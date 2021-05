FÚNEBRES | 4 de mayo del 2021

04/05/2021 - 02:06 Funebres

4/5/21

Daniel Laini

Walter Adrián Montero

Chirino Romano Sambataro (La Banda)

Roger Estergidio Marcos

Devorah Samanta Rodríguez

Francisco Eduardo Alanis (Campo Gallo)

Ramón Rosa Pacheco

Manuel Esteban Cruz

Rosa Bernardina Martínez (La Banda)

Miryam Isabel Belizán

María Esther Morales de Omill (La Banda)

BELIZÁN, MYRIAM ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Su esposo Luis Direncio, sus hijas Sandra y María Direncio, su hijo político Walter Luna, sus nietos Rocío, Micaela, Valentina, Ángel, Ramon, Sebastian, Anahi y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de San Marcos. Cob. Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Sus nietos Gonzalo, María Susana y Adriana Rojo, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Guillermo Basbus y familia, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. La familia Touriño Cantos; Marina, Ana Maria, Luis, Ricardo y Pancho Touriño y Marcela Jaeggi, participan con dolor el fallecimiento de su tia Margarita y acompañan a sus primos y demás familiares en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos veran a Dios". Juan Marcelo Ibañez Peralta y Karina Infante e hijos: Marcelo, Lucca y Vicky, participan el fallecimiento y acompañan en el dolor a Guillermo y Gaby Ibañez Peralta e hijos Juanpy y Lorenzo. Rogando a nuestro Señor Jesús que su espiritu descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin". Rogamos oraciones en su memoria y fortaleza a sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiar.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que crea en mi, aunque muera vivirá". Señor Jesús "Margarita", ya está junto a tí, recíbela en tus brazos y has que su espiritu descanse en paz y goce de la gloria de tu Reino. Su consuegra Olga Peralta de Ibañez, hijos Juan Marcelo y Gaby Ibañez Peralta, hijos políticos Karina Infante y Guillermo Rojo, nietos Marcelo, Cacho, Galo, Lucca, Vicky, Juampi y Lorenzo, participan su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria y acompañan en el dolor a sus hijos: Marcelo, Horacio, Cecilia, Eugenio, Elena, Gustavo, Guillermo y Manuel, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino; Martín Costas y Cecilia Vittar; María Ester y José Antonio Rojo; Martita y Julio René Carrizo, lamentan su partida y acompañan con cariño a toda su familia en el dolor. ELevando una oración en su memoria.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. José Antonio Rojo y María Ester Costas; sus hijos: José Antonio, Ignacio y Alejo participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en el dolor.

CRUZ, MANUEL ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Sus padres Walter Cruz, Norma Carrizo, hnos David, Cintia, Ximara, Sofia, h. politicos Carolina, Dario, Walter, sobrinos Maite, Kiara, Tiago, Guada, Nahuel, Lujan y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio parque de la paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su consuegro Carlos Castellanos y familia, participan con profundo dolor tu partida. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Maria Josefina Ludueña de Dorado, junto a sus hijos Nicolás y Camila, Josefina y Santiago, acompañan al "Profe Claudio" quien supo trasmitir a sus alumnos valores de solidaridad, respeto y trabajo en equipo. Abrazan a su familia en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Carlos D. Cremaschi, su esposa Daniela y sus hijas Camila y Constanza participan con dolor de su partida y acompañan a su hijo Caio, en tan triste momento. Que brille para ella la Luz infinita.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Juan Carlos Cremaschi y familia acompañan a su hijo Caio en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Jorge Teves y su esposa Martha Beggeres participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Enrique Cuello participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y acompaña a su esposo, hijos y nietos en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, GRACIELA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Olga Carabajal y Hebe Infante del Castaño despiden con dolor a su querida vecina y abrazan afectuosamente a su hija María y demás familiares. Ruegan al Señor Dios misericordioso reciba a Graciela en el paraíso prometido para sus hijos.

LAINI, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Su esposa Fernanda Lavini Gramajo, sus hijos Damian, Natalia y demás familiares participan su fallecimiento. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LAINI, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Sus compañeros de la DEPSE, elevamos una oración en tu memoria y te agradecemos el grandioso trabajo que siempre realizaste por la institución y por nuestra provincia. Te recordaremos como un gran compañero, capaz eficiente un ser humano muy cálido. Adiós querido Daniel.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. Nos dejaste amigo Miguel y contigo se van años de hermosos momentos. Con dolor en el alma te despedimos: Marcos, Remo, Carlos y Ernesto. Que en paz descanses "Rey Llinás".

MANSILLA DE FARÍAS, TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. En la primera estrella que brille en el cielo estarás allí, para seguir guiando y protegiendo a la familia maravillosa que formaron. Ana Barquin de Coronel y su hija Ana Verónica Coronel, acompañan con todo su amor a su esposo Víctor, a sus hijos Liliana, Fabio, Analía y Karina y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

MARCOS, ROGER ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Su esposa Olga Gauna, sus hijos Carlos , Roger, Marcos, su hija politica Aida Chediac sus nietos Belen, Mario, Maria, Carla, y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Su esposa Mariana, hijos Ignacio, Sofía, su madre Reina, hnos. Ricardo y Alfredo Montero participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio J. del Sol. Servicio la Caja Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi, aunque esté muerto vivirá y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá. El Instituto Santiago Apóstol, nivel Secundario participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Prof. Ignacio Montero. Rogamos oraciones por su descanso eterno y por la cristiana resignación de sus seres queridos.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Teresita González participa con dolor el fallecimiento de Adriancito, amigo y gran compañero, que el tiempo nos ayude a resignarnos a tu ausencia; guardaremos en nuestros corazones los gratos momentos compartidos. Dios te reciba y de resignación a Mariana, Ignacio, Sofía y toda tu familia. Elevamos oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Teresita Gonzalez participa con dolor su fallecimiento y acompaña en este tan triste momento a Patricia y Rafa. Elevo oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno en tu paz. La comunidad educativa del Colegio Santiago Apóstol, Nivel Inicial, Primario y Secundario participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. "Lo mismo les pasa a ustedes: ahora están tristes pero cuando vuelva a verlos se alegrarán, y nadie les va a quitar esa alegría. Juan 16:22". La comunidad educativa del Instituto Laura Vicuña participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Adrián Montero, acompañan en su dolor a su familia y ruegan una oración en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Julio M., Roxana A., Claudia A., Oscar M., Gonzalo, Zulma, Ramon, Anibal, Silvia, Marcos, compañeros de su hermano Ing. Alfredo Montero y cuñada Ing. Yolanda Mansilla participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a su flia,. en tan irreparable perdida. Ruegan una oracion en su memoria,.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. María G., Mirta S., Ramón B., Claudia A., Roxana Z., Roberto T., y Daniel C., compañeros de su hermano Ing. Alfredo Montero y cuñada Ing. Yolanda Mansilla participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a su familia en tan irreparable perdida. Ruegan una oracion en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. "El que cree en mi aunque muera vivirá". La comunidad educativa del nivel superior del Instituto Santo Tomas del Aquino, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Adrián y acompaña a su esposa e hijos en este momento de dolor.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Acompañamos a toda la familia en este dificil momento en especial a su esposa y cuñada. Amigos de Patricia Loto, Juan Martin Marhe, su esposa Josefina Jorge, y sus hijas Delfina y Lola, elevan oraciones en su memoria. "Que brille para el la luz que no tiene fin".

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Diego Basualdo y Mario Alejandro Salto, sus respectivas familias, despiden con profundo dolor a su amigo y colega Adrían, comprendió la necesidad de apoyar a la educación y sobre todo a la educación de gestión privada, se fue un pilar, ahora desde arriba nos continua apoyando, Dios lo recibirá en su Gloria, oraciones por consuelo a su familia.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. La muerte no es un punto final... Morir no es otra cosa que volver a casa, volver a Dios. Madre Teresa de Calcuta. La comunidad educativa del Colegio Santiago Apostol LL14 Nivel Primario, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Prof. Mariana Loto Iñiguez, docente del establecimiento Educativo, acompañan con oraciones y afecto a la familia en este dificil momento.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tus brazos misericordiosos. Lic. Hilton Gongora participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Prof. Mariana Loto Iñiguez y acompaña a su familia en este momento de dolor.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Jesus dijo: Yo soy la resurrecion y la vida; el que cree en mi aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mi, no morirá para siempre. Silvia Graciela Velis y familia, acompañan a su amiga Mariana Loto Iñiguez y a sus hijos Ignacio y Sofía en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Germán F. Prado y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. "El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?...Una cosa le pido al Señor, esto es lo que busco: que pueda habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la belleza del Señor..." (Sal.27). El equipo directivo, personal docente y no docente y toda la comunidad educativa del Colegio Cristo Rey, participa con profundo pesar, el fallecimiento del esposo de la Prof. Mariana Loto Iñiguez. Rogamos oraciones.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Olga Carabajal y Hebe Infante del Castaño participan con pesar el fallecimiento del muy apreciado vecino y abrazan con cariño a la querida Elenita y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

RODRÍGUEZ, DEVORAH SAMANTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Sus padres Hugo Rodriguez, Maricel Rodriguez sus hnos Rodrigo y Hugo hija politica Rocio y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALTO, RAMÓN ABSALÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Haldo Cura y familia, Emilio Cura y familia acompañan a sus hijos Ramón, Mónica, Yudith, Pablo y sus respectivas familias en esta dolorosa partida. Rogamos una oración en su memoria y que brille para el la Luz que no tiene fin.

SAYAGO, RUBÉN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Los socios y la comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con dolor el fallecimiento del padre de sus afiliadas Mariela y Daniela Sayago. Se ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, RUBÉN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Ing. José Felix Alfano participa el fallecimiento del compañero de trabajo y acompaña a su familia en tan dificil trance. Ruega oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Pancho Touriño y sus hijos Ana, Luis y Juan, participan con dolor el fallecimiento de Emita y acompañan a Guillermo, Beatriz, Amelia y Roberto Montenegro en estos tristes momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. José Isa Assan, Delia León de Assán, su hija Viviana y nietos, acompañan en el dolor a su hermana Delia y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. La empresa Castillo acompaña a la familia del colaborador Torresi Jorge. Eleva oraciones en su memoria.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Kita Soriano de Diaz y Poli Nasser participan el fallecimiento de Teddy, hermano de su querida amiga Neley. La acompañan en este difícil momento y ruegan por su descanso eterno y la consolación de toda su familia.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. "Kililo" Alfano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Teddy. Elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Romina Cristofoli y flia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga Silvina.Ruega oraciones a su memoria y consuelo para su flia.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Cont. Raul Cristófoli participa con profundo pesar el fallecimiento de su vecino y padre de su amiga Silvina. Ruega oraciones en su memoria y consuelo y aceptación para su flia.

CASTILLO DE LARCHER, FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. Siempre presente cada día de nuestras vidas, acordándonos de tus ejemplos, valores y sobre todo de tu gran espíritu que nos impulsa siempre a no decaer. Estamos tranquilos porque sabemos que estás a la derecha de nuestro Padre por todo lo que dejaste en vida. Te amamos. Sos nuestro ángel de la guarda. Tus hijas Cristina, Liliana, Verónica, Miriam y Rita, tus yernos y nietos invitan a la misa hoy a las 20 hs e n Catedral Basílica, al cumplirse cuatro años de su partida.

CASTILLO, FLORENCIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Al cumplirse 6 meses y 4 dias de su fallecimiento, se oficiará una misa en la parroquia Santa Rita, el dia martes a las 19.30 hs. ¡Vivirás eternamente en nuestros corazones papá!. Su esposa Elida, hijos Juan y Verónica, nietos Matías y Jimena y su hijo político Martín. Ruegan se elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Su hijo Walter Corvera y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

CAMPOS, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "Ya está ante ti recíbela en tu morada de luz, paz y amor". Su hijo Raúl, su hija política Mónica, su hermana Betty, sus nietos Mario, Rita e Ibana, nietos políticos, Ivana y Joaquín. Rogando por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

CAMPOS, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Que Dios le dé el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Bety participa con dolor su fallecimiento rogando por el eterno descanso. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

CAMPOS, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Amada abuela cariñosa, gran mujer que lucho hasta el final que ahora Dios te tiene a su lado y la luz que brindaste en vida hoy brillara infinitamente y en verdes praderas descansaras. Sus nietos Mario, Rita, Ibana, nietos políticos Ivana, Joaquín. Rogando por el eterno descanso. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Jose Prudencio Montoto, su esposa Alicia Salido, sus hijos Nico, Seba, Ana, participan con profundo dolor el fallecimiento de Dominguin y acompañan en tan doloroso momento a su esposa Graciela a sus hijos Mati, Carli y Gugui y flias. Rogando oraciones en su memoria.

JOZAMI, JULIO ENRIQUE (GOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Su prima Adriana Marcela Artaza y sus hijos Macarena, Lautaro y Candela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

JOZAMI, JULIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 01/5/21|. El Consejo de Conducción y el colegio Hermano Hermas de Bruijn participan su fallecimiento y acompañan en este momento de congoja a su esposa María Cristina Acuña de Jozami. Ruegan una oración en su memoria.

JOZAMI, JULIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 01/5/21|. La comunidad educativa del colehio Hermano Hermas de Bruijn participa su fallecimiento y acompaña a su esposa María Cristina Acuña de Jozami. Ruega una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, ROSA BERNARDINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21 |. Sus hijos Hugo Braulio, Ana, Ramon, Aristóbulo del Valle, Ella, Claudia, hijos pol. nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados cementerio La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S,.R.L.

MORALES DE OMILL, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Su esposo Heberto Omill, sus hijos Natalia, Silvana, Leonardo, hijos pol. José, Andrés, Cecilia, nietos Franco, Ignacio, Máximo, Lara y Xiomara, su hija del corazón Rita Herrera y su nieta Alejandra participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORALES DE OMILL, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Somos destellos en el camino de los demás, estamos agradecidos porque estuviste en el nuestro. Fuiste una gran madre, madrina, abuela. No encontramos consuelo por tanto dolor. Su hermana Gladys Leonor Morales y toda su familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE OMILL, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Mi mama del corazon como siempre lo decias, tu partida inesperada me deja un inagotable dolor. Te me vas a un lugar donde no puedo acompañarte, quedo pendiente esos mates, esa charla, ma faltó abrazarte mas la ultima vez que te vi. Vuela alto viejita hermosa, desde ayer el cielo tiene una nueva estrella. Viviras por siempre en mi. Se ruega una oracion en su memoria y consuelo a su esposo e hijos. Tu hija del corazon Rita Herrera.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Su esposa Magda Alexa Montenegro, su hijos Graziella, Lucía y José Miguel, su hijo político Antonio, sus nietos Amhed, Amira, Aixa, Ramiro y Gonzalo, sus bisnietos Aarón y Helenita Assefh y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Su esposa Magda Montenegro, hijos, Lucia, Jose. Miguel, h. pol. Antonio Assefh y resp. flias, part. su fallec. Sus restos fueron inh, en cement,. Jardin del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Querido padre, vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hijos Graziella y Tony, nietos Amhed, Amira, Aixa, Yani y Julio, y bisnietos Aarón y Helenita Assefh participan su fallecimiento.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Amado padre, cuánto dolor ante tu partida. Yo sé que nos acompañaras por siempre. Me harás mucha falta. Me consuela que ya descansas junto al Señor. Su hija Lucia que te ama junto a tus nietos Ramiro y Gonzalo. Descansa y paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Querido padre , papá Toto, mi compañero incondicional, mi consejero, mi vida, aprendí a caminar a tu lado hasta que aprendí a mantener el equilibrio, hoy desde otro lugar seguirás tomándome la mano. Gracias por todo lo que me diste, por formarme un hombre de bien, de valores firmes, por hacerme una persona íntegra, inculcándome el amor por la familia y por los amigos. Me enseñaste tantas cosas papá que nunca terminaré de agradecerte. No sé cómo haré para soportar tu ausencia, desde ese maravilloso lugar que hoy ocupas te pido que me ayudes a cuidar a mi mamita hasta el día de nuestro reencuentro. Protégenos mi ángel, trataré de no defraudarte porque como dice la canción "yo soy tu sangre mi viejo". Tu adorado y desconsolado hijo José Miguel.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Familia Martín Ciappino participa con gran pesar del fallecimiento del padre de sus amigos Lucia, José y Graziella Sambataro y ruega oraciones en su memoria. Qe.p.d. y brille para el la luz que no tiene fin.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Carlos Santillán y Marisa Gerez, y sus hijos Mariano y Juan Cruz, participan con profundo dolor del fallecimiento de don Toto, el padre de sus amigos José, Lucia y Graziella Sambataro, rogando su descanso eterno y que brille para él la luz Infinita. Rogamos oraciones en su memoria.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Las amigas de su hija Lucía de la escuela Técnica nº 1 acompañan en su dolor a la familia: Nelly, Ana, Aurora, Betty, Elena, Herma, Lili, Loly, Marta, Magui, Vivi, Marisa, Mercedes, Susy y Mirta y ruegan la pronta resignación ante la irreparable perdida. Elevan oraciones en su memoria.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Amigas/os y compañeras/os de la Promoción 78 de la Esc. Nac. de Comercio Antenor Ferreyra de su hija Graziella, participan con dolor u fallecimiento y acompañan a toda la flia., por tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Don Toto hoy me toca decirte hasta luego, voy a extrañar nuestras conversaciones, aprendí mucho a su lado. Ruego a Dios que nos ayude a todos los que estamos sufriendo este dolor de la ausencia y también que nos de la fortaleza para superar este trance. Gracias por considerarme como un hijo más en su familia y por todo lo que me ayudó en la vida. Queridos amigos y hermanos José, Lucia y Graciela y Doña Maguita los acompaño en este duro momento con el corazón y el alma. Ruego oraciones en la memoria de Don Toto y que brille la luz infinita para él. Su incondicional amigo Ditto Gerez.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Después de que las lágrimas hayan bajado por nuestras mejillas tenemos que aferrarnos a todos los momentos felices que hemos vivido junto a nuestros seres queridos. Esto es lo que los mantiene vivos en nuestros corazones. Queridos amigos y hermanos Leones: José y Lucia del Club de Leones La Banda Dr. J.W. Abalos, los acompaña junto a su familia en este momento tan dificil y doloroso. Que brille para su papá Don Toto la luz que no tiene fin y el Señor lo reciba en su Reino Celestial. Rogamos oraciones en su memoria.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. La Comunidad Educativa de la Escuela de Comercio Gral. San Martin participa con dolor el fallecimiento del Sr. Padre de nuestra compañera Prof. Magda Lucía Sambataro y elevan oraciones a Dios por su descanso eterno y por el consuelo para su familia.

SANTILLÁN, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Sus padres Francisco y Liliana part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

ALANIS, FRANCISCO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Sus hijos Francisco, Susana, Noemi, Ariel, h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus reatos fueron inhumados en el cementerio de Campo Gallo dto Alberdi COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORBALÁN, NILDA SEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Victoria Spampinato Vda. de Llugdar, Sara Llugdar de Azar y flia, Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CORBALÁN, NILDA SEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Bety de Aranda y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "Momentáneos y leves son los sufrimientos que a cambio nos preparan un caudal eterno e insuperable de gloria". Corintios 45,2.17. Mariana, Oscar y Luis acompañan a sus hijos Luciana y José y a su familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Sus colegas del I.S.P.P. Nº 1 participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor: Coronel Amanda, Fantoni Margarita, Ferreira Ismael, Giménez Silvia, Guerrero Mirta, Innamorato Angela, Iturrez Lily, Muscará Ester, Peireti Osvaldo, Ponce Faila Gracia, Quiñones Carmen, Salas Norma, Sgoifo Marta, Tenti María Mercedes, Vargas Inés. Ruegan oraciones en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Querido cumpa, con gran dolor por tu pronta partida, le pido a Dios que te de paz en el cielo y consuelio a tus hijos y demás familiares. Silvia Aguila, Raúl Juárez y sus hijas Lucia, Mariel y Caro.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Prof. Roxana Maria Pérsico, Prof. Nelida Salega, Prof. María Teresa Villarreal, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. Rectoría, directores de Carrera y Comunidad educativa del I. S. P. P. N° 1, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del Vice Rector de la Institución Lic. Miguel Ángel LLinás. Elevamos oraciones en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Las Carreras de Biología y Química del I. S. P. P. Nº 1, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del Vice Rector de la Institución Lic. Miguel Ángel LLinás. Elevamos oraciones en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. Señor recíbelo en tus brazos de la el descanso eterno " La Directora de la Carrera de Historia del I. S. P. P. N ° 1 , Lic. Emilia B. Abregú, Cuerpo Docente y Equipo de Bedeles, participan con profundo dolor el fallecimiento del Lic. Miguel Angel LLinas, Vice Rector del Instituto, Catedratico de la Carrera y Ex Director de Historia. Acompañan en el dolor a su flia.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". El equipo Psicotécnico del I. S. P. P. N° 1., Lic. Gabriela Coronel., Lic. Villalba Giampaoli Adriana., Lic. Pérsico Roxana, acompañan a la familia de nuestro Vicerrector Miguel Ángel LLinás en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Querido Miguel con tu partida nos dejaste un gran vacío y el corazón partido, fuiste un gran amigo, solidario e incondicional, te vamos a extrañar. Tus amigos: Mary, Susy, Vilma, Rina, Miriam, Moni, Ricardo, Silvina, Chiquin, Virginia, Silvia y Juan. Descansa en paz, acompañan con sus oraciones a su familia.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. "Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación". La comunidad educativa de la escuela Normal Superior Dr. José Benjamin Gorostiaga participa con profundo dolor la partida de nuestro querido profesor Miguel y ruega una oración en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. "Felices los puros de corazon, porque de ellos es el reino de los cielos". Ariel Gonzalez, Roxana Castellanos, sus hijos Lourdes y Benjamin participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Miguel y acompañan a Monica, Luciana y José María. Se ruega una oración en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Por el descanso eterno del profesor Miguel, personal de secretqaría y pro secretaría de la escuela Normal Superior Dr. José Benjamin Gorostiaga turno mañana, Prof. Ariel Gonzalez, Prof. Viviana Soria Bussolini, Carla Paéz, Natalia Moglia, Natalia Loto, Yanina Paz, Carlos Gomez, Fátima Diaz, Cecilia Barraza, Ayelen Quiroga, Silvina Roldan, Ivana Sandez, Leticia Martinez y Gabriela Silva. Elevan una oración y acompañan en este difícil momento a Luciana. Monica y José María.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. La partida inesperada de un ser querido genera congoja, dolor, tristeza... eso nos pasó quienes compartimos, encuentros, momentos especiales y en especial esas tardes de futbol. Amigo tu alma ya está frente al Señor y que brille la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Vivirás en nuestras mentes ese ser alegre, ocurrentes entre tus amigos que conformamos el equipo: "Los Tíos" por siempre Miguel: Tito, Julio, Roly, Roberto, Eusebio, Franco, Carlos, Fredy, Manolo, Cacho, Gustavo, Guillermo, Negro, Moli, Hector, Luciano, Sergio, Juan C. Ariel y Juan participan con profundo pesar su desaparición fisica y se ruegan oraciones por su descanso eterno de su alma y consuelo a sus seres queridos.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. Mone Llinas de Maud y flia, Margui Llinás, participan su fallecimiento y que Dios lo guie en su nuevo camino. ¡Que brille para él la luz que no tiene fin!.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno en tu paz. Juan Paoletti, Marta, Rubén, Laura, Lourdes y Juan Manuel, Eduardo Sily, Mirta y Emanuel, acompañan con cariño a sus hijos Luciana y José Maria. Se ruegan oraciones en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. La Promocion 1992 del Colegio San Isidro Labrador de la ciudad de Forres, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Prof. Taca, estras siempre presente en nuetros corazones... por tu generosidad, por la humildad y la nobleza con la que te caracterizaste en su diario vivir. Los que pudimos disfrutar el privilegio de conocerte, atesoraremoslos tan gratos momentos compartidos... Hasta siempre Profe... Acompañan a sus hijos, a su sra. madre, a sus hermanos y demás familiares en tan dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. La comunidad educativa del I. F. D. Nº 3 de Fernández participan con pesar el fallecimiento del Profesor Miguel y acompañan en el dolor a su hermana la profesora del establecimiento Valeria ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. Querido Gallego, loco lindo, tu inesperada partida nos llena de dolor. Vivirás por siempre en nuestros recuerdos. Tus amigos y colegas: Prof. Adriana Magali Ramirez, Lic. Néstor Fernando Ramirez y Prof. Roberto Gerez Gomez. Rogamos que Dios te acoja y te de la paz eterna y la resignación para tu querida familia.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Silvia Graciela Vital, sus hijos Constanza, Luciano y Federico Astudillo participan con profundo dolor el fallecimiento del querido profesor Miguel, elevan oraciones en su memoria y acompañan a Monica y su familia.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Sus hermanas Ebe y Mabel, sobrinos nietos, sobrinos y demás familiares, participan de su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Cementerio Local. SERVICIO SAN JORGE S.H. Las Termas.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "Una bellísima morada te espera más allá del Sol, donde reina la paz y el amor, recorrerás las luminosas pradera del cielo, siempre llevaré conmigo hermosos momentos vividos". Su hermana Mabel Galván y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Sus primos hermanos: Carlos Parrado, Negrita Nazar y sus hijos: Carlitos, Walter y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Mabel, Eba, sobrinos y nietos. Ruegan oraciones por su merecido descanso y fortaleza para sus familiares. Las Termas.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Sus amigos y excolegas Agalo y Mirta Avila, participan muy consternados su fallecimiento, que Dios la recoja en su gloria, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Sara Díaz de Rojas", participa con profundo dolor el fallecimiento de su socia Dora Medina, ruega una oración en su memoria. Las Termas.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "Doy gracias a Señor por el acompañamiento que siempre me brindaste, con tu sapiencia, buena voluntad y el consejo justo en el momento propicio", despiden a la querida Dorita con el mayo aprecio, Graciela Mukdsi, Manuel Loto y familia, y acompañan a Mabel, Ebe, y José por su pronta resignación. Las Termas.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Querida Dorita, maestra y mujer ejemplar, siempre te recordaremos. Que brille para ella la luz eterna, rogamos oraciones en su memoria. Dra. Lilian Gutiérrez y familia. Las Termas.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "No lloren por mí, ni os dejéis dominar por la tristeza, sean buenos, voy a reunirme con Dios y os espero en los cielos" Elda Ordoñez y Candela Regis y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Las Termas.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Lic Silvia Isabel Trejo, sus hijos Rodrigo y Oscar Jiménez, participan con dolor el fallecimiento de la Señorita Dora y acompañan a su querida familia. Las Termas.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. CPN Pedro Orona ex profesor de Escuela de Comercio, participa de su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Las Termas.

MEDINA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Sus hermanos: Juan Carlos, Elena, Juana, Segundo (Pocho), Ramón, Adela, Rosi, Magi y Mario ruegan una oración en su querida memoria.

MIGUEL, MARÍA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Vecinos Sector 1 Barrio El Palomar, despide con tristeza e inmenso cariño quien fuera su vecina durante 30 años. Ruega una oración en su memoria y acompañan a Marcos en su dolor.

MIGUEL, MARÍA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Silvia Jozami, sus hijas María Ana, Maia, Laurencia y sus respectivas familias, ruegan por el eterno descanso de su alma. Que brille la luz que no tiene fin y acompañan a Marcos en tan irreparable pérdida.

MIGUEL, MARÍA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Su empleado Raul Jiménez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MIGUEL, MARÍA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Silvia Llavar y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

MIGUEL, MARÍA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Noemí Salvatierra y Alfredo Ortiz, despiden a su querida vecina y acompañan a su flia. en este triste momento.

MIGUEL, MARÍA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. María Mercedes Barraza, José Galván, Mercedes Ferez, María Laura Pece, Teresa Salto y Daniel Vizgarra, despiden con gran afecto a su ex compañera Guegui, quien supo ser secretaria de la escuela de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra. Elevan oraciones en su memoria,.

MOLINA, TOBÍAS EDUARDO (Yoni) Falleció el 4/5/18|. Yony: Querido hermano, un viento frío abate nuestras almas los días 4 de cada mes, dejando sin energía nuestros corazones día en que la naturaleza te llevó, el misterio doloroso de la vida; pero no te perdimos porque siempre en éste día estás aquí presente como la luz del sol. Infunde Señor tu gracia en nuestras almas porque quedó para siempre con nosotros el dolor de su partida, pero nos reconforta la esperanza de ese encuentro definitivo con nuestros queridos padres, Albertina y Tobías en el mundo de la vida eterna. A tres años de aquel; hasta siempre, tus hermanos Roberto, Mario, Chila, José y sus respectivas familias oramos y rogamos oraciones por tu eterno descanso. Te extrañamos en todo momento, que tu luz nos ilumine y nos de fuerza para seguir peregrinando en este mundo. Que tu descanso sea eterno y glorioso y brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hermanos nunca te olvidaremos. Descansa en paz hermano querido.

PACHECO, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Su esposa Lina Acuña sus hijos Gilda, Enrique, Armando, Ricardo, Amanda, Anselmo, Carlos, Damian, h. politicos nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANCHEZ, GLADYS YOLANDA (Estela) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Sara Díaz de Rojas", acompañan en el dolor a su hermana Pocha, Socia de nuestra institución, ruegan una oración en su memoria. Las Termas.

SANCHEZ, GLADYS YOLANDA (Estela) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Tu amor de madre les dabas, no solo a tus hijos: Cesar y Carla, también lo sentía yo, Julito. Desde la distancia los abrazo como hermanos en este momento de mucho dolor. Que Jesús la reciba en su seno misericordioso. Las Termas.

SANCHEZ, GLADYS YOLANDA (Estela) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Señor recibe a Estela en tu regazo y hasta sentir tu amor y misericordia. Julio Cesar Aguirre, Silvia Morenos y sus hijos: Gabriela, Fernando, Julito y María Laura y sus familias; abrazan a Cesar y Carlita en este momento de mucho dolor. Las Termas.

SANCHEZ, GLADYS YOLANDA (Estela) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Participan el fallecimiento de la hermana de su apreciada amiga Pocha, integrantes del grupo de "Encuentros amigos", Negrita Parrado, Graciela de Loto, Marta Seco, Negrita Soria, Chabela Clemente, Juky de Ailán, Irma Lescano, Maga Mellado. Acompañan a la familias Agüero, Sánchez, Gutiérrez, en estos momentos de dolor elevando oraciones por el descanso eterno de su alma, y pronta resignación. Las Termas.

SANCHEZ, GLADYS YOLANDA (Estela) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Carlos Parrado y Negrita Nazar, Manuel Loto y Graciela Mukdsi, participan el fallecimiento de la hermana de su amiga Pocha Gutiérrez. Que el Señor de consuelo a la familia y su descanso en la vida eterna. Las Termas.

SANCHEZ, GLADYS YOLANDA (Estela) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Hermana de nuestro corazón, Estela, Siempre permanecerás en el recuerdo de tu familia. Todo el amor nunca se olvida, tus hermanas Nelly, Pocha y Chicha y tus sobrinos, Daniel, Lilian, Graciela, Sandra, Cristina, Alejandro, Raúl y Silvina. Rogamos oraciones en su memoria. Las Termas.

CLEMENTE, ARTURO (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. MI querido amigo Rulito: otro año más sin tu presencia, siempre estas presente en mi corazón y el hecho de que no te escriba seguido no significa que me haya olvidado de nuestra "AMISTAD" ¿Cómo olvidad a alguien que te dio tanto para recordar? Nunca tuve tiempo de prepararme para aquel día, siempre pensé que podría disfrutar de tu amistad por muchos años más. Eras mi amigo de risas y locuras, el cómplice de mi vida. Desde aquel momento existe un Gran Antes a partir del día que realmente aprendí a conocerte y un Terrible Después desde el momento que te has marchado. En mi memoria siempre estarán los buenos momentos que compartimos,, ya una vez te dije que más que un amigo eras parte de mi familia, eras mi apoyo incondicional tanto en los buenos como en los malos momentos, tu recuerdo está en mi siempre presente: el escuchar cada una de todas tus historias; cuanto te enojabas, porque no me levantaba rápido para acomodar tu gomeria; la soda que tenía preparada a la tarde; reírme de los apodos que nos ponías a todos lo de la cuadra; si hasta creo verte sentado en tu sillón frente al portón de tu gomeria, acomodándote tu gorra y gritándome - Gordito, Gordito - o esos momentos compartidos, tu recuerdo vive presente en mi. Me enseñaste que una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no la ves está presente. "Siempre en mi Corazón" Gordito Gómez. Las Termas