz, Alicia Rivera de Díaz, acompañan en este difícil momento a su hijo Raúl y familia, rogando oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Ramón y Alberto Lami Hernández y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Tala y abrazan con afecto a sus primos Matesi, Gabriela, Raúl y Carlitos, acompañándolos en este difícil momento. Rogamos una oración en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Gladys Correa (Tucumán), sus hijos Maximiliano y Leonardo y respectivas familias, participan con profundo dolor la partida hacia el reino de los cielos de la tía Tala. Saludan a sus hijos y demás familiares con mucha tristeza ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Carlos Tragant, Marcela Pinto y su hijo Facundo participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. José Nicanor Meossi y familia, acompañan a su querida familia en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Olegario Hernández, Claudia Zavalía y su hijos Eugenia y Carlos Olivera, Olegario y Juan José participan con dolor su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a sus hijos.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Los amigos de su hijo Raúl y sobrino Adolfo: Poxi, Jorge, Mercedes, Ruli, Marcelo, Luis Valoy, Pinino, Cacho, Milan, Carlitos, El Tano, Daniel Peralta, Ruli Piña participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. El amigo de sus hijos Carlitos y Raúl: Raúl Vergottini y Silvia A. Mansilla, sus hijas Dra. Silvia Vergottini y Dr. Jorge Luis Maestre y familia, Dra. Marcela Vergottini y Sr. Fabián Lisa y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERIAIN, DAVID (q.e.p.d) Falleció en Burkina Faso, África el 27/4/21|. Sus excompañeros de la Redacción del El Liberal: Mónica Andrada y José Aranda, participan con mucho pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Teresita Gubaira de Castaño, Cecy, Dai, Gaby y Naza, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando con mucho cariño a Maxi, Armando ,Karina y a toda su familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRIZO, ALBERTO AMADEO (NIÑO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su hermana Liliana, su hno. pol. Ruli y sus sobrinas Rita y familia, Romina y familia, Anahi y Gustavo y Belén, participan con profundo dolor su partida al reino del cielo y ruegan una oración en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de La Piedad.

CARRIZO, ALBERTO AMADEO (NIÑO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Fidel Salvatierra y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Jesús que nos redimió con su preciosa sangre, recíbelo en su Reino. Sus primos: Alberto P. Paradelo, su esposa Mirtha R Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su Flia. Ruegan Oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Su prima María M. Lavaisse participa con dolor de su inesperada partida y acompaña a todos sus familiares en estos tristes momentos.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Susana Spaini y familia participan con dolor la partida de este mundo de José Antonio Paradelo y acompañan a su esposa en este momento de gran dolor. Ruegan a Dios que reciba su alma para que descanse en Paz.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Quillo, acompaña a Elenita, Alejandro y familias en tan dolorosa pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Omar Alegre y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Elena y Maruja Haick.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Quillo querido vivirás en nuestro recuerdo como una gran persona y amigo que fuiste. Acompañamos en el dolor a nuestra amiga Elena . Roly Navarro, Mary Alegre y Mily Navarro.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Las compañeras de la promoción 1945 del Colegio del Centenario de su madre política: Inés Moreno Muñoz de Saracco y Ángela Soria y sus respectivas familias, unidas por una amistad sincera y respetuosa de tantos años, acompañan con oraciones a Elena y María en este momento tan difícil. Brille para él la luz que no tiene fin.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Quillo querido vivirás en nuestro recuerdo como una gran persona y amigo que fuiste. Acompañamos en el dolor a nuestra amiga Elena. Roly Navarro, Mary Alegre y Mily Navarro.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. DMI (Diagnóstico Médico por Imágenes) Dr. Oscar R. Ledesma Abdala, personal técnico y administrativo participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Francisco Giuliano, sus hijos Lilia, Adriana y Orlando Giuliano Caporaletti con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Elena, Maruja y demás familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. José Nicanor Meossi, Luisa Inés Zaccardi, sus hijos, participan con pesar su fallecimiento y acompañamos a Elenita, en estos momentos de tanto dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Carlos Epstein, Mariela Luna, sus hijos Carla y Emiliano Epstein participan con dolor el fallecimiento de Quillo y acompañan a Elena y familia en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

SANTANA, HAYDÉE JAVIERA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Sus hijos Benito, Carlos e Inés, su hijo político Marcelo Salinas y sus nietos Milagros, Carlos, Ramiro, Josefina y Julieta participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTANA, HAYDÉE JAVIERA (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Sus hijos José Benito, Carlos Alberto e Inés Eugenia Ibáñez, participan con profundo dolor y tristeza la inesperada partida de su querida madre. Rogamos una oración en su querida memoria.

SANTANA, HAYDÉE JAVIERA (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su hijo Carlos Alberto Ibáñez y sus nietos Carlitos, Ramiro y Julieta, participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan al Señor le dé su eterno descanso. Abuelta que brille para ti al luz que no tiene fin. ¡Gracias abuelita por todas las enseñanzas que nos dejaste! Eternamente te recordaremos.

SANTANA, HAYDÉE JAVIERA (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. No me alcanzan las palabras para describir lo maravillosa madre, hermana, compañera, esposa que fuiste. Una guerrera con mayúsculas. Estarás siempre en nuestros corazones. No te das una idea el dolor inmenso que dejaste... Te amamos mami. Sus hijos Benito, Carlitos e Inesita, tu hijo pol. José Marcelo Salinas que te cuidó hasta el final, y sus nietos que te aman Carlitos, Mili, Ramiro, José y Juli.

SANTANA, HAYDÉE JAVIERA (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Sus hermanos desconsolados Roberto del Valle, Nélida e Inés con sus respectivas familias, participan con dolor su inesperada partida. Se ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ, SARA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Tía Negra, siempre estarás en nuestros corazones. Marcela Lucca y Emanuel Cianferoni Lucca, Ramón Lucca y Marisa Aranda, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, SARA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Nilda y Aida Cejas participan con dolor el fallecimiento de Negrita, amiga y vecina, acompañan con cariño a María Eugenia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Rodolfo Soria y María Fernanda Muratore, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Guillermo en este triste momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Emita y acompañamos a su esposo Guille y a sus hermanas Beatriz y Amelia y familias en tan dolorosa pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Marta Chamas de Llapur, sus hijos y nietos acompañan con profundo pesar a Guillermo, a sus hermanas y demás familiares en la pérdida de Emita, una gran persona y gran compañera de oración. Que el Señor la tenga en su Gloria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. "Mis palabras no pueden describir mi sentir. Le doy mi pésame a toda la familia y que Dios le de descanso a su alma, con el corazón entristecido, rezo por el reposo eterno de una persona distinguida a la que siempre recordare con respeto y cariño". MarÍa Segunda Jiménez (Maru) participa el fallecimiento de su querida ex- jefa Emmita.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Dra. Elvira Carolina Chazarreta, sus hijos y respectivas familias participan su fallecimiento y abrazan en éste momento de dolor a su amigo Guillermo, deseándole cristiana resignación. Se piden oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Fabián Humberto Ponce y sus hijos Matías, Marcos y Santiago participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Leandro Taboada, María Inés de Gorostiza de Taboada, sus hijos María José, Leandro Antonino y María Soledad, participan con pesar el fallecimiento de la hermana de su amiga Amelia. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Leandro Taboada, María Inés de Gorostiza de Taboada, sus hijos María José, Leandro Antonino y María Soledad, participan con pesar el fallecimiento, acompañan ante tan irreparable pérdida al Dr. Guillermo Rezola. Rogamos oraciones en su memoria y por su cristiana resignación.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Juan D. Pinto Bruchmann y su esposa María Inés Sánchez Abal acompañan a Guillermo, Amelia, Beatriz y demás familiares en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. "El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida." Héctor Eduardo Adauto Torres participa con gran dolor el fallecimiento de su querida compañera y amiga de toda su vida. Eleva una oración en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Arquitecto Edgar P.Quaranta y Luisa Josefina Chazarreta , junto a sus hijos Edgar Pablo, Luisina María, Ramiro y María Antonella Quaranta Chazarreta, con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento . Qué brille para Ema la luz que no tiene fin .Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

TREJO, GERMÁN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23//4/21|. Álvaro Ricardo Caro y flia acompañan a su madre y hermanas en tan doloroso momento. Ruegan por su Paz en el Señor, consuelo y esperanza. Elevan oración es en su memoria.

TREJO, GERMÁN ARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23//4/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque de ellos es el reino de los cielos". Querido amigo: sembraste el alfabeto con todo el amor con que Dios te dotó, fuiste un hijo ejemplar, un hermano benévolo, un tío cariñoso, un amigo como pocos que hizo de la amistad un culto, junto a tu gran virtud: ser humilde. ¡Ariel! no olvidaré nunca tu responsabilidad a flor de piel, tu impecable labor en el área Educación de Coesa. Vivirás siempre en mi profundo recuerdo. Tu hermana en Cristo, doña Poro como vos me llamabas, hoy se conduele ante tu inesperada partida a la región de la paz total, y abraza fuertemente a tu desconsalada madre, a Gaby e hijas, a Pedro, Aydée, Dr. Carlos Carrizo, Doly, Profe Pinky, Richard y Marcelo Trejo y demás fliares. y ruegan al hacedor supremo acepten cristianamente la voluntad divina. Tú no has muerto Ariel! porque siempre creíste en Cristo. Hasta siempre!.

CÁRDENAS, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Sus hijos Maxi, Celeste, Azucena, hijos políticos Lorena, Martin, Pablo, su hno. Miguel, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura HAMBURGO Cia de seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su esposa Nélida Barea, sus hijos Fabián Marcelo, Natalia Lorena y Yésica Yanina, sus hijos pol. Lourdes y Gustavo, sus nietos Priscilla, Federico, Lucila, Agustín, Catalina y Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Hoy te despedimos pero seguirás presente en todos los que te quisimos y en cada recuerdo de los momentos compartidos, no es un adiós si no un hasta pronto "Tata". Sus hijos Fabián, Natalia y Yésica, tu esposa Nélida, Sus nietos Priscilla, Federico, Lucila, Agustín, Catalina y Lorenzo y sus hijos del corazón Lourdes y Gustavo. Empresa SANTIAGO..

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Me quedé esperando a que salieras para llevarte de vuelta con tus nietos, pero tomaste otro camino. Dios te quiso a su lado para darte paz. Te extrañaré pa, descansa de tanta lucha, mi guerrero. Su hija Natalia Lorena, su hijo pol. Gustavo Scrimini, sus nietos Priscilla, Luli y Agustín.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su hija Yésica Yanina participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su hijo Fabián Marcelo, su hija pol. Lourdes Saad Olivera, sus nietos Federico, Catalina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Tata te fuiste dejando en nosotros un gran dolor, pero descansa en paz que nos quedo el corazón lleno de recuerdo, lleno de amor por vos por ese abuelo que aparecía a cada rato para simplemente vernos, estar y compartir. No te despidiéramos porque vivirás en nosotros, muchos besos al cielo. Sus nietos Priscilla, Lucila y Agustín.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su suegra Victoria Alcalde, su cuñada Victoria Barea y Maria Elena Barea y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Carlos Gómez, Sibyl Olivera, Sibylita, Aixa y Felipe acompañamos a Fabián, Lourdes y los pequeños Fede, Cata y Lolo en esta gran pérdida. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Dra. Fernanda Acevedo de Olivera, y sus hijos, Claudia, Fito, Yonhi y Sibyl, acompañaba a la familia en estos momentos de dolor. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su consuegra Claudia Beatriz Olivera y sus hijas Ximena Saad Olivera y Lucrecia Saad Olivera, participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su consuegro César Osvaldo Saad, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Rossana Scrimini y Marcelo González y sus hijos Ana Sol, Luisina y Santiago participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Sus consuegros Mercedes Urbani y Luis Scrimini participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Marcela Scrimini, sus hijos Ailén, Franco, y Alejo participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, EDUARDO MANUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 26/4/21|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Sus hermanos Ramón y Jorge Gustavo Costas, sus hijos y familias participan con profundo dolor su inesperada partida. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

COSTAS, EDUARDO MANUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 26/4/21|. Ileana Villavicencio, sus hijos Germán, Lourdes, Matías y Luján Costas y sus familias participan con dolor su inesperada partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Sus hijos Diego, Ana, hijo político, Germán, sus nietos Lara, Néstor, Sergio, bisnietos Angeles, Maía, Carlitos, Zamir, Marlen, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUDING, FRANCO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Las autoridades de Vitalogro Srl expresan su más profundo pesar e infinita tristeza, por la inesperada partida, de quien fuera parte integrante en el quehacer diario de la empresa, a lo largo de muchos años. Nos ha honrado con su experiencia, y su amistad. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y pesar a toda su familia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LESCANO, MARÍA ESTELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Sus hijos, hijos políticos, nietas y bisnietas participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PERALTA BUDÁN, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Familiares de sus padres Ramiro y Estefi y hermanitos y abuelos Kike Peralta Rondano, Ines Aboslaiman, Daniel Golea y Karina Rondano, Francesco participan su fallecimiento y elevan oracion en su memoria.

PERALTA BUDÁN, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. "Cerré los ojitos y regresé a la casa de quien me envió El Señor". Acompañamos a Kike, Rami, Steffi; Inés y a toda la familia. Sus amigas por siempre: Estela Badami, Moni Aguilera, Amelia Madia, Marisa Ovejero y Miriam Bravo.

PERALTA BUDÁN, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Guerrerito que pasaste por esta tierra. Un angelito más en el cielo. Acompañamos a nuestros amigos en tan dolorosa pérdida: Estela Badami, Tomás, Andrea, Fiorella y Franco Alvarado.

SARACCO, DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Padre Misericordioso, tu hijo Daniel ya está ante ti, permítele disfrutar de la gloria eterna. Amén. Sus tíos Hugo Rocha y Lucy Figueroa, sus primos Hugui, José y Mary Rocha y respectivas flias participan su partida al Reino celestial rogando por la resignación de su amada familia.

TUR, RAMÓN ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Su esposa Yolanda Noemi Corvalan sus hijos Javier, Sergio, Natalia, Lucia, Tur h. politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

RAMÍREZ, BLANCA BERTA (CRICRI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Nadie muere del todo mientras quedan huellas y hermosos recuerdos y eso dejas entre nosotros. Siempre estarás presente en nuestras vidas. Vuela alto madre y hermana querida. Al cumplirse 9 días de su viaje a la casa del Señor la recordaremos en la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Sus hijos: Javier, Samanta y flia, sus hermanas Carlota y Ana María, con sus respectivas flias.

PÉREZ, PETRONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/16|. "Señor, tu hija está ante tu presencia en lo más alto y bello del cielo. Permítele descansar entre los ángeles que te custodian en las bellas praderas. Recíbela en tus brazos Señor, mi Dios. ¡Oh Misericordioso Señor, concédele el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin!". Se eleva una oración en su memoria al recordarse 5 años de su partida al reino de los cielos. La recuerdan con mucho amor, sus nietos Matías, Fiama y Gabriel. Ruegan oraciones en su memoria.

ALMARAZ, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. El justo florecerá como la palmera..." Fany Bravo despide con profunda tristeza a su querida amiga Pochita. Acompaña a sus familiares en su dolor. Ruega oraciones en su memoria. Choya.

DIDOT DE ROSELLO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Su sobrino José Luis Zeman, Viviana Chaves e hijos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIDOT DE ROSELLO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sus sobrinos Eduardo Zeman, Susana Zeman, Oscar Zeman y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIDOT DE ROSELLO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|."Señor, recíbelo/a en tus brazos y dale el descanso eterno". Ricardo Sánchez Rosello y familia participan el fallecimiento de su tía María Luisa. Piden oraciones en su memoria.

DIDOT DE ROSELLO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." Héctor Eduardo Adauto Torres, Graciela del Carmen, Teresa del Rosario, sobrinos ,sobrinos nietos participan con gran dolor el fallecimiento de su tía María Luisa. Ruegan oraciones en su memoria.

DIDOT DE ROSELLO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|."Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará". Estela María del Valle Adauto (a) participa con dolor el fallecimiento de su tía María Luisa. Eleva oraciones en su memoria.

LIMÓN, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Sus hijos Fernando, Gisel, Guillermo, Leonardo Limón, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor. Fernández. Cob Hamburgo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

PALOMINIO, ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. "Señor recíbelo en tu casa y dale el descanso eterno". La Comunidad Educativa del Centro Experimental Nº 6, participa con dolor el fallecimiento del padre de su compañero de tareas Reyes Palomino, y ruegan una oración en a su memoria. Las Termas.

PALOMINIO, ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. "Ya está ante ti Señor, recíbelo en tu morada de luz, paz y amor". La Comunidad Educativa del Colegio Mariano Moreno LL66 acompaña con Prof. Dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Isabel del V. Palomino y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PALOMINIO, ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Los compañeros de trabajo del Colegio Mariano Moreno Nivel Primario de la Prof. Isabel Palomino acompañan con Prof. dolor el fallecimiento de su padre y que brille para él la luz que no tiene fin. Las Termas.

RUIZ DE GÓMEZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. "Ya está ante Ti Señor, recibela en tu morada de luz, paz y amor". Mariela de Rossi, Marcelo Rossi y sus hijas Andrea, Lucía y Sofía Rossi participan con profundo dolor su fallecimiento; acompañan a su esposo, hijos y nietitas con cariño en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

VIZGARRA DE SOSA, IRMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Pochi Vizgarra de Sosa y Miguel Sosa, participa con dolor la partida de su hermana Alicia. Dios te recogió en sus brazos, te extrañaré mucho, eras mi compañera y amiga. Pido al todo poderoso fortaleza para sobrellevar esta perdida.Besos al cielo.